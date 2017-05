Weekend results for track and field, Little League, martial arts

Track and field

HIGH SCHOOL

3rd MCI Husky Throwdown

At MCI, Pittsfield

Combined boys and girls team scores: Waterville 61, Falmouth 60, Brewer 42, Lewiston 26, Messalonskee 22, Hampden 19, Lawrence 17, MCI 16, Orono 12, Erskine 11, Skowhegan 11, Bonny Eagle 10, Belfast 10, Hall-Dale 9, Madison 4

Boys

Boys Throwmeister: Jacob McCluskey, Brewer Sophomore.

Javelin: 1, Zack Smith, WAT, 152-4. 2, Jacob McCluskey, BRW, 151-5. 3, Jack Jowett, EA, 151-1. 4, Jesse Workman, WAT, 139-0. 5, Connor Kaplinger, LEW, 135-7. 6, James Robbins, BEL, 135-0. 7, Chase Wheeler, WAT, 132-2. 8, Barry Preble, WAT, 129-2. 9, Charles Cook, BE, 126-9. 10, Gunner McAllister, LAW, 126-6. 11, Tyler Hall, LAW, 124-6. 12, Cooper Hart, WAT, 123-3. 13, Tyler Macleod, BEL, 120-5. 14, Jon Whitcomb, HD, 118-7. 15, Mark Philbrick, MESS, 116-3. 16, Justin Browne, EA, 113-10. 17, Sean Rodrigue, MESS, 108-7. 18, Evan Kennedy, BEL, 108-1. 19, John Longfellow, HD, 107-6. 20, Liam Haining, CAMD, 107-3. 21, Thomas Brochu, LEW, 106-6. 22, Daniel Chizmar, LEW, 106-1. 23, Alexander Nadeau, MESS, 102-6. 24, Isaac Plourde, LAW, 101-4. 25, Jake Peavey, EA, 101-2. Discus: 1, Jacob McCluskey, BRW, 160-5 (MEET RECORD). 2, Cameron Bickford, MESS, 131-7. 3, Jon Whitcomb, HD, 128-5. 4, Zack Smith, WAT, 127-10. 5, Cole Anderson, FAL, 125-8. 6, Ted Pierson, FAL, 125-7. 7, Jesse Workman, WAT, 112-10. 8, Aaron Schanck, MCI, 112-7. 9, Charles Cook, BE, 107-2. 10, Connor Kaplinger, LEW, 107-1. 11, Caleb Hilt, BEL, 105-0. 12, Bryce Largay, BRW, 104-10. 13, Ethan Dupery, MESS, 104-9. 14, Cooper Hart, WAT, 102-4. 15, John Longfellow, HD, 101-8. 16, Cam Tower, ORO, 98-11. 17, James Robbins, BEL, 97-11. 18, John Evans, WAT, 97-0. 19, Alex Higgins, LAW, 96-5. 20, Gunner McAllister, LAW, 95-4. 21, Owen Corrigan, MESS, 94-6. 22, Justin Browne, EA, 94-0. 23, Sean Rodrigue, MESS, 93-4. 24, Jack Jowett, EA, J93-4. 25, Keyshawn Green, LEW, 93-0. Shot Put: 1, Cameron Bickford, MESS, 47-11. 2, Jacob McCluskey, BRW, 47-5.75. 3, Ted Pierson, FAL, 43-6. 4, Cole Anderson, FAL, 42-5.75. 5, Charles Cook, BE, 42-1.50. 6, James Robbins, BEL, 39-10. 7, Keyshawn Green, LEW, 39-4.75. 8, Zack Smith, WAT, 39-3.50. 9, Matt Brown, MAD, J39-3.50. 10, Jon Whitcomb, HD, 39-2.25. 11, John Evans, WAT, 38-6.25. 12, Alex Higgins, LAW, 38-4.25. 13, Gunner McAllister, LAW, 38-2.50. 14, John Longfellow, HD, 37-10.50. 15, Jack Jowett, EA, 37-6.50. 16, Jesse Workman, WAT, 37-3. 17, Joshua Bradford, FAL, 36-10.50. 18, Jake Peavey, EA, 36-0. 19, Eli Wheeler, BRW, 35-10. 20, Zander Roman, BEL, 35-7. 21, Aaron Schanck, MCI, 35-6.50. 22, Zac Campbell, LAW, 35-5.50. 23, Adrian Harrington, HD, 34-11. 24, Anthony Sanborn, BEL, J34-11. 25, Rasheed Parker, WAT, 34-7.75.

