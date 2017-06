Wednesday’s harness racing

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Results

FIRST, Pace, $2,800

Bettor Buns, Ga Mosher, 3.00 2.40 2.10

Five Cent Deposit, Ho Davis Jr, 3.00 2.20

Perfect Raider, Ru Goodblood Jr, 4.40

T: 1:58.1. Ex. (5/1) $4.20; Tri. (5/1/2) $19.40

SECOND, Pace, $3,600

Rachel Crawford, Mi Cushing, 3.80 3.60 3.80

U Cant Fix Stupid, Gr Bowden, 4.60 4.40

Rule The Air, Ru Goodblood Jr, 5.00

T: 2:00.3. Ex. (2/3) $13.40

Tri. (2/3/1) $92.80;1st Half DD (5/3) $7.20

THIRD, Pace, $2,800

Fox Valley Primo, Aa Hall, 3.20 2.40 2.10

Sammy Storm, Ph Sowers, 4.60 4.40

Catchajolt, Ja Dunn, 3.00

T: 2:00.4. Ex. (1/6) $24.60; Tri. (1/6/2) $75.60

FOURTH, Pace, $2,800

American Fighter, He Campbell, 6.20 2.40 2.20

Cisco Hanover, Da Deslandes, 2.40 2.20

Air Force Grad, Ch Cushing, 2.80

T: 1:58.1. Ex. (4/5) $12.00; Tri. (4/5/1) $18.60

FIFTH, Pace, $2,800

Penney’s Spirit, Ho Davis Jr, 2.20 2.20 2.10

Charlie By Far, Ru Goodblood Jr, 4.00 2.40

Reagans Revenge, Mi Cushing, 2.80

T: 1:58.1. Ex. (1/3) $6.60; Tri. (1/3/2) $18.60

SIXTH, Pace, $3,600

Well Well Well, Ga Mosher, 3.40 2.40 2.10

King Of The D, Da Deslandes, 10.00 4.40

She Gone, Ho Davis Jr, 3.60

T: 1:58.0. Ex. (6/8) $19.00; Tri. (6/8/5) $69.40

SEVENTH, Trot, $4,500

Alternat Thursdays, He Campbell, 5.00 2.40 2.10

Sharp Edge, Ho Davis Jr, 16.80 5.60

Mack’s Gold Band, Da Deslandes, 3.40

T: 2:00.1. Ex. (1/3) $42.60; Tri. (1/3/4) $95.20; Pick 3 (1/6/1) $12.60

EIGHTH, Pace, $3,500

Pembroke Wildcat, He Campbell, 3.20 2.80 2.60

Malek Hanover, Ho Davis Jr, 7.00 4.80

Sachertorte, Mi Cushing, 4.20

T: 1:56.2. Ex. (3/2) $36.60

Tri. (3/2/1) $144.00; 1st Half DD (1/3) $7.00; Total Handle: $34,191

SCARBOROUGH DOWNS

Thursday’s Starters, 4:30 p.m.

FIRST 3500CL $3,000 Pace

1. My Time Hanover (Ho Davis Jr) 4-1

2. Dragon King (Aa Hall) 6-1

3. Heart Breaking (Wi Campbell) 3-1

4. Sham’s Big Guy (Ry Abel) 5-1

5. Roman Conqueror N (Mi Cushing) 2-1

SECOND NW3PMLT $3,000 Trot

1. Im A Rainbow (Pa Battis) 9-2

2. Cc’s Dusty (Sh Taggart) 5-1

3. Don’t Tell George (Da Deslandes) 6-1

4. Johny Cast (Ho Davis Jr) 5-2

5. Musical Milestones (Aa Hall) 7-2

THIRD NW1501L5CD $3,000 Pace

1. Had To Be Me (Wi Campbell) 7-2

2. Spirit Of America (Ho Davis Jr) 9-2

3. Golden Tree (Da Deslandes) 5-1

4. Keemosabe (Sh Taggart) 6-1

5. Regal Delight (An Harrington) 2-1

FOURTH NW2PMLT $3,000 Pace

1. Ellery (Ma Athearn) 6-1

2. Sweet Heat (Wi Campbell) 2-1

3. Royal Flush (Ry Abel) 8-1

4. Tweedledtweedledum (Ho Davis Jr) 3-1

5. Mr Wiskers (Sh Taggart) 5-1

FIFTH NW400PSL5 $3,000 Pace

1. Sign To Inverell A (Ry Abel) 7-2

2. Yello Hawkeye (Da Deslandes) 5-2

3. Skyway Dante (Sh Taggart) 8-1

4. Nabber Again (Er Davis) 9-2

5. Sandy Barbielegacy (Lo Gasbarro III) 6-1

6. Thewaylifeshouldbe (Wi Campbell) 5-1

SIXTH FM3500CLCD $3,000 Pace

1. Carls Glory (Mi Cushing) 3-1

2. Allstar Gal (Ho Davis Jr) 5-1

3. Boy Crazy (Er Davis) 6-1

4. Lady Spartacus (Wi Campbell) 4-1

5. Astreos Delight (Lo Gasbarro III) 2-1

SEVENTH NW400PSL5 $3,000 Trot

1. Rideofalifetime (Jo Beckwith) 5-1

2. Royal Hawaii (Wi Campbell) 2-1

3. S D Prohibition (Sh Taggart) 7-1

4. Selena (Ho Davis Jr) 4-1

5. Wolf’s Milan (Da Deslandes) 3-1

EIGHTH NW400PSL5 $3,000 Pace

1. Tylers Rendevous (Sh Taggart) 6-1

2. Benjaminbanneker N (Mi Cushing) 3-1

3. Fear Itself (Ho Davis Jr) 4-1

4. Cyclone Artist (Wi Campbell) 5-1

5. Kid Courageous A (Da Deslandes) 2-1