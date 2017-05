High school track and field weekend results

HIGH SCHOOL

At Brewer

River City Rivals meet

Lewiston boys 106, Brewer 75.5, Edward Little 70, Bangor 39.5

100: 1. Ethan Solis, LEW, 11.43; 2. Enock Citenga, LEW, 11.49; 3. Owen Mower, EL, 11.61; 4. Landyn Francis, BAN, 11.69; 5. Dominick Lizotte, BAN, 11.76. 200: 1. Ethan Solis, LEW, 23.40; 2. Enock Citenga, LEW, 23.70; 3. Owen Mower, EL, 23.83; 4. Joshua Rand, BAN, 24.04; 5. Noah White, BAN, 24.11. 400: 1. Ethan Solis, LEW, 53.64; 2. Owen Mower, EL, 53.94; 3. Landyn Francis, BAN, 54.07; 4. Noor Shidad, LEW, 54.86; 5. Asad Abukar, LEW, 55.79. 800: 1. Aden Mohamed, LEW, 2:04.97; 2. Abbas Muktar, LEW, 2:06.01; 3. Jon Donnelly, BRW, 2:06.71; 4. Davion Jackson, LEW, 2:10.73; 5. Patrick Fraser, BAN, 2:12.75. 1600: 1. Gabe Coffey, BAN, 4:34.79; 2. Abbas Muktar, LEW, 4:40.99; 3. Aden Mohamed, LEW, 4:46.37; 4. Sam Gardner, BRW, 4:47.54; 5. Dylon Jackson, LEW, 4:55.24. 3200: 1. Reece Rodrique, EL, 11:05.17; 2. Dwight Knightly, BAN, 11:11.68; 3. Maurice Beaulieu, LEW, 11:25.38; 4. Matt Syphers, EL, 11:27.72; 5. Jordan Lowery, BRW, 11:38.59. 110 Hurdles: 1. Cayd Wortman, BRW, 15.83; 2. Phillip Feeney, BRW, 16.74; 3. Connor Jackson, EL, 16.86; 4. Coleman Gary, BRW, 16.89; 5. Dominick Lizotte, BAN, 17.48. 300 Hurdles: 1. Connor Jackson, EL, 42.78; 2. Abshir Abukar, LEW, 43.06; 3. Phillip Feeney, BRW, 43.92; 4. Cayd Wortman, BRW, 43.99; 5. Hassan Mohamed, LEW, 46.96. 4×100 Relay: 1. Lewiston High School (Enock Citenga, Jeremiah Williams, Ethan Solis, Joseph Kalilwa), 44.83; 2. Bangor High School (Derek McCarthy, Joshua Rand, Noah White, Dominick Lizotte), 46.73; 3. Brewer High School (Isaac Small, Phillip Feeney, Joshua Hart, Bryce Largay), 47.54; 4×400 Relay: 1. Lewiston High School (Abbas Muktar, Davion Jackson, Benjamin Musese, Aden Mohamed), 3:43.75; 2. Bangor High School (Riley Nason, Landyn Francis, Gabe Coffey, Noah White), 3:47.73; 3. Brewer High School (Coleman Gary, Dallas Getchell, Jon Donnelly, Phillip Feeney), 3:58.70; 4×800 Relay: 1. Brewer High School (Jon Donnelly, Asa Honey, Jordan Lowery, Nate Henry), 9:14.42; 2. Lewiston High School (Reese Bucklin, Gabriel Escobar, Tyler Freeman, Jarred Thibault), 10:09.75; 3. Edward Little High School (Amadou Ousmane, Sabin Oliver, Reuben Tripp, Brendan Whitman), 10:19.85. High Jump: 1. Zion Gurney, EL, 5-10; 2. Connor Jackson, EL, 5-8; 3. Tshimanga(Dido) Lumu, LEW, 5-6; 4 Jeremiah Williams, LEW, 5-4; 5. Hunter Dickenson, LEW, 5-4. Pole Vault: 1. Cayd Wortman, BRW, 12-6; 2. Dominick Lizotte, BAN, 12-0; 3. Alex Thompson, EL, 11-0; 3. Michael Worcester, BRW, 11-0; 5. Peter Blackwell, BAN, 10-6; 5. Michael Gary, EL, 10-6. Long Jump: 1. Owen Mower, EL, 19-8.25; 2. Benjamin Musese, LEW, 19-1.50; 3. Kamandula Crispin, LEW, 19-0; 4. Zion Gurney, EL, 18-9.25; 5. Cayd Wortman, BRW, 18-8.25. Triple Jump: 1. Benjamin Musese, LEW, 42-1; 2. Zion Gurney, EL, 41-2.50; 3. Connor Jackson, EL, 40-10; 4. Kamandula Crispin, LEW, 40-8; 5. Michael Worcester, BRW, 37-9. Shot Put: 1. Jacob McCluskey, BRW, 51-1.75; 2. Evan Lee, BRW, 41-3; 3. Cody Mayhew, BAN, 40-5.25; 4. Eli Wheeler, BRW, 40-2.50; 5. Caden Begos, EL 39-4.75. Discus: 1. Austin Lufkin, BRW, 184-0; 2. Jacob McCluskey, BRW, 160-0; 3. Evan Lee, BRW, 117-5; 4. Curtis Ouellette, EL, 111-11; 5. Bryce Largay, BRW, 107-0. Javelin: 1. Jacob McCluskey, BRW, 154-11; 2. Connor Kaplinger, LEW, 149-8; 3. Ethan Butler, BAN, 130-8; 4. Jordan Carter, LEW, 128-10; 5. Curtis Ouellette, EL, 121-1. 1600 Race Walk: 1. Matt Syphers, EL 7:28.26; 2. Nicholas Roy, LEW, 8:04.73; 3. Max Giard, EL, 9:34.84; 4. Brink Beaulieu, LEW, 11:11.11.

