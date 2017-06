Monday’s golf results

Golf

CMSGA

At Lakewood GC

Overall Gross: Dennis Leaver 78, Bill Fairchild 81; Net: Galen Perkins 66, Stan Bolduc 66, Rick MacDonald 67; AGE 55-65 Gross: Colin Roy 82, Dave Ballew 85, Bill Mousseau 87; Net: Len Langlais 69, Pat Kelley 70, Gary Winchenbach 71; AGE 66-70 Gross: Dave Stonebreaker 82, Paul Pooler 83, Wayne Sanford 83; NET: Barry Gates 68, Dennis Gagne 68, Jim Dunbar 71; AGE 71-74 Gross: Ray Brochu 84, Bob Ray 87, Terry Brackett 87; Net: Ben Doody 68, Charles Gallant 72, Bob Ireland 73; AGE 75+ Gross: Dave Kus 83, Spike Herrick 84, Dick Klingaman 87; NET: Jim Curtis 73, Bill Weatherbie 73, Ken Murphy 73; Super Senior: Gross: Jim Murphy 90; Net: Harold Jones 72; Best Ball Gross: Mert Dearnley, Bill Fairchild, Colin Roy, Bob Willis 72, Stan Bolduc, Jim Dunbar, Len Langlais, Dan Stuart 73; Best Ball Net: Carleton Demmons, Jim Murphy, Wayne Gifford, Todd Gifford 59, Scott Eldridge, Steve Greenlaw, Mike O’Connor, Gary Winchenbach 59; Pins: No. 3 Dugan Shipway 9-9; No. 6 Kermit Knowles 5-9; No. 10 Dugan Shipway 3-9 No. 18 Ken Luce 2-9; SKINS: Gross: No. 3 Bob Menerey (2) No. 4 Rick MacDonald (4) No. 9 Gary Winchenbach (4) No. 11 Jim Murphy (3) No. 17 Dick Klingaman (3) NET: No. 12 Barry gates (3) No. 13 Peter Noble (2)

LOCAL

At Northport GC

Point Quota — Team: 1. Bob Delio, Paul Jasienowski, John McKay, Lee Robinson (120); 2. Jeff Dutch, Larry Quinn, Terry Fancy (119); 3. Jesse Johnson, Randy Berry, Preston Ward, Charlie Pray (118); 4. Jeff Shula, Rick Cronin, Robert Salzberg, Cecil Eastman (116)

Sweeps — Class A, Gross: 1. Jesse Johnson (72), 2. Jake Thompson (77). 3. tie Jeff Dutch, Alex Carroll (79); Net: 1. Jamie Place (69), 2. tie Larry Quinn, Preston Ward (70), 4. Bob Delio (71); Class B, Gross: 1. Steve Stanford (87), 2. Jeff Shula (88), 3. Robert Salzberg (90), 4. John Lloyd-Still (91); Net: 1. Lee Robinson (68), 2. Scott Benzie (71), 3. Terry Fancy (74), 4. Frank Field (75); Pins, Class A: No. 3 Chad Place 20-0, No. 9 Chad Place 10-8, No. 12 Dick Clements 10-11, No. 18 Bob Delio 7-1; Class B: No. 3 Jeff Shula 22-11, No. 18 Steve Stanford 16-2

At Lucerne GC

Senior Scramble — Bill Ferris, Mark Johnson, Butch Foss (-7) Bill Brooks, Kerry Woodbury,Ralph Alley, Jim Awalt (-7); Mark Molnar, Dick Reed, Scott MacArthur, Russ Bragg (-4);Phil Carroll,Dale Anthony, Robin Young (-4); Bob McKenney, Bob Landis, Ben Sawyer, Tom Winston (-4); Phil Lelieve, Tim Furrow, Mike Dore, Ralph Holyoke (-4); Dick Keene, Russ Black, Ron Snyder, Dennis Kiah (-3); Richard Skorski, Jim Mabry, Dick Baker (-3); Dave Robertson, Paul Bowden, Bob Landis, Mac Cassell (-2) Barry Harris, Ron Allen, Jim Bonzey, Bob Gray (-2); John Somes, Bob Carter, Ken Goldstein, Joe Guaraldo (-1) Pins: No. 2 Dale Anthony 12-2; No. 6 Mark Molnar 5-3

At Rockland GC

Stan’s Gang — Front 9: Chandler Woodman, Bob Sommers, Bob Wiggins, Bob Cremmoni -14; Back 9: Rick Knight, Dean Sasek, John Black, George Rahaim -13

At Pine Hill GC

Ladies League — 1. Tina Clark, Dawn England, Jenny Pierce 37, 2. Jenny Williams, Joyce Stephenson, Louise Holyoke, Carol Tozier 42

At Hermon Meadow GC

Ladies League — 1. Nancy Hart, BJ Porter, Lydia Mussulman, 2. Jody Lyford, Durice Washburn, Darlene Helm, 3. Diane Herring, Lesley Snyder, Jeanne Savoy, 4. Peg Buchanan, Terry Ham-Morris, Brooke Green; Pins: No. 3 Lesley Snyder, No. 8 BJ Porter.

At Hidden Meadows GC

Monday Scramble — 1. Stacey Hussey, Ray Hussey, Jason Lavasseur, Elizabeth Sargent 31; 2. Zac Miller, Scott Miller, Bill Fernandez 32; 3. Richard Brown, Lorraine Lanigan, Terry Grant, Ed Lucas 33; 4. Mike LaFontaine, Kathy LaFontaine, Dave Thibodeau 34; 5. David Saucier, David Thibodeau, Lucas Winter 34; 6. Greg Bosse, Jim Bosse, Gene Fadrigon, Ryan Bernard 34; 7. Brenda Lavasseur, Bee Lavasseur, Kevin Hamel, Matt Libby 34; 8. Don Steeves, Robbie Robertson, Tom Wilkins, Randy Bernard 34; 9. Thad Dwyer, Jim Evans, Casey Powers, Gary Powers 35; Pins: No. 4 John Lodge 26’4″, No. 8 Ed Lucas 8’9″

At Traditions GC

Men’s League — 1. Ralph Allen, Steve Batson, Ed Mace, 31; 2. Bob Pentland, Harold Batson, Gil Reed, 33; 3. Terry Pangburn, Wes Walker, Roger Therriault, Dennis Payson, 33

At Kebo Valley GC

Gilman Electric Outing — 1. Ron Tibbetts, Jon Nicholson, Dan Sargent, Phil Norton 60; 2. Dave Winslow, Mike Newts, Steve Minor, Bruce Kats 62;

Pins: No. 4. Steve Enman 13-10, No. 6. Jeff Gardner 2-2, No. 9. Kurt Haskell 4-9, No. 15. Goodie Goodwin 6-4; Long Drive: No. 18 Billy Milliken

Golf Wars — Inner Gross: 1. Fancy Boys 30 2. Naughty Brookers 31 3. John Daly’s 32; Inner Net: 1. Fringe Benefits 27.5 2. Slosh Factor 28.35 3. Blaze Won 28.55; Outer Gross: 1. Titleless 33 2. The Hackers 35 3. Putter Face 36; Outer Net: 1. Chicks w/Sticks 30.85 2. Happy Hookers 31.1 3. Poker Stars 31.8; Pins: No. 4 Dave Corrigan 18-10, No. 6 Riley Swanson 18-7, No. 9 Skip Basso 39-0, No. 15 Jackie Royal 15-10