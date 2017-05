Wednesday’s Bangor Raceway results

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Results

FIRST, Pace, $3,000

Maddie D, Ga Mosher, 2.80 2.20 2.20

Midnight Mass, He Campbell, 2.60 2.40

Catchajolt, Da Deslandes, 9.00

T: 2:00.2. Ex. (3/1) $3.80, Tri. (3/1/7) $30.40

SECOND, Pace, $3,600

Artzuma, Er Davis, 17.80 5.00 3.00

Nowhining Bluechip, Ga Mosher, 7.00 3.80

Pacific Stride, He Campbell, 2.10

T: 2:00.1. Ex. (2/1) $112.60, Tri. (2/1/4) $326.00, 1st half DD (3/2) $37.60

THIRD, Pace, $3,000

Shes All Good, Er Davis, 3.00 2.20 2.10

Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson, 3.20 3.20

Panbien, Jo Beckwith, 3.60

T: 1:59.1. Ex. (4/2) $12.20, Tri. (4/2/1) $38.40

FOURTH, Pace, $3,000

San Antony-O, Er Davis, 2.80 2.20 2.10

Native Lightning, He Campbell, 2.60 2.60

Lifeontherange, Da Deslandes, 3.00

T: 1:58.4. Ex. (1/2) $5.80, Tri. (1/2/4) $37.80

FIFTH, Pace, $3,000

Air Force Grad, Ch Cushing, 6.40 7.20

Chasen Cancun, Er Davis, 3.80

Dojea Ballcap, Ru Goodblood Jr,

T: 1:59.2. Ex. (1/2) $38.40

SIXTH, Pace, $3,500

Sweet Sister Palz, Ga Mosher, 3.60 0.60 2.10

Lucksgottachange, St Robinson, 2.40 2.40

Budgirls Hanover, He Campbell, 2.10

T: 1:58.4. Ex. (5/1) $12.40, Tri. (5/1/2) $20.80

SEVENTH, Pace, $3,500

Between Me And You, He Campbell, 6.40 3.80 3.00

Card Rustler, Ro Cushing, 3.20 2.60

Allamerican Dice, Da Deslandes, 3.00

T: 1:56.3. Ex. (3/5) $11.60, Tri. (3/5/1) $45.80, Pick 3 (1/5/3) $163.00

EIGHTH, Pace, $3,000

American Plan, Ga Mosher, 2.20 2.20 2.10

Sinful Vito, Er Davis, 5.80 3.20

Rambling Jet, Mi Cushing, 3.60

T: 1:57.2. Ex. (1/2) $5.80, Tri. (1/2/4) $9.20, 1st Half Late Double (3/1) $5.00; Total Handle: $28,842