Brewer girls 80, Bangor 73, Edward Little 70, Lewiston 69

100: 1. Lia Johnson, BRW, 12.91; 2. Maddi Cormier, BAN, 13.00; 3. Mykayla Hoggard, BAN, 13.35; 4. Kira Yardley, BAN, 13.45; 5. Demitria Givens, BAN, 13.61.200: 1. Lia Johnson, BRW, 26.77; 2. Maddi Cormier, BAN, 26.86; 3. Jennifer Martin, LEW, 27.46; 4. Taylor Chamberlain, LEW, 28.61; 5. Maddie Ahola, BAN, 28.66. 400: 1. Mackenzie Lambert, BAN, 1:03.34; 2. Jazlyn Dumas, LEW, 1:05.41; 3. Maria Low, BRW, 1:07.48; 4. Ifrah Hassan, LEW, 1:08.58; 5. Hannah Roy, EL, 1:09.63. 800: 1. Lynn Boettcher, BAN, 2:31.28; 2. Arianna Geiser, BRW, 2:32.76; 3. Brooke Cloutier, LEW, 2:35.45; 4. Hannah Smith, BRW, 2:40.40; 5. Zaid Teklu, LEW, 2:45.27. 1600: 1. Jillian Richardson, EL, 5:41.07; 2. Hannah Smith, BRW, 5:48.45; 3. Zaid Teklu, LEW, 6:01.65; 4. Tess Yardley, BAN, 6:05.03; 5. Grace McBride, EL, 6:08.18. 3200: 1. Jillian Richardson, EL, 12:12.21; 2. Kayla Allen, LEW, 13:11.85; 3. Arianna Geiser, BRW, 13:29.68; 4. Irene Neal, BRW, 14:00.81; 5. Jenna Burton, LEW, 14:06.27. 100 Hurdles: 1. Jennifer Martin, LEW, 15.91; 2. Hannah Hopkins, BRW, 16.52; 3. Grace Fontaine, EL, 17.13; 4. Hannah Dunn, BAN, 17.20; 5. Ashlee Vilasuso, BRW, 17.22. 300 Hurdles: 1. Jennifer Martin, LEW, 49.35; 2. Ashlee Vilasuso, BRW, 50.14; 3. Grace Fontaine, EL, 51.05; 4. Hannah Hopkins, BRW, 52.25; 5. Maria Bellegarde, LEW, 53.87. 4×100 Relay: 1. Bangor High School (Maddi Cormier, Kira Yardley, Demitria Givens, Lynn Boettcher), 51.89; 2. Brewer High School (Ellie Horr, Cassie Brown, Maria Low, Lia Johnson), 52.73; 3. Lewiston High School (Chelsea Beaudry, McKayla Ball, Taylor Chamberlain, Jennifer Martin), 53.08; 4×400 Relay: 1. Bangor High School (Maddi Cormier, Megan Putnam, Hannah Dunn, Mackenzie Lambert), 4:31.33; 2. Edward Little High School (Grace Fontaine, Margot Chirayath, Victoria Beliveau, Hannah Roy), 4:36.85; 3. Brewer High School (Hannah Hopkins, Maria Low, Hannah Smith, Cassie Brown), 4:50.93. 4×800 Relay: 1. Brewer High School (Maria Maxsimic, Mickey Hersey, Aubrey Duplissie, Haley Robertson), 11:36.94; 2. Edward Little High School (Margot Chirayath, Grace McBride, Najmo Ali, Hannah Stauffer), 11:47.18; 3. Lewiston High School (Kaitlyn True, Nasro Mohamed, Ifrah Hassan, Sadira Dulac), 12:23.13. High Jump: 1. Jazlyn Dumas, LEW, 4-10; 2. Taylor Chamberlain, LEW, 4-8; 3. Mackenzie Lambert, BAN, 4-6; 4. Lexxie Hinkley, BRW, 4-6; 5. Olivia Jalbert, EL, 4-6. Pole Vault: 1. Rihan Smallwood, BAN, 10-0; 2. Lauren Berube, EL, 9-6; 3. Sofia Wittmann, BAN, 9-0; 4. Alyssa Vargo, BRW, 8-6; 5. Maddy Gibbs, BAN, 8-0. Long Jump: 1. Mykayla Hoggard, BAN, 17-0; 2. Hannah Dunn, BAN, 15-5.25; 3. Kaylie Vallee, EL, 15-4.75; 4. Lauren Berube, EL, 15-2; 5. Kelly Xiao, BAN, 14-2.25. Triple Jump: 1. Kaylie Vallee, EL, 31-8; 2. Julia Berube, EL, 31-4; 3. Lexxie Hinkley, BRW, 31-3; 4. Lauren Berube, EL, 31-2; 5. Grace Fontaine, EL, 30-9. Shot Put: 1. Laila Bunnitt, LEW, 31-5; 2. Rebecca Raymond, EL, 31-4.75; 3. Lilly Blakeman, BRW, 30-5; 4. Julie Bulliard, BRW, 30-0; 5. Benedict Citenga, LEW, 28-0. Discus: 1. Lilly Blakeman, BRW, 103-9; 2. Jade D’Salva, BRW, 91-6; 3. Britanee Nouchonthavong, EL, 86-7; 4. Olivia Jalbert, EL, 85-0; 5. Rylie Hall, BRW, 84-8. Javelin: 1. Britanee Nouchonthavong, EL, 120-5; 2. Kaitlyn Reny, LEW, 91-5; 3. Olivia Jalbert, EL, 90-9; 4. Brooke Cloutier, LEW, 88-6; 5. Julie Bulliard, BRW, 87-4. 1600 Race Walk: 1. Kayla Allen, LEW, 7:31.20; 2. Rebecca Elliott, BAN, 9:10.27; 3. Jessica Hart, BRW, 9:42.69; 4. Chiara Gentile, BAN, 10:23.61; 5. Najmo Ali, EL, 11:04.13.

At Old Town

Hampden boys 176.3, Hermon 146.3, Old Town 120, Mattanawcook 50, Central 26.5, Greenville 21, Searsport 19, Narraguagus 2

