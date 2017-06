Road racing, auto racing, golf, Little League results|

Road racing

At Ellsworth

Ellsworth 10K

1. Brian Harvey 31:35, 2. David Holder 36:15, 3. Philip LeBreton 36:27, 4. Seth Young 36:50, 5. Leah Frost 37:29, 6. Rob Shea 39:15, 7. Pete Williams 39:54, 8. Bradford Eslin 40:07, 9. Kris Garcia 40:57, 10. Jim Hunt 41:14, 11. Erik Knickerbocker 41:28, 12. Evan Boudreau 42:37, 13. Dara Knapp 43:09, 14. Christopher Jones 43:36, 15. Zachary Gilhooley 44:05, 16. Sara Hunt 44:15, 17. Warren Hughes 44:31, 18. Jarly Bobadilla 45:10, 19. Robin Clarke 45:51, 20. Tony Santiago 47:59, 21. Veronica Wentworth 48:33, 22. Chris Wentworth 48:33, 23. Tricia Brown 49:07, 24. Michele Gagnon 49:56, 25. Bette Clark 49:58, 26. Adam Murphy 50:12, 27. Rebekah Decker 50:19, 28. Ashley Santerre 50:21, 29. Lisa Kearns 50:31, 30. Jennifer Boudreau 50:47, 31. Rachael Emerson 51:26, 32. Harry Thompson 51:46, 33. Lisa Tweedie 52:24, 34. Will Skolochenko 53:19, 35. Richard Houghton 53:38, 36. Bailey Bishoff 53:53, 37. Elisabeth Cawley 54:26, 38. Christa Brey 54:37, 39. Eric Kingsbury 54:53, 40. Tom Kirby 55:00, 41. Susan Kolakowski 55:11, 42. Jennifer Sargent 55:21, 43. Barbara Robidoux 55:36, 44. Lloyd Harmon 56:00, 45. Gretchen Morrow 56:22, 46. Doug Blasius 56:47, 47. Tamera Murphy 57:23, 48. Heather Durrell 57:41, 49. Cindy Kingsbury 58:05, 50. Tony Bishop 58:06,

51. Tom Perekslis 58:08, 52. Robert Garnett 58:25, 53. Diane Libby 58:32, 54. Darcy Dyer 59:07, 55. Elizabeth Williams 59:25, 56. Kelly Havlin 59:38, 57. Emmy Watson 59:51, 58. Elissa Haskell 1:00:01, 59. Beth Lawson 1:00:44, 60. Michele Wagstaff 1:02:12, 61. Eliza Murphy 1:02:38, 62. Yayoi Kimura 1:04:00, 63. Dvid Jones 1:04:52, 64. Andi Miner 1:05:23, 65. Sheri Rowe 1:06:11, 66. Jessica Landry-Lyons 1:06:36, 67. Hollie Stanwood 1:06:44, 68. Jess Lyons 1:06:52, 69. Michelle Crispo 1:10:07, 70. Nancy Marks 1:10:45, 71. Tina Nichols 1:10:50, 72. Kai Grosjean 1:11:30, 73. Laurel Grosjean 1:12:42, 74. Jordan Smith 1:12:42, 75. Dawn Carroll 1:13:07, 76. Ben Treat 1:13:59, 77. Alan Marks 1:14:00, 78. Alicia Woodward Watson 1:16:28, 79. Pamela Beam 1:17:30, 80. Linda Rogers 1:17:41, 81. Izzy Krummel 1:19:58, 82. Sarah Krummel 1:19:58, 83. Lynn Matoush 1:20:18, 84. Robin Emery 1:20:44, 85. Dave Samuelian 1:20:44, 86. Louise Cunningham 1:21:06, 87. Megan Gammill 1:22:13, 88. Chery Murphy 1:23:45, 89. Stephanie Landry 1:24:42

Auto racing

Wiscasset Speedway

Midcoast Region NAPA Modifieds (40 laps): 1. Joseph Williams, Woolwich; 2. Nick Reno, West Bath; 3. Tom Young Freeport; 4. Allan Moeller, Dresden; 5. Mark Lucas, Harpswell, 40

