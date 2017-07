Weekend harness racing results, starters

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $3,000

Tattle Tell Teen, He Campbell, 10.40 3.60 2.80

Waltzacrossthewire, Jo Beckwith, 4.00 2.80

Ideal Wizard, Ch Cushing, 3.20

T: 1:58.4. Ex. (1/5) $25.00; Tri. (1/5/6) $171.80

SECOND, Pace, $2,750

Nucular Enemy, Mi Cushing, 16.80 2.40 2.20

Jackson K Down, He Campbell, 2.20 2.10

Chilli Nz, Jo Beckwith, 4.80

T: 1:57.4. Ex. (4/6) $23.40; Tri. (4/6/7) $331.00; 1st Half DD (1/4) $61.80

THIRD, Pace, $2,500

Bermuda Bowl, He Campbell, 3.00 2.20 2.10

Miss Mary Luck, Jo Beckwith, 2.40 2.10

Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr, 2.80

T: 2:01.0. Ex. (2/3) $4.60; Tri. (2/3/1) $8.20

FOURTH, Pace, $2,900

Lightning Raider N, Ga Mosher, 2.60 2.40 2.10

Getmeoutofdebt, Da Deslandes, 8.20 5.20

Hay You Hellion, Jo Beckwith, 7.20

T: 1:57.0. Ex. (2/5) $55.20; Tri. (2/5/3) $227.60

FIFTH, Pace, $2,800

American Fighter, He Campbell, 5.20 3.00 2.10

Amazing Quest, Mi Cushing, 4.20 2.80

Red Star Tyson, Da Deslandes, 2.40

T: 1:57.0. Ex. (4/5) $10.20; Tri. (4/5/3) $24.20

SIXTH, Pace, $3,800

Ohm Like Clockwork, Da Deslandes, 60.00 14.20 3.00

Daniel Semalu, He Campbell, 3.00 2.60

Card Rustler, Mi Cushing, 2.60

T: 1:57.0. Ex. (6/4) $372.80; Tri. (6/4/2) $681.00

SEVENTH, Pace, $3,000

Maddie D, Ga Mosher, 3.20 2.40 2.10

Algebra, Mi Cushing, 2.40 2.40

Midnight Mass, He Campbell, 2.20

T: 1:59.3. Ex. (2/4) $8.80; Tri. (2/4/6) $19.80; Pick 3 (4/6/2) $380.20

EIGHTH, Pace, $2,900

Caseofthesillies, Mi Cushing, 6.20 2.60 2.40

Bettor Buns, Ga Mosher, 2.20 2.10

Leeann Majors, Ro Nadeau, 2.60

Vicky Killean, He Campbell, 4.60

T: 1:57.0. Ex. (5/4) $12.20; Tri. (5/4/2) $19.40; Tri. (5/4/6) $14.60

NINTH, Pace, $2,750

Sweetchildofmine, Da Deslandes, 6.60 2.40 2.10

Pembroke Bambino, He Campbell, 2.60 2.10

Durable, Jo Beckwith, 4.60

T: 1:57.4. Ex. (5/6) $19.00; Tri. (5/6/1) $68.80; 1st Half Late Double (5/5) $44.20; Total Handle: $23,533

Monday’s Starters, 4 p.m.

