Ellsworth, Nokomis softball sum

HIgh school softball

ELLSWORTH 14, NOKOMIS 12

Nokomis (8-9) 301 040 4 — 12 16 2

Ellsworth (11-6) 202 064 x — 14 14 3

Bubar and McTague; Chipman and C. Hammer

E: McTague, Herrick; L. Stevens, Montigny, Bagley; 2B: Herrick 2, Meservey 2, Crockett; Young, Cote; 3B: none; HR: Leali (1), none; LOB: Nokomis 7; Ellsworth 5; PB: McTague; C. Hammer; SB: Meservey; Sargent 2, tevens, Bagley, K. Hammer; SH: Leali; nonel; SF: none; Young, C. Hammer;

Repeat hitters: Leali 3, Herrick 3, Meservey 3, Crockett 2, LaPrade 2; Young 2, L. Stevens 2, Montigny 2, Bagley 2, Clarke 2; RBI: Herrick 2, Leali 2, Leighton 2, Crockett 2, Meservey; C. Hammer 2, Young 2, Cote, Clarke, K. Hammer, Bagley, L, Stevens, Sargent;

Win: Chipman; Loss: Bubar; K: Bubar 1; Chipman 5; BB: Bubar 5; Chipman 2; WP: Bubar 2; none; HBP: Sargent (by Bubar);

Time: 2:05; Att: 125 (est.)