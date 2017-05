Wednesday’s starters for Bangor Raceway

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Starters, 4 p.m.

FIRST, Pace, $3,500

1. Benjaminbanneker N, Ga Mosher

2. Flirtnwithdisaster, Cr Ryder

3. Real Bigg, He Campbell

4. Southwind Rex, Da Deslandes

5. Weather Hanover, Ru Goodblood Jr

6. Quincy, Sc Mac Kenzie

SECOND, Pace, $2,800

1. Color Palette K, Er Bickmore

2. Sterling Chris, Da White

3. Heart Breaking, Aa Hall

4. Gota Go Bullville, Li Gray

5. Skippy, Mi Cayouette

6. Rambling Jet, Da Crochere

7. A Place Out West, Ja Dunn

THIRD, Pace, $3,600

1. Rule The Air, Ga Mosher

2. Five Cent Deposit, Ru Goodblood Jr

3. Blue Boy Benji, He Campbell

4. Pacific Stride, Aa Hall

5. Just Do It Jesse, Sc Mac Kenzie

6. Belly Dancer, Gr Bowden

7. Western Warrior, Jo Beckwith

8. Artzuma, Er Davis

FOURTH, Pace, $2,800

1. Perfect Raider, Ru Goodblood Jr

2. Casimir Nymph, Da White

3. Artnsassy, Ga Mosher

4. So What Who Cares, Jo Beckwith

5. When In Doubt, Gr Bowden

6. Midnight Mass, He Campbell

7. Rachel Crawford, Mi Cushing

FIFTH, Pace, $2,800

1. Roman Conqueror N, Ga Mosher

2. Fox Valley Primo, He Campbell

3. Cisco Hanover, Da Deslandes

4. American Plan, Mi Cushing

5. Dojea Ballcap, Ru Goodblood Jr

6. Cash Cab, Er Davis

7. Air Force Grad, Ch Cushing

SIXTH, Pace, $2,800

1. Chasen Cancun, Er Davis

2. Medoland Bobcat, Ga Mosher

3. Ideal Wizard, Ch Cushing

4. Buckeye Baddler, Mi Cayouette

5. Cecils Express, He Campbell

6. Art’s Sake, Mi Cushing

7. Mybrothergeorge, Ru Goodblood Jr

8. Fast Ben, Sc Mac Kenzie

SEVENTH, Pace, $3,500

1. Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson

2. Southwest Bliss, He Campbell

3. Carrie Ann, Mi Cushing

4. Leeann Majors, Ro Nadeau

5. Lil Miss Snowflake, Jo Beckwith

6. Caviart Savannah, Da Deslandes

7. Budgirls Hanover, Ga Mosher

8. Wild Lady Luck, Mi Cayouette

EIGHTH, Trot, $4,500

1. Moon Dance, Da Deslandes

2. Maine Cast, Mi Cushing

3. Keystone Wallace, Ja Dunn

4. Kaladar, Da White

5. Alternat Thursdays, He Campbell

6. Mister Anson, Ch Cushing