FIRST, Pace, $2,800

1. Iswhatitis, Ru Goodblood Jr

2. Stare Down, Mi Downey

3. Sterling Chris, He Campbell

4. Southwind Ricardo, Ga Mosher

5. Lifeontherange, Da Deslandes

6. Reagans Revenge, Mi Cushing

7. Daughtry Hanover, Aa Hall

SECOND, Pace, $2,700

1. Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr

2. Roderick, Mi Cushing

3. Slots Saved Us, He Campbell

4. Critique, Mi Downey

5. Dominic’s Magic, Aa Hall

6. Image Of Paradise, Sc Mac Kenzie

7. Nowhining Bluechip, Da Deslandes

THIRD, Pace, $3,500

1. Mojo Terror, Ro Cushing

2. Allcardsallthetime, He Campbell

3. Quincy, Sc Mac Kenzie

4. Aint No Mo, Ga Mosher

5. Sachertorte, Ma Athearn

6. City Of The Year, Mi Downey

FOURTH, Pace, $2,800

1. When In Doubt, He Campbell

2. Panbien, Jo Beckwith

3. You Belong With Me, Ro Cushing

4. Five Cent Deposit, Ho Davis Jr

5. Carrie Ann, Mi Cushing

6. Stirling Beauty, Ru Goodblood Jr

FIFTH, Pace, $3,600

1. No Shame Blue Chip, Da Ingraham

2. Riproy, Ro Cushing

3. U Cant Fix Stupid, Gr Bowden

4. King Of The D, Da Deslandes

5. Blue Boy Benji, Ru Goodblood Jr

6. Medoland Bobcat, Ga Mosher

7. Rule The Air, He Campbell

8. Rock Baby Rock, Mi Downey

SIXTH, Pace, $3,500

1. Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson

2. Caviart Savannah, Ga Mosher

3. Color Palette K, Jo Beckwith

4. Devil May Care, Aa Hall

5. Rodeo Blues, Ro Cushing

6. Cute Hill, He Campbell

SEVENTH, Trot, $4,500

1. Earl’s Last Shot, Ja Dunn

2. Pembroke Prayer, He Campbell

3. Alternat Thursdays, Ga Mosher

4. Kegler Hanover, Da Ingraham

5. Neverdie, Mi Cushing

6. Ugly Stik, Ro Cushing

EIGHTH, Pace, $2,800

1. Upfront Grantsgirl, Ru Goodblood Jr

2. Bettor Beauty, He Campbell

3. The Wizsell Of Odz, Mi Cushing

4. Sweetchildofmine, Da Deslandes

5. Thaacaretheeso, Ga Mosher

6. Always Special, Da Ingraham

SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s Results

FIRST $2,600 Pace 1:57.1

1-Beachfront (Er Davis) 6.80 4.20 2.80

3-American Plan (Ke Switzer Jr) 3.40 3.00

4-Go West Lucky Cam (Wi Childs) 2.80

Ex. (1-3) $12.00; Tri. (1-3-4) $55.20

SECOND $2,700 Trot 2:02.0

4-Deli-Craze (Da Ingraham) 26.40 7.20 4.20

5-Lucy From Hebron (Ma Athearn) 3.00 2.40

3-Sin To Win (Da Deslandes) 3.40

Ex. (4-5) $80.60; Tri. (4-5-3) $227.60; DD (1-4) $111.20

THIRD $3,300 Trot 1:58.3

5-Ci’s Buckeye (Ke Switzer Jr) 4.40 3.20 2.20

1-Madison Muscle (Ho Davis Jr) 3.80 2.40

4-Victory Tax (Ni Graffam) 2.40

Ex. (5-1) $12.00; Tri. (5-1-4) $44.60

FOURTH $3,300 Pace 1:56.3

5-Sign To Inverell A (Wi Campbell) 16.80 8.00 4.80

1-Motorino (Ke Switzer Jr) 3.40 3.40

2-Cyclone Pass (Ni Graffam) 3.80

Ex. (5-1) $36.20; Tri. (5-1-2) $172.80

FIFTH $2,600 Pace 1:58.4

4-Noble’s Grand Slam (Ph Sowers) 3.20 3.00 2.10

5-Dragon King (Aa Hall) 15.00 8.60

2-Cams Trivia (Wi Childs) 2.40

Ex. (4-5) $15.80; Tri. (4-5-2) $63.60; Pick 3 (5-5-4) $58.00

SIXTH $3,000 Pace 1:56.1

1-Excel Nine (Wi Campbell) 6.60 4.00 3.40

5-Brew (Da Deslandes) 6.00 3.00

2-Natural Breeze (Aa Hall) 3.60

Ex. (1-5) $21.80; Tri. (1-5-2) $100.60; Mid Double (4-1) $10.80

SEVENTH $5,000 Pace 1:53.4

5-J J S Jet (Wi Campbell) 9.00 2.40 2.40

4-A Sweet Ride (Ke Switzer Jr) 2.20 2.20

6-Burning N (Ro Cushing) 2.20

Ex. (5-4) $22.20; Tri. (5-4-6) $47.40

EIGHTH $3,300 Pace 1:57.1

3-Geisha Girl N (Ke Switzer Jr) 4.00 3.20 2.20

1-Darlington Stripe (Ro Cushing) 3.80 3.00

2-Kesons Avaia (Ho Davis Jr) 2.10

Ex. (3-1) $16.40; Tri. (3-1-2) $49.40

NINTH $2,800 Pace 1:58.2

8-Lady Spartacus (Wi Campbell) 8.60 5.00 2.40

4-Pacific Stride (Aa Hall) 11.20 2.60

5-Klondike Art (Ir Mauran) 2.20

Ex. (8-4) $70.80; Tri. (8-4-5) $156.80; 10 Cent Superfecta (8-4-5-7) $110.27; Late Double (3-8) $12.80; Pick 3 (5-3-8) $85.20; Total Handle: $56,575