Weekend results for golf, road racing, Little League, track

Golf

Local

At Hermon Meadow GC

Sunday points — 1. Bruce Ellis, Tim McCluskey -3 2. Joe Johnston, Doug Chambers -4 3. Al Stuber, Joel McCluskey -5; Super pin: John Snyer No. 9, 2nd Shot 33-3

MSGA

At Biddeford-Saco

INDIVIDUAL GROSS FLIGHT 1: Chris Deroche 69/65, Keith Patterson II 69/69, John Hayes IV 72/73, Dustin Freeman 73/73, Joe Walp 73/74, Ryan Wingard 73/71, NET 1: Tim Desmarais 70/69, Brian Bilodeau 72/70, Craig Chapman 73/70, James Anderson 72/70, Scott Cormier 75/70, Sokha Meas 75/70, GROSS FLIGHT 2: Kelly Cates 75/68, Frank Libby 76/70, Nathan Roop 77/71, Pete Flint 77/70, NET FLIGHT 2: Andy Spaulding 77/67, Dan Roche 76/67, Butch Kennedy 78/69, Arnie Benner 80/70, Dennis Demmons Jr 81/70, Jared Kremin 78/70, Jim Caron 79/70, GROSS 3: Paul Fillion 80/68, Ray Ross 80/66, Don Murdoch 83/71, Barry Bernard 84/69, Greg Sawyer 84/70, Kevin Coyne 84/72, Mike Singleton 84/72, Paul Lindahl 84/71, NET 3: Alan Ouellette 81/67, Andrew Rogers 84/68, Steven Andreasen 82/68, Dave Collinsworth 85/69, Edwin Berry 92/69, Tom Reardon 88/69, GROSS SENIOR 1: Steve Bouthot 74/67, Ron Dery 75/71, Gary Manoogian 77/74, Mike Doucette 78/74, NET 1: Stephen Dixon 80/69, Gary Andrew 84/70, Tom Donovan 84/70, Darrell Herbert 79/71, GROSS SENIOR 2: Bob Gaudette 84/68, Christo Stratos 84/68, Ray Dube 86/70, Steve Bentley 87/70, NET 2: John Herbst 93/66, Bob Coffman 91/69, Jerry Mansfield 86/69, Dale Northrup 96/71, Doug Prevost 88/71, Mark Anthony 89/71

TEAM GROSS: Peter Wright, 63 /59; Joe Hamilton, 63 /59; Dustin Freeman, 63 /59; Logan Picard, 63 /59; Ron Dery, 64 /58; Randy Sawyer, 64 /58; Keith Patterson II, 64 /58; Steve Bouthot, 64 /58; Chad Allen, 64 /61; Chris King, 64 /61; Ryan Wingard, 64 /61; Chris Deroche, 64 /61; John Hayes IV, 65 /61; Cash Wiseman, 65 /61; Jim McFarlane, 65 /61; Gary Manoogian, 65 /61; NET: Jerry Mansfield, 71 /57; Tom Reardon, 71 /57; Greg Leighton, 71 /57; Gary Andrew, 71 /57; Norm Russell, 68 /58; Mark Henderson, 68 /58; Alan Ouellette, 68 /58; Eric J Kenney, 68 /58; Bert Dube, 76 /58; Dennis Dube, 76 /58; Roger Guillerault, 76 /58; John Herbst, 76 /58; Justin Brownell, 68 /58; Leon Van Horn, 68 /58; Andrew Rogers, 68 /58; James Anderson, 68 /58; Bruce Pelletier, 74 /59; Tom Cyr, 74 /59; Michael Harnden, 74 /59; Jim Wight Jr, 74 /59

FRIDAY SKINS: Net No. 2 Bill Oxley 1, Net No. 6 Tim Theriault 2, Net No. 10 Dan Charron 1, Net No. 11 Tony Leslie 2, Net No. 13 Peter Bagg 2, Net No. 15 Mike Perreault 1, SATURDAY SKINS: Net No. 1 Tom Cyr 2, Gross No. 2 Jeff Cole 2, Gross No. 9 Mike Brennan 3, Net No. 14 Jay Levasseur 2, Net No. 15 Doug Prevost 1, Net No. 18 Kevin Coyne 2, FRIDAY PINS: No. 2 Bill Oxley 3-10, No. 8 John Driscoll 2-8, No. 10 Greg Sawyer 2-8, No. 15 AJ Kavanaugh 2-10, SATURDAY PINS: No. 2 Jeff Cole 2-2, No. 8 Arnie Benner 6-2, No. 10 Scott Cormier 2-1, No. 15 Chris Deroche 0-10

