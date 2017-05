Thursday’s golf results

Golf

CMSGA

At Augusta CC

Overall Gross: Bob Sommers 73, Stan Wade 73; Net: Bill Mousseau 60, Reggie Gammon 62, Mert Dearnley 62; AGE 55-65 Gross: Reid Birdsall 74, Dave Ballew 76, Gene Reny 84; Net: Mike Betts 63, Mike O’Connor 65, Mike Cook 65; AGE 66-69 Gross: Dan Stuart 77, Tom Kus 77, Bill Fairchild 79; NET: Charles Nelson 64, Dale Northrup 64, Keith Sproul 65; AGE 70-73 Gross: Ray Brochu 78, Pete Brunner 81, Jack Wallace 81; Net: Ed McKay 66M, Bill Batten 66, Jim Curtis 67; AGE 74+ Gross: Cy Thompson 85, Paul Auger 85, John Ebbrecht 90; NET: Dan Hanson 65, Don Chai 66, Dennis Harnish 67; Super Senior Gross: Dana McCurdy 87; Net: Harold Jones 66; Best Ball Gross: Ray Brochu-Tom Kus-Dave Kus-Ed McKay 64; Bill Bachofner-Bob Sommers-Stan Wade-Steve Staples 65; Best Ball Net: Dave Clifford-Mike Cook-Ken Martin-Keith Sproul 54, Don Blake-Pat Kelley-Rick MacDonald-Dave Sawyer 54; Pins: No. 2 Tom Kus 6-2, No. 7 Ray Brochu 13-9; No. 15 Jim Curtis 1-2, No. 17 Carleton Demmons 1-3, SKINS: Gross: No. 9 Steve Lajoie (3), No. 11 Dave Ballew (3), Net: No. 2 Eddie Cowan (1), No. 6 John Solak (2), No. 13 Reggie Gammon (2), No. 14 Dave Sawyer (1)

LOCAL

At Bangor Muni GC

Ladies Day — A Flight, Gross: 1 Liz Coffin 89 2. Judy Richard 89; Net: 1 Marilyn Rice 72 2. Viola Kemp 73; B Flight, Gross: 1. Kathy Anderson 100 2. Claudette Amoroso 104; Net: 1. Anne Pooler 75 2. Robin Ashe 78; C Flight, Gross: 1. Beth Wolverton 114; Net: 1. Hilda Wardwell 86; Pins: No. 3 Viola Kemp 35-3 No. 6 Gloria Attenweiler 40-11 No. 11 Peg Whited 33-1 No. 16 Liz Coffin 17-0; Putts: Claudette Amoroso 27

At Northport GC

Twilight League — Class A, Gross: (tie) John Ellis, Jesse Johnson (37), Jake Thompson (38), Randy Berry (40); Net: Kevin Nickerson (34), (tie) Alan Blood, Rick Cronin (35), Charlie Pray (37); Class B, Gross: Frank Field (40), (tie) Chad Otis, David Riley (46), Duke Marston (49); Net: Bill Farris (32), Chip Curry (33), Jim Boulier (36), Greg Dutch (37); Pins, Class A: No. 3 Dick Clements 20-5, No. 9 Paul Doody 19-6; Class B: No. 3 Larry Jones 9-10, No. 9 Jim Boulier 23-2

Scotch Foursome — Gross: Terry Whitney, Lisa Desmarteau (38); Net: Dan Eaton, Leslie Eaton (31), Jim Boulier, Brenda Boulier (32), Alex Carroll, Shirley Caler (32.5), Slim Peaslee, Barb Peaslee (33)

At Barren View GC, Jonesboro

Senior Scramble — 1. Carol Harrington, Irv Belanger, Kurt Harrington, Fred Morgan -4 (won putt-off); 2. Gail Berry, Dennis Lewey, Shirley Alley, Paul King -4; 3. Ann Lockett, Peter Berry, Stan Fitzhenry, Sonny Beal -3; 4. (tie) Nancy Cunliffe, Bob Price, Scott Whitney, Gordon Faulkingham -2; Jeannie Smith, Dick Kilton, Chuck Nevala, Billy Wright -2; Gary Willey, Jack Clay, Rocky Rakozcy Charles Lightner -2; Pin: No. 5 Bob Tracy 2-11

At Hermon Meadow GC

Thursday League — Greg Black-Mike Dunphy +6, Tony Brown-Lou Rosebush +3, George Cyr-Mel Rooney E, Jim McInnis-Al Sale E, Bruce Ellis-Paul Forsing -1, Tim Newcomb-Skip Howard -1, Pins: No. 3 Tony Brown 5-0, No. 16 Tracy Gran, Jr. 4-7, Skins: No. 4 Jim McInnis, No. 7 Dave Musselman, No. 9 Skip Howard, No. 11 Lou Rosebush, No 15 Greg Black

Blind Draw Points — Jim McInnis-Tony Alaimo +4 Bruce Ireland-Mark Lumino +1 Pins: No. 3 Jim McInnis 3-11 No. 8 Mark Lumino 5-3

At Rockland GC

Ladies Association — Net Points: Wendy Pires 46, Kate Hewlett 42, Joyce Cooley 41, Diane Bryant 37, Sue Wootton 36, Arlene Adams, Wendy Dewing, Molly Mugler 31, Jan Staples 30, Martha Bouchard 29, Kathy Harper 26, Susan Solmon 19, Karen Hardy 14; Pins: No. 5 Jan Staples 3-0, No. 10 Diane Bryant 56-5

At Dexter Municipal GC

Senior Scramble — Bob Herring-Joe Keaveney-Don Swain 31, Brian Campbell-Herb Tenney-Toby Hall 34; Two Man Scramble, Gross: Sean Farnsworth-Paul Farnsworth 33; Net: Jim Costedio-Dick Hall 30 Delvan Gudroe-Adam Wintle 32; Randy Moulton-Tim Dow 32; Pins: No. 4 Adam Wintle 9-9, No. 8 Sean Farnsworth 5-10

At Kebo Valley GC, Bar Harbor

Men’s Twilight League — Scott Richardson +4 Tom Richardson +2, Corey Dyer +2, Kyle Richardson, Les Harbour +1 6. Carew Blythe -1, Chris Cambridge -1, Tim Ray -1, Jeff Young -1; Pins: No. 4 Scott Henggeler 8-9, No. 15 Carew Blythe 12-5