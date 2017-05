Weekend harness racing starters, results

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Monday’s starters, 4 p.m.

FIRST, Trot, $3,800

1. Royal Hawaii, He Campbell

2. Moon Dance, Da Deslandes

3. Mister Anson, Ch Cushing

4. Explosive Ripple, Sc Mac Kenzie

5. Kaladar, Da White

SECOND, Pace, $2,700

1. Drunk And Dramatic, Da Deslandes

2. Vicky Killean, Ch Cushing

3. When In Doubt, Gr Bowden

4. First Girl, Ga Mosher

5. Upfront Grantsgirl, Ru Goodblood Jr

6. Stirling Beauty, He Campbell

7. Vacated, Mi Cushing

THIRD, Pace, $3,100

1. Poocham Pal, Ga Mosher

2. Pembroke Art, He Campbell

3. Got To Be Trouble, Ma Athearn

4. Reagans Revenge, Mi Cushing

5. Casimir Nymph, Da White

FOURTH, Pace, $2,700

1. Catchajolt, He Campbell

2. Nf Sinfull, Ga Mosher

3. Chasen Cancun, Er Davis

4. Cisco Hanover, Da Deslandes

5. A Place Out West, Mi Cushing

6. Art’s Sake, Gr Bowden

FIFTH, Pace, $2,700

1. Daydreamer Jo, Gr Bowden

2. Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr

3. Toe Tag, He Campbell

4. Drunkonaplane, Ga Mosher

5. Nowhining Bluechip, Da Deslandes

6. Rodeo Derb, Mi Cushing

SIXTH, Pace, $3,200

1. Amazing Quest, Mi Cushing

2. Northern Ideal, Er Davis

3. Hay You Hellion, Da White

4. Getmeoutofdebt, He Campbell

5. Southwind Rex, Ga Mosher

6. Deuces And Jacks, Gr Bowden

SEVENTH, Pace, $3,200

1. Southwest Bliss, He Campbell

2. Miss Paula D, Da Deslandes

3. Caviart Savannah, Ru Goodblood Jr

4. A Hard Days Night, Jo Beckwith

5. Wild Lady Luck, Mi Cushing

6. U Cant Fix Stupid, Gr Bowden

7. Budgirls Hanover, Ga Mosher

8. Carrie Ann, Er Davis

EIGHTH, Pace, $4,000

1. Sterling Chris, Da White

2. Pembroke Scorpio, He Campbell

3. Weather Hanover, Ru Goodblood Jr

4. Hedges Lane, Ga Mosher

5. Rocnrolwilneverdie, Gr Bowden

NINTH, Pace, $2,850

1. May Day Jojo, Er Davis

2. Sachertorte, Mi Cushing

3. Roddy’s Nor’easter, Ga Mosher

4. Mybrothergeorge, He Campbell

5. Ohm Like Clockwork, Aa Hall

6. Mr Douglas, Jo Beckwith

7. Corky Baran, Ru Goodblood Jr

SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s Results

FIRST $3,000 Pace 1:57.3

2-Devil May Care (Ke Switzer Jr) 4.20 3.60 3.00

1-Sure You Are (He Campbell) 2.80 3.00

4-Mcheartbreaker (Ga Mosher) 7.20

Ex. (2-1) $10.80

Tri. (2-1-4) $43.00

SECOND $2,600 Pace 1:57.1

1-Youragambler’sson (Ma Athearn) 82.00 10.80 4.40

2-Brew (Da Deslandes) 10.80 6.00

4-Only Way I Know (Ke Switzer Jr) 5.00

Ex. (1-2) $229.40; Tri. (1-2-all) $634.00; 10 Cent Superfecta (1-2-4-5) $416.64; DD (2-1) $79.60

THIRD $3,000 Trot 2:02.3

3-Johny Cast (Ga Mosher) 6.60 3.00 4.80

5-Lucy From Hebron (Ma Athearn) 6.00 3.20

4-Musical Milestones (Ho Davis Jr) 4.20

Ex. (3-5) $37.60; Tri. (3-5-4) $92.60

FOURTH $2,600 Pace 2:01.0

3-Wake (Be Merrill) 36.00 9.40 4.80

6-Western Stepp (Ja Dunn) 2.40 2.60

5-Pan Taylor (Ad Gray) 4.60

Ex. (3-6) $77.80; Tri. (3-6-5) $1,636.80

FIFTH $3,100 Pace 1:55.2

3-Rocknalltheway (Ke Switzer Jr) 10.60 4.60 2.40

2-Grand Galop Semalu (Ma Athearn) 6.20 4.80

6-Cj Marshal (Ho Davis Jr) 4.20

Ex. (3-2) $78.00

Tri. (3-2-6) $385.20

PICK 3 (3-3-3) $15.20

SIXTH $2,000 Pace 1:57.1

6-Excel Nine (Ga Mosher) 8.60 4.40 4.20

4-Forward Bliss (Da Deslandes) 5.60 3.40

2-Panbien (Jo Beckwith) 5.40

Ex. (6-4) $104.00; Tri. (6-4-2) $489.20; 10 Cent Superfecta (6-4-2-5) $208.83; Mid double (3-6) $63.20

