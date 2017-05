Friday’s high school track and field results

Track and field

HIGH SCHOOL

At Dover-Foxcroft

Hermon boys 203, Foxcroft 134, Mattanawcook 75, Central 59, Dexter 45, Schenck 6

4×800 Relay: 1, Hermon ‘A’ (Noah Pottle, Max Pottle, Kyle Byram, Connor Cropley), 9:32.63. 2, Dexter Regional HS ‘A’ (Dillion Allen, Ethan Boutilier, Augustus Irwin, Jacob Hesseltine), 11:28.81. 110 Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 16.37. 2, Chandler Dow, FOX, 18.21. 3, Elijah Ames, FOX, 19.73. 4, Joseph Cormier, CEN, 20.03. 5, Chrisopher Anderson, MAT, 20.52. 6, Logan Farrar, HER, 20.68. 100: 1, Evan Chadbourne, FOX, 11.49. 2, Jordan Bishop, HER, 12.12. 3, Nate Jerome, DEX, 12.28. 4, Alfred Griffin, CEN, 12.41. 4, Bryce Taylor, HER, 12.41. 6, Logan Holbrook, HER, 12.42. 1600 Race Walk: 1, Owen Shaw, HER, 11:08.06. 1600: 1, Kyle Byram, HER, 5:19.82. 2, Max Pottle, HER, 5:28.65. 3, Ben Zapsky, HER, 5:45.11. 4, Youssef El Deib, FOX, 5:49.23. 5, Sheldon Crawford, SCHK, 5:58.54. 6, Ethan Boutilier, DEX, 5:59.76. 4×100 Relay: 1, Hermon ‘A’ (Seth Pinkham, Bryce Taylor, Eric Knight, Jordan Bishop), 48.29. 2, Mattanawcook ‘A’ (Cayden Spencer-Thompson, Zach Leet, Lukas Cropley, Josh Burris), 49.15. 3, Foxcroft ‘B’ (Evan Chadbourne, Jonathon Feix, Matt Storer, David Salley), 49.72. 4, Hermon ‘B’ (Geovany Carino, Logan Holbrook, Logan Farrar, Jeff Troutt), 51.52. 5, Dexter Regional HS ‘A’ (Dillion Allen, Jason Campbell, Caleb Weeks, Anthony Woods), 52.26. 6, Foxcroft ‘A’ (Johnny Labree, Luke Warner, Cole Edgerly, Issac Weymouth), 54.26. 400: 1, Josh Burris, MAT, 56.05. 2, Brad Bell, HER, 56.65. 3, Jacob Hesseltine, DEX, 59.41. 4, Alfred Griffin, CEN, 59.51. 5, Hunter Arguin, CEN, 1:00.71. 6, Ian Wright, CEN, 1:00.96. 300 Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 44.55. 2, Chandler Dow, FOX, 47.27. 3, Logan Farrar, HER, 48.54. 4, Elijah Ames, FOX, 53.38. 800: 1, Noah Pottle, HER, 2:18.17. 2, Max Pottle, HER, 2:20.67. 3, Cody Raymond, CEN, 2:20.77. 