Weekend harness racing starters, results

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Monday Starters, 4 p.m.

FIRST, Trot, $3,800

1. Dartmouth Hall, Ga Mosher

2. Beer League, He Campbell

3. Explosive Ripple, Sc Mac Kenzie

4. Royal Hawaii, Ru Goodblood Jr

5. Skad’s Winner, Gr Bowden

SECOND, Pace, $3,100

1. Wasabi Girl, Gr Bowden

2. Pembroke Art, He Campbell

3. Catch A Few Z’s, Da Deslandes

4. Poocham Pal, Jo Beckwith

5. Rock Baby Rock, Ga Mosher

6. P L Intowin, Ru Goodblood Jr

7. Vacated, Mi Cushing

8. Secret Renegade, Er Davis

THIRD, Pace, $2,800

1. Shea Writes Right, Gr Bowden

2. Catchajolt, He Campbell

3. A And G Desire, Ru Goodblood Jr

4. Maddie D, Ga Mosher

5. Shes All Good, Er Davis

6. Kimmie Cam, Jo Beckwith

FOURTH, Pace, $2,700

1. Daydreamer Jo, He Campbell

2. Always Safe Bet, Ga Mosher

3. Hurricane Arthur, Mi Downey

4. Bin There Said So, Ru Goodblood Jr

5. Nowhining Bluechip, Da Deslandes

FIFTH, Pace, $2,700

1. Ebandtheboys, Ga Mosher

2. Charlie By Far, Ch Nye

3. Reagans Revenge, Mi Cushing

4. West River Tex, Jo Beckwith

5. American Fighter, He Campbell

6. Lifeontherange, Da Deslandes

7. Stare Down, Mi Downey

SIXTH, Pace, $2,850

1. Upfront Grantsgirl, Ru Goodblood Jr

2. Durable, Ch Nye

3. U Cant Fix Stupid, Ga Mosher

4. You’re News, Ti Hudson

5. Miss Paula D, Da Deslandes

6. The Wizsell Of Odz, Mi Cushing

7. Ashtoreth Hanover, He Campbell

SEVENTH, Pace, $4,000

1. Sachertorte, Mi Cushing

2. Regulus N, Ga Mosher

3. Pembroke Scorpio, He Campbell

4. Deuces And Jacks, Gr Bowden

5. Grand Galop Semalu, Ma Athearn

EIGHTH, Pace, $3,200

1. San Antony-O, Er Davis

2. Remix, Ti Hudson

3. City Of The Year, Mi Downey

4. Getmeoutofdebt, He Campbell

5. Southwind Inferno, Ma Athearn

6. Allamerican Dice, Da Deslandes

7. Ohm Like Clockwork, Aa Hall

8. Amazing Quest, Mi Cushing

SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s Results

FIRST $3,000 Pace 1:59.1

5-Miricle Maverick (Wi Campbell) 5.20 2.20 2.10

1-Checkisinthemail (Ho Davis Jr) 2.10 2.10

2-Justice Department (Ke Switzer Jr) 2.80

Ex. (5-1) $5.20; Tr. (5-1-2) $9.60

SECOND $3,000 Pace 1:56.2

3-Between Me And You (Wi Campbell) 5.40 3.20 3.00

5-Wishing You Well (Ke Switzer Jr) 3.00 3.20

1-Excel Nine (Da Deslandes) 4.00

Ex. (3-5) $9.80; Tr. (3-5-1) $244.80; DD (5-3) $10.40

THIRD $3,100 Pace 1:57.1

5-Sign Of A Diamond (Ke Switzer Jr) 26.20 5.20 6.60

1-Kim’s Day (Wi Campbell) 2.60 8.20

4-Electricity (Ho Davis Jr) 7.60

Ex. (5-1) $63.80; Tr. (5-1-4) $350.60

FOURTH $3,000 Pace 2:01.3

2-Ms Lynette (Da Crochere) 15.80 3.60 2.20

1-Cams Trivia (Wi Childs) 2.20 2.40

5-Dragon King (Aa Hall) 2.10

Ex. (2-1) $51.20; Tr. (2-1-5) $98.80

FIFTH $3,000 Pace 1:58.4

1-Sign To Inverell A (Da Deslandes) 7.80 5.60 2.40

2-Nabber Again (Er Davis) 5.40 3.00

3-Mr Happypants (Ho Davis Jr) 3.80

Ex. (1-2) $25.20; Tr. (1-2-3) $41.40; Mid DD (2-1) $110.20; Pick 3 (5-2-1) $19.60

