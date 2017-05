Hampden, Brewer baseball sum

High school baseball

HAMPDEN 10, BREWER 0

(Monday Night, 6 innings)

Hampden (7-3) 220 204 — 10 12 1

Brewer (9-2) 000 000 — 0 1 1

McKenney and Thomas; Corey, Hafford (6) and Maxsimic

E: Poulin; Wheaton; 2B: Gendreau 2; none; 3B: Gendreau, McKenney; none; LOB: HA 7; Brewer 1; SH: Poulin 2; none

Repeat hitters: Gendreau 3, Wolfington 3, Partridge 2, Thomas 2; none; RBI: Gendreau 4, Thomas 3, Lorenzo, McKenney, Wolfington; Win: McKenney (2-2); Loss: Corey (3-2); K: McKenney 10; Corey 8, Hafford 2; BB: Corey 1, Hafford 1; HBP: Sudbeck (by Corey), Partridge (by Corey), Sudbeck (by Hafford), Partridge (by Hafford);

Time: 1:36; Att: 100 (est.)