SEVENTH $2,600 Pace 1:59.0

4-Bubeleh Stone (Ja Dunn) 4.00 2.80 2.40

3-Go West Lucky Cam (Wi Childs) 5.60 3.80

5-Real Yankee (Er Bickmore) 3.80

Ex. (4-3) $21.60; Tri. (4-3-5) $89.20

EIGHTH $3,000 Pace 2:00.1

1-Rockrockwhosthere (Ga Mosher) 5.20 3.60 3.00

4-Luigi (Lo Gasbarro III) 12.60 6.00

5-Remix (Ti Hudson) 7.60

Ex. (1-4) $53.40; Tri. (1-4-5) $467.20

NINTH $3,000 Pace 1:56.1

2-Real Special (Ho Davis Jr) 3.60 2.40 2.20

6-Between Me And You (Wi Campbell) 4.60 3.40

3-Yello Hawkeye (Ni Graffam) 2.60

Ex. (2-6) $10.40; Tri. (2-6-3) $22.60; Pick 3 (4-1-2) $14.00

TENTH $2,000 Pace 2:00.0

6-Thewaylifeshouldbe (Lo Gasbarro III) 3.60 2.80 2.40

7-Classy Kyle (Ma Athearn) 4.80 3.40

3-Max Mike And Ggb (Ho Davis Jr) 2.60

Ex. (6-7) $12.80; Tri. (6-7-3) $53.00; 10 Cent Superfecta (6-7-3-1) $6.13; Late double (2-6) $7.00; Total Handle: $71,570

Sunday’s Results

FIRST $2,200 Pace 1:59.0

5-Belly Dancer (Wi Campbell) 5.80 4.00 2.40

2-Secret Renegade (Er Davis) 5.40 3.60

4-Lady Spartacus (Ke Switzer Jr) 2.10

Ex. (5-2) $34.80

SECOND $2,200 Pace 1:58.1

2-Miricle Maverick (Wi Campbell) 8.80 2.80 2.20

4-Checkisinthemail (Ho Davis Jr) 2.40 2.20

5-Mr Bo Diddley (Da Deslandes) 3.00

Ex. (2-4) $8.00, Tri. (2-4-5) $44.40, DD (5-2) $19.20

THIRD $3,000 Trot 2:01.1

4-C C C (Ke Switzer Jr) 3.00 2.10 2.80

3-Tango Pirate (Da Deslandes) 3.40 4.20

5-Beer League (Jo Beckwith) 3.00

Ex. (4-3) $7.60, Tri. (4-3-5) $22.60

FOURTH $3,000 Pace 1:59.2

2-Southwind Mischief (Ke Switzer Jr) 2.80 2.10

3-Always Special (Ho Davis Jr) 2.40

1-Astreos Delight (Lo Gasbarro III)

Ex. (2-3) $5.40

FIFTH $2,000 Trot 2:04.4

5-Makinphotos (Ga Mosher) 15.80 4.60 3.20

2-General Bill Brown (Ma Athearn) 3.00 3.00

6-Rideofalifetime (Jo Beckwith) 3.00

Ex. (5-2) $41.60, Tri. (5-2-6) $375.80, Mid double (2-5) $136.80, Pick 3 (4-2-5) $8.40

SIXTH $2,200 Pace 2:01.2

1-Justpeggingtowin (Ma Athearn) 9.00 4.20 2.10

2-Mr Happypants (Er Davis) 3.20 2.10

4-Stormin Spree (Ga Mosher) 2.10

Ex. (1-2) $17.80

SEVENTH $3,000 Pace 2:00.4

2-A And G Desire (Ga Mosher) 13.80 4.80 3.00

3-Janinne (Ti Hudson) 5.20 3.00

4-Carls Glory (Wi Campbell) 2.10

Ex. (2-3) $138.20, Tri. (2-3-4) $170.40

EIGHTH $3,100 Trot 1:59.1

7-Trotalot (Wi Campbell) 4.60 2.80 2.40

5-Cherry Crown Jewel (Ma Athearn) 2.20 2.20

1-Mack’s Gold Band (Da Deslandes) 4.60

Ex. (7-5) $10.20, Tri. (7-5-1) $30.40, Late double (2-7) $204.20, Pick 3 (1-2-7) $30.20; Total Handle: $33,491