Kennebec Equipment Rental Outlaw Mins (25 laps): 1. Shawn Kimball, Augusta; 2. Rob Greenleaf, West Bath; 3. Tim Collins, Farmingdale; 4. Brent Roy, Vassalboro; 5. Larry Melcher, Jay; Wood Pellet Warehouse Late Model Sportsman (35 laps): 2. Nick Hinkley, Wiscasset; 2. Brandon Bailey, Woolwich; 3. Andrew McLaughlin, Harrington; 4. Alex Waltz, Walpole; 5. Josh St. CLair, Liberty; Norm’s Used Cars Strictly Streets (25 laps): 1. Joe Hutter, Phillips; 2. Michael Haynes, Livermore Falls; 3. Zachary Emerson, Sabattus; 4. Brad Bellows, China, 5. Jonathan Emerson, Sabattus; Enduro: 1. Zachary Emerson, Sabattus; 2. Josh Dube, Auburn; 3. Ron Whitcomb, Eustis 4. Brad Clement, Readfield; 5. Jonathon Rines, Wiscasset

Oxford Plains Speedway

(Finishing position, car number, driver’s name, driver’s hometown)

Super Late Model (50 laps): 1. 9 Alan Tardiff, Lyman; 2. 7 Glen Luce, Turner; 3. 94 Shwn Martin, Turner; 4. 01 Andy Saunders, Ellsworth; 5. 2 Lonnie Sommerville, Burnsville, New Brunswick; Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (30 laps): 1. 77 Bryce Mains, Bridgton; 2. 1 Billy Childs, Jr., Leeds; 3. 11 Tyler King, Livermore; 4. 36 Richard Spaulding, Lisbon; 5. 41 Tyson Jordan, Oxford; Legends Cars (25 laps): 1. X Trevor Sanborn, East Parsonsfield; 2. 47 Chris Burgess, Buckfield; 3. 90 Casey Call, Pembroke, NH; 4. 4 Thomas Everson, Glimanton, NH; 4. 4 Peter Craig, Poland; Bandits (20 laps): 1. 1 Brandon Varney, Auburn; 2. 51 Adam Sanborn, West Paris; 3. 13 Bill Grover, Waterford; 4. 26 Tyler Green, Turner; 5. 3 Chachi Hall, Oxford; Figure 8 (15 laps): 1. 97 Eric Hodgkins, Minot; 2. 113 Tommy Tompkins, Carthage; 3. 54 David Smith, South Paris; 4. 4 Kyle Kilgore, South Paris; 5. 2 Dale Lawrence, Lisbon

Speedway 95

At Hermon

Dysart’s Late Models (40 laps): 1. Wayne Parritt, Steuben; 2. Dana Wilbur, Frankfort; 3. Brenton Parritt, Steuben; 4. Todd Lawrence, Levant; 5. John Kalel II, Orrington; Casella Recycling Street Stocks (30 laps): 1. Dean Clements, Brooks; 2. William McCullough, Kenduskeag; 3. Jordan Pearson, Corinth; 4. D.J. Moody, Prospect; 5. Jeffrey Alley, Machias;

Casella Waste Systems Sport-Fours (35 laps); Judy’s Restaurant Series No. 1: 1. Justin Trombley, Winter Harbor; 2. Donny Silva, Hudson; 3. Cole Robinson, Clinton; 4. Isaac Rollins, Hudson; 5. Brock Worster, Kingman; Caged Runners (20 laps): 1. Nick Huff, Orrington; 2. Mark Sawyer, Newburgh; 3. Blaine Coffin, Hermon; 4. Dustin Lancaster, Milo; 5. Kyle Gallant, Kenduskeag; Coca-Cola Company Sportsman/Outlaws (30 laps): 1. Steve Kimball, Holden; 2. Duane Seekins, Stockton Springs; 3. Ryan Beale, Cherryfield; 4. Kris Watson, Kenduskeag; 5. Steve Rackliff, Starks

