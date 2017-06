Wednesday’s Bangor Raceway starters

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Starters, 4 p.m.

FIRST, Pace, $2,800

1. Reagans Revenge, Mi Cushing

2. Only Way I Know, Aa Hall

3. Stare Down, Mi Downey

4. Poocham Pal, Ga Mosher

5. Art’s Sake, Gr Bowden

6. Southwind Rex, He Campbell

7. Dojea Ballcap, Ru Goodblood Jr

SECOND, Pace, $2,800

1. Stirling Beauty, Da Deslandes

2. Shes All Good, Er Davis

3. Midnight Mass, He Campbell

4. Budgirls Hanover, Ga Mosher

5. Janinne, Ti Hudson

6. Southwind Mischief, Ho Davis Jr

7. Vacated, Mi Cushing

THIRD, Pace, $2,800

1. Imprudent Speed, Li Gray

2. Catchajolt, Ja Dunn

3. Iswhatitis, Ro Jarman

4. Rambling Jet, Da Crochere

5. Fox Valley Primo, Aa Hall

6. Ideal Wizard, Fr Ward Jr

7. Sammy Storm, Ph Sowers

FOURTH, Pace, $2,800

1. Cute Hill, He Campbell

2. Upfront Grantsgirl, Ru Goodblood Jr

3. Five Cent Deposit, Ho Davis Jr

4. Perfect Raider, Ga Mosher

5. Kimmie Cam, Gr Bowden

6. Ashtoreth Hanover, Jo Beckwith

7. You Belong With Me, Mi Cushing

FIFTH, Pace, $3,600

1. Medoland Bobcat, Ga Mosher

2. P L Intowin, Ru Goodblood Jr

3. Just Do It Jesse, Sc Mac Kenzie

4. Easy Joe, Er Davis

5. Rule The Air, He Campbell

6. U Cant Fix Stupid, Da Ingraham

SIXTH, Pace, $3,500

1. Quincy, Sc MacKenzie

2. Malek Hanover, Ho Davis Jr

3. Sachertorte, Mi Cushing

4. Grand Galop Semalu, Ma Athearn

5. Shaguar, Da Deslandes

6. Bold Willie, Ga Mosher

SEVENTH, Trot, $4,500

1. Keystone Wallace, Ja Dunn

2. Booyah Tj, Jo Beckwith

3. Neverdie, Mi Cushing

4. Maine Cast, Mi Cushing

5. Sharp Edge, Ho Davis Jr

6. Kegler Hanover, Da Ingraham

7. Alternat Thursdays, He Campbell

EIGHTH, Pace, $3,600

1. Paris Beau, Da Ingraham

2. King Of The D, Da Deslandes

3. Rachel Crawford, Jo Beckwith

4. Artzuma, Er Davis

5. She Gone, Ho Davis Jr

6. Belly Dancer, He Campbell

7. Miricle Maverick, Mi Cushing