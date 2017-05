Tuesday’s golf results

Golf

LOCAL

At Bangor Muni GC

BGA Ringer Tournament — Gross: Tim Black 65, Rob Tiensivu 66, Dennis Tracy 67, Rick Hayward 72, Dave Crichton 72, Tony Reynolds 73, Rich Russell 75, John Leblanc 75, Barry Hobert 78, Ed Dephilippo 79, Chuck Jameson 81. Net: Dennis Tracy 58, Rob Tiensivu 61, Dave Crichton 61, Tim Black 65, John Leblanc 65, Rich Russell 65, Rick Hayward 66, Tony Reynolds 68, Jeff Kinney 70, Chuck Jameson 71, Ed Dephilippo 73, Barry Hobert 74

At Traditions GC, Holden

Ladies League — 1. Marilyn Hughes, Sue Everett, Judy Thompson, 33; 2. Susan Payne, Diane Sandall, Irene Woodford, Lesley Waterman, 34; 3. Nancy Carney, Marcia Biggane, Tammy Curtis, Mary Lee McIntosh, 36; 4.Mary Smith, Alice Openshaw, Debbie Dunham, 37; 5. Stevie Lord, Jeannette Laplante, Gwen Archambault, 37. Pin: Mary Smith 10-8

At Hampden CC

Ladies League Scramble — Aida Francis, Sally Hartman, Susan Hall, Pam Anderson 40; Geneva Allen, Paula Grindle Elinor Bucklin, Jill Long 48; Fun Day Putts: Team No. 1, 10

At Dexter Municipal GC

Twilight League Points and Pins — Dick Hall +2 ½ Ray Mountain +2 Jim Chapman +2; Pins: No. 13 Jim Chapman 24-2

At Springbrook GC

Men’s Twilight League — 1st Flight: Mike Burian +5, Dave Kus +5, Ron Leeman +4; 2nd Flight: Dale Williams +5, Jay Hopkins +3, Jeff Kent +2, Third Flight: Gerry Laroche +4, George Hopkins -1, Jon Kent -1, Matt Howard -1, Ray Fletcher -1; Pins: No. 2 Ron Leeman 28-9, No. 8 Tyler Tyberski 11-10