Girls

Girls Throwmeister: Adelaide Cooke, Falmouth

Javelin: 1, Kiana Letourneau, LAW, 99-4. 2, Adelaide Cooke, FAL, 98-9. 3, Carey Lee, SKOW, 93-11. 4, Brooke Cloutier, LEW, 91-9. 5, April McAlpine, MCI, 89-6. 6, Jennasea Hubbard, WAT, 84-6. 7, Lauren Melanson, ORO, 82-3. 8, Tatum Parker, SKOW, 80-0. 9, Sherainas Swett, MAD, 79-0. 10, Lauren Cyr, ORO, 77-10. 11, Shera Hilt, BEL, 77-5. 12, Sarah Cox, WAT, 76-4. 13, Julia Stahlnecker, HD, 73-11. 14, Hannah DelGiudice, MESS, 73-8. 15, Christa Carr, MCI, 73-2. 16, Mariah Merril, SKOW, 71-7. 17, Sierra Kaherl, MESS, 71-0. 18, Danielle Shorey, EA, 69-3. 19, Grace Wrona, CAMD, 68-1. 20, Cassie Hillman, BRW, 68-0. 21, Jayden Love, ORO, 66-11. 22, Ashley Leighton, LAW, 65-10. 23, Kyra Kaherl, MESS, 65-5. 24, Alexandra Haupt, ORO, 64-10. 25, Katie Ritchie, BEL, 63-11. Discus: 1, Adelaide Cooke, FAL, 118-3 (MEET RECORD). 2, Daija Misler, HA, 114-5. 3, Lilly Blakeman, BRW, 95-2. 4, Lauren Melanson, ORO, 92-9. 5, Madison Tait, FAL, 89-8. 6, Corinne Rogers, WAT, 89-3. 7, Jennasea Hubbard, WAT, 87-8. 8, Laila Bunnitt, LEW, 83-10. 9, Rylie Hall, BRW, 81-0. 10, Julia Basham, EA, 80-3. 11, Allison Hughes, MCI, 80-2. 12, Tatum Parker, SKOW, J80-2. 13, Delaina Ferrell, BRUN, 79-0. 14, Katie Ritchie, BEL, 78-4. 15, Kiana Letourneau, LAW, 78-0. 16, Anna Lufkin, BRW, 77-8. 17, Brooklyn Robinson, BRW, 77-3. 18, Mariah Merril, SKOW, 76-9. 19, Ainsley Day, LAW, J76-9. 20, Isabelle Languet, MESS, 76-4. 21, Cassie Hillman, BRW, 76-2. 22, Christa Carr, MCI, 75-10. 23, Shera Hilt, BEL, 74-10. 24, Abigal Berry, BEL, 73-9. 25, Katherine Dalton, BRW, 73-0. Shot Put: 1, Daija Misler, HA, 40-0.25 (MEET RECORD). 2, Adelaide Cooke, FAL, 36-7.50R. 3, Sarah Cox, WAT, 36-1. 4, Christa Carr, MCI, 35-7. 5, Kiana Letourneau, LAW, 30-11. 6, Laila Bunnitt, LEW, 30-10.25. 7, Lilly Blakeman, BRW, 30-1. 8, Kyra Kaherl, MESS, 29-4.50. 9, Ally Bonsant, EA, 29-3.50. 10, Jennasea Hubbard, WAT, J29-3.50. 11, Tatum Parker, SKOW, 29-0.75. 12, Allison Hughes, MCI, 27-6.50. 13, Jasmine Alkhalaf, BE, 27-5. 14, Madison Tait, FAL, 27-2.50. 15, Carey Lee, SKOW, 26-10.50. 16, Abigal Berry, BEL, 26-10. 17, Danielle Shorey, EA, 26-7. 18, Mary Malcom, MAD, J26-7. 19, Jayden Love, ORO, 26-6. 20, Kiya Oakstone, BRW, J26-6. 21, Kristin Jackson, LAW, 26-5. 22, Shera Hilt, BEL, 26-4. 23, Mariah Merrill, SKOW, 26-3. 24, Ashley Leighton, LAW, 26-0. 25, Lauren Melanson, ORO, 25-6.25.

Batter up

MAJOR LEAGUE

Baseball

At Hermon

Harley-Davidson 16 Gardner Construction 6

(Saturday) Harley top hitters: Parker Foley 2 home runs, double; Trey Brown home run, double; Zach Allen triple; winning pitcher: Parker Foley: Gardner: Brian White single, Wyatt Wasson single

Martial arts

LOCAL

At Dover-Foxcroft

12th Warriors for Life Tournament

Adult — Black Belt: Jenifer Wilson, grand champion; Under Black Belt: Stephen Ortiz, grand champion; John Butler 4th Kata, 3rd Kumite; Child 12: Alex Wirta 2nd Kata, 1st Kumite; Vetri Vel 1st Kata, 3rd Kumite; Colby Shaw 1st Kata, 3rd Kumite; Dylan Hachey 3rd Kata; Child 8: Surya Vel 8th Kata, 1st Kumite; Child 7: Jonah Ellis 3rd Kata, 4th Kumite; Child 6: Amelia Kennedy 2nd Kata; Child 5: Victor Avery 1st Kata