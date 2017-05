Bangor Raceway’s Saturday starters

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Saturday Starters, 2:30 p.m.

FIRST, Pace, $2,850

1. Getmeoutofdebt, He Campbell

2. Gota Go Bullville, Ga Mosher

3. Rambling Jet, Sh Thayer

4. Air Force Grad, Ch Cushing

5. Coral Snake, Ri Armstrong

6. Iswhatitis, D Whittemore

SECOND, Pace, $2,700

1. West River Tex, Jo Beckwith

2. Cecils Express, He Campbell

3. Skippy, Mi Stevenson

4. Golden Tree, Da Deslandes

5. Buckeye Baddler, Sh Thayer

6. Remix, Ti Hudson

7. Miricle Maverick, D Whittemore

THIRD, Pace, $3,200

1. Devil May Care, Sh Thayer

2. Kimmie Cam, He Campbell

3. Vicky Killean, Ch Cushing

4. Molly Grace, Ro Cushing

5. Wild Lady Luck, Mi Cushing

6. Budgirls Hanover, Ga Mosher

7. Rachel Crawford, Jo Beckwith

8. Janinne, Ti Hudson

FOURTH, Pace, $2,700

1. The Doodah Man, He Campbell

2. A Place Out West, Mi Cushing

3. Veal Marsala, D Whittemore

4. Allamerican Dice, Ga Mosher

5. Ideal Champ, Sh Thayer

6. Cisco Hanover, Da Deslandes

FIFTH, Trot, $3,800

1. My Twisted Sister, Ch Cushing

2. Wolf’s Milan, Da Deslandes

3. Royal Hawaii, D Whittemore

4. Beer League, Jo Beckwith

5. C C C, Ro Cushing

6. Pembroke Bada Bing, He Campbell

SIXTH, Pace, $3,200

1. Card Rustler, Ro Cushing

2. Rockrockwhosthere, Ga Mosher

3. Magical Alex, Mi Stevenson

4. Aberarder Smitty, Sh Thayer

5. Hot Shot Lawyer, D Whittemore

6. Fall Bliss, Mi Downey

SEVENTH, Pace, $4,000

1. Pembroke Scorpio, He Campbell

2. Sinners Prayer, Jo Beckwith

3. Aint No Mo, Ga Mosher

4. City Of The Year, Mi Downey

5. Tom And Stan, D Whittemore

6. Rocnrolwilneverdie, Sh Thayer

7. Tenacious One A, Ro Cushing

EIGHTH, Pace, $2,850

1. Ashtoreth Hanover, He Campbell

2. Gwinning Gwen, Ri Armstrong

3. Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson

4. Durable, Sh Thayer

5. The Wizsell Of Odz, Ga Mosher

6. Upfront Grantsgirl, Ru Goodblood Jr

7. Flatrock Chocolate, Da Deslandes