4, Kyle Byram, HER, 2:26.34. 5, Connor Cropley, HER, 2:27.16. 6, Ethan Kimball, MAT, 2:28.35.200: 1, Brad Bell, HER, 25.02. 2, Josh Burris, MAT, 25.15. 3, Alfred Griffin, CEN, 25.30. 4, Bryce Taylor, HER, 25.72. 5, Logan Holbrook, HER, 25.98. 6, Jonathon Feix, FOX, 26.54. 3200: 1, Ben Zapsky, HER, 12:11.28. 2, Sheldon Crawford, SCHK, 12:55.65. 4×400 Relay: 1, Hermon ‘A’ (Brad Bell, Zachary Beaton, Brendan Swoboda, Noah Pottle), 3:53.20. 2, Hermon ‘B’ (Max Pottle, Jeff Troutt, Geovany Carino, Kyle Byram), x4:10.75. 3, Foxcroft ‘A’ (David Salley, Youssef El Deib, Jacob Raynes, Elijah Ames), 4:18.46. 4, Mattanawcook ‘A'(Chrisopher Anderson, Gavin Dill, Jason Worster, Ethan Kimball), 4:40.83. High Jump: 1, Zachary Beaton, HER, 5-06. 2, Hyatt Smith, FOX, 5-04. 3, Andrew Zapsky, HER, 5-04. 4, Ian Wright, CEN, 5-02. 5, Brendan Swoboda, HER, 5-00. 6, Jason Campbell, DEX, 5-00. 7, Elijah Ames, FOX, 5-00. 8, Logan Farrar, HER, 4-10. 9, Dylan Ham, CEN, 4-04. Long Jump: 1, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 21-03. 2, Brandon Allen, DEX, 17-06. 3, Jordan Bishop, HER, 17-04. 4, Zach Small, CEN, 17-02. 5, Dillion Allen, DEX, 17-01.50. 6, Dillion Nason, HER, 16-11. Triple Jump: 1, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 45-02. 2, Jordan Bishop, HER, 38-07. 3, Hyatt Smith, FOX, 36-03.50. 4, Dustin Simmons, FOX, 35-06. 5, Jason Worster, MAT, 34-03. 6, Dillion Nason, HER, 33-08. Javelin: 1, David Salley, FOX, 135-07. 2, Nick Danso, FOX, 123-09. 3, Ike Birtz, MAT, 120-09. 4, Sean Lockhart, DEX, 119-11. 5, Connor Magliozzi, HER, 115-11. 6, Matt Storer, FOX, 112-06. Discus: 1, Matt Storer, FOX, 120-04. 2, Seth Hathaway, CEN, 117-09. 3, Bryson Martinez, MAT, 99-00. 4, Luke Preble, CEN, 91-01. 5, Johnny Labree, FOX, 88-01. 6, David Kirshkaln, DEX, 77-10. Shot Put: 1, Matt Storer, FOX, 48-11. 2, Luke Preble, CEN, 37-09. 3, Ben Fisk, MAT, 36-02. 4, Calvin Smith, CEN, 36-02. 5, David Kirshkaln, DEX, 35-09.25. 6, Seth Hathaway, CEN, 36-04. Pole Vault: 1, Hyatt Smith, FOX, 10-06. 2, Owen Booker, FOX, 8. 3, Ben Nichols, HER, 7. 4, Caleb Buerger, FOX, 6.

