High school track and field results

Track and field

HIGH SCHOOL

Brewer Invitational Relay Carnival

Brewer boys 113, Orono 92.7, Belfast 88, Old Town 78, George Stevens Acad. 43.7, John Bapst 35, Dexter 11, Central 8.7, Foxcroft Acad. 7, Houlton 4.7

4×200 Relay: 1. Orono “A” (Trent Lick, Adam Vazquez, Josiah Grace, Keenan Collett), 1:38.82; 2. Brewer “A” (Avery Hallahan, Garrett Ireland, Phillip Feeney, Isaac Small), 1:40.90; 3. Old Town “A” (Thomas Sanborn, Samuel Bartlett, Nick Gould, Joshua Willey), 1:41.74; 4. Belfast “A” (Felix Faller, Carter Patterson, Andrew Akles, Ricky Smith), 1:42.90; 5. Foxcroft Acad. “A” (Evan Chadbourne, Jonathon Feix, David Salley, Dustin Simmons), 1:45.14; 6. Central “A” (Ian Wright, Joseph Cormier, Alex McDonough, Alfred Griffin), 1:49.13. Distance Medley: 1. GSA “A” (Ollie Dillon, Sam Scheff, Cameron Gordon, John Hassett), 11:11.63; 2. Orono “A” (Matt Keresey, William O’Neil, Jonathan Steelman, Jacob Fandel), 11:29.83; 3. Brewer “A” (Sam Gardner, Robben Harris, Nate Henry, Jon Donnelly), 11:51.91; 4. Orono “B” (Layton Liu, Nathan Shemwell, Braeden Selby, Jonny Spencer), 12:33.14; 5. Belfast “A” (Luke Blow, Tyson Hill, Brendan Moline, Matthew Kelley), 12:35.90; 6. Old Town “A” (Nathan St Jean, Sam Koch, Nick Letourneau, Benjamin Francis), 12:59.65. Shuttle Hurdle Relay: 1. Brewer “A” (Avery Hallahan, Cayd Wortman, Phillip Feeney), 28.79; 2. Old Town “A” (Derek Barclay, Nil Torreguitart, Dominic Graves), 31.67; 3. Belfast “A” (Leaf Rorick, Evan Kennedy, Christian Sukeforth), 41.18. Freshman Sprint Medley: 1. Brewer “A” (Sean Neal, Alex Fago, Asa Honey, Andrew Modery), 4:16.86; 2. Old Town “A” (Elijah Veilleux, Wayne Dorr, Nick Letourneau, Sam Koch), 4:28.76; 3. Belfast “A” (Jon Duso, Daniel Groening, Gary Moline, Joseph Potter), 4:54.79. 4×100 Relay: 1. Orono “A” (Trent Lick, Keenan Collett, Stephen Nelson, Tony Manev), 46.47; 2. Brewer “A” (Avery Hallahan, Isaac Small, Cayd Wortman, Garrett Ireland), 47.71; 3. Old Town “A” (Thomas Sanborn, Joshua Willey, Samuel Bartlett, Nil Torreguitart), 48.15; 4. Belfast “A” (Felix Faller, Carter Patterson, Andrew Akles, Ricky Smith), 49.37; 5. Orono “B” (Josiah Grace, Adam Vazquez, Keegan Gray, Willem Crane), 50.16; 6. GSA “A” (Daniel Li, Hunter Dorr, Ian Ramsay, Sam Scheff), 51.48. 