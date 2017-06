Local golf results

Golf

LOCAL

At Kebo Valley

Men’s Twilight — Sweeps: 1. Gary Adler +6, 2. Corey Dyer +3, 3. Dave Corrigan, Jeff Young, Bill Klaver +2, 6. Edd Hamor, Les Harbour, Rich Klopfstein, Scott Richardson +1; Pins: 6. George Merrill 9-2, 9. Gary Adler 2-9

At Dexter Muni GC

Ladies Day:Points and Pins — (tie) Pat Tobin 7, Rita Cushman 7; Pin: No. 8 6-5

Senior scramble — (tie) Bob Herring,Al Martin, Don Swain, George Prince; D Richardson, Gary Sawyer, Bob Plant, Paul Violette; Brian Campbell, Herb Tenney, Joe Keaveny, John Parola, 34

Two-man scramble: Gross: Shane Baxter, Rick Sherburne, 33; Net: 1. Matt Bartlett, Jordan Gudroe,30. 2. (tie) D Richardson, Dick Hall; Mark Melvin, George Peterson,31; Pins: No. 13 Matt Bartlett 26-9, No. 17 Shane Baxter 8-7

At Bangor Muni GC

Ladies Day Match Play Event — Liz Coffin 4&3 over Judy Richard. Viola Kemp 5&3 over Sue Roberts. Marlene Viger 1 up over Sherrie Thomas. Yukiko Bigney 5&4 over Nancy Hart. Gloria Attenweiler 3&1 over Diane Herring. Carole Cook 1 up over Kathy Constantine. Marilyn Rice 1 up over Bev Dubay. Jean Young even Marina Aston. Shelley Drillen 1 up over Kathy Anderson. Kathy Anderson 3&1 over Carol Brooks. Claudette Amoroso even with Darthea Tilley. Linda Libby even with Hilda Wardwell. Anne Pooler even with Jean Bridges. Marilyn Hughes even with Janet Anderson. Beth Wolverton 2 up over Gwen Archambault. Robin Ashe 7&6 over Karen Bamford. Pins: 3 Shelley Drillen 5-6. 6 Yukiko Bigney 15-4. 11 Beth Wolverton 15-6. 16 Sue Roberts 16-0.

At Country View GC

Ladies League — Scramble: 1. Judy Arsenault, Nancy Blatz, Donna Short, Susan Hart 36, 16 putts: 2. Jean Raven, Carol Dilkes, Joette Fields, Bobbie Grotton 38, 12 putts: Pins: No. 4 Donna Short 22-0, No. 9 Jean Raven 11-10

At Pine Hill GC

RH Foster’s Senior League — 1. Don Goodness, Doug Higgins +4; 2. Don Rowe, Ralph Holyoke +3; 3. Jim Hancock, Bob Sekera +2; T4. Peter Beatham, Wayne Harriman -1; T4. Dickie Reed, Phil Reed -1; 6. Phil Newbury, Ed St. Heart -4; 7. Dave Barber -6; Pins: No. 7 Don Goodness 8-10; No. 9 Doug Higgins 9-1

At Hermon Meadow GC

Children’s Miracle Network — Gross: 1. Lance Cote, Kelly Lapointe, Steve Edgecomb, Brett Feeney 55,. Net: Jay Graves, Matthew Coban, Jason Roy, Kelli Roy 45, 2. Edward Armstrong, Eric Armstrong, Jake Armstrong, Rich Armstrong 46, 3. Allen Worster, Lee Lorigan, Chris McCue, Brian Perry 47; Pin: No. 16 Matt Coban 5-5, Most accurate: Sara Barry, Putting contest: Chris Shaw, 22 points, Chipping contest: Adam Duplisea

At PVCC

Brent Cross Memorial Tourney — Gross: 1. Jason Harvey, Rick Sinclair, Warren Caruso, Rich Mazurek 65; 2. Scott Hatcher, Dennis Payson, Gary Robinson, Bill Hutchins 68; 3. Bob Strong, TJ Herlihy, Ron Roope, Bruce Nickerson 72 (tiebreaker); 4. Zach Means, Nate Martell, Nate Waring, Ryan Willette 72 (tiebreaker); 5. Ryan Lynch, Frank Huckabone, Jeff Teunisen, Bill Kraft 72; Pins: No. 4, Bill Hutchins 11-7; No. 6, Mickey Boardman 13-0; No. 14 Tom Lasko 5-7; No. 16 Jason Harvey 12-1; Longest drive: Rick Sinclair; Straightest drive: Jeff Johnson