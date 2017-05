Weekend results for harness racing, road racing, golf, Little League

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Saturday’s Results

FIRST, Pace, $2,850

Gota Go Bullville, Ga Mosher, 3.80 2.60 2.20

Getmeoutofdebt, He Campbell, 5.00 3.40

Coral Snake, Ri Armstrong, 3.20

T: 2:01.3. Ex. (2/1) $19.20, Tri. (2/1/5) $59.00

SECOND, Pace, $2,700

Miricle Maverick, D Whittemore, 33.40 10.20 5.20

Golden Tree, Da Deslandes, 3.40 2.80

Buckeye Baddler, Mi Cushing, 4.40

T: 2:01.0. Ex. (7/4) $329.60

Tri. (7/4/5) $1,488.00 1st half DD (2/7) $99.40

THIRD, Pace, $3,200

Budgirls Hanover, Ga Mosher, 5.40 2.80 2.10

Molly Grace, Ro Cushing, 2.60 2.20

Rachel Crawford, Jo Beckwith, 3.40

T: 1:59.4. Ex. (6/4) $7.40, Tri. (6/4/7) $43.20

FOURTH, Pace, $2,700

Allamerican Dice, Ga Mosher, 3.00 2.20 2.10

Veal Marsala, D Whittemore, 2.40 2.10

The Doodah Man, He Campbell, 2.60

T: 1:59.4. Ex. (4/3) $4.00, Tri. (4/3/1) $11.20

FIFTH, Trot, $3,800

Pembroke Bada Bing, He Campbell, 17.60 5.60 3.20

C C C, Ro Cushing, 2.60 2.10

Royal Hawaii, D Whittemore, 3.20

T: 2:02.2. Ex. (6/5) $58.00, Tri. (6/5/3) $99.80

SIXTH, Pace, $3,200

Fall Bliss, Mi Downey, 23.40 6.80 4.00

Hot Shot Lawyer, D Whittemore, 3.60 2.60

Aberarder Smitty, Gr Bowden, 2.10

T: 2:01.1. Ex. (6/5) $140.40, Tri. (6/5/4) $209.40

SEVENTH, Pace, $4,000

Tenacious One A, Ro Cushing, 4.60 4.20 3.20

Rocnrolwilneverdie, Gr Bowden, 5.20 3.80

Pembroke Scorpio, He Campbell, 3.40

T: 1:56.4. Ex. (7/6) $24.20, Tri. (7/6/1) $94.40, Pick 3 (6/A/7) $22.80, Pick 3 (A/6/7) $22.80

EIGHTH, Pace, $2,850

Flatrock Chocolate, Da Deslandes, 4.60 3.40 3.00

The Wizsell Of Odz, Ga Mosher, 8.80 5.00

Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson, 2.40

T: 2:02.2. Ex. (7/5) $84.80, Tri. (7/5/3) $248.60, 1st half Late Double (7/7) $53.80; Total Handle: $26,103

SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s Results

FIRST $3,000 Pace 1:59.2

7-Cj Marshal (Wi Campbell) 5.20 2.80 2.40

3-Roman Conqueror N (Ni Graffam) 3.20 2.40

1-Corky Baran (Ke Switzer Jr) 2.80

Ex. (7-3) $14.20, Tri. (7-3-1) $36.60

SECOND $2,600 Pace 2:00.1

1-Shea Writes Right (Wi Campbell) 4.00 3.20 2.60

6-A As Glory (Ni Graffam) 4.80 3.00

2-Maddie D (Ke Switzer Jr) 2.10

Ex. (1-6) $23.20, Tri. (1-6-2) $44.40, 1- Cent Superfecta (1-6-2-8) $9.32, DD (7-1) $12.00