4×800 Relay: 1. GSA “A” (Trent Williamson, Ollie Dillon, Jeremiah Scheff, Meredith Bradshaw Thomas), 9:23.98; 2. Brewer “A” (Sam Gardner, Jon Donnelly, Nate Henry, Andrew Modery), 9:25.37; 3. Belfast “A” (Timmy Smith, Matthew Kelley, Brendan Moline, Luke Blow), 9:48.82; 4. Old Town “A” (Nick Gould, Manuel Becklas, Drew St Jean, Nathan St Jean), 9:49.58; 5. Orono “A” (Jonathan Steelman, Jonny Spencer, Joseph Astumian, Layton Liu), 10:08.24; 6. John Bapst “A” (Jack Decker, Ryley Wheelock, Kyle Rice, Mackenzie Ladd), 10:31.52. Sprint Medley: 1. Orono “A” (Keenan Collett, Tony Manev, Stephen Nelson, Jacob Fandel), 3:52.75; 2. GSA “A” (Daniel Li, Alex Taylor-Lash, Cameron Gordon, Sam Scheff), 4:03.74; 3. John Bapst “A” (Steve Fitzpatrick, Ben Cotton, Alex Mooney, Gavin McDonald), 4:11.49; 4. Belfast “A” (Leaf Rorick, Christian Sukeforth, Tyson Hill, Matthew Kelley), 4:18.29; 5. Orono “B” (Adam Vazquez, Braeden Selby, Patrick Tyne, Matthew Williamson), 4:20.59; 6. Dexter “A” (Anthony Woods, Jacob Hesseltine, Caleb Weeks, Christopher Roderka), 4:40.80. Shot Put 4×100 Relay: 1. Brewer “A” (Jacob McCluskey, Bryce Largay, Lucas McLaughlin, Austin Lufkin), 52.80; 2. Orono “A” (Joel Paul, Cam Tower, James Treadwell, Jacob Gallon), 56.63; 3. Belfast “A” (Caleb Hilt, Tyler Macleod, Luiz Feltrin, Zander Roman), 57.90; 4. Old Town “A” (Jacob St Louis, Nathan Hallowell, Antonios Koxarakis, Joshua Chinn), 57.97; 5. Foxcroft Acad. “A” (Matt Storer, Nick Damos, Elijah Bickford, Johnny Labree), 58.55; 6. Dexter “A” (Sean Lockhart, Jacob Hesseltine, David Kirshkaln, Tanner Hall), 58.88. 4×400 Relay: 1. John Bapst “A” (Ben Cotton, Steve Fitzpatrick, Alex Mooney, Gavin McDonald), 3:48.94; 2. GSA “A” (Ollie Dillon, Sam Scheff, John Hassett, Cameron Gordon), 3:49.82; 3. Brewer “A” (Robben Harris, Joshua Hart, Jon Donnelly, Dallas Getchell), 3:52.01; 4. Orono “A” (Matthew Williamson, William O’Neil, Josiah Grace, Jacob Fandel), 3:55.53; 5. Belfast “A” (Christian Sukeforth, Carter Patterson, Tyson Hill, Ricky Smith), 3:56.57; 6. Old Town “A” (Joshua Willey, Nick Gould, Drew St Jean, Nathan St Jean), 3:56.98. Long Jump: 1. Belfast A, 55-8.25; 2. Brewer A, 54-9.25; 3. John Bapst A, 54-3; 4. Old Town A, 53-8; 5. Dexter A, 52-11.25; 6. Old Town B, 49-0. Triple Jump: 1. Brewer A, 104-4.50; 2. Old Town A, 104-0.50; 3. Belfast A, 103-10.75; 4. Orono A, 102-4.50; 5. John Bapst A, 100-7.25; 6. Dexter A, 38-10. High Jump: 1. Old Town A, 14-3; 2. Belfast A, 10-4; 3. Dexter A, 10-1; 4. John Bapst A, 5-8; 5. Houlton A, 4-11; 5. Orono A, 4-11; 5. Central A, 4-11; 5. GSA A, 4-11. Shot Put: 1. Brewer A, 138-3.25; 2. Orono A, 127-0.75; 3. Central A, 105-10; 4. Old Town A, 105-1; 5. Belfast A, 102-8; 6. Foxcroft A, 100-0.75. Discus: 1. Brewer A, 424-3; 2. Orono A, 381-6; 3. Old Town A, 316-5; 4. Belfast A, 281-9; 5. Foxcroft A, 281-5; 6. Brewer B, 274-1. Javelin: 1. Belfast A, 320-8; 2. Brewer A, 298-11; 3. Old Town A, 294-0; 4. Houlton A, 289-0; 5. GSA A, 283-8; 6. Central A, 268-11.

