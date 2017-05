HS track and field: PVC Large School Championship results

HIGH SCHOOL

PVC Large School Championships

At MDI High School, Bar Harbor

MDI 168 boys, Hampden 106, Brewer 105, Bangor 51.5, Hermon 41, John Bapst 33.5, Foxcroft 28, Presque Isle 24, Old Town 16, Ellsworth 15

Outstanding Performer of the Meet: Austin Lufkin, Brewer; Boys Coach of the Year: Glendon Rand, Brewer

4×800 Relay: 1, MDI (Josh Bloom, Thorin Smith, Oliver Johnston, Liam Higgins), 8:37.22. 2, Brewer (Jon Donnelly, Nate Henry, Jordan Lowery, Andrew Modery), 8:52.67. 3, Ellsworth (Matt Frost, Jack McKechnie, Mark Berry, Matthew Shea), 9:00.67. 4, Bangor (Roland Mattsen, Henry Pilot, Riley Nason, Patrick Fraser), 9:00.97. 5, Old Town (Benjamin Francis, Manuel Becklas, Drew St Jean, Nathan St Jean), 9:04.46. 6, Hampden (Jason Mathies, Trevor Allen, Evan Allen, Lucas Hale), 9:20.03. 110 Hurdles: 1, Cayd Wortman, BRW, 16.00. 2, Elijah Joyce, MDI, 16.60. 3, Zachary Beaton, HER, 16.88. 4, Coleman Gary, BRW, 17.34. 5, Phillip Feeney, BRW, 17.54. 6, Derek Barclay, OT, 17.91. 100: 1, Thomas Darby, HAM, 11.60. 2, Evan Chadbourne, FOX, 11.60. 3, Ben Cotton, JB, 11.81. 4, Landyn Francis, BGR, 11.93. 5, Steve Fitzpatrick, JB, 11.96. 6, Colby Lee, MDI, 11.99. 1600 Race Walk: 1, Parker Harriman, HAM, 9:02.16. 2, Owen McQuarrie, PI, 9:27.59. 3, Luke Mentas, JB, 10:11.69. 4, Alec Smith, PI, 10:29.05. 5, Keith Eaton, ELL, 13:01.75. 1600: 1, Paul Casavant, HAM, 4:27.11. 2, Gabe Coffey, BGR, 4:29.48. 3, Wyatt Lord, HAM, 4:33.45. 4, Nicholas Reznick, MDI, 4:37.47. 5, Sam Gardner, BRW, 4:44.20. 6, Oliver Johnston, MDI, 4:49.58. 4×100 Relay: 1, Hampden (Wade Brown, Thomas Darby, Michael O’Roak, Marcus Theriault), 45.47. 2, Bangor (Derek McCarthy, Joshua Rand, Noah White, Dominick Lizotte), 46.05. 3, John Bapst (Steve Fitzpatrick, Alex Mooney, Alvaro Manclus, Ben Cotton), 46.13. 4, MDI (Chris Farnsworth, Giovanni McKenzie, Jose Chumbe, Colby Lee), 46.81. 5, Old Town (Joshua Willey, Thomas Sanborn, Elijah Veilleux, Samuel Bartlett), 47.16. 6, Brewer (Phillip Feeney, Isaac Small, Garrett Ireland, Bryce Largay), 47.83. 400: 1, Griffin Maristany, MDI, 51.86. 2, Noah Hutchinson, MDI, 52.11. 3, James Peterson, HER, 52.73. 4, Owen Mild, MDI, 53.43. 5, Trace Cyr, PI, 53.48. 6, Landyn Francis, BGR, 54.34. 300 Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 42.43. 2, Josh Bloom, MDI, 42.76. 3, Cayd Wortman, BRW, 43.90. 4, Phillip Feeney, BRW, 44.36. 