Softball

HIGH SCHOOL

FOXCROFT (6-2) 3, ELLSWORTH (4-3) 2

Ellsworth 000 110 0 — 2 0 6

Foxcroft 200 000 1 — 3 5 2

Chipman and C, Hammer; Beaudry and Seavey

E: Montigny 2, Bagley 2, Sargent 2; Seavey 2; LOB: Ellsworth 7, Foxcroft 8; PB: Seavey; SB: C. Hammer, Montigny; none; SH: Montigny; Al. Bourget

Repeat hitters: none; RBI: none;

Win: Beaudry (5-2); Loss: Chipman (3-2); K: Beaudry 11, Chipman 4; BB: Beaudry 8, Chipman 3; WP: none, Beaudry;

Time: 1:45; Att: 60 (est.)