Brewer girls 124, Old Town 88, Orono 80, Belfast 64, George Stevens Acad. 58, John Bapst 51, Central 29, Foxcroft Acad. 8, Dexter 8, Houlton 3

4×200 Relay: 1. Belfast “A” (Lauren Blood, Emily Jolliffe, Kelsey Mehuren, Junne McIntire), 1:54.98; 2. Brewer “A” (Cassie Brown, Ellie Horr, Maria Low, Lia Johnson), 1:55.21; 3. John Bapst “A” (Grace Day, Maria Gaetani, Jenna Voteur, Olivia St. Germain), 1:56.80; 4. Old Town “A” (Nevaeh Skinner, Morgan Paradis, Olivia King, Nicole Kennedy), 1:59.35; 5. GSA “A” (Gabriyah Gadsy, Ivy Manner-Wheelden, Susanna Jakub, Hanna Jordan), 2:01.43; 6. John Bapst “B” (Caroline Reed, Monique Savasuk, Madison Gaetani, Sara Hunt), 2:02.11. Distance Medley: 1. Orono “A” (Kassidy Dill, Camille Kohtala, Rebecca Lopez-Anido, Hannah Steelman), 12:47.93; 2. GSA “A” (Eliza Broughton, Zeya Lorio, Mary Brenna Catus, Mary Richardson), 13:50.38; 3. John Bapst “A” (Amanda Boyd, Eilidh Sidaway, Monique Savasuk, Sara Hunt), 14:03.55; 4. Brewer “A” (Arianna Geiser, Cecelia Ford, Haley Robertson, Hannah Smith), 14:36.95; 5. Old Town “A” (Johanna Burgason, Abigail Ketch, Allison Ketch, Audree O’Meara), 14:42.35; 6. Orono “B” (Marta Ehringhaus, Kaeli Gaetjen, Lydia Chase, Jenna Gaetjen), 14:50.84. Shuttle Hurdle Relay: 1. Brewer “A” (Hannah Hopkins, Kaitlyn Helfen, Cecelia Ford), 32.34; 2. GSA “A” (Eliza Broughton, Mazie Smallidge, Bella Cimeno), 33.23; 3. Old Town “A” (Nevaeh Skinner, Madison Hall, Melanie Soucy), 33.61; 4. Central “A” (McKenzie Lawrence, Isabel Martinez, Maija Overturf), 34.31; 5. Belfast “A” (Kelsey Mehuren, Cassidy Clark, Sydni Moores), 34.48; 6. Brewer “B” (Megan Friel, Laura Ford, Lily Audibert), 35.05. Coed Sprint Medley: 1. Orono “A” (Tony Manev, Katherine O’Brien, Stephen Nelson, Isabel Henderson), 2:51.13; 2. Belfast “A” (Felix Faller, Kylie Nelson, Ricky Smith, Junne McIntire), 2:52.94; 3. John Bapst “A” (Steve Fitzpatrick, Tia Zephir, Ben Cotton, Amanda Boyd), 2:54.53; 4. GSA “A” (Cameron Gordon, Hanna Jordan, John Hassett, Mary Brenna Catus), 3:02.04; 5. Orono “B” (Trent Lick, Brinsley Chasse, Braeden Selby, Kaeli Gaetjen), 3:03.39; 6. Old Town “A” (Zachariah Fostun, Nicole Kennedy, Nick Gould, Morgan Paradis), 3:03.93. Freshman Sprint Medley: 1. Brewer “A” (Sophia Inman, Megan Friel, Laura Ford, Mickey Hersey), 5:07.79; 2. Central “A” (McKenzie Lawrence, Abigail Allen, Jaeden Viani, Kaitlyn Bean), 5:09.03; 3. Orono “A” (Riley Pearsall, Eva White, Iris Lee, Marta Ehringhaus), 5:14.83. 