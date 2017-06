Friday’s Bangor Raceway starters

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday Starters, 7 p.m.

FIRST, Pace, $2,700

1. Poocham Princess, Ga Mosher

2. Don’t Tell Muffin, Ga Hall

3. Roderick, Mi Cushing

4. Slots Saved Us, He Campbell

5. Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr

6. Critique, Mi Downey

7. Woodmere Sandylu, Ru Goodblood Jr

SECOND, Pace, $2,700

1. Chilli Nz, Jo Beckwith

2. Art’s Sake, Mi Cushing

3. Reagans Revenge, Da Ingraham

4. Fast Ben, Sc Mac Kenzie

5. West River Tex, Da Deslandes

6. Take The Risk, He Campbell

7. Gota Go Bullville, Ga Mosher

THIRD, Pace, $2,800

1. Evil Eva, Ga Mosher

2. Western, Ho Davis Jr

3. Courageous, Da Ingraham

4. Kimmie Cam, Gr Bowden

5. Stirling Beauty, Ru Goodblood Jr

6. Catchajolt, Da Deslandes

7. Midnight Mass, He Campbell

8. Shes All Good, Er Davis

FOURTH, Pace, $2,700

1. To Much Fun, Ga Mosher

2. Nucular Enemy, Mi Cushing

3. No Shame Blue Chip, Da Ingraham

4. Stare Down, Mi Downey

5. Can You Fly, Er Davis

6. Fishmydoc, Jo Beckwith

7. Fulla Fire, Ho Davis Jr

FIFTH, Pace, $3,200

1. Amazing Quest, Mi Cushing

2. Tattle Tell Teen, He Campbell

3. Waltzacrossthewire, Da Ingraham

4. Allcardsallthetime, Jo Beckwith

5. Deuces And Jacks, Ho Davis Jr

6. Allamerican Dice, Da Deslandes

7. Getmeoutofdebt, Gr Bowden

8. Aint No Mo, Ga Mosher

SIXTH, Trot, $2,900

1. Candy Lane, Ma Athearn

2. Sin To Win, Da Deslandes

3. Barbells, He Campbell

4. Explosive Ripple, Sc MacKenzie

5. Skad’s Winner, Gr Bowden

6. Moon Dance, Jo Beckwith

7. Can We Have Fun, Ro Cushing

8. Saint Patty’s Doll, Da Ingraham

SEVENTH, Trot, $3,500

1. Kaladar, Da White

2. Deli-Craze, Da Ingraham

3. Dartmouth Hall, Ga Mosher

4. Maine Muscle, Mi Cushing

5. Pembroke Prayer, He Campbell

6. C C C, Ho Davis Jr

7. Roadshow Vic, Mi Cushing

EIGHTH, Pace, $4,000

1. Shaguar, An Harrington

2. Sinners Prayer, Ke Switzer Jr

3. Card Rustler, Ro Cushing

4. Regulus N, Ga Mosher

5. Hedges Lane, Ho Davis Jr

6. Ohm Like Clockwork, Da Deslandes

7. Pembroke Scorpio, He Campbell

8. Daniel Semalu, Da Ingraham

NINTH, Pace, $2,850

1. Lifeontherange, Da Deslandes

2. Rambling Jet, He Campbell

3. Buckeye Baddler, Mi Cushing

4. Sterling Chris, Ga Mosher

5. Mr Nice Guy, Ho Davis Jr

6. Ebandtheboys, Gr Bowden

7. Ideal Wizard, Ch Cushing

8. Chasen Cancun, Er Davis