Road racing

Animal Orphanage 5K Pet Run/Walk

At Old Town

1. Perry Lebretton, 17:45 2. Eric Petley, 19:27 3. Jim Hunt, 19:52 4. Chris Gelinas, 20:11 5. Jason Geroux, 20:31 6. Aaron Stanwood, 20:33 7. Sara Hunt, 21:25 8. Ben Parsons, 22:00 9. Doug Bailey, 22:58 10. Shawn Landry, 23:01 11. Mark Libby, 23:05 12. Tim Griffin, 24:28 13. Eisso Atzema, 24:48 14. Brianne Robertson, 25:05 15. Ike Gasaway, 25:30 16. Jennifer Gasaway, 26:23 17. Michele Landry, 26:58 18. Mark Paradis, 27:01 19. Robert Leland, 27:01 20. Brent Bailey, 27:18 21. Jackie Barclay, 27:38 22. Kelly Havlin, 27:38 23. Heather Durrell, 27:54 24. Alex Grierson, 28:08 25. Tamera Murphy, 28:40 26. Michele Wagstaff, 28:48 27. Kris Brackett, 28:55 28. Pam 28:58 29. Susan Lazar, 29:11 30. Patricia Messier, 29:22 31. Linda Fuller, 30:51 32. Schaeffer Grierson, 30:53 33. Ann Goodwin, 30:54 34. Scott Hesseltine, 31:06 35. Robin Emery, 31:07 36. Jennifer Chiarell, 31:36 37. Ellis Spaulding, 32:25 38. Jessica Landry-Lyons, 33:02 39. Michelle Hesseltine, 33:36 40. Harrison Seavey, 33:46 41. Erin Seavey, 33:46 42. Robert Marquis, 34:09 43. Molly MacLean, 35:15 44. Dianne Paradis, 35:32 45. Stephanie Landry, 38:41 46. Lindsay Hodgman, 39:33 47. Mary Alice Bruce, 39:51 48. Brenda McDonald, 40:24 49. Kristina Keteh, 40:27 50. Tabitha Ketch, 40:27,

51. Lynn Matoush, 40:51 52. Minnie Marquis, 43:11 53. Claire Ackroyd, 43:37 54. Amanda Marquis, 44:40 55. Brent Hartley, 45:34 56. Cathy McKay, 45:36 57. Jennifer McLaughlin, 46:10 58. Lee McLaughlin, 46:12 59. Mary Stanwood, 46:19 60. Gina Butler, 48:07 61. Debbie Reynolds, 48:19 62. Kandy Nichols, 48:37 63. Sarah Cavanaugh, 48:42 64. Amy McFalls Smith, 48:44 65. Justin Lepage, 51:14 66. Carly Walker-Harris, 51:25 67. Rebecca Brooks, 51:28 68. Bob Brooks, 51:33 69. Danielle Parks, 52:18 70. Ruby Star Shields, 52:22 71. Lily Eubanks, 52:24 72. Nicole Chamberlain, 52:42 73. Alex Chamberlain, 52:43 74. Sheila Tozier, 54:48 75. Rhonda Michaud, 54:49 76. David Eckhert, 54:51 77. Amanda Lozier, 54:52 78. Kenneth Lozier, 54:53 79. Ruth Osborne, 54:55 80. Beate Jackson, 54:56 81. Erica Jackson, 54:58 82. Cindy Woodard, 54:59 83. Tracy Johnstone, 55:38 84. Carlista Winter, 55:39 85. Julie Eubanks, 55:53 86. Heather Soule, 56:35 87. , 56:36 88. Lisa Fuller, 56:46 89. Madison Worster, 56:47 90. Cassidy Ammerman, 56:55 91. Ann Ammerman, 56:56 92. Owen Fuller, 56:59 93. Molly Berry, 57:06 94. Will Seavey, 57:19 95. Nelson Eubanks, 57:28 96. Jordan Seavey, 57:29 97. Blake Dyer, 57:47 98. Briana Dyer, 57:48 99. Jamie Ouelette, 58:07 100. Rachel Goodwin, 59:47,Jacki Sookey, 59:48 102. Alex Petley, 1:00:19 103. Erin Petley, 1:00:26 104. Diana Thomas, 1:00:27 105. Zoey Hamer, 1:01:09 106. Anne-Marie Storey, 1:01:12 107. John Hamer, 1:01:15 108. Ella D’Auria, 1:02:04 109. Danielle D’Auria, 1:02:10 110. Wren D’Auria, 1:02:12 111. Declan Arimond, 1:02:14 112. John Arimond, 1:02:16 113. Corina Arimond, 1:02:24 114. Shelby Slavenwhite, 1:02:30 115. Heidi Baker, 1:02:34 116. Brandon Eastman, 1:02:35 117. Emma Burguson, 1:02:42 118. Johanna Burguson, 1:02:44 119. Meaghan Delcourt, 1:02:45 120. Ayla McClellan, 1:03:32 121. Rose Sunderland McK, 1:03:35 122. Kathy Johnston, 1:04:08 123. Eric Lyford, 1:04:09 124. Diane McClellan, 1:04:10 125. Nancy Lyforde, 1:04:11 126. Teagan Downs, 1:04:13 127. Connor , 1:04:16 128. Summer Sunderland, 1:04:17