4×100 Relay: 1. Belfast “A” (Emily Jolliffe, Kylie Nelson, Kelsey Mehuren, Junne McIntire), 53.58; 2. GSA “A” (Hanna Jordan, Susanna Jakub, Mazie Smallidge, Morgan Dauk), 55.03; 3. Dexter “A” (Erin Bache, Lily Cummings, Danielle Cummings, Autumn Irwin), 56.71; 4. John Bapst “A” (Grace Day, Maria Gaetani, Jenna Voteur, Tia Zephir), 57.64; 5. Old Town “B” (Olivia King, Nevaeh Skinner, Melanie Soucy, Jordan Fostun), 57.80; 6. Old Town “A” (Morgan Paradis, Lily Moran, Delaney Veilleux, Oliviah Damboise), 58.38. 3×800 Relay Race Walk: 1. Brewer “A” (Lilyan Cohen, Jessica Hart, Hayley Roy), 14:37.44; 2. Old Town “A” (Emily Dunlap, Hannah Talcove, Elizabeth Trefts), 15:34.41; 3. Central “A” (Alexandra Elliott, Kaitlyn Bean, Maddie DeMornaville), 15:49.90. 4×800 Relay: 1. Belfast “A” (Zoe Deans, Kelsey Mehuren, Hannah Sanderson, Emily Jolliffe), 10:41.41; 2. GSA “A” (Zeya Lorio, Bella Cimeno, Mary Richardson, Eliza Broughton), 11:01.64; 3. Brewer “A” (Arianna Geiser, Haley Robertson, Maria Maxsimic, Mickey Hersey), 11:54.06; 4. Old Town “A” (Audree O’Meara, Nicole Kennedy, Johanna Burgason, Allison Ketch), 11:58.26; 5. Orono “A” (Kaeli Gaetjen, Heather Van Dolman, Liliana Levitsky, Jenna Gaetjen), 12:14.55; 6. Central “A” (Ali Shaw, Abigail Allen, McKenzie Lawrence, Kaitlyn Bean), 12:57.58. Sprint Medley: 1. Orono “A” (Katherine O’Brien, Camille Kohtala, Kassidy Dill, Rebecca Lopez-Anido), 4:36.44; 2. Orono “B” (Brinsley Chasse, Isabel Henderson, Iris Lee, Hannah Steelman), 4:48.14; 3. GSA “A” (Susanna Jakub, Mazie Smallidge, Zeya Lorio, Mary Brenna Catus), 4:52.17; 4. Brewer “A” (Cecelia Ford, Ellie Horr, Maria Low, Hannah Smith), 4:54.53; 5. Dexter “A” (Erin Bache, Autumn Irwin, Lily Cummings, Danielle Cummings), 5:09.96; 6. Old Town “A” (Jordan Fostun, Callie Brackley, Madison Hall, Audree O’Meara), 5:11.53. Thrower 4×100 Relay: 1. Brewer “A” (Nora Ryan, Lilly Blakeman, Brooklyn Robinson, Julie Bulliard), 1:03.22; 2. Orono “A” (Alexandra Haupt, Scarlet DeGrasse, Jayden Love, Lauren Melanson), 1:03.86; 3. Old Town “A” (Alexis Rutherford, Arianna Gordon, Claudia Damboise, Emily Dunlap), 1:05.75; 4. Belfast “A” (Cassie Armstrong, Cali Joseph, Katie Ritchie, Sariah Thomas), 1:09.83; 5. Brewer “B” (Rylie Hall, Emily Stroba, Sarah Maxsimic, Kayla Brooks), 1:11.06; 6. Brewer ‘C’ (Kiya Oakstone, Hannah Spinney, Emma Norton, Ayla Oxley), 1:22.80. 