Saturday’s Bucksport-Orono softball summary

High school softball

BUCKSPORT 8, ORONO 3

Orono (13-6) 001 020 0 — 3 8 0

Bucksport (18-0) 024 101 x — 8 13 2

Milton, M. LeClair (3) and McCluskey; Saunders and Smith

E: none; Atwood, Smith; 2B: Richards, E. LeClair; Smith, Saunders; HR: Robichaud (5); LOB: Orono 7, Bucksport 7; SB: White, Richards; none; Smith; SH: none; Ashmore; SF: none; Stevenson; Repeat hitters: White 2; Smith 3, Tripp 3, Bires 2, Hunt 2; RBI: Richards; Robichaud 2, Saunders 2, Tripp, Bires, Smith, Stevenson;

Win: Saunders; Loss: Milton; K: Milton 1, M. LeClair 2; Saunders 3; BB: M. LeClair 3; Saunders 2; WP: none; Saunders;

T—1:25; Att: 200 (est.)