4×800 Relay: 1, Old Town (Benjamin Francis, Drew St Jean, Manuel Becklas, Nathan St Jean), 9:22.74. 2, Hampden (Grahme Sokoloski, Kenny Penney, Evan Allen, Josh Stanley), 9:24.97. 3, Hermon (Noah Pottle, Max Pottle, Kyle Byram, Connor Cropley), 9:25.61. 4, Central (Dylan Ham, Ian Wright, Joseph Cormier, Cody Raymond), 10:10.91. 110 Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 16.42. 2, Dominic Graves, OT, 17.69. 3, Derek Barclay, OT, 18.02. 4, Andrew Zapsky, HER, 18.16. 5, Nil Torreguitart, OT, 18.47. 6, Conor O’Kendley, HAM, 18.74. 100: 1, Thomas Darby, HAM, 11.66. 2, Marcus Theriault, HAM, 11.97. 3, Jordan Bishop, HER, 12.06. 4, Wade Brown, HAM, 12.17. 5, Michael O’Roak, HAM, 12.20. 6, Johann Bradley, HAM, 12.25. 1600 Race Walk: 1, Parker Harriman, HAM, 8:53.80. 1600: 1, Wyatt Lord, HAM, 4:33.54. 2, Grahme Sokoloski, HAM, 4:59.81. 3, Jason Mathies, HAM, 5:03.74. 4, Trevor Allen, HAM, 5:12.84. 5, Benjamin Francis, OT, 5:12.92. 6, Kyle Byram, HER, 5:13.18. 4×100 Relay: 1, Hampden (Wade Brown, Thomas Darby, Michael O’Roak, Marcus Theriault), 46.34. 2, Hermon (Seth Pinkham, Bryce Taylor, Eric Knight, Jordan Bishop), 48.15. 3, Old Town (Zachariah Fostun, Thomas Sanborn, Elijah Veilleux, Nil Torreguitart), 49.13. 4, Mattanawcook (Josh Burris, Zach Leet, Lukas Cropley, Ike Birtz), 50.40. 5, Searsport (Daniel Mckeon, David Estes, Holden Clapp, Devin Fairbrother), 53.76. 400: 1, James Peterson, HER, 54.37. 2, Josh Burris, MAT, 56.43. 3, Brad Bell, HER, 56.90. 4, Nick Gould, OT, 57.18. 5, Josh Stanley, HAM, 57.53. 6, Hunter Beal, NAR, 57.58. 300 Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 44.29. 2, Eric Knight, HER, 46.91. 3, Andrew Zapsky, HER, 46.94. 4, Logan Farrar, HER, 47.78. 5, Conor O’Kendley, HAM, 49.40. 6, Joseph Cormier, CEN, 49.72. 800: 1, Noah Pottle, HER, 2:17.31. 2, Grahme Sokoloski, HAM, 2:17.33. 3, Jason Mathies, HAM, 2:18.02. 4, Max Pottle, HER, 2:19.79. 5, Nick Letourneau, OT, 2:22.53. 6, Josh Burris, MAT, 2:22.62. 200: 1, Thomas Darby, HAM, 24.00. 2, James Peterson, HER, 24.10. 