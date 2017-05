Tuesday’s golf results

Golf

CMSGA

At Belgrade GC

(Monday) Overall, Gross: Keith Burnham 79 (mc), Wayne Sanford 79 (mc), Net: Dave Clifford 62, Dave Ames 63; 55-65, Gross: Jay Hopkins 84, Dennis Leaver 85; Net: Don Dickson 68, Mark Kamen 70; 66-69, Gross: Dave Curtis 88, Wayne Gifford 93; Net: Dick McCann 67, Dale Northrup 70; 70-73, Gross: Terry Brackett 86, Dennis Arnold 87; Net: Alan Reed 69, Ken Luce 71 (mc), 74+, Gross: Charles Swanson 84, John Todd 89; Net: Cy Thompson 69, Paul Auger 72; Super Senior: Jim Murphy 92; Best Ball, Gross: Dennis Arnold, Dennis Leaver, Wayne Sanford, John Todd 73; Net: Terry Brackett, Dave Clifford, Mike Cook, Don Dickson 57; Pins: No. 2 Tom Brackett 22-9, No. 5 Wayne Sanford 5-5, No. 8 Ken Murphy 4-6, No. 13 Dennis Gagne 12-10, No. 17 Dave Ames 8-10; Skins, Gross: No. 2 Bill Ross (2), No. 3 Keith Burnham (4), No. 5 Jay Hopkins (2), No. 14 Wayne Sanford (3), No. 16 Dave Clifford (4), No. 17 Dennis Leaver (2); Net: No. 11 Dennis Purington (2), No. 12 Mark Kamen (3)

(Tuesday) Overall, Gross: Bob Sommers 73, Reid Birdsall 75; Net: Pat Kelley 62, Steve Lajoie 63; 55-65, Gross: Dave Ballew 79, Tom Downs 83 (mc), Net: Dave Sawyer 68, Bill Mousseau 69; 66-69, Gross: Tom Kus 77, Larry Goldsmith 78; Net: Barry Gates 66, Steve Staples 68 (mc), 70-72, Gross: John Rizzo 82 (mc), Ray brochu 82; Net: Bill Adamson 69, Pete Brunner 71 (mc), 73+, Gross: Spike Herrick 82, Ed Scholz 89; Net: Dave Trask 65, Roger Sanders 67 Super Senior: Dana McCurdy 88; Best Ball, Gross: Mert Dearnley, Bill Fairchild, Colin Roy, Bob Willis 71 (mc), Best Ball, Net: Dave Ballew, Tom Downs, Phil McCabe, Ed Scholz 57; Pins: No. 2 Dave Suhr 15-1, No. 5 Mike Fitton 5-7, No. 8 Spike Herrick 1-11, No. 13 Dick Klingaman 15-11, No. 17 Pat Doody 1-10; Skins, Gross: No. 2, No. 1 Bill Audette (3), No. 2 John Rizzo (2), No. 7 Larry Goldsmith (2), No. 9 John Rizzo (3), No. 10 Colin Roy (3), No. 13 Pete Brunner (2), No. 14 Barry Gates (3), No. 16 Pat Kelley (4); Net: No. 7 Dan Hanson (2), No. 8 Ron Atwood (1), No. 11 Mert Dearnley (2), No. 17 Pat Doody (1)

LOCAL

At Dexter Muni GC

Men’s Points and Pins — Rick Sherburne +4.5, Shane Baxter -1; Pins: No. 4 Sherburne 16-5