Central girls 153, Hermon 119, Foxcroft 78, Mattanawcook 63, Dexter 57, Piscataquis 30

4×800 Relay: 1, Hermon ‘A’ (Kate Lusignan, Lydia Dorman, Nadia Garcia, Aleah Dean), 12:24.02. 100 Hurdles: 1, Maija Overturf, CEN, 18.71. 2, Lexi Harris, PCHS, 18.77. 3, McKenzie Lawrence, CEN, 19.72. 4, Grace Francis, CEN, 20.00. 4, Isabel Martinez, CEN, 20.00. 6, Liberty Oko, CEN, 20.70. 100: 1, Danielle Cummings, DEX, 13.15. 2, Emily Mikoud, FOX, 13.48. 3, MacKenzie Haskell, HER, 13.80. 4, Lily Cummings, DEX, 13.89. 5, Jaeden Viani, CEN, 14.10. 6, Grace Francis, CEN, 14.11. 1600 Race Walk: 1, Kaitlyn Bean, CEN, 9:52.91. 1600: 1, Kate Lusignan, HER, 6:21.71. 2, Lydia Dorman, HER, 6:24.39. 3, Lauren Morrison, MAT, 6:27.81. 4, Kaitlyn Bean, CEN, 6:34.08. 5, Emma Shaw, HER, 6:36.18. 6, Usha Stockley, MAT, 6:43.82. 4×100 Relay: 1, Dexter Regional HS ‘A’ (Erin Bache, Lily Cummings, Danielle Cummings, Autumn Irwin), 54.61. 2, Foxcroft ‘A’ (Emily Mikoud, Emily Sprecher, Sarasofia Stentardo, Olivia Wesley), 56.94. 3, Central ‘A’ (Maddie DeMornaville, McKenzie Lawrence, Grace Francis, Abigail Allen), 59.76. 4, Mattanawcook ‘A’ (Siarra Chabot, Taylor Dicker, Joanna Schorr, Kelsey Kneeland), 1:03.13.400: 1, MacKenzie Haskell, HER, 1:05.77. 2, Jaeden Viani, CEN, 1:06.23. 3, Emilee Cohen, CEN, 1:10.11. 4, Jordan Thomas, FOX, 1:14.88. 5, Ali Shaw, CEN, 1:15.99. 6, Emma Davis, HER, 1:22.32. 7, Meagan O’Connor, MAT, 1:23.91. 8, Olivia Smith, HER, 1:24.37. 300 Hurdles: 1, Maija Overturf, CEN, 52.27. 2, Lexi Harris, PCHS, 57.72. 3, Isabel Martinez, CEN, 1:00.40. 4, Bailey Lemieux, PCHS, 1:03.07. 800: 1, Olivia Wesley, FOX, 2:42.23. 2, Libby Cook, CEN, 2:48.61. 3, Lauren Morrison, MAT, 2:49.43. 4, Emily Sprecher, FOX, 2:52.39. 5, Lydia Dorman, HER, 2:53.98. 6, Nadia Garcia, HER, 2:59.87. 200: 1, Danielle Cummings, DEX, 27.66. 2, Jaeden Viani, CEN, 29.30. 