Winterport Dragway

Makeup results (June 4): Super Pro/Pro Final: 1. Russell Calder, Welshpool, NB 2. Randy Therrien, Unity; Pro Eliminator: 1. Russell Calder, Welshpool NB 2. Wayne Chadwick, South China, Semifinalist, Gage Reynolds, Old Town, Semifinalist, Jim Collins, Waterville; Super Pro Eliminator: 1. Randy Therrien, Unity, 2. Willy Larrabee, Stockton Springs, Semifinalist, Rick Hunnewell, Ellsworth; (Sunday’s results) Super Pro/ Pro Final: 1. Bob Cousins, Brewer 2. Wayne Chadwick, S. China; Super Pro Eliminator: 1.Bob Cousins, Brewer 2. Rick Hunnewell, Ellsworth, Semifinalist,Randy Therrien, Unity, Semifinalist, Jen Fusco, Turner; Pro Eliminator: 1. Wayne Chadwick, S. China , 2. Jim Marston, Fairfield , Semifinalist,Wayne Paul, Belfast;

Bikes /Sleds: 1.Ezra Boynton,Windham, 2. Brittany Marston, Winslow, Semifinalist, Frank John, Brooklin, Semifinalist, Everett Beers, Tremont; Street Eliminator: 1. Tony Collins, Waterville 2.Nicole Spencer, Winterport ,Semifinalist, Donnie Perkins, Blue Hill; Pontiac Day: 1:Jim Collins, Waterville, 2: Tony Collins, Waterville, Semifinalist, Greg Young, Winterport

Golf

Downeast-Metro Amateur

At Kebo Valley, Bar Harbor

Saturday’s results

A Flight Skins Gross: No. 11, Zach Rossignol; No. 14, Ross DeLorenzo; No. 16, Reese McFarlane; Net: No. 1, Patrick Bucklin; No. 6, Gavin Dugas; No. 8, Matt Greenleaf; Pins: No. 4, Eric Dugas 4-4; No. 6, Gavin Dugas 1-1/2; No. 9, Zach Rossignol 3-10; No. 15, Steve Lycette 6-4; B Flight: Skins Gross; No. 4, Jerry Glidden 11-4; No. 6, Peter Hughes 7-4; No. 10, Tim Flaherty; No. 18, Barry Hobert; Net: No. 8, Chris Spann; No. 9, Eric Fowle; No. 16, Brandon Allen; No. 17, Ralph Michaud; Pins: No. 4, Dennis Tracy; No. 9, Tim Flaherty 17-11; No. 6, Peter Hughes; No. 15, Jerry Glidden10-2

MSGA

At Natanis GC

GROSS INDIVIDUAL 1: 1. Dustin Freeman 69/69, Joe Walp 69/70, Lance Bernier 70/69, Tim Desmarais 70/68, NET: 1: Jeff Leonardo 73/67, Sokha Meas 72/67, Tyler T Tyburski 77/67, Adam Cowan 78/68, Heath Cowan 72/68, Mike Dubois 79/68, Phil Dube 77/68, GROSS 2: Matt Peck 81/67, Justin Conant 84/66, Seth Chim 84/72, Dana Lambert 85/71, David Perreault 85/73, Joel Greatorex 85/70, NET 2: Gilbert T Fifield 83/64, Bruce Bristow 90/66, Paul Adler 87/67, Ted Jala 86/70; GROSS SENIORS 1: Gary Manoogian 73/69, Jerry York 77/72, John Morin 77/69, Bob Allen 78/72, Jim Quinn 78/74, Mark Curtis 78/70, Paul Pelletier 78/71, NET 1: Frank Smith 83/67, Jim Raye 82/67, Steve Norton 81/67, Bob Blais 80/68, Scott Schnepf 83/68, GROSS 2: John Zappia 83/66, Dick Murphy 88/69, Michael Fitton 88/68, Bert Dube 89/69, NET 2: Peter Freyer 86/67, Dick Gammon 92/68, James Dillon 91/68, Rick Smith 97/69