3, Jack Dunning, HAM, 24.98. 4, Wade Brown, HAM, 25.00. 5, Samuel Bartlett, OT, 25.14. 6, Ben Baldwin, GRNV, 25.21. 3200: 1, Paul Casavant, HAM, 9:36.04. 2, Wyatt Lord, HAM, 10:19.00. 3, William Webb, HAM, 10:41.36. 4, Kyle Byram, HER, 11:52.55. 5, Ben Zapsky, HER, 12:03.33. 6, Kyle Davis, NAR, 14:09.12. 4×400 Relay: 1, Hermon (Brad Bell, Brendan Swoboda, Zachary Beaton, Noah Pottle), 3:51.81. 2, Old Town (Nick Gould, Sam Koch, Dante Crenshaw, Nathan St Jean), 4:02.58. 3, Central (Cody Raymond, Ian Wright, Joseph Cormier, Hunter Arguin), 4:09.77. 4, Mattanawcook (Gavin Dill, Zach Leet, Lukas Cropley, Josh Burris), 4:19.51. High Jump: 1, Malcolm Jones, SRPT, 5-10. 1, Zachary Beaton, HER, 5-10. 3, Brendan Swoboda, HER, 5-6. 4, Ian Wright, CEN, 5-2. 4, Derek Barclay, OT, 5-2. 6, Griffin Nye, HAM, 5-0. 6, Dylan Ham, CEN, 5-0. 6, Andrew Zapsky, HER, 5-0. Long Jump: 1, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 21-8.75. 2, Jordan Bishop, HER, 18-3.50. 3, Jack Dunning, HAM, 18-2.75. 4, Zachariah Fostun, OT, 17-9. 5, Zach Small, CEN, 17-7.75. 6, Elijah Veilleux, OT, 17-6.50. Triple Jump: 1, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 46-7.25. 2, Kyle Smith, OT, 39-7.75. 3, Jordan Bishop, HER, 39-4.75. 4, Jared Drinkwater, OT, 36-9. 5, Elijah Veilleux, OT, 36-1.75. 6, Thomas Sanborn, OT, 34-2.50. Javelin: 1, Nathan St Jean, OT, 131-0. 2, Cole Tweedie, HAM, 129-2. 3, Ike Birtz, MAT, 119-10. 4, Zach Leet, MAT, 108-10. 5, Manuel Becklas, OT, 108-6. 6, Dakota Page, MAT, 102-8. Discus: 1, Devin Boone, GRNV, 126-6. 2, Jacob St Louis, OT, 121-6. 3, Seth Hathaway, CEN, 116-3. 4, Luke Kelley, HAM, 111-1. 5, Bryson Martinez, MAT, 109-2. 6, Drew St Jean, OT, 98-6. Shot Put: 1, Devin Boone, GRNV, 43-7.25. 2, Jacob St Louis, OT, 40-0.50. 3, Joshua Chinn, OT, 38-1. 4, Luke Preble, CEN, 38-0.50. 5, Drew St Jean, OT, 35-7.25. 6, Luke Kelley, HAM, 35-4.25. Pole Vault: 1, Johann Bradley, HAM, 14-1. 2, Holden Clapp, SRPT, 9-0. 2, Elijah Veilleux, OT, 9-0. 4, Manuel Becklas, OT, 8-6. 4, Jared Deans, HAM, 8-6. 6, David Estes, SRPT, 8-0.

