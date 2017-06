Weekend auto racing results

Auto racing

Winterport Dragway

Bikes /Sleds: 1. Jon Weeks, Waterville , Naples, 2.Jim Marston, Fairfield , Semifinalist, Paul Keaten, Athens; Street Eliminator: 1. Bill Dammier, Deer Isle, 2.Tony Collins, Waterville ,Semifinalist, Tim Wilcox, Easton; Jr. Dragster Race: 1. Haylee Clough, Thomaston, 2. Jayden Henckle, Saco; (All other events were postponed due to rain and will be run next week).

Oxford Plains Speedway

Top 5 finishers (finishing position, car number, driver’s name, driver’s hometown).

Budweiser Super Late Model (50 laps) 1 23 Dave Farrington, Jr., Jay; 2 60 Tim Brackett, Buckfield; 3 7 Glen Luce, Turner; 4 14 Scott McDaniel, Livermore; 5 72 Scott Robbins, Dixfield; PASS Mods (40 laps) 1 19 Ben Tinker, New Gloucester; 2 21 Mike Carignan, Lebanon; 3 64 Matty Sanborn, Windham; 4 17 Scott Alexander, Glenburn; 5 28 Mark Lundblad, Jr., Conway, NH; Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (30 laps) 1 1 Billy Childs, Jr., Leeds; 2 58 David Whittier, West Poland; 3 4 Jordan Russell, Norway; 4 61 Matt Dufault, Turner; 5 11 Tyler King, Livermore; Bandits (20 laps) 1 91 Jamie Heath, Waterford; 2 5 Jacob Hall, Oxford; 3 2 Shaun Hinkley, Oxford; 4 81 Chris Ouellette, Milan, NH; 5 95 Eric Stoddard, South Paris; Figure 8 (15 laps) 1 113 Tommy Tompkins, Carthage; 2 4 Kyle Kilgore, South Paris; 3 2 Dale Lawrence, Lisbon; 4 41 Greg Durgin, South Paris; 5 40 Robert Morey, Lisbon; 6 54 David Smith, South Paris; 7 07 Kyle Glover, Oxford.