3, Lily Cummings, DEX, 29.68. 4, Erin Bache, DEX, 30.03. 5, Jaclyn Pelletier, FOX, 30.65. 5, Isabel Martinez, CEN, 30.65.3200: 1, Kate Lusignan, HER, 13:55.97. 2, Usha Stockley, MAT, 14:11.05. 3, Nadia Garcia, HER, 14:38.69. 4, Emma Shaw, HER, 14:45.92. 5, Virginia Macomber, FOX, 20:20.21. 4×400 Relay: 1, Central ‘A’ (Kaitlyn Bean, Libby Cook, Jaeden Viani, Emilee Cohen), 4:50.80. 2, Hermon ‘A’ (MacKenzie Haskell, Brooklyn Brown, Allison Treat, Grace Page), 4:51.35. 3, Hermon ‘B’ (Emily Perley, Macenzie Sossong, Lydia Dorman, Aleah Dean), 5:07.96. 4, Mattanawcook ‘A’ (Lauren Morrison, Meagan O’Connor, Usha Stockley, Elyssia Smith), 5:35.52. High Jump: 1, Mya Young, PCHS, 4-06. 2, Kelsey Kneeland, MAT, 4-06. 3, Libby Cook, CEN, 4-02. 4, Alexandra Elliott, CEN, 4-02. 5, Brooklyn Brown, HER, 4-00. Long Jump: 1, MacKenzie Haskell, HER, 14-08. 2, Kelsey Kneeland, MAT, 14-01. 3, Lily Cummings, DEX, 13-09.25. 4, Maija Overturf, CEN, 13-03.75. 5, Siarra Chabot, MAT, 12-11.75. 6, Maddie Sickles, HER, 11-07.50. 6, Allison Treat, HER, 11-07.50. Triple Jump: 1, Maija Overturf, CEN, 31-10.50. 2, Jaclyn Pelletier, FOX, 28-10.75. 3, Siarra Chabot, MAT, 28-00. 4, Liberty Oko, CEN, 26-11.75. 5, Sarasofia Stentardo, FOX, 23-11.50. 6, Joanna Schorr, MAT, 23-10. Javelin: 1, Emily Perley, HER, 101-02. 2, Morgan Smith, HER, 84-04. 3, Avery Nelson, FOX, 82-04. 4, Taylor Dicker, MAT, 80-02. 5, Erin Bache, DEX, 70-02. 6, Emily Sprecher, FOX, 63-10. Discus: 1, Emily Mikoud, FOX, 123-07. 2, Tuuli Overturf, CEN, 92-08. 3, Emilee Cohen, CEN, 71-10. 4, Avery Nelson, FOX, 70-03. 5, Morgan Smith, HER, 59-07. 6, Leela Stockley, MAT, 55-03. Shot Put: 1, Emily Mikoud, FOX, 37-01.50. 2, Morgan Smith, HER, 28-05.25. 3, Abby Call, CEN, 25-04.75. 4, Rebecca Batron, DEX, 25-04. 5, Elyssia Smith, MAT, 24-03. 6, Nadia Neptune, DEX, 24-03.