5, Kyler Caron, PI, 44.86. 6, Elijah Joyce, MDI, 44.95. 800: 1, Wyatt Lord, HAM, 2:00.83. 2, Paul Casavant, HAM, 2:03.23. 3, Liam Higgins, MDI, 2:07.13. 4, Jon Donnelly, BRW, 2:07.70. 5, Oliver Johnston, MDI, 2:09.16. 6, Noah Pottle, HER, 2:10.30. 200: 1, Griffin Maristany, MDI, 23.62. 2, Evan Chadbourne, FOX, 23.76. 3, James Peterson, HER, 23.97. 4, Thomas Darby, HAM, 24.33. 5, Trace Cyr, PI, 24.55. 6, Noah Hutchinson, MDI, 24.67. 3200: 1, Paul Casavant, HAM, 9:51.01. 2, Gabe Coffey, BGR, 10:12.61. 3, Wyatt Lord, HAM, 10:22.37. 4, William Webb, HAM, 10:28.69. 5, Matthew Shea, ELL, 10:41.31. 6, Sam Gardner, BRW, 10:42.22. 4×400 Relay: 1, MDI (Liam Higgins, Noah Hutchinson, Josh Bloom, Griffin Maristany), 3:37.66. 2, John Bapst (Ben Cotton, Steve Fitzpatrick, Gavin McDonald, Alex Mooney), 3:41.20. 3, Presque Isle (Chan Villatora, Jason Dumais, Kyler Caron, Trace Cyr), 3:45.44. 4, Hermon (Brad Bell, Brendan Swoboda, Zachary Beaton, Noah Pottle), 3:46.92. 5, Hampden (Marcus Theriault, Thomas Darby, Parker Harriman, Wyatt Lord), 3:47.66. 6, Old Town (Joshua Willey, Nick Gould, Drew St Jean, Nathan St Jean), 3:48.13. High Jump: 1, Noah Hutchinson, MDI, 6-0. 2, Drew Rich, MDI, 5-8. 2, Zachary Beaton, HER, 5-8. 4, Nate Mason, ELL, 5-6. 5, Cody Mayhew, BGR, 5-4. 5, Gavin McDonald, JB, 5-4. Long Jump: 1, Cayd Wortman, BRW, 20-3.25. 2, Drew Rich, MDI, 19-6.50. 3, Chris Farnsworth, MDI, 18-11.50. 4, Jack Dunning, HAM, 18-4.50. 5, Lucas Tuell, BGR, 18-2. 6, Nate Mason, ELL, J18-2. Triple Jump: 1, Giovanni McKenzie, MDI, 41-10.50. 2, Drew Rich, MDI, 39-4. 3, Chris Farnsworth, MDI, J39-4. 4, Alvaro Manclus, JB, 39-2.25. 5, Thomas Sanborn, OT, 39-0.25. 6, Jordan Bishop, HER, 38-9. Javelin: 1, Jacob McCluskey, BRW, 145-6. 2, Chris Farnsworth, MDI, 135-7. 3, Nathan St Jean, OT, 130-0. 4, Micah Hallett, MDI, 128-8. 5, Ethan Butler, BGR, 121-3. 6, Cole Tweedie, HAM, 120-7. Discus: 1, Austin Lufkin, BRW, 182-6 (PVC Record). 2, Jacob McCluskey, BRW, 167-11. 3, Matt Storer, FOX, 138-2. 4, Samuel Hoff, MDI, 137-7. 5, Luke Mitchell, MDI, 128-10. 6, Micah Hallett, MDI, 126-7. Shot Put: 1, Austin Lufkin, BRW, 59-3.50 (PVC Record) 2, Jacob McCluskey, BRW, 53-5.25. 3, Matt Storer, FOX, 49-8. 4, Croix Albee, MDI, 48-6.25. 5, Jacob St Louis, OT, 42-0.50. 6, Samuel Hoff, MDI, 42-0.25. Pole Vault: 1, Johann Bradley, HAM, 14-7.25 (PVC Record). 2, Dominick Lizotte, BGR, 13-0. 3, Peter Blackwell, BGR, 11-0. 3, Michael Worcester, BRW, 11-0. 5, Cayd Wortman, BRW, J11-0. 6, Jose Chumbe, MDI, 10-6.

