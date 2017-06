Aroostook League All-Stars

All-star teams

All-Aroostook League

Class B/C Baseball

Caribou: Alex Ezzy, Noah Frost, Noah Hixon, Camden Huck, Carter Moir; Fort Kent: Jake Daigle, Nate Michaud, Josh Soucy; Houlton: Nick Botting, Cameron Graham, Nick Perfitt, Thomas Prescott; Limestone/MSSM: Jake Hatfield, Will Whitman; Presque Isle: Nick Bartlett, R. J. Gross, Jonah Hudson, Adam Paterson

Class D Baseball

Ashland: Kyle Beaulier; Central Aroostook: Caleb Harris, Ben Thomas; East Grand/GHCA: Peter Apgar; Trevor Noyes; Fort Fairfield: Jon Bernard, Carter Bruce, Jared Harvey, Ryan Player; Hodgdon: Dillan Buzzell, Wyatt Foster, Jordyn Merritt, Ben Tuttle; Katahdin: Cooper Drew, Brody Guiggey, Dalton Hartt; Madawaska: Zachary Epstein; Southern Aroostook: Nolan Altvater, Hunter Lawler, Louis Morales; Washburn: McCall Turner; Wisdom: Jacob Roy

Class B/C Softball

Caribou: Katie Clark, Jaelynn Doody, Maddie Doucette, Rachel Soucy, Kaytlin Waldemarson; Fort Kent: Macey Thibodeau; Houlton: Mikayla Fitzpatrick, Aspen Flewelling, Tyra Gentle, Emma Peterson; Limestone/MSSM: Morganne Emery, Taylor Labreck, Delaney Rossignol; Presque Isle: Faith Leavitt, Savannah Rodriquez, Kayla Saucier, Amy Seeley, Sydney Thompson

Class D Softball

Ashland: Amber Chasse, Morgan Doughty; Central Aroostook: Caitlyn Harris; East Grand/GHCA: Jennifer Crone, Haleigh Shay; Fort Fairfield: Makaila Beck, Kayla Tisdale; Hodgdon: Sidney Crane, Taylor Desrosiers, Kendra Gresko; Katahdin: Hannah Drew, Georgia Landry; Madawaska: Gabby Cyr, Jenna Dugal, Desiree Belanger; Southern Aroostook: Marissa Boulier, Madison Cummings, Kylie Vining; Washburn: Carly Bragg, Kassie Farley

Track Events, Boys

Caribou: Kyle Boucher, Evan Desmond, Dylan Marrero, Liam McMillon; Fort Fairfield: Gregory Jellison; Fort Kent: Jordan Labbe, Bennett Theriault; GHCA: Wesley Ganglfinger; Houlton: Isaiah Brown, Daniel McNally; Presque Isle: Trace Cyr

Field Events, Boys

Caribou: Lance Lagasse, Brandon Manter; Fort Kent: Skyler Bernstein; Houlton: Timothy Glatter

Track and Field, Boys

Caribou: Evan Michaud, Andre Rossignol; Fort Fairfield: Jonah Daigle, Colin Goshorn; Houlton: Austin Brown; Presque Isle: Kyler Caron; Emery Plourde 2017 Track Champion Award: Jonah Daigle, Fort Fairfield

Track Events, Girls

Caribou: Sheridan Blackstone, Meagan Dube, Paige Espling, JoJo Fields, Madeline Gudde, Rachel Ring, Alexis Rodriquez, Ashley Violette; GHCA: Teagan Ewings; Houlton: Amelia Hanning; Presque Isle: Madison Jandreau, Elizabeth Moreau

Field Events, Girls

Caribou: Mariah Mink; MSSM: Andrea Rawson; Presque Isle: Skylar Vogel, Madelyn Wing

Track and Field, Girls

Caribou: Monica McLaughlin, Willow Whitten; Fort Kent: Dolcie Tanguay; Presque Isle: Tori Koch; Howard Lello 2017 Track Champion Award: Tori Koch, Presque Isle

Tennis Singles, Boys

Caribou: Alec Cyr, Parker Deprey; Fort Kent: Niko Naranja; Houlton: Nolan Porter; Madawaska: Ben Hebert; Presque Isle: Andre Daigle, Jordan Bonville; Van Buren: Travis Lebel

Tennis Doubles, Boys

Caribou: Emerson Duplissie-Cyr and Bailey Griffeth; Fort Kent: Reece Voisine and Johnny Blanchette; Madawaska: Alex Daigle and Anthony Daigle; Presque Isle: Isaac Madore and Gage Young; Van Buren: Luc Perreault and Dominic Belanger

Tennis Singles, Girls

Caribou: Gabrielle Marquis, Ashley Matlock; Fort Kent: Cassidy Lovley, Sarah Pelletier; Houlton: Rebecca Mooers; Madawaska: Isabelle Jandreau; Presque Isle: Sarah Morneault; Van Buren: Tiffany Morrow

Tennis Doubles, Girls

Caribou: Conner Spencer and Hailey Holmquist; Fort Kent: Autumn Bouchard and Isabel Charette; Madawaska: Katelyn Beaulieu and Kathryn Bosse; Presque Isle: Anna Robinson and Gabrielle Halley