At Old Town

Brewer boys 136, Orono 100, John Bapst 69, Old Town 54, Bangor Christian 22

4×800 Relay: 1, Brewer (Jon Donnelly, Andrew Modery, Asa Honey, Robben Harris), 9:10.19. 2, Orono (Jacob Fandel, Layton Liu, Matthew Williamson, Matt Keresey), 9:16.30. 3, John Bapst (Kyle Rice, Mackenzie Ladd, Jacob Drake, Colby Stokes), 10:09.15. 4, Old Town (Nick Letourneau, Matthew Pelletier, Jordan McCoy, Benjamin Francis), 10:23.68. 110 Hurdles: 1, Cayd Wortman, BRW, 16.33. 2, Avery Hallahan, BRW, 16.97. 3, Phillip Feeney, BRW, 17.40. 4, Derek Barclay, OT, 17.94. 5, Coleman Gary, BRW, 18.22. 100: 1, Steve Fitzpatrick, JB, 11.78. 2, Ben Cotton, JB, 11.90. 3, Keenan Collett, ORO, 11.99. 4, Sam Honey, ORO, 12.14. 5, Tyler Leeman, BCS, 12.19. 1600 Race Walk: 1, Chase Bruton, ORO, 11:18.33. 1600: 1, Jonathan Steelman, ORO, 4:50.69. 2, Sam Gardner, BRW, 4:50.79. 3, Jonny Spencer, ORO, 4:59.95. 4, Patrick Tyne, ORO, 5:06.41. 5, Matt Keresey, ORO, 5:07.64. 4×100 Relay: 1, Orono (Sam Honey, Trent Lick, Stephen Nelson, Keenan Collett),45.23. 2, Old Town (Joshua Willey, Thomas Sanborn, Elijah Veilleux, Samuel Bartlett), 46.92. 3, Bangor Christian (Sam Jones, Seth Jones, Austin Keib, Tyler Leeman), 50.44. 400: 1, Joshua Willey, OT, 54.36. 2, Ben Cotton, JB, 54.37. 3, Tony Manev, ORO, 54.75. 4, Alex Mooney, JB, 55.29. 5, Keenan Collett, ORO, 55.65. 300 Hurdles: 1, Cayd Wortman, BRW, 44.67. 2, Avery Hallahan, BRW, 45.28. 3, Phillip Feeney, BRW, 45.64. 4, Coleman Gary, BRW, 49.11. 5, Derek Barclay, OT, 49.83. 800: 1, Jacob Fandel, ORO, 2:02.98. 2, Jon Donnelly, BRW, 2:11.84. 3, Gavin McDonald, JB, 2:13.12. 4, Jonny Spencer, ORO, 2:14.01. 5, Jonathan Steelman, ORO, 2:14.66. 200: 1, Stephen Nelson, ORO, 23.33. 2, Steve Fitzpatrick, JB, 23.77. 3, Sam Honey, ORO, 24.28. 4, Tony Manev, ORO, 24.45. 5, Tyler Leeman, BCS, 24.76. 3200: 1, Sam Gardner, BRW, 10:55.51. 2, Andrew Modery, BRW, 11:15.58. 3, Benjamin Francis, OT, 11:17.75. 4, William O’Neil, ORO, 11:19.40. 5, Patrick Tyne, ORO, 11:24.48. 4×400 Relay: 1, Orono (Tony Manev, Braeden Selby, Matthew Williamson, Jacob Fandel), 3:41.63. 2, John Bapst (Ben Cotton, Alvaro Manclus, Gavin McDonald, Alex Mooney), 3:42.25. 3, Old Town (Joshua Willey, Drew St Jean, Manuel Becklas, Nathan St Jean), 3:47.98. 4, Brewer (Robben Harris, Joshua Hart, Jon Donnelly, Phillip Feeney), 3:48.20. High Jump: 1, Gavin McDonald, JB, 5-08. 2, Derek Barclay, OT, 5-04. 3, Willem Crane, ORO, 5-04. 4, Jonny Spencer, ORO, 5-02. 5, Coleman Gary, BRW, 5-02. Long Jump: 1, Tony Manev, ORO, 19-03.25. 2, Alvaro Manclus, JB, 18-11.25. 3, Cayd Wortman, BRW, 18-06.50. 4, Ben Cotton, JB, 18-05.50. 5, Josiah Grace, ORO, 18-00.75. Triple Jump: 1, Alvaro Manclus, JB, 39-06. 2, Kyle Smith, OT, 39-01.50. 3, Thomas Sanborn, OT, 38-04.75. 4, Michael Worcester, BRW, 36-11.25. 5, Logan Hughes, BRW, 36-06.75. Javelin: 1, Jacob McCluskey, BRW, 160-00. 2, Austin Keib, BCS, 134-05. 3, Nathan St Jean, OT, 133-06. 4, Quinn Mitchell, JB, 115-09. 5, Joshua Chinn, OT, 105-09. Discus: 1, Austin Lufkin, BRW, 182-01. 2, Austin Keib, BCS, 137-04. 3, Jacob St Louis, OT, 124-06. 4, Evan Lee, BRW, 121-02. 5, Jacob Gallon, ORO, 114-07. Shot Put: 1, Austin Lufkin, BRW, 53-10. 2, Jacob McCluskey, BRW, 52-11. 3, Austin Keib, BCS, 43-07.25. 4, Joshua Chinn, OT, 39-07.50. 5, Evan Lee, BRW, 39-06. Pole Vault: 1, Cayd Wortman, BRW, 11-06. 1, Avery Hallahan, BRW, 11-06. 3, Michael Worcester, BRW, 11-00. 4, Joshua Hart, BRW, 11-00. 5, Brady Chadwick, JB, 11-00.

