Local golf, auto racing, Legion baseball

Golf

LOCAL

At Lucerne GC

Senior Scramble — Phil Reed, Russ Black, Dick Baker, Ted Pierson -7; Bob Landis, Charlie Perkins, Bob Gray, Rocky Alley -6; Scott Robinson, Robin Young, Jim Bonzey, Charlie Bartolomeo -5; Randy Irish, Ron Allen, Dale Anthony, Barry Harris -4; Bill Brooks, Larry Orcutt, Carl Williams, Denny Harmon -4; Dick Reed, Bill Ferris, Dennis French, Dennis Kiah -4; Phil Lelieve, Mike Dore, Royce Morrison, Bob Francis -4; Bob Carter, Ken Goldstein, Kerry Woodbury, Mark Molnar -3; Mac Cassell, Ron Hanson, Mike Madore, Bruce MacGregor -3; Don McCubbin, Don Burnham, Dick Gassett, Gary Doane -2; Rick Skorski, Doug Deans, Bob McKenney, Daryl Briggs -2; Bruce Blanchard, Jim Awalt, Warren Young, John Norris -2; Dick Keene, Gordon Holmes, Bob Tweedie, Tom Winston -1; Pins: No. 2 Russ Black 12-6, No. 6 Dick Reed 3-6

At Hermon Meadow GC

Ladies Scramble — 1. Nancy Hart, Diane Herring, Brooke Green, Lydia Mussulman, 2. Deb Wiley, Terry Ham-Morris, Lois Adams, Peg Buchanan, 3. Jody Lyford, BJ Porter, Angie McCluskey, Marie Saucier; Pins: No. 3 Lois Adams 12-8, No. 8 Deb Wiley 26-0

At Kebo Valley GC

Kebo Boys –Gross Skins: No. 2 Wyman Tapley, No. 7 Jud Strang, No. 11 Brent Barker, No. 15 Wyman Tapley, No. 17 Tim Mayo; net: No. 1 Jud Strang, No. 3 Dick Cough, No. 6 Vinal Smith, No. 8 Wyman Tapley, No. 13 Tom Burton, No. 16 Brent Barker; Pins: No. 4 Robert Hall 15-10, No. 9 Wyman Tapley 28-7

Golf Wars — Outer, Gross: 1. ‘Merica 31, 2. Team Tibbs 31, 3. James and Other Two 31; Net: 1. Steamin’ Divots 27.6, 2. Snickers 28.1, 3. Fearsome 28.2; Inner, Gross: 1. Poker Stars 33, 2. Titleless 34, 3. Putter Face 34

Net: 1. Backside Broads 27.7, 2. Underdogs 28.05, 3. Party of Fore 28.4

At Hidden Meadows GC

Monday Night Scramble — 1. Matt Willette, Gary Powers, Bill Fernandez 33, 2. Terry Grant, Garrett Libby, Matthew Libby 33, 3. Lucas Winter, Ray Hussey, Stacey Hussey 33, 4. Greg Bosse, Sue Dubay, Ed Lucas 34, 5. Robbie Robertson, Gene Fadrigon, Jason Levasseur 34, 6. Randy Bernard, Jeannette Bernard, Don Steeves 34, 7. Jeremy Langley, AJ Chasse, Jim Evans 35, 8. Ken Mitchell, Mike Cote, Rick Tidwell 35, 9. Ryan Bernard, Brenda Levasseur, Bee Levasseur 35, 10. Lorraine Lanigan, Brad Wilkins, Tom Wilkins 35, 11. Richard Brown, Kathy LaFontaine, Mike LaFontaine 35, 12. Zac Miller, Ken Grindle, Scott Miller 35, 13. Mack Grant, Wayne Hartt, Thad Dwyer 35. Pins: No. 4 Gary Powers 8-10, No. 8 Gerry Robertson 14-2

Auto Racing

Oxford Plains Speedway

(Finishing position, car number, driver’s name, driver’s hometown.)

