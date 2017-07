Bangor Raceway’s starters, results

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Starters, 6 p.m.

FIRST, Pace, $2,800

1. Catchajolt, Da Deslandes

2. A Hard Days Night, Ma Athearn

3. Midnight Mass, He Campbell

4. Caseofthesillies, Mi Cushing

5. Western, Ke Switzer Jr

6. Budgirls Hanover, Ga Mosher

SECOND, Pace, $10,182

1. Lisa Does It All, Wa Watson

2. Where Does Time Go, Ph Sowers

3. Tip Em Off, Ke Switzer Jr

4. A Thousand Wishes, Ga Mosher

5. Shes A Maverick, Jo Nason

6. Justcallmedee, Ma Athearn

7. Miss Ruth E, Ni Graffam

THIRD, Pace, $3,200

1. You’re News, Ti Hudson

2. Algebra, Mi Cushing

3. Lil Miss Snowflake, Ma Athearn

4. Cruisin Northwest, Ke Switzer Jr

5. Scarlet Starlet, An Harrington

6. Casimir Nymph, Jo Beckwith

7. Southwest Bliss, He Campbell

FOURTH, Pace, $2,800

1. Air Force Grad, Ch Cushing

2. Rambling Jet, Ni Graffam

3. American Fighter, He Campbell

4. Cisco Hanover, Da Deslandes

5. A Ok Hanover, Ke Switzer Jr

6. Imprudent Speed, Ga Mosher

7. Red Star Tyson, Mi Cushing

8. Camstar, Ph Sowers

FIFTH, Trot, $2,900

1. Skad’s Winner, Gr Bowden

2. Quantum Lightning, St Robinson

3. Explosive Ripple, He Campbell

4. Hotoff The Skillet, Ro Cushing

5. Barbells, Da White

6. Roadshow Vic, Mi Cushing

7. Speedy Ryan, Ke Switzer Jr

8. Ellabunda, Jo Beckwith

SIXTH, Pace, $10,182

1. Little Honeybadger, Mi Graffam

2. Poocham Magic, Ni Graffam

3. Cab Bearnaise, Ro Cushing

4. Born To Be Trouble, Jo Beckwith

5. Pembroke Passionly, He Campbell

6. Bailey’s Icecoffee, Wa Watson

7. Mad Donna, Ga Mosher

SEVENTH, Pace, $2,700

1. Shocked Ivy, Ke Switzer Jr

2. Kimmie Cam, He Campbell

3. Ashtoreth Hanover, Da Deslandes

4. First Girl, Ga Mosher

5. Four Starz Dragon, Ro Cushing

6. Surf New York, An Harrington

EIGHTH, Trot, $3,500

1. Dartmouth Hall, Ga Mosher

2. Kaladar, Jo Beckwith

3. Cherry Crown Jewel, Ma Athearn

4. Beer League, Da Deslandes

5. Cantabmyway, Ro Estes

NINTH, Pace, $4,000

1. Benjaminbanneker N, Ga Mosher

2. Dragon Seelster, An Harrington

3. Mountain Rock, Ro Cushing

4. Penney’s Spirit, Ke Switzer Jr

5. Rocnrolwilneverdie, Da Deslandes

6. Pembroke Scorpio, He Campbell

TENTH, Pace, $2,700

1. Fishmydoc, Ni Graffam

2. Ill Call U Back, Ra Smith

3. West River Tex, Da Deslandes

4. Thunder’s Toy, He Campbell

5. To Much Fun, Ga Mosher

6. Handsoffmycanoli, Ke Switzer Jr

Monday’s Results

FIRST, Pace, $2,800

Southwind Ricardo, Ga Mosher, 2.60 2.40 2.10

Lifeontherange, Da Deslandes, 3.40 3.40

Sterling Chris, He Campbell, 3.60

T: 1:58.1. Ex. (4/5) $12.00; Tri. (4/5/3) $68.60

SECOND, Pace, $2,700

Slots Saved Us, He Campbell, 3.80 2.20 2.10

Roderick, Mi Cushing, 2.20 2.10

Nowhining Bluechip, Da Deslandes, 2.40

T: 1:59.2. Ex. (3/2) $4.60; Tri. (3/2/7) $10.80; 1st Half DD (4/3) $5.80

THIRD, Pace, $3,500

Aint No Mo, Ga Mosher, 2.80 2.20 2.40

Allcardsallthetime, He Campbell, 17.40 9.20

City Of The Year, Mi Downey, 5.40

T: 1:57.0. Ex. (4/2) $29.40; Tri. (4/2/6) $65.80

FOURTH, Pace, $2,800

Five Cent Deposit, Da Ingraham, 6.40 3.40 2.10

When In Doubt, He Campbell, 2.80 2.10

Carrie Ann, Mi Cushing, 2.10

T: 1:59.2. Ex. (4/1) $22.60; Tri. (4/1/5) $50.00

FIFTH, Pace, $3,600

No Shame Blue Chip, Da Ingraham, 6.40 3.20 2.20

Riproy, Ro Cushing, 2.40 2.20

Medoland Bobcat, Ga Mosher, 3.40

T: 1:58.3. Ex. (1/2) $10.20; Tri. (1/2/6) $30.60

SIXTH, Pace, $3,500

Rodeo Blues, Ro Cushing, 5.20 2.60 2.20

Caviart Savannah, Ga Mosher, 2.20 2.10

Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson, 3.00

T: 1:57.3. Ex. (5/2) $6.40; Tri. (5/2/1) $12.00

SEVENTH, Trot, $4,500

Ugly Stik, Ro Cushing, 3.20 2.80 2.40

Alternat Thursdays, Ga Mosher, 5.40 3.20

Kegler Hanover, Da Ingraham, 3.20

T: 1:59.4. Ex. (6/3) $19.40; Tri. (6/3/4) $56.80; Pick 3 (1/5/6) $27.40

EIGHTH, Pace, $2,800

Sweetchildofmine, Da Deslandes, 2.60 2.20 2.10

Thaacaretheeso, Ga Mosher, 6.40 2.80

Bettor Beauty, He Campbell, 2.20

T: 1:59.1. Ex. (4/5) $32.80; Tri. (4/5/2) $32.00; 1st Half Late Double (6/4) $4.20; Total Handle: $34,699