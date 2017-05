Weekend results for Little League, auto racing, golf, road racing

Batter up

BASEBALL

Little League

At Old Town

Bell’s IGA 4, R.J. Morin 3

Bell’s IGA top hitters: Grayson Thibeault 2 singles; Winning pitcher: Grayson Thibeault; RJ Morin: Owen Rand 2 singles, Brendan Mahaney HR

Governors 9, Aubuchon 7

Governors top hitters: Justin Haslett 1 double, 2 singles; Lucas Moore 3 singles; Nate Tibbitts 1 single, 1 home run; James Dumond 2 singles; winning pitcher: Josh Harvey; Aubuchon: Matt Brawn 2 doubles; Jack Brawn 2 singles

SOFTBALL

Major League

At Brewer

Brewer 12, Orrington 8

Brewer top hitters: Dani Fenlason, double, 2 RBIs; Lydia Hand, RBI single; Lauren Pawson, single; winning pitcher: Jenna McQuarrie 6 strikeouts; Orrington: Lila Weirich, 2 singles; Allee Wellman, single

Brewer 18, Orono-Glenburn 17

Brewer top hitters: Jenna McQuarrie, triple, game-winning double, 2 singles; Hannah Reed, 3 singles; winning pitcher: Jenna McQuarrie; Orono-Glenburn: Katie Hewes, 2 singles; Laura Cost-Kirkpatrick, single.

Auto racing

Speedway 95

At Hermon

Cap’s Tavern Modified Enduros:1. Andrew Crosby Hermon; 2. Keith Drost, 3. Scott Bonney, Stetson; 4. Joe Doughty, Hermon; 5. Ben Merrill, Corinth; Casella Waste Systems Sport-Fours: 1. Andrew Crosby, Hermon; 2. Cole Robinson, Clinton; 3. Isaac Rollins, Hudsoni; 4. Guy Doughty, Hermon; Dystat’s Late Model: Brenton Parritt; 2. Kris Matchett, Skowhegan; 3. John Kalel II, Orrington; 4. Dylan Street, Old Town; 5. Dana Wilbur, Frankfort; Casella Recyling Street Stocks: 1. Dean Clements, Brooks; 2. Jeff Alley, Machias; 3. Jordan Pearson,Glenburn; 4. Keith Ogden, Holden; 5. Derek Lacadie, Eddington; Coca-Cola Company Sportsman/Outlaw: 1. Steve Kimball, Holden; 2. Ryan Beale, Cherryfield; 3. Kris Watson, Kenduskeag; 4. Duane Seekins, Stockton Springs; 5. Mike Overlock, Franklin; Kenny-U-Pull Roadrunner: 1. Darryl Ogden, Old Town; 2. Chris Horlieca, Winterport; 3. James Goodman Jr., Hampden; 4. Kyle Gray, Hermon; 5. Ben Jenkins, Clifton

Wiscasset Speedway

Kennebec Equipment Rental Outlaw Minis (24 laps, ends early due to excessive cautions): 1. No. 26 Brent Roy, Vassalboro; 2. No. 27 Jacob Hendsbee, Whitefield; 3. No. 41m Larry Melcher, Jay; 4. No. 20 Shawn Kimball, Augusta; 5. No. 2 Butch Keene, Norms Used Cars Strictly Streets (25 laps): 1. No. 55 Kurt Hewins, Leeds;2. No. 2 Joe Hutter, Leeds; 3. No. 67 Michael Haynes, Livermore Falls; 4. No. 47 Brian Caswell, Buxton; 5. No. 66 Mac Hanna Jr., Union; Wood Pellet Warehouse Late Models (35 laps): 1. No. 15 Nick Hinkley, Wiscasset; 2. No. 47 Brandon Bailey, Wiscasset; 3. No. 21 Shane Clark, Winterport; 4. No. 17 Chris Thorne, Sidney; 5. No. 30 Ryan St Clair, Liberty; Midcoast Region NAPA Modifields (30 laps): 1. No. 19 Ben Tinker, New Gloucester; 2. No. 04 Allen Moeller Sr., Dresden; 3. No. 1 Adam Chadbourne, Woolwich; 4. No. 5 Mark Lucas, Harpswell; 5. No. 21 Tom Young, Freeport; Amsoil Nelcar Legen;s National Qualifier (30 laps): 1. No. 19 Kevin Girard Jr., Old Orchard Beach; 2. No. 31 Noah Korner, Conn.; 3. No. 29 Austin Teras, Windham; 4. No. 90 Casey Call, Pembroke, NH; 5. No. 399 Bob Weymouth, Topsham

