KVAC All-Conference teams

All-star teams

HIGH SCHOOL

KVAC All-Conference Selections

Track and Field

Boys

Class A

Brunswick: Sullivan Boyd, Jaznel Burns, Samuel Cenescar, Jack Harvey, Hunter Parker, Seth White, Cony: Elijah Dutil, Aaron Emerson, Matt MacGregor, Travis Nickerson, James Oliver, Caleb Richardson, Edward Little: Connor Jackson, Matt Syphers, Alex Thompson, Lewiston: Enock Citenga, Joseph Kalilwa, Connor Kaplinger, Ben Musese, Nicholas Roy, Ethan Solis, Jeremiah Williams; Messalonskee: Cameron Bickford, Tanner Burton, Owen Concaugh, Zachariah Hoyle, Dylan Labun, Mt. Ararat: Tyler Bernier, Eagan Eldridge, Devon Hoskins, Jonas Loden-Kemper, Cameron Meier, Oxford Hills: Zane Dustin, Riley Gates, Silas Gordon, Logan Hallee, Dominic Sclafani, Dawson Stevens

Girls

Class A

Brunswick: Micaela Ashby, Grace Casey, Macy Katanga, Isabella Pols, Kyra Teboe, Cony: Zina Gregor, Cecilia Guadalupi, Anne Guadalupi, Tara Jorgensen, Annemarie Towle, Edward Little: Julia Berube, Lauren Berube, Sarah Charest, Grace Fontaine, Britanee Nouchanthavong, Jillian Richardson, Hanna Roy, Kaylie-Anna Vallee, Lewiston: Kayla Allen, Jazlyn Dumas, Jenny Martin, Messalonskee: Avery Brennan, Libby Breznyak, Emma Concaugh, Kyra Kaherl, Caitlin Parks, Jacey Richard, Emma Wentworth, Peyton Arbour, Alexa Brennan, Mt. Ararat: Wylie Fitzpatrick, Katie Lynch, Sara York, Oxford Hills: Maighread Laliberte, Erin Childs, Skowhegan: Leah Savage

Softball

Class A

Bangor: Page Cadorette, Rebekah Haun, Morgan Kimball, Emma Payne, Grace Perron; Brewer: Crystal Dore, Brunswick: Margaret Dickinson, Hannah Escoe, Nicole Pelletier, Keturah Stinson, Cony: Jaime Coull, Delaney Keithley, Edward Little: Kylie Bureau, Caleigh Copeland, Samantha Herrick, Olivia Jensen, Grace Russell, Hampden: Rebecca Cyr, Julia Sicard, Lawrence: Samantha Knox, Lilly Herrin, Messalonskee: McKenna Brodeur, Sierra McLellan, Katelyn Pino, Mt. Ararat: Katelyn Cox, Samantha Gonyea, Kate Guerin, Alana Weaver, Mt. Blue: Taylor Burke; Oxford Hills: Cora Hooker, Hannah Kenney, Madison LeBlond, Alyssa Morin, Erin Morton, Anna Piirainen; Coach of the Year: Lee Johnson, Skowhegan; Player of the Year: Ashely Alward Skowhegan

Class B

First Team — Erskine: Taylor McLaggen, Leavitt: Abby Robertson, Maranacook: Justice Merrill, Medomak: Gabby DePatsy, Lydia Simmons, Morse: Hope Faulkingham, Marissa Parks, Nokomis: Austin Leighton, Oceanside: Chloe Jones, Alexis Mazurek, Winslow: Bailey Robbins

Second Team — Belfast: Olivia Lovejoy Belfast, Erskine: Kayla Hodgkins, Gardiner: Jill Bisson, Julia Nadeau, Leavitt: Kassie Murch, Mt. View: Reanna Bouley Mt. Oceanside: Casey Pine, Spruce Mountain: Alex Bessey, Waterville: Madison Clowes, Winslow: Cassie Demers, Paige Trask; Player of the Year: Gabby DePatsy, Medomak, Coach of the Year: Wil Laffley, Morse

Baseball

Class A

First Team — Bangor: Peter Kemble, Brewer: Alex Maxsimic, Jack Corey, Camden Hills: Garrison Looke, Edward Little: Grant Hartley, Jarrod Norcross-Plourde, Hampden: Alex McKenney, Casey Sudbeck, Max Thomas, Messalonskee: Josh Joy, Oxford Hills: Colton Carson, Hunter Labossiere