Bangor girls 119.5, MDI 107, Brewer 98, Hampden 96, Old Town 53.5, John Bapst 38, Pesque Isle 36, Hermon 20, Foxcroft 16, Ellsworth 5

Outstanding Performer of the Meet: Tia Tardy, MDI; Girls Team Coach of the Year: Aaron Long, MDI

4×800 Relay: 1, MDI (Zoe Olson, Olivia Watson, Katelyn Osborne, Lydia DaCorte), 10:37.25. 2, Brewer (Arianna Geiser, Mickey Hersey, Aubrey Duplissie, Maria Maxsimic), 10:52.07. 3, John Bapst (Monique Savasuk, Madison Gaetani, Sara Hunt, Amanda Boyd), 10:58.60. 4, Old Town (Audree O’Meara, Nicole Kennedy, Johanna Burgason, Allison Ketch), 11:08.21. 5, Hermon (Lydia Dorman, Macenzie Sossong, Kate Lusignan, Emma Shaw), 11:12.12. 6, Bangor (Chiara Gentile, Ashley King, Anna Hill, Tess Yardley), 11:13.02. 100 Hurdles: 1, Christie Woodside, HAM, 16.35. 2, Hannah Hopkins, BRW, 17.10. 3, Ashlee Vilasuso, BRW, 17.45. 4, Hannah Dunn, BGR, 17.61. 5, Demitria Givens, BGR, 18.03. 6, Olivia St. Germain, JB, 18.24. 100: 1, Lia Johnson, BRW, 13.08. 2, Ashley Anderson, MDI, 13.08. 3, Maddi Cormier, BGR, 13.72. 4, Adriana Novella, MDI, 13.84. 5, Mykayla Hoggard, BGR, 13.87. 6, Kira Yardley, BGR, 13.92. 1600 Race Walk: 1, Rebecca Elliott, BGR, 9:04.52. 2, Moxie Flanagan, HAM, 9:14.76. 3, Jessica Hart, BRW, 9:23.41. 4, Kamryn Glimour, PI, 9:26.99. 5, Chiara Gentile, BGR, 9:53.01. 6, Elizabeth Trefts, OT, 10:07.95. 1600: 1, Tia Tardy, MDI, 5:08.00. 2, Helen Shearer, HAM, 5:29.80. 3, Zoe Olson, MDI, 5:33.85. 4, Hannah Smith, BRW, 5:40.13. 5, Sara Hunt, JB, 5:50.49. 6, Audree O’Meara, OT, 5:55.72. 4×100 Relay: 1, Bangor (Maddi Cormier, Kira Yardley, Mykayla Hoggard, Lynn Boettcher), 51.80. 2, Brewer (Ellie Horr, Cassie Brown, Maria Low, Lia Johnson), 52.19. 3, MDI (Lily Turner, Grace Rodick, Adriana Novella, Allyson Bender), 53.08. 4, Hampden (Lauren Beckwith, Chelsea El-Hajj, Abby Lyons, Bella Soucy), 54.76. 5, Old Town (Morgan Paradis, Nicole Kennedy, Delaney Veilleux, Jordan Fostun), 54.95. 6, Hermon (Emily Perley, Grace Page, Maddie Sickles, Brie Saulter), 55.82. 400: 1, Tori Koch, PI, 1:00.81. 2, Mackenzie Lambert, BGR, 1:02.16. 3, Ashley Anderson, MDI, 1:03.74. 4, Maddi Cormier, BGR, 1:04.66. 5, MacKenzie Haskell, HER, 1:05.73. 6, Morgan Paradis, OT, 1:05.92. 300 Hurdles: 1, Ashlee Vilasuso, BRW, 50.19. 2, Emma Shearer, HAM, 50.68. 3, Lynn Boettcher, BGR, 51.15. 4, Kiona Osterlin, ELL, 51.79. 5, Hannah Hopkins, BRW, 52.15. 6, Mackenzie Lambert, BGR, 52.37. 800: 1, Tia Tardy, MDI, 2:16.54 (PVC Record). 