Golf

MSGA

At Spring Meadows, Gray

INDIVIDUAL GROSS FLIGHT 1: Jack Wyman 68/68, Joe Walp 69/70, Andrew Slattery 71/71, Steve Lycette 71/69, Brian Bilodeau 74/72, Jace Pearson 74/72, Lance Bernier 74/74, Ryan Wingard 74/72, NET 1: David Gonyar 72/64, Ashley Fifield 71/68, Nick Hunneman 74/68, Scott Cormier 73/68, Andy Spaulding 79/70, Bob Langlois 76/70, Savoeun Em 77/70, GROSS 2: Butch Kennedy 78/68, Mark Boivin 78/68, Arnie Benner 79/69, Mike Dubois 81/71, Ronald J Kelton 81/71, NET 2: Peter Freyer 85/66, Bill Oxley 84/68, Michael Leconte 80/68, Tom W Cloutier 90/68, Dana Lambert 83/69, GROSS SENIOR 1: Ron Dery 75/71, Tom Chard 76/70, Kyle Ladd 77/75, NET 1: Ed Peterson 76/60, Bob Blais 80/68, Tom Greer 79/69, GROSS SENIOR 2: Bob Gaudette 82/65, Dick Murphy 89/71, Paul L’Heureux 92/75, NET 2: Christo Stratos 85/68, Mike Napolitano Sr 92/73, Doug Prevost 93/74, Ken Luce 95/74, SS: Jack Wyman, 63/61; Joe Hamilton, 63/61; Peter Wright, 63/61; Lance Bernier, 63/61; Mark Barthelemy, 64/58; Jeff Teunisen, 64/58; Andrew Nickerson, 64/58; David Gonyar, 64/58; Mike Doran, 64/62; Jeff Cole, 64/62; Ashley Fifield, 64/62; Brian Bilodeau, 64/62; Steve Lycette, 64/59; Nick Hunneman, 64/59; Jamie Donaldson, 64/59; Jeffrey DiGeronimo, 64/59; Jace Pearson, 64/59; Vance Pearson, 64/59; Kelly Cates, 64/59; Matthew Ouellette, 64/59; NET: Ed Peterson, 72/57; Doug Prevost, 72/57; Dick Murphy, 72/57; Gary Stewart, 72/57; Don Murdoch, 71/58; Dana Lambert, 71/58; Butch Kennedy, 71/58; Tony Leslie, 71/58; Charlie Swett, 70/58; Ricky Plummer, 70/58; Tom D. Smith, 70/58; Joe Lariviere, 70/58; Jon Hardy, 67/58; Jamie Boutin, 67/58; Chris Seavey, 67/58; Jim Raye, 67/58; Christo Stratos, 77/60; Willie Elliott, 77/60; Bob Surette, 77/60; Michael Daniels, 77/60; Darren Nelson, 72/60; Mike Dubois, 72/60; Mike Brissette, 72/60; Bill Oxley, 72/60; Paul Pelletier, 67/60; Jim Caron, 67/60; Kyle Ladd, 67/60; Mike Cloutier, 67/60; Chad Allen, 65/60; Joe Gildart, 65/60; Ryan Wingard, 65/60; Chris King, 65/60; Tom Greer, 72/60; Skip Waltz, 72/60; Leo A Marquis, 72/60; Jim Osterrieder, 72/60; FRIDAY SKINS: Gross No. 1 Jack Wyman 3, Net No. 1Ken Luce 2, Gross No. 4 Andy Cloutier 2, Gross No. 5 Jack Wyman 3, Net No. 7 Bob Gaudette 2, Net No. 9 Peter Freyer 2, Net No. 10Bill Oxley 3, Net No. 12 Tom Fitzgerald 2, Net No. 13 Mike Napolitano Sr 1, Gross No. 15 Colby Gilbert 4, Gross No. 18 Topper West 3, SATURDAY SKINS: Net No. 2Ed Peterson 2, Net No. 5 Mike Nappi 2, Net No. 7 Doug Prevost 2, Gross No. 10 Ryan Wingard 3, Net No. 12 Ralph Mooers 2, Net No. 16 Tom D. Smith 1, Gross No. 17 Joe Gildart 3, FRIDAY PINS: No. 4 Andy Cloutier 2-1, No. 6 Butch Kennedy 8-0, No. 13 Topper West 0- 10, No. 16 Gary Caianni 7-2 No. 4 Mike O’Brien 2-1, No. 6 Sokha Meas 1-7, No. 13 Ken Belcher 2-6, No. 16 Dave Gonyar 1-8,

Road racing

Moms on the Run Mothers’ Day

At Prospect Harbor, 3.8 miles

1. Peter Williams 23:14 2. Jim Hunt 24:58 3. Caden Schwinn 30:54 4. Meg Piebes 31:07 5. Mark Berry 32:09 6. Kevin Conley 32:24 7. Susan Brenner 32:37 8. Jennifer Sargent 32:46 9. Skye Howard 33:04 10. Glenn Mosher 33:30 11. Ren Salisbury 34:07 12. Sarah Dorr 34:17 13. Tamera Murphy 34:49 14. Letitia Baldwin 36:37 15. Emily Martin 37:38 16. Heidi Schwinn 38:23 17. Robin Emery 39:38 18. Asa Berry 41:40 19. Anne Polk 42:21 20. Pamela Beam 42:28 21. Julia Berry 42:38 22. Elizabeth Bridges 42:57 23. Gail Pennartz 43:20 24. Ashley Pennartz 47:53 25. Alicia Watson 49:23 26. Leigh Farnsworth 49:24 27. Mary Alice Bruce 50:33 28. Rusty Elliott 56:23 29. Becky Follette 59:30 30. Unknown 5459 1:02:40 31. Stephanie Dorr 1:02:48 32. Norma Thompson 1:02:50 33. Jane Berry 1:02:51 34. John Berry 1:02:59 35. Bob Thompson 1:04:21