PASS Super Late Model (100 laps) 1 90 DJ Shaw, Center Conway, NH; 2 27 Wayne Helliwell, Jr., Dover, NH; 3 7 Glen Luce, Turner; 4 41 Tracy Gordon, Strong; 5 73 Adam Polvinen, Hebron; 6 23 David Farrington, Jr., Jay; 7 03 Joe Squeglia, Jr., Derry, NH; 8 19 Matt Swanson, Acton, MA; 9 71 Gary Drew, Casco; 10 50 Jeff White, Winthrop; 11 12 Derek Grifith, Hudson, NH; 12 47 Kelly Moore, Scarborough; 13 32 Nick Jenkins, Brownville; 14 94 Shawn Martin, Turner; 15 48 Bobby Timmons, Windham; 16 09 Daren Ripley, Warren; 17 01 Andy Saunders, Ellsworth; 18 14 Scott McDaniel, Livermore; 19 2 Chad Dow, Pittsfield; 20 18 Bobby Seger, Jr., Frankfort; 21 63 John Salemi, Nashua, NH; 22 72 Scott Robbins, Dixfield; 23 90 Derek Kneeland, Sebago; 24 77 Cassius Clark, Farmington; 25 46 Dennis Spencer, Jr., Oxford; 26 16 Travis Stearns, Auburn; 27 61 TJ Brackett, Buckfield; 28 7 Ben Lynch, Charlotte, NC; 29 60 Tim Brackett, Buckfield; 30 09 Justin Drake, Burnham, DNS 99 Sarah Cornett-Ching, Summerdael, BC, Canada.

(Top 5) Legends Cars (25 laps) 1 08 Cory Hall, Jolicure, NB, Canada; 2 90 Casey Call, Pembroke, NH; 3 399 Bobby Weymouth, Topsham; 4 29 Austin Teras, Windham; 5 52 Colby Benjamin, Belmont; (Top 5) Enduro (100 laps) 1 71 Zach Emerson; 2 68 Skip Douglass, Jr.; 3 53 Kyle Hewins; 4 2 Shaun Hinkley; 5 3 Caleb Proctor; Flagpole Race (10 laps, top 3 of 7) 1 11 Cam Childs, Leeds; 2 68 Kyle Hewins, Leeds; 3 24 Travis ‘Tornado’ Verrill, South Paris. Spectator Drags: Kevin Douglass, Sidney, Subaru. Smoky Donut Show: Bill Dixon, Ossipee, NH, Ford Ranger.

Legion baseball

Junior League

North Division

(Through July 2)

1. Capitals 8-2; 2. Skowhegan Tax Pro 7-1; 3. Hart Transportation 5-1; 4. End Zone Deli & Grill 6-3; 5. Rowells Navigators 4-2; 6. Oakland Home Town Loons 4-5; 7. Trenton Acadians 1-7; 8. Bangor Cadets 1-9; 9. Fairfield Post 14 0-6

Wednesday, July 5

Acadians at Bangor, 7:30 p.m.

Hampden at Capitals, 4 p.m.

Messalonskee at Skowhegan, 6:30 p.m.

Augusta at Topsham Post 202, 5:30 p.m.

Senior League

Zone 1

Monday, July 3

(9 innings)

Bangor at Trenton

Hampden at Post 51

Skowhegan at Brewer

Thursday, July 6

(9 innings)

Hampden at Trenton

Post 51 at Brewer

Skowhegan at Bangor

Saturday, July 8

(9 innings)

Skowhegan at Trenton

Bangor at Post 51

Brewer at Hampden

Tuesday, July 11

Brewer at Bangor

Skowhegan at Hampden

Trenton at Post 51

Games 7 innings unless otherwise noted

Weekday game times: At Post 51 (Colby), 6:30 p.m.; at Skowhegan (Colby), 6:30 p.m.; at Bangor, 7:30 p.m.; at Hampden, 7:30 p.m., at Brewer, 7:30 p.m., at Trenton (Ellsworth), 5:30 p.m.; weekend: Noon (all)