Results for golf, auto racing; NAC softball schedule

Golf

EMSGA

At Natanis GC, Vassalboro

Class A Gross: Robert Braun 81, Steve Beleya 81, Jim Raye 83; A Net: Steve Newcomb 68, Mark Bennett 70, Dave Peaslee 73; Class B Gross: Craig Miller 71, Terry Whitney 82, Jeff Dutch 84; B Net: Alan Staples 66, Brian Ashe 70, Don McCubbin 71, Mike Richardson 71; Class C Gross: Joe Sala 77, Charlie Anderson 79, George Jacobson 84; C Net: Rick Cronin 65, Ernest Fairbrother 75, Michael Wasileski 75; Class D Gross: Steve Norton 82, Frank Field 91, Robert Ward 93; D Net: Lee Robinson 72, Lee Kaufman 73, Richard Crawford 74; Class E Gross: Peter Doran 90, Bucky Owen 93, Charles Eater 97; E Net: Carl Buck 72, Cecil Eastman 76, Dave Davis 76; Best Ball Gross: Craig Miller, Larry Sikora, Dave Davis, Chick Croce 70; Net: Rick Cronin, Jeff Shula, Dave Peaslee, Harvey Peterson 60; Pins: No. 7 Sandy Ervin 9-1, Mike Richardson 12-4; No. 13 Joe Sala 10-5, Cecil Eastman 13-3

CMSGA

At Samoset Resort

Overall, Gross: Tom Kus 77, Reid Birdsall 78; Net: Pete Brunner 70, Dave Clifford 71 (mc), Leo Lever 71 (mc); AGE 55-64, Gross: Kevin Brown 86, Bill Mosseau 91 (mc), Steve Greenlaw 91; Net: Mark kamen 73, Don Blake 74 (mc), Mike O’Connor 74; AGE 65-68, Gross: Steve Staples 86, Jim Dunbar 90 (mc), Hank Read 90; Net: Keith Sproul 71, Steve Smith 74, Leo Bellemare 78 (mc); AGE 69-72, Gross: Dan Stuart 85, Ed McKay 89, Ray Brochu 90; Net: Alan Turner 71, Ben Doody 72 (mc), Dave Curtis 72; AGE 73+, Gross: Paul Sherman 92, Bob Ireland 94, Carleton Demmons 99; Net: Dave Kus 81M Dugan Shipway 81, Dennis Harnish 82 (mc); Super Senior: Dana McCurdy 85; Best Ball, Gross: Ray Brochu, Tom Kus, Dave Kus, Ed McKay 73, Kevin Brown, Dave Curtis, Paul Greenwood, Brien Richards 76; Net: Terry Brackett, Dave Clifford, Mike Cook, Don Dickson 62 (mc), Ben Doody, Pat Doody, Bill Mousseau, Gene Reny 62 (mc); Pins: No. 3 Dugan Shipway 6-11, No. 5 Paul Sherman 10-5, No. 7 Reid Birdsall 5-10, No. 11 Dennis Gagne 6-5, No. 13 Keith Sproul 15-6; SKINS, Gross: No. 6 Steve Staples 3, No. 7 Reid Birdsall 2, No. 10 Gary Winchenbach 3, No. 14 Jim Dunbar 4; Net: No. 3 Bob Coates 1, No. 7 Mark Kamen 1, No. 15 Keith Sproul 2

Auto racing

WISCASSET SPEEDWAY

Midcoast Region NAPA Modifieds (40 laps): 1. No. 1 Adam Chadbourne, Woolwich; 2. No. 04 Allan Moeller, Dresden; 3. No. 7 Nick Reno, West Bath; 4. No. 15 Joe Williams, Woolwich; 5. No. 21 Tom Young, Freeport; Kennebec Equipment Rental Outlaw Minis (25 laps): 1. No. 19 Zac Audet, Skowhegan; 2. No. 2x Rob Greenleaf, West Bath; 3. No. 26 Brent Roy, Vassalboro; 4. No. 41m Larry Melcher, Jay; 5. No. 41 Shane Smith, Sidney; Norm’s Used Cars Strictly Streets (25 lapst): 1. No. 05r Glenn Reynolds, Turner; 2. No. 67 Mike Haynes, Livermore Falls; 3. No. 00 Kimberly Knight, Chesterville; 4. No. 25 Brad Bellows, China; 5. No. 23 Zach Emerson, Sabattus; Wood Pellet Warehouse Late Model Sportsman (35 laps): 1. No. 17 Chris Thorne, Sidney; 2. No. 26 Andrew McLaughlin, Harrington; 3. No. 33 Josh St. Clair, Liberty; 4. No. 15 Nick Hinkley, Wiscasset; 5. No. 30 Ryan St. Clair, Liberty

Softball

COLLEGE

NAC Tournament

At Husson University, Bangor

Friday, May 5

G1: No. 4 New England College (17-19) vs. No. 1

Husson (27-11), 10 a.m.

G2: No. 3 Thomas (11-21) vs. No. 2 Castleton (18-8-1), noon

G3: Loser G1 vs. Loser G2, 2 p.m.

G4: Winner G1 vs. Winner G2, 4 p.m.

Saturday, May 6

G5: Winner G3 vs. Loser G4, noon

G6: Winner G4 vs. Winner G5, 2 p.m.

Sunday, May 7

G7: If necessary, 1 p.m.