Second Team — Brewer: Alex Brooks, Kobe Rogerson, Edward Little: Damien St. Pierre, Lawrence: Devon Webb, Jared Dodge, Nick Grard, Lewiston: Hunter Landry, Messalonskee: Tyler Lewis, Mt. Ararat: Cam Cox, Hunter Lohr, Nick Merrill, Oxford Hills: Brayden Bean, Troy Johnson, Skowhegan: Brendan Curran, Coach of the Year: Shane Slicer, Oxford Hills; Player of the Year: Alex Maxsimic, Brewer

Class B

First Team — Erskine: Noah Bonsant, Dylan Presby, Gardiner: Hunter Chasse, Leavitt: Brian Hewitt, Maranacook: Dan Garand, Morse: Tucker Banger, Nokomis: Zach Hartsgrove, Josh Perry, Oceanside: Titus Kaewthong, Waterville: Andrew Roderigue

Second Team — Belfast: Grey Dinsmore, Zach Dyer, Lincoln Acad.: Basel White Lincoln Acad, Medomak: Cameron Robinson, Mt. View: Colby Furrow, Nokomis: Matt Dyer, Josh Smestad, Spruce Mountain: Jormy Daigle, Nate Goodine, Nate Preble, Waterville: Cody Pellerin, Player of the Year: Nate Howard, Erskine Academy, Coach of the Year: Lars Jonassen Erskine Academy

Girls Lacrosse

Class A

First Team — Brunswick: Anna Davis,Jenna Brooks, Edward Little: Kaylee Jipson,Mariah Vaillancourt,Megan Steele, Gardiner: Lauren Chadwick, Lewiston: Christine Chasse, Morgan Eliasen, Sasha LeClair, Messalonskee: Ally Turner, Haley Lowell, Lauren Pickett, Lydia Dexter, Mt. Ararat: Emily Welch, Player of the Year: Ally Turner, Messalonskee

Second Team — Brunswick: Anna Webster, Dina Murphy, Mikaela Aschbrenner, Evelyn Hinkley, Gardiner: Hailee Lovely, Lewiston: Cecilia Racine, Dacia Bail, Erin LaChance, Gabrielle Wilson, Messalonskee: Autumn Littlefield, Kaitlyn Smith, Sophia Holmes, Oxford Hills: Arianna Green, Hannah Hartnett

Class B

First Team — Cony: Molly Silsby, Erskine: Hayley Hinds, Lawrence: Hallee Parlin, Lincoln Acad.: Lucy Williams, Morse: Amanda Gagne, Emilie Platteter, Mae Winglass, Noa Sreden, Paige Daigle, Oceanside: Jillian Brooks, Kelsey Brooks, Sierra Beal Oceanside, Sydney Hall, Winslow: Sarah Stevens; Player of the Year: Nia Sreden, Morse

Second Team — Camden Hills: Katie Southworth, Ryan Hart, Sarah Contento, Cony: Kami Lambert, Lauren Coniff, Erskine: Audrey Jordan, Lincoln Acad.: Cassandra Poli, Brinley Harrison, Morse: Emily Martin, Oceanside: Elise Laslavic, Emily Tyler, Winslow: Kaitlin Grenier, Savanah Soler, Silver Clukey

Boys Lacrosse

Class A

First Team — Brunswick: Aiden Glover, Christian Glover, Christian Jensen, Josh Dorr, Sullivan Boyd, Edward Little: Spencer Frahn, Lewiston: Alex Rivet, Thomas Jumper, Messalonskee: Austin Pelletier, Connor Smith, Nicholas Pouliott, Mt. Ararat: Parker Lacey, Oxford Hills: Tommy Brancroft, Player of the Year: Christian Glover, Brunswick; Coach of the Year: Jim Dock, Edward Little

Second Team — Brunswick: Aaron Carlton, Ben Palizay, Connor Pendergast, Gabe Palizay, Edward Little: Ganan Mancini, Terrell Thomas, Lewiston: Roman Dennis, Messalonskee: Alden Balboni, Colin Kinney, Mt. Ararat: Aaron Thurlow, Connor Brown, Nick Canter, Steven Schuman