4×400 Relay: 1. Orono “A” (Kassidy Dill, Isabel Henderson, Hannah Steelman, Rebecca Lopez-Anido), 4:24.94; 2. John Bapst “A” (Amanda Boyd, Monique Savasuk, Olivia St. Germain, Tia Zephir), 4:30.67; 3. Belfast “A” (MacKenzie Banks, Junne McIntire, Hannah Sanderson, Emily Jolliffe), 4:38.72; 4. GSA “A” (Zeya Lorio, Bella Cimeno, Hanna Jordan, Mary Brenna Catus), 4:48.97; 5. John Bapst “B” (Madison Gaetani, Eilidh Sidaway, Sara Hunt, Caroline Reed), 4:50.99; 6. Brewer “A” (Cassie Brown, Hannah Hopkins, Maria Low, Arianna Geiser), 4:56.43. Long Jump: 1. John Bapst A, 42-8; 2. Brewer A, 40-10; 3. Old Town A, 40-9; 4. GSA A, 40-1.25; 5. Orono A, 38-10.25; 6. Belfast A, 37-0.50. Triple Jump: 1. Old Town A, 98-1; 2. John Bapst A, 94-1.25; 3. Brewer A, 90-0.25; 4. Old Town B, 87-2; 5. Belfast A, 85-2.50; 6. Orono A, 84-0.75. High Jump: 1. Brewer A, 13-11; 2. Old Town A, 13-3; 3. Brewer B, 12-3; 3. Central A, 12-3; 5. John Bapst A, 4-8; 6. Old Town B, 4-2. Shot Put: 1. Old Town A, 90-4; 2. Brewer A, 89-4.75; 3. Foxcroft A, 82-5.50; 4. Brewer B, 77-6.25; 5. Belfast A, 76-11.25; 6. Orono A, 74-3.25. Discus: 1. Brewer A, 240-11; 2. Old Town A, 208-11; 3. Belfast A, 196-9; 4. Central A, 196-1; 5. Foxcroft A, 168-10; 6. Houlton A, 156-3. Javelin: 1. Old Town A, 237-10; 2. Orono A, 212-1; 3. GSA A, 209-0; 4. Brewer A, 200-0; 5. Houlton A, 156-3; 6. Belfast A, 140-1.

At Caribou

Caribou girls 182, Presque Isle 68, Fort Kent 20, Fort Fairfield 10

4×800 Meter Relay: 1, Caribou (Abigail Wimmer, Danielle Cyr, Sarae Greenier, Emma Stewart) 12:46.63. 100 Meter Hurdles: 1, JoJo Fields, CAR, 18.25. 2, Willow Whitten, CAR, 19.28. 3, Paige Espling, CAR, 20.33. 4, Jaydyn Fox, FF, 20.53. 5, Elsie Patton, CAR, 20.67. 100: 1, JoJo Fields, CAR, 14.07. 2, Rachel Ring, CAR, 14.11. 3, Elizabeth Moreau, PI, 14.37. 4, Angelina Compos, FF, 14.72. 5, Hope Shea, CAR, 15.14. 1600 Race Walk: 1, Emma Belyea, CAR, 9:00.27. 2, Kendra Furber, CAR, 9:09.38. 3, Emily Austin, CAR, 9:58.23. 4, Olivia Austin, CAR, 10:10.96. 1600: 1, Alexis Rodriguez, CAR, 5:58.30. 2, Dolcie Tanguay, FK, 5:58.33. 3, Ashley Violette, CAR, 6:03.01. 4, Madison Jandreau, PI, 6:07.50. 5, Isabelle Jackson, PI, 6:07.55. 4×100 Relay: 1, Caribou (Hope Shea, Rachel Ring, Kimberlee Susi, Sheridan Blackstone) 56.83. 2, Fort Kent (Breanna Beaulieu, Michelle Toussaint, Mikayla Pelletier, Rylee Theriault) 1:02.50. 3, Fort Fairfield (Amanda Halsey, Annicka Benson, Dixie Grady, Emma Campbell), 1:03.72. 400: 1, Willow Whitten, CAR, 1:06.53. 2, Meagan Dube, CAR, 1:06.96. 3, Monica McLaughlin, CAR, 1:09.87. 4, Kelly Paradis, FK, 1:11.27. 5, Kimberlee Susi, CAR, 1:11.63. 300 Hurdles: 1, Paige Espling, CAR, 56.22. 2, Willow Whitten, CAR, 58.56. 3, Elsie Patton, CAR, 1:01.98. 4, Lexi Fournier, FK, 1:02.96. 800: 1, Madeline Gudde, CAR, 2:43.55. 2, Alexis Rodriguez, CAR, 2:45.15. 3, Dolcie Tanguay, FK, 2:47.89. 