Rabbit Run

(5.25-mile trail race)

At Bangor

1. Adam Schwendt 35:10, 2. Ivan Schwendt 36:46, 3. Swamp Buck Skorapa 37:01, 4. Jamie Cyr 38:38, 5. Clifford Watson 39:15, 6. Zak Bragdon 41:20, 7. Charlie Collins 42:13, 8. James Jackso Sanborn 42:33, 9. Tim Pearson 42:58, 10. Patrick Womac 43:56, 11. Robert Dowling 44:58, 12. Anthony Cappuccio 45:43, 13. Dave Farrar 46:09, 14. Randy Whitmore 46:28, 15. Rebekah Decker 47:18, 16. Andrew Phifer 48:08, 17. Patricia Craig 48:55, 18. Robin Clarke 49:24, 19. Barlett Wilson 49:33, 20. Nick Risser 49:40, 21. Deedra Dapice 49:52, 22. Katherine Collins 50:31, 23. Aaron Fox 51:23, 24. Emily Wright 51:33, 25. Donna Kausen 51:45, 26. Lorry Sheasgreen 51:51, 27. Geoffrey Dapice 51:57, 28. Darlene Webb 54:09, 29. Chuck Leblanc 54:14, 30. Aymie Walshe 54:26, 31. Rebecca Schwendt 54:46, 32. Nichi Farnham 55:43, 33. Doug Farnham 55:43, 34. Stephanie Leblanc 55:54, 35. Justin Whitney 56:31, 36. Brinne Robertson 56:32, 37. Sarah Gardner 56:33, 38. Brian Baker 56:50, 39. Mary McQueen-Jelley 57:26, 40. Robert Clough 57:35, 41. Benjamin Hanson 57:45, 42. Bryce Dalhaus 58:58, 43. Genevieve Trafelet 59:02, 44. Alexandria Cerkovitz 59:27, 45. Amanda Huston 1:00:38, 46. Erynn Libby 1:00:39, 47. Mitchell Kogut 1:00:53, 48. Jessica Bloom-Foster 1:00:56, 49. Audrey Braccio 1:01:02, 50. Abby Chin 1:01:14,

