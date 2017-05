Scarborough Downs’ weekend harness racing

Harness racing

SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s Starters, 1:30 p.m.

FIRST FMNW600PS $3,100 Pace

1. Olivia’s Z Tam (Da Deslandes) 9-2

2. Geisha Girl N (Ga Mosher) 3-1

3. Electricity (Ho Davis Jr) 5-1

4. Lucksgottachange (Ni Graffam) 6-1

5. Sign Of A Diamond (Ke Switzer Jr) 6-1

6. Western Stepp (Wi Campbell) 8-1

7. Chilled Desire A (Ro Cushing) 2-1

SECOND NW600PSL5 $3,100 Pace

1. Aint No Mo (Ga Mosher) 9-2

2. Cj Marshal (Ke Switzer Jr) 8-1

3. Sign To Inverell A (Ho Davis Jr) 5-2

4. Wishing You Well (Wi Campbell) 5-1

5. Skyway Dante (Wi DuBois) 8-1

6. Fear Itself (Ni Graffam) 7-2

7. Grand Galop Semalu (Ma Athearn) 6-1

THIRD 3500CL $2,600 Pace

1. Brew (Er Davis) 7-2

2. Go West Lucky Cam (Wi Childs) 8-1

3. Only Way I Know (Ke Switzer Jr) 6-1

4. My Time Hanover (Ho Davis Jr) 5-2

5. Glow Again (Wi Campbell) 5-1

6. Youragambler’sson (Ma Athearn) 9-2

FOURTH NW400PSL5 $3,000 Pace

1. Four Starz Louie (Ni Graffam) 7-1

2. Between Me And You (Wi Campbell) 5-2

3. Rocknalltheway (Ke Switzer Jr) 7-2

4. Roman Conqueror N (Ga Mosher) 5-1

5. Bubeleh Stone (Ho Davis Jr) 7-1

6. Excel Nine (Ma Athearn) 9-2

FIFTH MADC $2,600 Pace

1. The Doodah Man (Da Crochere) 9-2

2. Real Yankee (Er Bickmore) 5-1

3. Cr Fixed Asset (Ad Wisher Jr.) 7-1

4. Daughtry Hanover (Aa Hall) 5-2

5. Dragon Wings (Al Richardson) 7-2

6. Artnsassy (Ke Pillsbury) 7-1

SIXTH FMNW400PS $3,000 Pace

1. You’re News (Ti Hudson) 7-2

2. Mcheartbreaker (Ga Mosher) 9-2

3. Leeann Majors (Ro Nadeau) 7-1

4. Verry Well Pretty (Da Deslandes) 4-1

5. Big Crystal (Wi Campbell) 5-1

6. Belly Dancer (Ro Cushing) 5-2

7. Bettor Buns (Ke Switzer Jr) 7-1

8. Sure You Are (Ho Davis Jr) 7-1

SEVENTH MADC $2,600 Pace

1. Natural Breeze (Aa Hall) 5-1

2. Mom’s Crossroads (Al Richardson) 5-2

3. Rock My Life (Jo Burke) 7-1

4. Pan Taylor (Ad Gray) 7-1

5. Corky Baran (Er Bickmore) 9-2

6. Real Special (Ja Dunn) 7-2

EIGHTH NW251PSL5 $2,000 Pace

1. Mr Happypants (Ho Davis Jr) 9-2

2. Remix (Ti Hudson) 7-1

3. Rambling Jet (Ga Mosher) 5-2

4. Sandy Barbielegacy (Lo Gasbarro III) 7-2

5. Wasabi Girl (Wi Campbell) 7-1

6. Durable (Ni Graffam) 7-1

NINTH FFA $5,000 Pace

1. Do Over Hanover (Ga Mosher) 5-1

2. Arsenic (Ma Athearn) 7-1

3. J J S Jet (Wi Campbell) 4-1

4. A Sweet Ride (Ke Switzer Jr) 3-1

5. Burning N (Ro Cushing) 2-1

6. Hedges Lane (Ho Davis Jr) 6-1

TENTH W3-6PMLT $2,200 Pace

1. Camtizzy (Ho Davis Jr) 7-2

2. Five Cent Deposit (Ni Graffam) 7-1

3. Lady Spartacus (Ke Switzer Jr) 5-2

4. Artzuma (Da Deslandes) 4-1

5. Cams Trivia (Wi Childs) 5-1

6. Mr Bo Diddley (Ma Athearn) 7-1

7. Secret Renegade (Er Davis) 7-1

8. Gris Beau Hanover (Wi Campbell) 9-2