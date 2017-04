Wednesday’s golf results

Golf

MSGA

At Ledges GC, York

INDIVIDUAL, GROSS: Matt Snider 77/70, James Anderson 78/75, Bob Kent 79/74, Keith Lefebvre 79/75, NET: Bob Libby 81/71, Jack Sharkey 83/71, Pete Flint 81/73, Peter Freyer 93/73, SENIOR, GROSS: Dan Bellemare 81/74, Craig Lapierre 88/79, Ed Peterson 88/73, Jeff Kent 88/74, SENIOR, NET: Bob Barber 82/72, Ricky Plummer 82/72, Larry Spires 98/75, Paul Young 94/75, Richard McCann 98/75, TEAM, GROSS: James Anderson, 70/63; Jamie Boutin, 70/63; Jim Raye, 70/63; Mark Mckeon, 70/63; Matt Snider, 70/64; AJ Kavanaugh, 70/64; Pete Flint, 70/64; Ryan Atwood, 70/64; NET: Ed Peterson, 75/61; Doug Prevost, 75/61; Everett Stewart, 75/61; Guy Larochelle, 75/61; Bob Libby, 72/63; Mike MacKinnon, 72/63; Dan Roche, 72/63; Jeff Hevey, 72/63; Wally Martin, 76/63; Jack Sharkey, 76 /63; Steve Casey, 76/63; Steve Hachey, 76/63; Norm Russell, 73/63; Jim Caron, 73/63; Craig Lapierre, 73 /63; Alan Ouellette, 73/63; SKINS: No. 3 Gross, Richard McCann 3, No. 4 Gross, Jason Lewis 4, No. 5 Net, David Littlefield 1, No. 9 Gross, Trent Murphy 3, No. 14 Net, Mike Perreault 1, No. 16 Gross, Will Bartlett 3, No. 18 Gross, Bob Kent 3, PINS: No. 5 Dave Littlefield 2-0, No. 8 Bob Barber 1-5, No. 11 Bob Miles 10-0, No. 14 Mike Steinberg 4-4