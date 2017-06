Tuesday’s local golf results

Golf

MSGA

At Old Marsh CC

Senior Tour — INDIVIDUAL GROSS AGE 55-62: Tom Foley 71/65, Ronald Dery 72/67, Paul Nichols 76/70, NET: Raymond Robichaud 73/66, Steve Casey 83/66, Tom Reardon 85/66, GROSS 63-67: Reid Birdsall 72/66, John Morin 75/67, Tom Chard 76/69, NET: Roland Cote 74/65, Wally Martin 85/66, Rudy Plummer 83/67, GROSS 68-UP: Darrell Herbert 74/66, Jim Stephenson 76/69, Norm Charleston 81/71, NET: Bill Donovan 75/66, Larry Spires 92/66, Steve Norton 80/66, TEAM GROSS: Tom Chard, Mark Jordan, Tom Foley, Phil O’Hearn, 63/56; Ronald Dery, Chris Bieber, Mike Doucette, Darrell Herbert, 64/56; NET: David Littlefield, Jonathan Fillmore, Mark Fillmore, Jim Stevens, 71/55; Edward Schencks Jr, Christo Stratos, Mike Perreault, Richard Campbell, 74/55; Ricky Plummer, Rudy Plummer, Tom D. Smith, Tom Shupp, 70/56; SKINS: Net: No. 4 Larry Spires 2, Gross: No. 5 Don Holmstrom 3, Net: No. 6 Gordon Mailman 1, Gross: No. 9 Ronald Dery 3, Gross: No. 14 Mark Fillmore 2, Net: No. 16 Ron Jersey 2; Pins: No. 6 Raymond Robichaud 2-4, No. 8 Bert Dube 5-6, No. 15 Gary Fifield 2-3, No. 17 Don Rahmlow 0-6

CMSGA

At Waterville CC

Overall Gross: Gary Wichenbach 73, Ray Brochu 74; Net: Bob Coates 60, Bill Bachofner 63, Peter Imber 63; AGE 55-65 Gross: Reid Birdsall 75, Dave Ballew 76, Mark Curtis 76; Net: Gene Reny 64, Don Dickson 64, Mike Cook 66; AGE 66-69 Gross: Tom Kus 75, Mert Dearnley 75, Bob Sommers 79; NET: Fred Roig 63, Stan Bolduc 64, Dan Cosgrove 65; AGE 70-73 Gross: Jack Wallace 76, Spike herrick 77, John Rizzo 78; Net: Dick Stowell 64, Dave Ames 64, Moe Fortin 64; AGE 74+ Gross: Al Graceffa 79, Bob Ireland 84, Roy Bennett 84; NET:, Paul Auger 63, Roger Sanders 64, Carleton Demmons 65; Super Senior Gross: Dana McCurdy 80 NET: Don Maxim 68; Best Ball Gross: Reid Birdsall, Dick Klingaman, Ed Bisson, Rusty Morrison 67, Ray Brochu, Tom Kus, Dave Kus, Ed McKay 67; Best Ball Net: Bob Coates, Dick McAuslin, Leo Lever, Dennis Gagne 53, Mike O’Connor, Scott Eldridge,Steve Greenlaw 53; Pins, Monday: No. 2 Vic Goldsmith 5-2, No.6 Jim Murphy 11-1, No. 13 Geno Ring 5-1, No. 16 Charles Martin 8-1; Tuesday: No. 2 Tom Kus 5-4, No. 6 Jon Rizzo 10-8 No. 13 Rusty Morrison 10-10, No. 16 Tom Kus 8-3; SKINS: GROSS: No. 5 Fred Roig 3, No. 8 Al Graceffa 3, No. 10 Bob Sommers 3, No. 11 Larry Whitaker 3; NET: No. 3 Bob Ireland 3, No. 7 Bob Menerey 1, No. 17 Mert Dearnley 2

Maine Amateur

Qualifier

At Poland Spring GC

Qualifiers: Cameron Marquis 68, Joshua Trivilino 71, Mike Steinberg 73, David Girardin 73, Mike Brennan 74, Derek Devereaux 75, Larry Ross 75, Bob Langlois 75, Thomas Bean 76, Taylor Morang 76, Chris King 76, Perry Goodspeed IV 76, Colby Gilbert 77, Travis Ferrante 77, Marke Wilcox 77, Tyler Tuburkski 77, Timothy Doyle 78, Brian Knipp 78, Ted Stratman 79, Matthew Ouellette 79, Chris Cloutier 79, Tyler Walker 79, Wyatt Foster 80, Tony Polito 80, Mike Panagoulias 80, Mike Burian 80, Shawn Denecker 81

LOCAL

At Lucerne GC

Monday Senior Scramble Results (revised): 1st Tie Phil Lelievne, Mike Dore, Larry Orcutt, Barry Harris And Ken Goldstein, Phil Carrol, Gary Doane, Rocky Alley (-6); Tie 3rd Mac Cassell, John Norris, Bill Ferris, Tom Winston (-5); Alan Gray, Kerry Woodbury, Roy Clements, Jack MacBrayne And Bill Brooks, Ralph Alley, Royce Morrison, Bob Tweedie (-5); Daryl Briggs, Dick Reed, Ted Bowne, Dennis Kiah (-4); Bruce Blanchard, Ralph Holyoke, Doug Deans, Bob Carter (-3); Ron Allan, Paul Bowden, Jim Bonzey, Dick Gassett (-3); Rich Skorski, Charlie Bartomeo, Bob Landis, Scott MacArthur (-3); Tom Somes, Robin Young, Bob McKenny, Dale Anthony (-2); Dave Robertson, Bob Francis, Joe Guaraldo, Gordon Holmes (-2); Mark Molnar, Warren Young, Dick Keene (-1). Pins: No. 2 Larry Orcutt 11-9; No.6 Bruce Blanchard 3-1.5

At Kebo Valley

One Day Member-Guest — Foursome Flight: 1. Karl Hallett, Mitch Spaulding, John Cusick, Josh Zolla 130; Four-Ball Flight: 1. Josh Shelton, Chris Shelton 64; 2. Joe James, Luke Turner 66; Tim Mayo, Charlie Kellenberger 66; Jackie Royal, John Royal 66: Pins: 4. John Royal 9-5, 6. Tim Mayo 10-10, 9. Tim Mayo 8-4, 15. Josh Shelton 24-2; Straightest Drive: Joe James 7-1