THIRD $2,600 Pace 2:02.1

1-Go West Lucky Cam (Wi Childs) 4.60 2.80 2.10

5-Dragon Wings (Al Richardson) 2.60 2.20

2-Cr Fixed Asset (Ad Wisher Jr.) 5.20

Ex. (1-5) $7.00, Tri. (1-5-2) $34.80

FOURTH $3,100 Pace 1:59.0

2-Grand Galop Semalu (Ma Athearn) 23.40 5.60 6.80

1-Wishing You Well (Wi Campbell) 2.20 2.40

3-Roddy’s Nor’easter (Ni Graffam) 3.40

Ex. (2-1) $51.80, Tri. (2-1-3) $427.60

FIFTH $3,000 Pace 2:01.3

3-Olivia’s Z Tam (Ho Davis Jr) 5.00 4.20 2.80

1-Big Crystal (Wi Campbell) 3.60 3.00

4-Mcheartbreaker (Ni Graffam) 3.80

Ex. (3-1) $15.00, Tri. (3-1-4) $45.00, Pick 3 (1-2-3) $10.60

SIXTH $2,600 Pace 2:00.0

3-Idealist (Ke Switzer Jr) 5.80 4.20 2.40

4-Only Way I Know (Ni Graffam) 9.40 3.40

1-My Time Hanover (Ho Davis Jr) 2.20

Ex. (3-4) $32.80, Tri. (3-4-1) $51.60, 10 Cent Superfecta (3-4-1-5) $24.65, Mid double (3-3) $27.20

SEVENTH $2,600 Pace 2:00.4

1-Heart Breaking (Aa Hall) 3.60 3.40 2.40

2-Color Palette K (Ke Pillsbury) 8.60 3.00

4-Itsallaboutmike (Jo Burke) 2.20

Ex. (1-2) $23.80, Tri. (1-2-4) $40.00

EIGHTH $2,200 Pace 2:02.3

1-Well Well Well (Wi Campbell) 3.00 2.20 2.40

5-Secret Renegade (Er Davis) 12.80 11.00

4-Mr Bo Diddley (Ho Davis Jr) 2.60

Ex. (1-5) $108.00, Tri. (1-5-4) $632.20

NINTH $5,000 Pace 1:58.3

2-Hedges Lane (Ho Davis Jr) 22.00 5.00 2.40

5-A Sweet Ride (Ke Switzer Jr) 3.00 2.60

4-J J S Jet (Wi Campbell) 2.60

Ex. (2-5) $33.80, Tri. (2-5-4) $74.40, Pick 3 (1-1-2) $39.00

TENTH $2,000 Pace 2:01.2

3-Luigi (Ke Switzer Jr) 5.00 3.80 2.40

4-I’m Saving Myself (Wi Campbell) 7.00 2.80

7-Sandy Barbielegacy (Lo Gasbarro III) 3.60

Ex. (3-4) $24.60, Tri. (3-4-7) $111.40, 10 Cen Superfecta (3-4-7-6) $14.05, Late Double (2-3) $27.20; Total Handle: $327,212

