Thursday’s golf results

Golf

LOCAL

At Rocky Knoll CC

Senior Stableford — Dave Libby, Rick Robertson, Jim Oreskovich + 3, Steve Newcomb, Charlie Lefebvre, Gordon Warner, Allen Staples +3; Lee Bemis, Bill Taylor -1; Dan Wiswell, Larry Young -1; Dan Barker, Tom Torrey, Bill Beck -2 High Stableford: Allen Staples +7 Pins: No. 5 Ron Landry 22-0; No. 7 Andy Anderson 7-1; No. 12 Jim Oreskovich 12-4; No. 17 Lee Bemis 8-11

At Pine Hill GC

Men’s League — Jim Nadeau, Stephen Williams, Will Eisworth, Ryan Hanscom 31, Marc Smith, Ryan Barnard, Adam Freeman, Shawn Sutherland 32, Larry Freeman, Bob Simmons, Joe Cyr, Tim Brochu 32, Jon Hutchins, Dylan Bunker, Tony Pinette, Chris Brochu 32, Anthony Moore, Ken Hanscom, Larry Brooks, Tim Bunker 33, Larry Ellis, Wayne Hallett, John Arnold, Paul Pangburn 33, Zach Brochu, Andrew Lowe, Craig Wooster, Craig Carson 34, Barry DeFillip, Tyler Davis, Thom Tardiff, Jacob Currier 36; Pins: No. 7 John Arnold 5-1, No. 9 Ken Hanscom 30-0

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning League — Dave Musselman, Gary Stewart +8, Joe Johnston, Keith Gamble +6, Phil Boody, Brian Treadwell +5, Lou Rosebush, Jim McInnis +3, Al Porter, John Arsenault +2, Tracy Gran, Jr., Lou Demmons +2, Aaron Newcomb, Mel Rooney +2, Pins: No. 3 Tim Newcomb 7-1, No. 16 Tim Newcomb 4-7 Skins: No. 8 Bruce Ellis, No. 10 Aaron Newcomb, No. 11 Jim McInnis, No. 13 Aaron Newcomb, No. 14 Jim McInnis

At Northport GC

Scotch Foursome — Gross: 1 Peter Hodgkins, Sue Hodgkins (36); Net: 1 Slim Peaslee, Barbara Peaslee (30). 2 Ken Gordon, Sue Gordon (31). 3. Jeff Dutch, Lisa Chase (31.5). 4 (tie) Phil Bowen, Joan Bowen, Frank Field, Jean Brown, Cecil Eastman, Loretta Eastman, Terry Whitney, Roxie Whitney (32)\

At Lucerne GC

Senior Scramble — Richard Skorski, Ron Palmer, Ralph Alley, Mark Johnson (-7); Richard Baker, Bob Mc Kenney, Alan Campbell, Kerry Woodbury (-6); Alan Gray, Paul Bowden, Ron Allen, Al Beeson (-6); Bruce Blanchard, Jim Awalt, Bob Wilks, Bob Carter (-5); Barry Harris, Hank Hosking, Buck Mc Kenney, Ken Goldstein (-5); Robin Young, Phil Carroll, Doug Deans, Bill Ferris (-5); Mac Cassell, Lloyd Deans, Royce Morrison, Dick Gassett (-4); Dave Robertson, Mike Dore, Dale Anthony, Ron Hanson (-3); Bill Brooks, Jim Bonzey, Ben Sawyer, Bob Landis (-3); Jim Mabry, Bob Francis, Tim Furrow, Dennis Kiah (-3); Bob Tweedie, Daryl Briggs, Russ Black (-3). Pins: No. 2 Bill Ferris 4.0; No. 6 Barry Harris 5.7

At Rockland GC

Ladies Association — Class A Gross: Madolin Fogarty 85, Bobbi Andrus 87; Net: Kathy Sprowl 66, Jan Bradeen 71; putts: Bobbi Andrus 28, Sue Wootton 28, Kathy Sprowl 28; Class B Gross: Joanna Schleif 95, Heidi Lyman 104; Net: Kate Hewlett 69, Wendy Dewing 69; putts: Joanna Schleif 30; pins: No. 5 Sue Wotton 24-10, No. 10 Arlene Adams 12-11, No. 18 Joyce Cooley 11-9.50