Old Town girls 192.3, Hampden 186, Central 71, Hermon 66.3, Narraguagus 35.3, Mattanawcook 19, Greenville 2, Searsport no score

4×800 Relay: 1, Hampden (Chelsea El-Hajj, Ellie Dacey, Madi Baker, Helen Shearer), 11:16.79. 2, Old Town (Audree O’Meara, Nicole Kennedy, Johanna Burgason, Allison Ketch), 11:20.26. 3, Central (Emilee Cohen, McKenzie Lawrence, Ali Shaw, Jaeden Viani), 11:50.29. 100 Hurdles: 1, Christie Woodside, HAM, 16.80. 2, Maija Overturf, CEN, 17.77. 3, Nevaeh Skinner, OT, 18.39. 4, Melanie Soucy, OT, 18.70. 5, McKenzie Lawrence, CEN, 19.72. 6, Emily Smith, HER, 20.45. 100: 1, Bella Soucy, HAM, 13.34. 2, Nicole Kennedy, OT, 13.74. 3, Olivia King, OT, 14.03. 4, Brie Saulter, HER, 14.15. 5, Abby Lyons, HAM, 14.19. 6, Morgan Paradis, OT, 14.26. 1600 Race Walk: 1, Elizabeth Trefts, OT, 10:08.28. 2, Taylor Colbeth, NAR, 10:13.65. 3, Hannah Talcove, OT, 10:55.47. 1600: 1, Helen Shearer, HAM, 5:45.64. 2, Robin Brown-Morrison, NAR, 5:55.47. 3, Audree O’Meara, OT, 6:00.62. 4, Chelsea El-Hajj, HAM, 6:02.49. 5, Lydia Dorman, HER, 6:11.05. 6, Sophia DeSchiffart, NAR, 6:15.88. 4×100 Relay: 1, Hampden (Lauren Beckwith, Chelsea El-Hajj, Abby Lyons, Bella Soucy), 54.24. 2, Old Town (Olivia King, Nicole Kennedy, Delaney Veilleux, Jordan Fostun), 54.71. 3, Hermon (Emily Perley, Grace Page, Maddie Sickles, Brie Saulter), 56.69. 4, Central (McKenzie Lawrence, Abigail Allen, Isabel Martinez, Grace Francis), 57.86. 5, Mattanawcook (Elyssia Smith, Taylor Dicker, Siarra Chabot, Kelsey Kneeland), 58.88. 400: 1, MacKenzie Haskell, HER, 1:06.06. 2, Morgan Paradis, OT, 1:06.91. 3, Jaeden Viani, CEN, 1:08.10. 4, Allison Ketch, OT, 1:09.26. 5, Amelia McLaughlin, HAM, 1:09.78. 6, Abigail Ketch, OT, 1:10.07. 300 Hurdles: 1, Emma Shearer, HAM, 52.21. 2, Maija Overturf, CEN, 57.13. 3, Melanie Soucy, OT, 58.12. 4, Emily Smith, HER, 1:01.17. 5, Robin Brown-Morrison, NAR, 1:04.63. 6, Kaitlynn Raye, HAM, 1:05.69. 800: 1, Helen Shearer, HAM, 2:34.02. 2, Ellie Dacey, HAM, 2:50.07. 3, Johanna Burgason, OT, 2:50.26. 4, Lauren Morrison, MAT, 2:55.61. 5, Libby Cook, CEN, 2:57.37. 6, Aleah Dean, HER, 3:05.42. 200: 1, Bella Soucy, HAM, 28.16. 