Sunday’s results

FIRST $3,000 Trot 2:00.1

5-Keystone Wallace (Wi Campbell) 2.20 2.10 2.10

4-Tango Pirate (Da Deslandes) 2.40 2.20

3-Northern Nandi (Ke Switzer Jr) 2.20

Ex. (5-4) $5.60, Tri. (5-4-3) $7.40

SECOND $3,000 Pace 2:03.0

1-Artrianna (Ho Davis Jr) 7.20 3.00 2.20

5-Gris Beau Hanover (Wi Campbell) 3.60 2.40

2-Bin There Said So (Ke Switzer Jr) 3.00

Ex. (1-5) $13.40, Tri. (1-5-2) $26.00, DD (5-1) $6.80

THIRD $2,000 Trot 2:03.2

1-Quantum Lightning (D Whittemore) 35.20 14.60 3.60

6-Hotoff The Skillet (Ga Mosher) 4.60 3.20

5-Selena (Ho Davis Jr) 3.00

Ex. (1-6) $183.20, Tri. (1-6-5) $380.00

FOURTH $3,000 Pace 1:59.4

1-Longmire’s Deal (Wi Campbell) 8.40 3.20 2.60

2-Rock Baby Rock (Ga Mosher) 3.00 2.80

5-Mr Happypants (Ho Davis Jr) 3.80

Ex. (1-2) $10.40, Tri. (1-2-5) $29.40

FIFTH $3,000 Pace 1:58.4

3-Fritzie Rocket (Wi Campbell) 3.20 2.20 2.10

5-Retail (Ga Mosher) 3.00 2.10

1-Mr Douglas (Ke Switzer Jr) 2.10

Ex. (3-5) $10.20, Tri. (3-5-1) $28.00, Pick 3 (1-1-3) $143.40

SIXTH $3,000 Pace 1:57.0

1-Rocknalltheway (Ke Switzer Jr) 9.80 3.60 3.00

5-Real Special (Ho Davis Jr) 2.80 2.20

2-Yello Hawkeye (Ga Mosher) 2.60

Ex. (1-5) $21.00, Tri. (1-5-2) $63.40, Mid double (3-1) $13.20

SEVENTH $3,000 Pace 2:00.0

2-Camtizzy (Ho Davis Jr) 4.80 3.40 2.10

3-Carls Glory (Wi Campbell) 3.80 4.80

5-Lil Miss Snowflake (Ga Mosher) 3.60

Ex. (2-3) $24.60, Tri. (2-3-5) $170.60

EIGHTH $5,000 Trot 2:00.3

6-Cherry Crown Jewel (Ma Athearn) 28.80 5.80 3.00

3-Trotalot (Wi Campbell) 3.80 2.40

1-Mack’s Gold Band (Ga Mosher) 3.80

Ex. (6-3) $41.00, Tri. (6-3-1) $555.00

NINTH $3,100 Pace 1:55.4

2-Geisha Girl N (Ga Mosher) 2.40 2.20 2.40

3-Electricity (Ho Davis Jr) 9.40 5.40

4-Sign Of A Diamond (Jo Beckwith) 6.40

Ex. (2-3) $9.40, Tri. (2-3-4) $31.00, Late Double (6-2) $26.40, Pick 3 (2-6-2) $28.40; Total Handle: $47,437

Road racing

At Milbridge

Elaine Hill 5K

1. Jeremy Lisee 17:54 2. Pete Williams 19:01 3. Evan Merchant 19:29 4. Dara Knapp 20:05 5. Robin Fay Brown Morrison 20:10 6. Robin Clarke 21:22 7. Laura Ramboer 21:25 8. Jp Snider 21:359. Brandon Leighton 22:27 10. Tricia Brown 22:35 11. Tony Santiago 22:56 12. Evan 23:18 13. Harry Thompson 23:52 14. Tom Kirby 23:56 15. Caden Schwinn 24:14 16. Kajsa Brown Morrison 24:38 17. Eric Morrison 24:57 18. Ashley Santerre 24:57 19. Kevin Conley 25:10 20. Jennifer Sargent 25:56 21. Jennifer Brodie 26:17 22. Kathy Kelley 26:27 23. Donna Kausen 26:44 24. Andrew Somes 27:23 25. Coleen Seefeldt 27:53

26. Bob Abrams 28:39 27. Caydon Lamboy Cruz 28:44 28. Cox Amy 29:01 29. Heidi Schwinn 30:04 30. Suzanne Brown 30:14 31. Melissa Dicarlo 31:03 32. Tina Nichols 31:22 33. Monique Mills 31:28 34. Nancy Driscoll 31:35 35. Krissy Tatangelo 32:04 36. Hollie Stanwood 32:49 37. Steve Strout 32:59 38. Ryan Colson 33:19 39. Pat Favolise 40:24 40. Robin Santiago 41:07 41. Rosalie Hanscom 48:10 42. Gail Roberts 48:28 43. Susie Lee 50:03 44. Elizabeth Faraci 50:04 45. Ashley Dewildt 51:12 46. Timothy Bagley 51:54 47. Heather Beal 51:56 48. Emily Ashby 53:23 49. April Norton 53:24 50. Heidi Seavey 53:33 51. Kim Bagley 53:40 52. Alan Lassen 53:42 53. Jenny Lassen 53:42 54. Sherri Cox 54:46 55. Virginyah Stokes 56:44 56. Janie Snider 56:51 57. Alma Loughlin 56:52 58. Darlene Stokes 56:59 59. Makayla Small 57:02 60. Amanda Dorr 57:03 61. Susan Dall 57:06 62. Angel Willey 57:07 63. Billiejo Cornellier 58:12 64. Elaine Beal 58:14 65. Kim Dube 58:20 66. Robert Curtis 58:22 67. Robert Curtis 58:27