51. Kate Hayes 1:01:50, 52. Tom Leonard 1:01:51, 53. Randy Allen 1:02:21, 54. Kate Goupee 1:02:34, 55. Niki Bennick 1:02:38, 56. Tracy Deschaine 1:02:43, 57. Joann Clough 1:04:20, 58. Danielle Cowette 1:04:45, 59. Audrey Laffely 1:04:55, 60. Coralie Cross 1:05:16, 61. Susan Lazor 1:05:52, 62. Miranda Richardson 1:06:16, 63. Alicen Brooks 1:06:33, 64. Heather Large 1:06:34, 65. Amanda Boal 1:06:39, 66. Carla Pope 1:06:46, 67. James Knapp 1:07:47, 68. Nicole Bouchard 1:07:49, 69. Megan McNichol 1:07:52, 70. Jess Lyons 1:08:27, 71. Grace Pearson 1:09:12, 72. Jesse Jandreau 1:09:14, 73. Shannon Dapice 1:10:27, 74. Mark Leonard 1:11:09, 75. Jennifer Chiarell 1:11:27, 76. Bobbi-Jean Garceau 1:11:27, 77. Unknown Runner 1:11:29, 78. Unknown Runner:31 1:11:31, 79. Ryan Boal 1:11:44, 80. Nina Boulard 1:11:59, 81. Donna Jean Pohlman 1:12:28, 82. Mara Garceau 1:12:30, 83. David Braley 1:12:39, 84. Ronald Paquette 1:12:57, 85. Stacey Coventry 1:14:29, 86. Ashleigh Briggs 1:14:32, 87. Jinger Pepin 1:14:57, 88. Stephanie Reimers 1:15:58, 89. Jamie Stevenson 1:16:50, 90. Brad Pearson 1:16:52, 91. Heidi Thompson 1:17:31, 92. Jeffrey Thompson 1:17:31, 93. Zak Waters 1:17:36, 94. Hannah Waters 1:17:36, 95. Isaiah Peavey 1:17:36, 96. Danielle Arcand 1:17:43, 97. Joel Bragdon 1:19:33, 98. Kristin Bragdon 1:20:56

Batter up

Little League

At Old Town

Bell’s IGA 12, Governors 3

Bell’s IGA top hitters: Peyton Vose single, double, triple; Grayson Thibeault double, Aidan Black Double; winning pitcher: Peyton Vose 13 strikeouts; Governors: Lucas Moore, single, double; James Dumond triple.

At Hermon

Dysart’s 17, Danforth’s 9

Dysart’s top hitters: Daniel England 3 singles; Brady Theriault 2 singles, double; winning pitcher: Daniel England; Danforth’s: Gavin Coombs 2 triples, single; Caden Andrei HR, single

Track and Field

HIGH SCHOOL

At Dover-Foxcroft

Presque Isle 147, Washington Academy 100, Foxcroft Academy 88, Houlton 54, Greater Houlton Christian Academy 40, Fort Fairfield 30, Greenville 20, Washburn 13

4×800 Meter Relay:

1, GHCA ‘A’ (Bridget Hill, Jillian Ross, Teagan Ewings, Grace Graham), 11:57.20. 2, Presque Isle ‘A’ (Isabelle Jackson, Madison Jandreau, Abigail Michaud, Alexandra Walsh), 12:51.06. 3, Washington Academy ‘A’ (Nia Aretakis, Haley Cherry, Haylee Link, Meg Moulton), 13:11.23. 100 Meter Hurdles: 1, Jaydyn Fox, FFHS, 21.29. 2, Janiya Sapiel, WA, 22.59. 3, Stellisha Thomas, WA, 24.47. 100 Meter Dash: 1, Emily Mikoud, FOX, 14.20. 2, Amelia Hanning, HOUL, 14.22. 3, Mackenzie Hunt, HOUL, 14.85. 4, Jacalyn Pelletier, FOX, 15.10. 5, Eleanor St Peter, PITF, 15.34. 6, Angelina Compos, FFHS, 15.63. 7, Sarasofia Stentardo, FOX, 15.64. 8, Nia Aretakis, WA, 15.74. 1600 Meter Race Walk: 1, Kamryn Glimour, PITF, 10:43.80. 1600 Meter Run: 1, Isabelle Jackson, PITF, 6:09.85. 2, Teagan Ewings, GHCA, 6:13.83. 3, Grace Graham, GHCA, 6:21.06. 4, Bridget Hill, GHCA, 6:24.28. 5, Jessica Halsey, FFHS, 6:31.22. 6, Jordan Thomas, FOX, 7:09.79. 7, Meg Moulton, WA, 7:44.26. 4×100 Meter Relay: 1, Foxcroft Academy ‘A’ (Emily Mikoud, Emily Sprecher, Jacalyn Pelletier, Olivia Wesley), 57.97. 2, Washington Academy ‘A’ (Ashley Porter, Molly Sheehan, Paige Richardson, Haylee Link), 58.72. 3, Houlton ‘A’ (Mackenzie Hunt, Chloe Davis, Isabelle Cosby, Amelia Hanning), 59.55. 4, Presque Isle ‘A’ (Elizabeth Moreau, Abigail Michaud, Eleanor St. Peter, Allison Himes), 1:01.45. 5, Fort Fairfield ‘A’ (Dixie Grady, Annicka Benson, Amanda Halsey, Emma Campbell), 1:04.10. 6, Washburn ‘A’ (Kassandra Farley, Samantha White, Samantha Churchill, Maggie Castonguay), 1:06.72. 400 Meter Dash: 1, Tori Koch, PITF, 1:02.34. 2, Mackenzie Hunt, HOUL, 1:11.94. 3, Maggie Castonguay, WSBN, 1:12.84. 4, Rylee Warman, HOUL, 1:13.34. 5, Jessica Halsey, FFHS, 1:13.88. 6, Angelina Compos, FFHS, 1:14.99. 7, Teagan Ewings, GHCA,1:16.09. 8, Kassandra Farley, WSBN, 1:18.54. 9, Abigail Michaud, PITF. 300 Meter Hurdles: 1, Molly Sheehan, WA, 57.08. 2, Alayna Lamb, WA, 1:01.01. 800 Meter Run: 1, Olivia Wesley, FOX, 2:50.84. 2, Isabelle Jackson, PITF, 2:52.47. 3, Grace Graham, GHCA, 2:56.79. 4, Bridget Hill, GHCA, 3:00.64. 5, Teagan Ewings, GHCA, 3:00.97. 6, Jessica Halsey, FFHS, 3:10.81. 7, Samantha White, WSBN, 4:12.82. 200 Meter Dash: 1, Tori Koch, PITF, 28.52. 2, Amelia Hanning, HOUL, 29.15. 3, Alayna Lamb, WA, 31.59. 4, Haylee Link, WA, 32.31. 5, Paige Richardson, WA, 32.65. 6, Ashley Porter, WA, 32.67. 7, Emma Campbell, FFHS, 33.39. 8, Nia Aretakis, WA, 33.53. 9, Annicka Benson, FFHS, 33.73. 3200 Meter Run: 1, Madison Jandreau, PITF, 13:41.36. 2, Riley Fraser, WA, 16:07.45. 3, Haley Cherry, WA, 17:20.29. 4, Emily Sprecher, FOX, 17:59.14. 5, Virginia Macomber, FOX, 20:50.70. 4×400 Meter Relay: 1, Presque Isle ‘A’ (Tori Koch, Elizabeth Moreau, Isabelle Jackson, Madison Jandreau), 4:44.89. 2, Foxcroft Academy ‘A’ (Jordan Thomas, Olivia Wesley, Jacalyn Pelletier, Sarasofia Stentardo), 5:04.24. 3, Washington Academy ‘A’ (Molly Sheehan, Paige Richardson, Haylee Link, Jordan Finlay), 5:08.11. High Jump: 1, Abby McDonough, GRNV, 4-06. 2, Elizabeth Moreau, PITF, 4-04. 3, Grace Bemis, PITF, 4-00. Long Jump: 1, Abby McDonough, GRNV, 14-02. 2, Sarasofia Stentardo, FOX, 13-11. 3, Amelia Hanning, HOUL, 13-08.75. 4, Elizabeth Moreau, PITF, 13-07.75. 4, Jaydyn Fox, FFHS, 13-07.75. 6, Maya Reider, WA, 13-02. 7, Stellisha Thomas, WA, 12-06.50. 8, Paige Richardson, WA, 11-10.50. Triple Jump: 1, Eleanor St Peter, PITF, 29-07.25. 2, Jaydyn Fox, FFHS, 28-03. 3, Maya Reider, WA, 27-10.25. 4, Jacalyn Pelletier, FOX, 26-09. Javelin Throw: 1, Madelyn Wing, PITF, 90-06. 2, Skylar Vogel, PITF, 88-09. 3, Ashley Porter, WA, 78-05. 4, Avery Nelson, FOX, 70-02. 5, Rylee Warman, HOUL, 65-04. 6, Emily Sprecher, FOX, 62-04. 7, Alexandra Walsh, PITF, 61-02. 8, Hannah Foley, HOUL, 56-02. 9, MacKenzie McDougal, FFHS, 48-11. 10, Elise Nelson, PITF, 47-01. 11, Samantha Churchill, WSBN, 46-00. 12, Grace Bemis, PITF, 40-07. 13, Lauren Swimm, HOUL, 40-02. 14, Sarah Glatter, HOUL, 38-03. 15, Rachel Thurston, WSBN, 34-09. 16, Kate Newman, HOUL, 25-00. Discus Throw: 1, Emily Mikoud, FOX, 122-03. 2, Jaiden Veal, WA, 89-10. 3, Hannah Foley, HOUL, 73-11. 4, Alexandra Walsh, PITF, 72-06. 5, Skylar Vogel, PITF, 69-01. 6, Avery Nelson, FOX, 64-08. 7, Lauren Swimm, HOUL, 59-03. 8, Aysia Jardine, GRNV, 58-02. Shot Put: 1, Emily Mikoud, FOX, 35-08. 2, Skylar Vogel, PITF, 29-11.50. 3, Maggie Castonguay, WSBN, 29-00. 4, Madelyn Wing, PITF, 28-10. 5, Alexandra Walsh, PITF, 25-01. 6, Emily Sprecher, FOX, 24-08. 7, Elise Nelson, PITF, 24-02. 8, Hannah Foley, HOUL, 22-08