SIXTH $3,000 Pace 2:01.0

1-Natural Breeze (Aa Hall) 4.40 2.10 2.10

5-Go West Lucky Cam (Wi Childs) 2.10 2.10

3 Wake (Be Merrill) 3.20

Ex. (1-5) $6.60; Tr. (1-5-3) $19.00

SEVENTH $5,000 Pace 1:56.0

2-J J S Jet (Wi Campbell) 6.60 4.20 2.10

5-Rocnrolwilneverdie (Gr Bowden) 3.60 2.10

3-Hedges Lane (Ho Davis Jr) 2.10

Ex. (2-5) $13.00; Tr. (2-5-3) $22.00

EIGHTH $2,500 Pace 1:58.2

1-Western (Ke Switzer Jr) 4.00 2.80 4.40

6-Happy Surprise (Wi Campbell) 4.40 6.20

5-Funny Lena (Ni Graffam) 4.20

Ex. (1-6) $22.80; Tr. (1-6-5) $35.60; Late DD (2-1) $12.20; Pick 3 (1-2-1) $13.60

Total Handle: $45,590

Sunday’s Results

FIRST $3,000 Trot 2:00.4

2-Mack’s Gold Band (Wi Campbell) 3.40 2.40 2.40

1-Tango Pirate (Ni Graffam) 3.40 3.00

3-S D Prohibition (Da Deslandes) 3.40

Ex. (2-1) $5.60; Tri. (2-1-3) $24.20

SECOND $2,000 Trot 2:02.3

5-Lucy From Hebron (Ma Athearn) 5.60 3.20 2.20

6-Sierra Madera (Ho Davis Jr) 2.40 2.40

1-Cc’s Dusty (Wa Watson) 2.80

Ex. (5-6) $7.00; Tri. (5-6-1) $26.00; DD (2-5) $7.20

THIRD $3,000 Pace 1:57.2

6-Cj Marshal (Wi Campbell) 4.80 3.60 2.60

2-Brew (Da Deslandes) 4.80 2.20

1-Yello Hawkeye (Ni Graffam) 2.40

Ex. (6-2) $10.40; Tri. (6-2-1) $26.40

FOURTH $3,000 Pace 1:59.1

4-Native Lightning (Aa Hall) 4.00 3.60 2.40

3-Real Yankee (Be Merrill) 3.00 2.10

5-Keemosabe (Ch Lefebvre) 2.40

Ex. (4-3) $8.20; Tri. (4-3-5) $25.80

FIFTH $3,000 Pace 1:59.3

2-Ringo (Ry Abel) 4.60 3.00

5-Max Mike And Ggb (Ho Davis Jr) 2.80

3-Skyway Dante (Sh Taggart)

Ex. (2-5) $19.20, Mid Double (4-2) $15.20; Pick 3(6-4-2) $19.80

SIXTH $3,000 Pace 1:58.1

3-Camstar (Ke Switzer Jr) 5.20 4.00 2.10

1-Tylers Rendevous (Da Deslandes) 19.80 3.60

2-Only Way I Know (Wi Campbell) 2.40

Ex. (3-1) $80.40; Tri. (3-1-2) $125.40

SEVENTH $2,500 Pace 1:58.3

1-Four Starz Louie (Wi Campbell) 4.20 2.20 2.60

5-May Day Jojo (Ke Switzer Jr) 3.20 3.00

2-Forward Bliss (Da Deslandes) 3.20

Ex. (1-5) $10.00; Tri. (1-5-2) $21.80

EIGHTH $2,200 Pace 2:02.2

5-Got To Be Trouble (Ma Athearn) 16.40 5.00 4.20

4-Really Living (Da Deslandes) 10.20 5.20

2-Bettor Get Tipsy (Jo Beckwith) 4.80

Ex. (5-4) $69.80; Tri. (5-4-2) $498.00; Late Double (1-5) $30.00; Pick 3 (3-1-5) $99.90; Total Handle: $33,804