2, Christie Woodside, HAM, 28.17. 3, Nicole Kennedy, OT, 28.21. 4, MacKenzie Haskell, HER, 29.42. 5, Jaeden Viani, CEN, 29.61. 6, Olivia King, OT, 29.77. 3200: 1, Robin Brown-Morrison, NAR, 12:56.38. 2, Audree O’Meara, OT, 13:14.30. 3, Usha Stockley, MAT, 13:50.61. 4, Sophia DeSchiffart, NAR, 14:02.75. 5, Shayla Smith, HAM, 14:09.26. 4×400 Relay: 1, Central (Maija Overturf, Libby Cook, Emilee Cohen, Jaeden Viani), 4:39.65. 2, Hermon (MacKenzie Haskell, Brooklyn Brown, Emily Perley, Grace Page), 4:44.60. 3, Hampden (Taylor Guerrette, Simone Withers, Lauren Beckwith, Emma Shearer), 4:49.48. 4, Old Town (Morgan Paradis, Audree O’Meara, Melanie Soucy, Abigail Ketch), 4:58.30. 5, Narraguagus (Hannah Beal, Emma Denbow, Sophia DeSchiffart, Robin Brown-Morrison), 5:12.68. High Jump: 1, Christie Woodside, HAM, 5-0. 2, Jordan Fostun, OT, 4-8. 2, Libby Cook, CEN, 4-8. 2, Kelsey Kneeland, MAT, 4-8. 5, Abby McDonough, GRNV, 4-6. 6, Gracie Sanborn, OT, 4-4. 6, Kajsa Brown-Morrison, NAR, 4-4. 6, Brooklyn Brown, HER, 4-4. Long Jump: 1, Christie Woodside, HAM, 16-1.50. 2, Oliviah Damboise, OT, 15-11.50. 3, MacKenzie Haskell, HER, 15-3. 4, Bella Soucy, HAM, 15-1. 5, Amelia McLaughlin, HAM, 14-8.75. 6, Kelsey Kneeland, MAT, 14-5.50. Triple Jump: 1, Oliviah Damboise, OT, 33-3.50. 2, Emily Hussey, OT, 32-10. 3, Maija Overturf, CEN, 32-6.50. 4, Simone Withers, HAM, 31-4.50. 5, Grace Harvey, OT, 30-0.50. 6, Jordan Fostun, OT, 29-10. Javelin: 1, Emily Perley, HER, 102-3. 2, Daija Misler, HAM, 97-11. 3, Olivia King, OT, 86-5. 4, Morgan Smith, HER, 78-9. 5, Callie Brackley, OT, 77-11. 6, Claudia Damboise, OT, 77-7. Discus: 1, Daija Misler, HAM, 117-0. 2, Tuuli Overturf, CEN, 86-10. 3, Alexis Rutherford, OT, 85-3. 4, Courtney Fish, HAM, 83-0. 5, Emma Shearer, HAM, 82-0. 6, Emilee Cohen, CEN, 77-6. Shot Put: 1, Daija Misler, HAM, 40-4.75. 2, Claudia Damboise, OT, 34-10.50. 3, Morgan Smith, HER, 31-5.50. 4, Emma Hargreaves, OT, 30-2. 5, Abby Call, CEN, 25-0. 6, Arianna Gordon, OT, 24-3.50. Pole Vault: 1, Oliviah Damboise, OT, 9-0. 2, Emma Hargreaves, OT, 6-6. 2, Madi Baker, HAM, 6-6. 2, Grace Harvey, OT, 6-6. 5, Emily Briggs, HAM, 6-0. 5, Kaitlynn Raye, HAM, 6-0.