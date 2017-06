Harness racing starters

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Saturday’s Starters, 2:30 p.m.

FIRST, Trot, $2,700

1. Sun Catcher, Sc Mac Kenzie

2. Ellabunda, Jo Beckwith

3. Barbells, He Campbell

4. Skad’s Winner, Gr Bowden

5. Quantum Lightning, Da Deslandes

SECOND, Pace, $2,750

1. Fast Ben, Sc Mac Kenzie

2. Lifeontherange, Da Deslandes

3. The Doodah Man, He Campbell

4. Chilli Nz, Jo Beckwith

5. Ebandtheboys, Gr Bowden

6. Gota Go Bullville, Ga Mosher

THIRD, Pace, $2,500

1. Tweedledtweedledum, An Harrington

2. Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr

3. Miss Mary Luck, Jo Beckwith

4. Woodmere Sandylu, Ru Goodblood Jr

5. Fight To Stay, Ga Mosher

6. Slots Saved Us, He Campbell

7. Daydreamer Jo, Mi Cushing

8. Downeast Foxy Lady, Gr Bowden

FOURTH, Pace, $2,750

1. When In Doubt, Gr Bowden

2. Thaacaretheeso, Ru Goodblood Jr

3. Casimir Nymph, Jo Beckwith

4. First Girl, Ga Mosher

5. You Belong With Me, Mi Cushing

6. Drunk And Dramatic, Da Deslandes

7. Vicky Killean, He Campbell

FIFTH, Pace, $2,800

1. Scarlet Starlet, An Harrington

2. Midnight Mass, He Campbell

3. Flatrock Chocolate, Da Deslandes

4. Courageous, Mi Cushing

5. Maddie D, Ga Mosher

SIXTH, Pace, $3,000

1. Caseofthesillies, Gr Bowden

2. Carrie Ann, Ga Mosher

3. The Wizsell Of Odz, Ru Goodblood Jr

4. Miss Paula D, Da Deslandes

5. Algebra, Mi Cushing

6. Pembroke Bambino, He Campbell

SEVENTH, Pace, $3,000

1. Getmeoutofdebt, He Campbell

2. Deuces And Jacks, Gr Bowden

3. Ohm Like Clockwork, Da Deslandes

4. Just Do It Jesse, Sc Mac Kenzie

5. Boots N Bourbon, Ga Mosher

6. Southwind Ricardo, Mi Cushing

7. Hot Shot Lawyer, Jo Beckwith

EIGHTH, Pace, $5,500

1. My Last Chance, An Harrington

2. Sinners Prayer, Ru Goodblood Jr

3. Rocnrolwilneverdie, Gr Bowden

4. Pembroke Scorpio, He Campbell

5. A Sweet Ride, Ga Mosher

NINTH, Pace, $3,800

1. Red Star Tyson, Gr Bowden

2. Roddy’s Nor’easter, Ga Mosher

3. Dragon Seelster, An Harrington

4. Card Rustler, Mi Cushing

5. Quincy, Sc Mac Kenzie

SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s Starters, 2 p.m.

FIRST FFA $5,000 Pace

1. Fiery Jet (Jo Nason) 4-1

2. Real Special (Ni Graffam) 10-1

3. Hedges Lane (Ho Davis Jr) 6-1

4. J J S Jet (Wi Campbell) 5-1

5. Burning N (Ro Cushing) 2-1

SECOND W3-6PMLT $2,200 Pace

1. Got To Be Trouble (Ma Athearn) 9-2

2. Carolina Hurricane (Ke Switzer Jr) 7-1

3. Mr Happypants (Ho Davis Jr) 7-2

4. Vermilion Bird (Wa Watson) 7-1

5. Mr Bo Diddley (Wi Campbell) 7-1

6. Really Living (Da Deslandes) 5-1

7. Stormin Spree (Da Ingraham) 5-2

THIRD 3500CL $2,600 Pace

1. Four Starz Louie (Wi Campbell) 2-1

2. In Tony’s Honor (Ma Athearn) 7-1

3. Wake (Be Merrill) 7-1

4. Sinful Vito (Er Davis) 5-1

5. Glow Again (Ni Graffam) 4-1

6. Camstar (Ho Davis Jr) 3-1

FOURTH NW600PSL5 $3,100 Pace

1. Regulus N (Ke Switzer Jr) 9-2

2. Noble’s Grand Slam (Ho Davis Jr) 3-1

3. Rocknalltheway (Da Ingraham) 5-1

4. Grand Galop Semalu (Ma Athearn) 6-1

5. Cj Marshal (Wi Campbell) 7-1

6. Tenacious One A (Ro Cushing) 2-1

FIFTH FM FFA $5,000 Pace

1. Ashlee’s Cool Gal (Ke Switzer Jr) 4-1

2. Darlington Stripe (Da Ingraham) 5-1

3. Kim’s Day (Wi Campbell) 7-1

4. Double Joy (Ho Davis Jr) 3-1

5. Chilled Desire A (Ro Cushing) 2-1

SIXTH NW251PSL5 $2,000 Pace

1. Wasabi Girl (Ro Cushing) 8-1

2. Lucky Mac (Ma Athearn) 8-1

3. Desired (Ke Switzer Jr) 6-1

4. Max Mike And Ggb (Ho Davis Jr) 9-2

5. Mr Douglas (Da Ingraham) 5-1

6. Cyclone Pass (Ni Graffam) 7-2

7. Cruzin Maverick (Wi Campbell) 6-1

8. Only Way I Know (Aa Hall) 5-2

SEVENTH MADC $2,600 Pace

1. Dragon Wings (Al Richardson) 7-1

2. Hotspeed (Wi DuBois) 7-1

3. Pan Taylor (Ad Gray) 5-1

4. Cams Trivia (Wi Childs) 7-1

5. Daughtry Hanover (Aa Hall) 9-2

6. Penney’s Spirit (Ph Sowers) 7-2

7. Aberarder Smitty (Be Merrill) 5-2

EIGHTH FMNW600PS $3,100 Pace

1. Devil May Care (Aa Hall) 3-1

2. Western Stepp (Wi Campbell) 4-1

3. Sign Of A Diamond (Ke Switzer Jr) 9-2

4. Electricity (Ro Cushing) 6-1

5. Sure You Are (Da Ingraham) 6-1

6. Forbettor Or Worse (Ho Davis Jr) 2-1

NINTH NW3PMLT $2,200 Pace

1. Beach Director (Ke Switzer Jr) 9-2

2. Bettor Get Tipsy (Da Ingraham) 7-1

3. Race Me Cocoa (Wi Childs) 7-1

4. Justpeggingtowin (Ma Athearn) 7-2

5. Silky’s Dream (Wi Campbell) 5-1

6. Artrianna (Ho Davis Jr) 7-1

7. Baywood Shadow (Ph Sowers) 5-2

TENTH FM3500CL $2,600 Pace

1. Ms Lynette (Ke Switzer Jr) 6-1

2. Camtizzy (Ni Graffam) 6-1

3. Luv A Lot Hanover (Da Deslandes) 8-1

4. Happy Surprise (Wi Campbell) 5-1

5. Shes All Good (Jo Bresnahan) 9-2

6. Shea Writes Right (Ma Athearn) 7-2

7. Western (Ho Davis Jr) 5-2

8. A And G Desire (Da Ingraham) 8-1