Foxcroft Acad. 126, Washington Acad. 95, Houlton 82, Presque Isle 81, Fort Fairfield 73, Greenville 37, Greater Houlton Christian Acad. 12, Hodgdon 10, Washburn 8

4×800 Meter Relay: 1, Presque Isle ‘A’ (Max Bartley, Trace Cyr, Jonah Clark, Carter Jackson), 9:49.17. 2, Washington Academy ‘A’ (Joe Bragg, Colby Cates-Wright, Elijah Pearman, Sean Seavey), 9:53.90. 3, Foxcroft Academy ‘A’ (Youssef El Deib, Hunter Clarke, Jacob Raynes, Ethan Poland), 10:24.02. 110 Meter Hurdles: 1, Jonah Daigle, FFHS, 16.77. 2, Colin Goshorn, FFHS, 17.40. 3, Chandler Dow, FOX, 19.11. 4, Cole Winslow, GHCA, 20.98. 5, Elijah Ames, FOX, 21.30. 6, Jackson Martin, FFHS, 24.43. 100 Meter Dash: 1, Evan Chadbourne, FOX, 12.14. 2, Michaiah Robinson, WA, 12.39. 3, Austin Brown, HOUL, 12.66. 4, Dionne Millet, WA, 12.84. 5, Ben Baldwin, GRNV, 12.86. 6, Chan Villatora, PITF, 12.91. 7, Devon Maynard, WSBN, 13.01. 8, Wyatt Keegan, FFHS, 13.26. 1600 Meter Run: 1, Isaiah Brown, HOUL, 5:00.46. 2, Noah Pratt, GRNV, 5:15.93. 3, Joel Bond, HODG, 5:25.97. 4, Joe Bragg, WA, 6:00.55. 5, Jonah Clark, PITF, 6:02.15. 6, Iffy Sargent, PITF, 6:05.91. 7, Jeremy Cook, HOUL, 6:08.22. 8, Youssef El Deib, FOX. 4×100 Meter Relay: 1, Presque Isle ‘A’ (Kyler Caron, Cameron Lahey, Jason Dumais, Chan Villatora), 48.98. 2, Foxcroft Academy ‘A’ (Evan Chadbourne, Jonathon Feix, Matt Storer, Owen Booker), 51.20. 400 Meter Dash: 1, Trace Cyr, PITF, 56.18. 2, Wyatt Williams, WA, 1:00.92. 3, Devon Maynard, WSBN, 1:00.96. 4, Thomas Astle, HOUL, 1:01.13. 5, Drew Cameron, PITF, 1:03.46. 6, Jason Dumais, PITF, 1:04.14. 7, Elijah Pearman, WA, 1:05.27. 8, Austin Cote, FFHS, 1:05.36. 300 Meter Hurdles: 1, Jonah Daigle, FFHS, 44.68. 2, Colin Goshorn, FFHS, 45.42. 3, Colby Cates-Wright, WA, 46.11. 4, Dionne Millet, WA, 48.34. 5, Wyatt Keegan, FFHS, 49.15. 6, Cole Winslow, GHCA, 51.16. 7, Elijah Ames, FOX, 51.55. 8, Xavier Bridges, GRNV, 59.14. 800 Meter Run: 1, Isaiah Brown, HOUL, 2:14.91. 2, Youssef El Deib, FOX, 2:43.21. 3, Jacob Raynes, FOX, 2:44.39. 4, Jeremy Cook, HOUL, 2:44.83. 5, Elijah Pearman, WA, 2:45.94. 6, Jonah Clark, PITF, 2:46.66. 7, Seth Roy, PITF, 2:48.07. 8, Carter Jackson, PITF, 2:50.04. 200 Meter Dash: 1, Michaiah Robinson, WA, 24.84. 2, Trace Cyr, PITF, 24.85. 3, Ben Baldwin, GRNV, 25.49. 