2, Lynn Boettcher, BGR, 2:29.05. 3, Zoe Olson, MDI, 2:29.08. 4, Lydia DaCorte, MDI, 2:30.68. 5, Arianna Geiser, BRW, 2:31.73. 6, Katelyn Osborne, MDI, 2:36.94. 200: 1, Ashley Anderson, MDI, 26.83. 2, Lia Johnson, BRW, 27.42. 3, Demitria Givens, BGR, 27.82. 4, Maria Gaetani, JB, 28.34. 5, Maria Low, BRW, 28.53. 6, Nicole Kennedy, OT, 28.53. 3200: 1, Tia Tardy, MDI, 11:26.12. 2, Helen Shearer, HAM, 11:29.61. 3, Hannah Smith, BRW, 12:40.83. 4, Audree O’Meara, OT, 12:54.56. 5, Madison Jandreau, PI, 13:05.84. 6, Kate Lusignan, HER, 13:25.43. 4×400 Relay: 1, MDI (Allyson Bender, Adriana Novella, Tia Tardy, Lydia DaCorte), 4:21.31. 2, Bangor (Kira Yardley, Hannah Dunn, Lynn Boettcher, Mackenzie Lambert), 4:23.99. 3, John Bapst (Amanda Boyd, Olivia St. Germain, Monique Savasuk, Tia Zephir), 4:24.00. 4, Presque Isle (Eleanor St Peter, Clara Kohlbacher, Elizabeth Moreau, Tori Koch), 4:30.64. 5, Brewer (Arianna Geiser, Maria Low, Cassie Brown, Ellie Horr), 4:33.24. 6, Hermon (MacKenzie Haskell, Brooklyn Brown, Cassidy Barnes, Grace Page), 4:40.74. High Jump: 1, Christie Woodside, HAM, 5-0. 2, Olivia St. Germain, JB, J5-0. 3, Hlin Guomundsdottir, BGR, J5-0. 4, Emily Hussey, OT, 4-8. 4, Sophia Inman, BRW, 4-8. 6, Emma McKechnie, ELL, J4-8. Long Jump: 1, Grace Day, JB, 16-0.25. 2, Mykayla Hoggard, BGR, 15-8.75. 3, Tori Koch, PI, 15-8.25. 4, Christie Woodside, HAM, 15-8. 5, Oliviah Damboise, OT, 15-6.50. 6, MacKenzie Haskell, HER, 14-6.25. Triple Jump: 1, Oliviah Damboise, OT, 34-10.25. 2, Emily Hussey, OT, 33-10.75. 3, Simone Withers, HAM, 33-1.50. 4, Christie Woodside, HAM, 32-9.25. 5, Tori Koch, PI, 32-8.25. 6, Grace Day, JB, 32-4. Javelin: 1, Emily Perley, HER, 95-11. 2, Madelyn Wing, PI, 93-6. 3, Daija Misler, HAM, 92-1. 4, Mackenzie Hanna, MDI, 87-0. 5, Morgan Smith, HER, 86-0. 6, Dorothy LeMoine, MDI, 85-10. Discus: 1, Daija Misler, HAM, 119-0. 2, Emily Mikoud, FOX, 114-4. 3, Lilly Blakeman, BRW, 106-5. 4, Madeline Huerth, BGR, 97-1. 5, Alexis Rutherford, OT, 96-10. 6, Mackenzie Hanna, MDI, 88-10. Shot Put: 1, Daija Misler, HAM, 40-8.75. 2, Emily Mikoud, FOX, 38-2.50. 3, Claudia Damboise, OT, 34-4.50. 4, Hlin Guomundsdottir, BGR, 33-5.50. 5, Lilly Blakeman, BRW, 31-11.75. 6, Julie Bulliard, BRW, 31-3. Pole Vault: 1, Rihan Smallwood, BGR, 10-6.50 (PVC Record). 2, Oliviah Damboise, OT, 9-6. 3, Maddy Gibbs, BGR, 9-0. 4, Alyssa Vargo, BRW, 8-6. 5, Sofia Wittmann, BGR, 8-0. 6, Emma Hargreaves, OT, 7-0. 6, Sarah Danby, BGR, 7-0