Wednesday’s golf results

At Northport GC

Twilight League — Class A Gross: 1 Paul Jasienowski, Jesse Johnson, Terry Whitney,(40). 4 Alex Carroll (42); Net: 1 Paul Doody (35), 2 Mike Knox, Kevin Nickerson (37). 4 Steve Stanford (38); Class B Gross: 1 Bill Farris (45). 2 Chad Otis (47). 3 Slim Peaslee (51). 4. Frank Field (52); Net: 1 Bruce Spaulding (37) 2 Dan Eaton, Duke Marston, Chip Curry, Jim Boulier (38) Pins Class A: No. 12 Preston Ward 11-4, No. 18. Steve Stanford 4-5; Class B: No. 18 Greg Dutch

At Hermon Meadow GC

Wednesday Points — 1. Joe Johnson, Brad Holmes and Mark Alaimo, Tim McCluskey -1 2. Bruce Ireland, Mark Lumino -3 4. Tony Alaimo, Bruce Ireland -5 Pins: No. 3 Brad Holmes 17-4 No. 8 Bruce Ireland 43-7

At PVCC, Orono

Twilight League — Front 9 Winners: Jamie Hardy, Scott Cray, Jim Kiser, Jeff Hecker, David Bean, Dennis Casey 28; Back 9: Brandon Allen, Troy Garland, Keith Doughty, David Colter, Jeff Boal, Jim Ballinger 28; pins: No. 4 Shane Burpee 3-5; No. 6 Mike Ambrose 9-1; No. 14 Steve Rich 8-1; No. 16 Brad Wilkins 8; Chipping Contest: Keith Doughty