TEAM GROSS: Dustin Freeman, Joe Hamilton, Lance Bernier, Greg Callahan, 61 /60; Lowell Watson, Caleb Jones, Tim Desmarais, Gary Manoogian, 63 /60; Joe Walp, Michael C Walp, Michael R Walp, Curtis Jordan, 63 /60; NET: Tony Leslie, Don Murdoch, Dana Lambert, Butch Kennedy, 71 /57; Justin Conant, Justin Stewart, Ben Holmes, Michael Cleary, 70 /57; Heath Cowan, Adam Cowan, Bruce Bristow, Ryan Grimes, 67 /57; Norm Russell, Matt Peck, Alan Ouellette, Paul W Grant, 71 /58; James Anderson, Andrew Rogers, Mark Mckeon, Leon Van Horn, 70 /58; Bob Gray, Mike Fleming, David Edgar, Jerry York, 72 /58; FRIDAY SKINS: Gross No. 5 Mike Cleary 2, Net No. 10 Bert Dube 1, Gross No.13 Paul L’Heureux 1, Net No.16 Don Murdoch 2, Net No.17 Dan Roche 2, SATURDAY SKINS: Net No. 3 Jim Raye 2, Net No. 5 Jim Raye 2, Net No. 6 Dick Murphy 2, Gross No. 8 Nathan Roop 3, Gross No. 9 Curtis Jordan 3, Gross No. 14 Randy Berry 3, Net No. 16 Don Rahmlow 2, Net No. 17 Eric Strubbe 2; FRIDAY PINS: No. 4 Lance Bernier 3-1, No. 7 AJ Kavanaugh 11-2, No. 10 Bill Donovan 3-1, No. 13 Paul L’Heureux (hole-in-one); SATURDAY PINS: No. 4 Curt Jordan 9-10, No. 7 Mer Doucette 5-1, No. 10 Mike Caron 0-8, No. 13 Paul Pelletier 1-2

LOCAL

At Hermon Meadow GC

Sunday Ladies –Gross: 1. BJ Porter, 2. Jody Lyford, 3. Cheryl Paulson; Net: 1. Diane Herring, 2. Nancy Hart, 3. Karen Feeney. Putts: (tie) BJ Porter Diane Herring; Pins: No. 3 Nancy Hart 13-3, No. 12 Diane Herring 3-7, No. 16 Jody Lyford 15-10.

Gold Tee Tourney — Points (blind draw): 1. Ted. Jellison, Joe Johnston, Al Porter +7; 2. Tracy Gran Jr., Al Brown, Brad Holmes +2; 3. Jim McInnis,Terry McDonald, Al Sale (even); 4. John Trott, Al Stuber, John May -1; 5. Gary Stewart, Joel McCluskey, Bruce Ireland -3; 6. Ron Jones,Doug Chambers, Tim McCluskey -5; Pins: No.3 Tracy Gran 13-2; No.8 Al Porter 12-7; No.9 (2nd shot) Jim McInnis 16-1; No.12 John Trott 0-7; No.16 Bruce Ireland 8-9; Skins: No.7 Doug Chambers; No.8 Tracy Gran Jr;. No.15 Tracy Gran Jr.; No.17 Doug Chambers

At Dexter Muni GC

Sweeps — Skins: No. 1 Sean Farnsworth 3; No. 2 D. Richardson 3; No. 5 Sean Farnsworth 4 No. 6 Farnsworth 4 No. 9 Jimmy Costedio 5

At Pine Hill GC

Caron Signs Couples League — T1. Stephen and Jenny Williams, Dan and Jenny Pierce, Peter and Pumpkin Beatham, Michelle and Dan Atherton 37 5; Dawn and Rick England 39; 6. Sue and Ed St Heart 43; Pins: No. 7 men: Stephen Williams 17-3; No. 7 women: Jenny Pierce 19-8

Batter up

BASEBALL

Major League

At Hermon

WS Emerson 17, Gardner (Hermon) 1

WS Emerson top hitters: Collin Peckham 2 singles, double; Wyatt Newell single, double; Nikolas Bates home run; winning pitcher: Peckham; Gardner: Aiden Seanway single

Little League

At Old Town

RJ Morin 8, Governor’s 4

RJ Morin top hitters: Brendan Mahaney single, double; winning pitcher: Zach Hamel; Governor’s: James Dumond double, triple, home run; Lucas Moore 2 doubles; Justin Haslett home run