4, Isabelle Jackson, PI, 2:49.21. 5, Maren Moir, CAR, 2:54.30. 200: 1, Meagan Dube, CAR, 30.44. 2, Rachel Ring, CAR, 31.07. 3, JoJo Fields, CAR, 31.75. 4, Hope Shea, CAR, 31.89. 5, Clara Kohlbacher, PI, 32.16. 3200 n: 1, Abigail Wimmer, CAR, 13:04.37. 2, Madison Jandreau, PI, 13:19.53. 3, Ashley Violette, CAR, 13:22.36. 4, Sarae Greenier, CAR, 13:41.95. 4×400 Relay: 1, Presque Isle (Tori Koch, Elizabeth Moreau, Isabelle Jackson, Clara Kohlbacher) 4:40.79. 2, Caribou (Meagan Dube, Sheridan Blackstone, Alexis Rodriguez, Maren Moir) 4:44.82. 3, Fort Kent (Lexi Fournier, Emily Ouellette, Kelly Paradis, Dolcie Tanguay) 5:09.92. High Jump: 1, Paige Espling, CAR, 4-06. 2, Elizabeth Moreau, PI, 4-04. 2, Tori Koch, PI, 4-04. 4, Madelyn Wing, PI, 4-04. 5, Maren Moir, CAR, 4-02. 5, Mariah Mink, CAR, 4-02. Long Jump: 1, Tori Koch, PI, 14-08. 2, Mariah Mink, CAR, 13-07. 3, Dolcie Tanguay, FK, 13-03. 4, Eleanor St Peter, PI, 12-09. 5, Jaydyn Fox, FF, 12-06. Triple Jump: 1, Tori Koch, PI, 30-09. 2, Paige Espling, CAR, 27-00. 3, Eleanor St Peter, PI, 26-11. 4, Brianna Reece, CAR, 26-04. 5, Monica McLaughlin, CAR, 25-09. Javelin: 1, Madelyn Wing, PI, 87-00. 2, Skylar Vogel, PI, 86-08. 3, Monica McLaughlin, CAR, 82-03. 4, Hope Shea, CAR, 81-08. 5, Megan Thornton, CAR, 78-08. Discus: 1, Brianna Reece, CAR, 81-01. 2, Erin Kashian, CAR, 80-01. 3, Megan Thornton, CAR, 71-03. 4, Emma Stewart, CAR, 70-03. 5, Alexandra Walsh, PI, 69-10. Shot Put: 1, Skylar Vogel, PI, 29-10.50. 2, Madelyn Wing, PI, 26-10. 3, Bailee Mallett, FF, 26-00. 4, Elise Nelson, PI, 24-08.50. 5, Abigail Espling, CAR, 24-03. Pole Vault: 1, Kendra Furber, CAR, 7-06. 2, Willow Whitten, CAR, 7-00. 3, Emma Belyea, CAR, 5-06.

Caribou boys 145.50, Presque Isle 58, Fort Fairfield 56, Fort Kent 32.50

4×800 Meter Relay: 1, Caribou (Caleb Brown, Aaron Macek, Calvin Mokler, Kyle Boucher) 10:21.63. 2, Presque Isle (Jonah Clark, Ian Hoyt-Franz, Carter Jackson, Michael Perkins) 10:56.10. 3, Fort Kent (Isaac Robichaud, Cole Bennett, Matt Kelly, Jackson Ashby) 11:06.17. 110 Hurdles: 1, Jonah Daigle, FF, 16.38. 2, Colin Goshorn, FF, 16.86. 3, Apollo Grondin, CAR, 19.66. 4, Chris Parent, CAR, 21.94. 5, Maxwell Lister, CAR, 22.09. 100: 1, Chan Villatora, PI, 12.11. 2, Gregory Jellison, FF, 12.21. 3, Max Ouellette, FK, 12.51. 4, Evan Michaud, CAR, 12.72. 5, Jordan Labbe, FK, 12.77. 1600 Race Walk: 1, Bryce Coffin, CAR, 7:55.23. 2, Nic Alfaro, CAR, 9:53.45. 3, Owen McQuarrie, PI, 10:06.15. 4, Devon Fuller, CAR, 10:28.96. 5, Martin Heald, CAR, 10:39.18. 1600: 1, Evan Desmond, CAR, 4:48.55. 