Brewer girls 141, Orono 95, Old Town 86, John Bapst 69, Bangor Christian 1

4×800 Relay: 1, John Bapst (Eilidh Sidaway, Sara Hunt, Monique Savasuk, Amanda Boyd), 10:35.18. 2, Brewer (Arianna Geiser, Mickey Hersey, Haley Robertson, Maria Maxsimic), 11:23.48. 3, Orono (Lucia Smitherman, Liliana Levitsky, Heather Van Dolman, Marta Ehringhaus), 11:49.26. 100 Hurdles: 1, Hannah Hopkins, BRW, 17.25. 2, Olivia St. Germain, JB, 17.79. 3, Ashlee Vilasuso, BRW, 18.08. 4, Kaitlyn Helfen, BRW, 18.17. 5, Melanie Soucy, OT, 18.23. 100: 1, Lia Johnson, BRW, 12.84. 2, Katherine O’Brien, ORO, 13.26. 3, Camille Kohtala, ORO, 13.47. 4, Cassie Brown, BRW, 13.49. 5, Tia Zephir, JB, 13.54. 1600 Race Walk: 1, Jessica Hart, BRW, 9:28.52. 2, Lilyan Cohen, BRW, 9:56.65. 3, Elizabeth Trefts, OT, 10:55.72. 4, Hannah Talcove, OT, 11:11.97. 5, Emily Dunlap, OT, 11:53.07. 1600: 1, Hannah Steelman, ORO, 5:10.13. 2, Hannah Smith, BRW, 5:46.51. 3, Sara Hunt, JB, 5:46.62. 4, Audree O’Meara, OT, 5:56.59. 5, Jenna Gaetjen, ORO, 6:03.19. 4×100 Relay: 1, Brewer (Lauren Forrest, Cassie Brown, Ellie Horr, Lia Johnson), 52.80. 2, Orono (Brinsley Chasse, Katherine O’Brien, Camille Kohtala, Isabel Henderson), 52.99. 3, Old Town (Olivia King, Nicole Kennedy, Delaney Veilleux, Lily Moran), 55.68. 400: 1, Rebecca Lopez-Anido, ORO, 1:00.77. 2, Kassidy Dill, ORO, 1:02.42. 3, Camille Kohtala, ORO, 1:03.16. 4, Morgan Paradis, OT, 1:07.38. 5, Abigail Ketch, OT, 1:10.42. 300 Hurdles: 1, Ashlee Vilasuso, BRW, 50.65. 2, Hannah Hopkins, BRW, 51.82. 3, Cassie Brown, BRW, 53.98. 4, Brinsley Chasse, ORO, 54.36. 5, Isabel Henderson, ORO, 54.39. 800: 1, Hannah Steelman, ORO, 2:26.77. 2, Arianna Geiser, BRW, 2:36.29. 3, Sara Hunt, JB, 2:41.37. 4, Jenna Gaetjen, ORO, 2:44.64. 5, Eilidh Sidaway, JB, 2:46.28. 200: 1, Lia Johnson, BRW, 27.09. 2, Katherine O’Brien, ORO, 27.74. 3, Rebecca Lopez-Anido, ORO, 28.20. 4, Nicole Kennedy, OT, 28.67. 5, Tia Zephir, JB, 28.79. 3200: 1, Hannah Smith, BRW, 12:51.67. 2, Audree O’Meara, OT, 12:59.88. 3, Marta Ehringhaus, ORO, 13:42.67. 4, Maria Maxsimic, BRW, 14:00.59. 5, Heather Van Dolman, ORO, 14:04.46. 4×400 Relay: 1, Orono (Camille Kohtala, Kaeli Gaetjen, Isabel Henderson, Rebecca Lopez-Anido), 4:18.22. 2, John Bapst (Amanda Boyd, Olivia St. Germain, Monique Savasuk, Tia Zephir), 4:25.70. 3, Brewer (Hannah Hopkins, Ashlee Vilasuso, Maria Low, Arianna Geiser), 4:34.89. 4, Old Town (Allison Ketch, Morgan Paradis, Madison Hall, Abigail Ketch), 4:35.08. High Jump: 1, Olivia St. Germain, JB, 5-00. 2, Emily Hussey, OT, 4-10. 3, Sophia Inman, BRW, 4-08. 4, Hannah Hopkins, BRW, 4-06. 5, Brianna Keib, BCS, 4-06. Long Jump: 1, Grace Day, JB, 15-08.75. 2, Oliviah Damboise, OT, 15-03.50. 3, Maria Gaetani, JB, 14-05.50. 4, Lily Moran, OT, 13-10.50. 5, Breanna Severance, BRW, 13-07. Triple Jump: 1, Oliviah Damboise, OT, 33-01. 2, Grace Day, JB, 31-08.25. 3, Maria Gaetani, JB, 31-06.50. 4, Lexxie Hinkley, BRW, 31-00.75. 5, Emily Hussey, OT, 31-00.50. Javelin: 1, Olivia King, OT, 90-00. 2, Lauren Melanson, ORO, 87-11. 3, Eilidh Sidaway, BRW, 85-01. 4, Cassie Hillman, BRW, 82-03. 5, Julie Bulliard, BRW, 80-00. Discus: 1, Lilly Blakeman, BRW, 93-00. 2, Lauren Melanson, ORO, 89-08. 3, Claudia Damboise, OT, 89-01. 4, Jade D’Salva, BRW, 85-10. 5, Rylie Hall, BRW, 77-11. Shot Put: 1, Claudia Damboise, OT, 37-01.50. 2, Emma Hargreaves, OT, 32-01.25. 3, Lilly Blakeman, BRW, 31-05.25. 4, Julie Bulliard, BRW, 31-03.75. 5, Rylie Hall, BRW, 27-04.25. Pole Vault: 1, Oliviah Damboise, OT, 10-00. 2, Alyssa Vargo, BRW, 7-06. 3, Tia Zephir, JB, 7-06. 4, Emma Hargreaves, OT, 7-00. 5, Megan Friel, BRW, 6-06.