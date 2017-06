High school baseball all-star teams

All-star teams

HIGH SCHOOL

Baseball

Maine Underclass All-Star Game

At Saint Joseph’s College, Standish

Thursday, 1 p.m.

American Team

Grey Dinsmore (Belfast), Griffin Watson (Cheverus), Justin Ray (Cheverus), Griffin Aube (Falmouth), David Drew (Gorham), Kyle King (Gorham), Alex Applebee (Hermon), Derek Smith (Kennebunk), Brian Hewitt (Leavitt), Hunter Landry (Lewiston), Evan Bess (Madison-Carrabec), Dan Garland (Maranacook), Nick Merrill (Mt. Ararat), Hunter Ames (Mountain Valley), Titus Kaewthong (Oceanside), Cam King (Portland), Zach Johnson (South Portland), Riley Volpe (St. Dominic), Luke Chessie (Thornton Acad.), Hunter Sawtelle (Traip Acad.), Cody Pellerin (Waterville), Mike Wrigley (Wells), Kyle Champagne (Westbrook), Jack Romano (Yarmouth)

National Team

Dean Grass (Bangor Christian), Kolby Lambert (Bonny Eagle), Kobe Rogerson (Brewer), Brendan Tinsman (Cape Elizabeth), Grant Hartley (Edward Little), Jared Hamilton (Ellsworth), Noah Bonsant (Erskine Acad.), Colby Wagner (Freeport), Stefan Simmons (George Stevens), Ben Nelson (Gorham), Akira Warren (Hall-Dale), Basil White (Lincoln Acad.), Noah Austin (Lisbon), Tyler Lewis (Messalonskee), Josh Perry (Nokomis), Zach Hartsgrove (Nokomis), Matt Hurley (Old Orchard Beach), Colton Carson (Oxford Hills), Hunter Labossiere (Oxford Hills), Troy Johnson (Oxford Hills), Brogan Searles-Belanger (Thornton Acad.), Cam Cousins (Wells), Jackson Ladd (Winthrop), Tim McDonald (York)

Class C-D Senior All-Star Game

Friday, 3:30 p.m.

At Colby College, Waterville

North

Josh Palmeter (Bangor Christian), Andy Allen (Bucksport), Caleb Shaw (Central), Andrew Speed (Central), Ethan Shepard (Deer Isle-Stonington), Beckett Slayton (George Stevens), Jacob Keenan (George Stevens), Thomas Prescott (Houlton), Cameron Graham (Houlton), Nick Botting (Houlton), Jordan Hanscom (Mattanawcook Acad.), J.J. Clements (Mattanawcook Acad.), Jackson Coutts (Orono), Nate Desisto (Orono), Jaeden Folster (Penobscot Valley), Collin Beckett (Penquis Valley), Nick Bartlett (Presque Isle), Justin Thompson (Schenck), Mitchell Philbrook (Searsport), Luis Morales (Southern Aroostook), Isaac Christiansen (Sumner), Kade Feeney (Washington Acad.)

South

Carter Babcock (Boothbay), Dustin Crawford (Madison-Carrabec), Ryan Emery (Madison-Carrabec), Jordan Hadley (Madison-Carrabec), Bryce Whittemore (Dirigo), Nick Lerette (Lisbon), Tyler Halls (Lisbon), Ryley Austin (Lisbon), Hunter Richardson (Monmouth Acad.), John Pepin (Mountain Valley), Galen Arnold (NYA), Evan O’Donnell (Old Orchard Beach), Brandon Burnell (Sacopee Valley), D.J. Shea (Sacopee Valley), Justin Kenney (St. Dominic), Bobby Shelley (St. Dominic), Josh Elliot (Telstar), Tanner Wheeler (Telstar), Trevor Salema (Traip Acad.), Jacob Hickey (Winthrop), Bennett Brooks (Winthrop)

Class A-B Senior All-Star Game

At Colby College, Waterville

Friday, 6:30 p.m.

North

Peter Kemble (Bangor), Zach Dyer (Belfast), Alex Maxsimic (Brewer), Jack Corey (Brewer), Garrison Looke (Camden Hills), Jarod Norcross-Plourde (Edward Little), Damien St. Pierre (Edward Little), Nate Howard (Erskine Acad.), Chandler Rockwell (Foxcroft Acad.), Hunter Chasse (Gardiner), Alex McKenney (Hampden Acad.), Casey Sudbeck (Hampden Acad.), Max Thomas (Hampden Acad.), Zach Nash (Hermon), Devon Webb (Lawrence), Josh Joy (Messalonskee), Tucker Banger (Morse), Cam Cox (Mt. Ararat), Riley Swanson (MDI), Ethan Stoddard (Old Town), Cole Daniel (Old Town), Brayden Bean (Oxford Hills), Brendan Curran (Skowhegan), Andrew Rodrigue (Waterville)

South

Brady Crepeau (Biddeford), Marshall Peterson (Cape Elizabeth), Jared Brooks (Cheverus), Jack Casale (Cheverus), Logan McCarthy (Cheverus), James Sinclair (Deering), Cam Guarino (Falmouth), Colin Coyne (Falmouth), Robbie Armitage (Falmouth), Reece Armitage (Falmouth), Logan Drouin (Gorham), Jason Kumulainen (Gorham), John Henry Villanueva (Gray-New Gloucester), Ryan Twitchell (Greely), Ben Bernier (Poland), Jake Knop (Portland), Sam Triano (Thornton Acad.), Bailey Sawyer (Westbrook), Tim Greenlaw (Windham), Gibson Hartnett (Yarmouth), Trevor LaBonte (York), Chris Neilson (York)

Maine vs. New Hampshire All-Stars

At Nashua, New Hampshire

Sunday, noon

Team Maine

Peter Kemble (Bangor), Alex Maxsimic (Brewer), Garrison Looke (Camden Hills), Jared Brooks (Cheverus), Jarod Norcross-Plourde (Edward Little), Nate Howard (Erskine Acad.), Cam Guarino (Falmouth), Colin Coyne (Falmouth), Reece Armitage (Falmouth), Robbie Armitage (Falmouth), Jason Kumulainen (Gorham), Logan Drouin (Gorham), Ryan Twitchell (Greely), Alex McKenney (Hampden Acad.), Zach Nash (Hermon), Dustin Crawford (Madison-Carrabec), Josh Joy (Messalonskee), Jackson Coutts (Orono), Jack Knop (Portland), Brandon Burnell (Sacopee Valley), Barrett Grant (Searsport), Evan Balzano (Thornton Acad.), Andrew Rodrigue (Waterville) Chris Neilson (York), Trevor LaBonte (York)