2, Dylan Marrero, CAR, 4:52.75. 3, Max Bartley, PI, 5:05.93. 4, Aaron Macek, CAR, 5:48.91. 5, Jonah Clark, PI, 5:49.16. 4×100 Relay: 1, Fort Fairfield (Soloman Daigle, Wyatt Keegan, Jason Bernaiche, Gregory Jellison) 50.02. 2, Caribou (Apollo Grondin, Cory Jandreau, Liam McMillon, Caleb Trombley) 51.22. 3, Presque Isle (Cameron Lahey, Brad Tilley, Damon Underwood, Connor Albertson) 55.36. 400: 1, Trace Cyr, PI, 54.63. 2, Cory Jandreau, CAR, 56.62. 3, Bennet Theriault, FK, 57.57. 4, Kyle Boucher, CAR, 1:04.48. 5, Austin Cote, FF, 1:06.52. 300 Hurdles: 1, Jonah Daigle, FF, 44.47. 2, Colin Goshorn, FF, 46.41. 3, Wyatt Keegan, FF, 49.84. 4, Apollo Grondin, CAR, 52.87. 5, Maxwell Lister, CAR, 57.77. 800: 1, Dylan Marrero, CAR, 2:20.57. 2, Matt Kelly, FK, 2:33.80. 3, John O’ Meara, CAR, 2:35.85. 4, Aaron Macek, CAR, 2:39.46. 5, Seth Roy, PI, 2:42.16. 200: 1, Gregory Jellison, FF, 25.96. 2, Andre Rossignol, CAR, 26.07. 3, Liam McMillon, CAR, 26.35. 4, Evan Michaud, CAR, 26.69. 5, Jason Dumais, PI, 26.85. 3200: 1, Evan Desmond, CAR, 11:02.94. 2, Max Bartley, PI, 11:18.02. 3, Kyle Boucher, CAR, 11:23.36. 4, Bryce Coffin, CAR, 12:04.10. 5, Martin Heald, CAR, 13:16.28. 4×400 Relay: 1, Presque Isle (Kyler Caron, Drew Cameron, Trace Cyr, Chan Villatora) 4:01.24. 2, Fort Kent (Jordan Labbe, Alex Beaulieu Brandon Thibeault, Bennet Theriault) 4:11.67. 3, Caribou (Nic Alfaro, Apollo Grondin, Dylan Marrero, Calvin Mokler) 4:13.09. High Jump: 1, Jonah Daigle, FF, 5-04. 2, Chan Villatora, PI, 5-02. 3, Andre Rossignol, CAR, 5-02. 4, Kyler Caron, PI, 5-00. 5, Trace Cyr, PI, 5-00. Long Jump: 1, Jonah Daigle, FF, 19-11. 2, Caleb Trombley, CAR, 18-01. 3, Chan Villatora, PI, 16-11.50. 4, Michael Kashian, CAR, 14-08.25. 5, Seth Roy, PI, 14-08. Triple Jump: 1, Andre Rossignol, CAR, 37-06.25. 2, Kyler Caron, PI, 35-08. 3, Seth Roy, PI, 30-09. 4, Cameron Lahey, PI, 29-01. 5, Michael Kashian, CAR, 28-03.75. Javelin:1, Brandon Manter, CAR, 121-00. 2, Shane Furber, CAR, 111-09. 3, Lance Lagasse, CAR, 110-07. 4, Cory Jandreau, CAR, 109-01. 5, Ian Hoyt-Franz, PI, 105-04. Discus: 1, Skyler Bernstein, FK, 120-07. 2, Brandon Manter, CAR, 119-09. 3, Jordan Labbe, FK, 104-07. 4, Shane Furber, CAR, 103-00. 5, Lance Lagasse, CAR, 102-08. Shot Put: 1, Lance Lagasse, CAR, 39-10.50. 2, Skyler Bernstein, FK, 39-03. 3, Sam Johnson, FK, 35-01.50. 3, Brandon Manter, CAR, 35-01.50. 5, Austin Brown, CAR, 34-06.50. Pole Vault: 1, Evan Michaud, CAR, 10-06. 2, Colin Goshorn, FF, 10-06. 3, Cory Jandreau, CAR, 10-00. 4, Caleb Brown, CAR, 7-06. 5, John O’ Meara, CAR, 7-00.