4, Austin Brown, HOUL, 25.73. 5, Devon Maynard, WSBN, 26.37. 6, Parker Richards, GRNV, 26.86. 7, Dionne Millet, WA, 27.07. 8, Jack Morehouse, GRNV, 27.16. 3200 Meter Run: 1, Isaiah Brown, HOUL, 11:19.07. 2, Sean Seavey, WA, 11:36.69. 3, Max Bartley, PITF, 11:40.67. 4, Joel Bond, HODG, 11:52.35. 5, Noah Pratt, GRNV, 11:58.97. 6, Cole Winslow, GHCA, 13:03.66. 7, Joe Bragg, WA, 13:03.68. 8, Jeremy Cook, HOUL, 14:59.09. 4×400 Meter Relay: 1, Presque Isle ‘A’ (Drew Cameron, Trace Cyr, Chan Villatora), 4:10.68. 2, Washington Academy ‘A’ (Sean Seavey, Colby Cates-Wright, Wyatt Williams, Joe Bragg), 4:19.18. 3, Foxcroft Academy ‘A’ (Evan Chadbourne, Elijah Ames, Chandler Dow, Jonathon Feix), 4:23.36. High Jump: 1, Jonah Daigle, FFHS, 6-00. 2, Hyatt Smith, FOX, 5-06. 3, Austin Brown, HOUL, 5-06. 4, Elijah Ames, FOX, 5-02. 5, Wyatt Keegan, FFHS, 4-10. 6, Kyler Caron, PITF, 4-10. 7, Xavier Bridges, GRNV, 4-06. 7, Jackson Martin, FFHS, 4-06. Long Jump: 1, Jonah Daigle, FFHS, 19-02.50. 2, Kyler Caron, PITF, 17-00.75. 3, Cole Winslow, GHCA, 16-10. 4, Dustin Simmons, FOX, 16-03.25. 5, Wyatt Keegan, FFHS, 16-02. 6, Austin Brown, HOUL, 16-01. 7, Nick Damos, FOX, 15-09.50. 8, Sean Seavey, WA, 15-08.50. Triple Jump: 1, Timothy Glatter, HOUL, 34-03.25. 2, Dustin Simmons, FOX, 34-00. 3, Seth Roy, PITF, 30-05. 4, Owen Booker, FOX, 29-11.50. 5, Cameron Lahey, PITF, 29-10.25. 6, Michael Perkins, PITF, 26-00.25.Javelin Throw: 1, Timothy Glatter, HOUL, 146-00. 2, Nick Damos, FOX, 136-07. 3, Garrett Channell, WA, 133-03. 4, Justin Villone, WA, 108-10. 5, Johnny Labree, FOX, 107-04. 6, Ian Hoyt-Franz, PITF, 105-07. 7, Jacob Forest, HOUL, 105-00. 8, David Salley, FOX, 93-08. Discus Throw: 1, Devin Boone, GRNV, 125-01. 2, Matt Storer, FOX, 112-06. 3, Marek Veal, WA, 99-08. 4, Johnny Labree, FOX, 96-08. 5, Dylan Swimm, HOUL, 90-01. 6, Timothy Glatter, HOUL, 80-00. 7, Elijah Bickford, FOX, 76-02. 8, Kenny Liu, WA, 74-06. Shot Put: 1, Matt Storer, FOX, 49-01. 2, Devin Boone, GRNV, 42-04. 3, Garrett Channell, WA, 36-07.50. 4, Jacob Forest, HOUL, 35-05. 5, Justin Villone, WA, 34-07. 6, Marek Veal, WA, 34-02. 7, Johnny Labree, FOX, 33-01. 8, Soloman Daigle, FFHS, 32-11.Pole Vault: 1, Colin Goshorn, FFHS, 11-00. 2, Hyatt Smith, FOX, 10-06. 3, Caleb Buerger, FOX, 6-06.