Golf

MSGA

At Brunswick

INDIVIDUAL GROSS FLIGHT 1: Mike Doran 71/69, Jack Wyman 72/72, Tim Desmarais 72/71, Joe Ernst 73/71, NET 1: Mitchell Orser 71/66, Chad Allen 75/69, Craig Chapman 72/69, Pete Flint 76/69, GROSS 2: Don Flanagan 73/65, Butch Kennedy 77/68, Colby Gilbert 77/68, Wayne Fillion 79/70, NET 2: Jeff Corson 76/66, Jack Welch 84/69, Dana Lambert 84/70, Darren Jensen 84/70, Greg Sawyer 84/70, GROSS SENIOR 1: Gary Manoogian 77/74, Tom Frey 80/74, Mark Fillmore 83/73, NET 1: Tom Greer 79/70, Richard Campbell 83/71, Bill Fenderson 87/74, Eric Hoy 85/74, Gary Lamberth 85/74, GROSS 2: Everett Stewart 84/64, Frank Smith 92/77, Jim Osterrieder 92/76, Les (Jocko) Emerson 92/77, NET 2: Charlie Swett 91/72, Mike Napolitano Sr 93/75, Terry Caswell 94/75, TEAM GROSS: Craig Chapman, 62 /56; Jeff Leonardo, 62 /56; Don Flanagan, 62 /56; Colby Gilbert, 62 /56; Peter Wright, 65 /62; Joe Hamilton, 65 /62; Jack Wyman, 65 /62; Greg Callahan, 65 /62; Chad Allen, 66 /62; Shawn Casey, 66 /62; Mike Steinberg, 66 /62; Chris King, 66 /62; Mike Doran, 66 /63; Phil Barter, 66 /63; Brian Bilodeau, 66 /63; NET: Doug Prevost, 77 /60; Guy Larochelle, 77 /60; Everett Stewart, 77 /60; Bob Coffman, 77 /60; Matt Shannon, 67 /61; Tom Frey, 67 /61; Mark Barthelemy, 67 /61; John Michael Tuell, 67 /61; Jeff Corson, 70 /61; Eric Hoy, 70 /61; Dick McLain, 70 /61; Jack Welch, 70 /61; Jeff Day, 69 /61; Christopher Baldwin, 69 /61; Doug Self, 69 /61; Jim (Brunswick) Stevens 69 /61; Sokha Meas, 69 /61; David Suryan, 69 /61; Matthew Bowden, 69 /61; Seth Chim, 69 /61; FRIDAY SKINS: Net No. 4 Bob Surette 1, Gross No. 6 Chad Allen 3, Net No. 7 Josh Katz 2, Gross No. 10 Pete Flint 3, Net No. 11 Scott Smart 1, Net No. 13 Steve Casey 2, Net No. 15 Bud Solari 1, Gross No. 18 Thomas Bean 3, SATURDAY SKINS: Gross No. 1 Timothy Doyle Jr. 3, Net No. 7 Tom D. Smith 2, Net No. 15 Jeff Beach 1, FRIDAY PINS: No. 4 Cash Wiseman 2-1, No. 5 Shawn Casey 1-2, No. 11 Scott Smart 8-8, No. 15 Mark Barthelemy 5-3, SATURDAY PINS: No. 4 Jeff Day 1-2, No. 5 Mike Arsenault 1-4, No. 11 Steve Dixon 3-2, No. 15 Jim Stevens II 4-10,

Batter up

BASEBALL

Little League

Governor’s 8, Rotary 7

Governor’s top hitters: Nate Tibbets, home run, single; James Dumond 2 singles, double; Justin Haslett single, double; Keegan Plourde single; winning pitcher: Tibbets; Rotary: Tyler Michaud double, Carter Sevigny 2 singles, Jordan Craft 2 singles

Softball

Major League

At Orrington

Orrington 7, Brewer 6

Orrington top hitters: Maizy Weirich, double; Ella McCrum, single 2 RBIs; Josie Pece, single; winning pitcher: Maizy Weirich. Brewer: Asianna West, RBI single; Jenna McQuarrie, single