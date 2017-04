Saturday’s canoe racing results

Canoe racing

Eliot Lamb Memorial Souadabscook Stream Race

Saturday’s results

Down River Race — K1 Short Men: Hank Thorburn 58:39 Bryan McCarthy 1:12:06 Devon Carter 1:13:32; K1 Long Men Ben Randall 56:13; K1 Short Women: Alexandra Horne 1:24:52; OC1 Rec Men: River Robertson 1:19:58 Dick Kelley 1:28:52; OC1 Rec Women: Alison Quick 1:59:47; OC2 Medium Racing: Bill Deighan/Patrick Deighan 1:09:37 Clayton Cole/Ashton Mabee 1:13:32; OC2 Medium Rec: Nick Tymoczko/Thomas tymoczko 1:46:31; Open Class: Emmanuel Boss 1:36:51; Clydesdale Morgan Baxter/Rick Farnsworth 1:12:26; OC2 Jr/Sr 13-16: Katie Owen/Jeff Owen 1:01:27 Matt Dingle/Max Dingle 1:05:45 J.R. Mabee/Nolan Mabee 1:05:53 JD Burnke/Brady Burke 1:09:32. Short Course Race — K1 Short Men: Dan Baumert 33:08 Jason Tuck 38:34; K1 Women: Mikayla Henderson 48:54; OC1 Racing Men: 42:30; OC2 Medium: Bob Martin/Eric Gallant 30:21 Nash Rahill/Ben Rahill 36:16; OC2 Century: Peggy McKee/Jonathan Rubin 37:03; OC2 Women: Tammy Kelley/Ander Thebaud 33:33 Ellen Mallary/Liza Gallant 36:04; OC2 Mixed: Edgar Lamb/Madilyn Terrill 40:37; OC2 Jr/Sr 12 & Under: Rick ODonald/Adella Mabee 36:42; OC2 Jr/Sr 13-16: Bucky Owen/Tommy Owen 41:34; OC2 High School: Cole May/Kellen Doyle 31:44 Elijah McGill/Kell Fremouw 36:33 Rose CoboLewis/Noam Osler 46:49 Jonah Edgar/Zivi Osher 58:50. Whitewater Short Course — K1: Chris Sawyer 51:05 Robert Lindblom55:04 Dan McDonald 55:07 Thomas Herling 55:09; Open Canoe: Koa Farnsworth 51:09 Walter Glynn 51:15 Ben Koehler/Kaci Fitzgibbon 57:03.