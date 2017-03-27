KVAC All-Conference ski teams

Posted March 27, 2017, at 4:23 p.m.

All-stars

KVAC All-Conference

Skiing

Alpine

First Team

Maxx Bell, Edward Little; Connor Jackson, Edward Little; Kyle Mooney, Edward Little; Ben Tyler, Hampden Academy; Nathan Delmar, Maranacook; Robbie McKee, Maranacook; Hunter Bolduc, Mt. Blue; Miles Pelletier, Mt. Blue; Sam Smith, Mt. Blue; Eli Yeaton, Mt. Blue; Ryland VanDecker, Oxford Hills; Lucas Alley, Spruce Mountain

Second Team

Peter Galloway, Camden Hills; Warren Galloway, Camden Hills; Sawyer King, Camden Hills; Leighton Girardin, Edward Little; Zack Flannery, Hampden Academy; Sam Pease, Hampden Academy; Dennis Chiapetta, Maranacook; Liam McNamara, Maranacook; Steve White, Maranacook; Tommy Bancroft, Oxford Hills; McKinley Murphy, Oxford Hills; Noah Gilbert, Spruce Mountain

Skier of the Year: Miles Pelletier, Mt. Blue

Girls

First Team

Audrey Heriz-Smith, Camden Hills; Ella Simon, Camden Hills; Victoria Beliveau, Edward Little; Samantha Herrick, Edward Little; Breanna Brown, Hampden Academy; Aleshia Gregoire, Lewiston; Katie Ide, Maranacook; Rachel Tooth, Maranacook; Jenna Hanrahan, Mt. Blue; Ellie Pelletier, Mt. Blue; Caroline Burns, Oxford Hills; Allison Acritelli, Spruce Mountain

Second Team

Jillian Galloway, Camden Hills; Renaissance Lyman, Camden Hills; Evelyn Bilodeau, Edward Little; Anna Baldwin, Hampden Academy; Haley Brown, Hampden Academy; Kaitlin Leclerc, Leavitt; Janika Pakulsi, Maranacook; Katie Brittain, Mt. Blue; Ashley Wiles, Mt. Blue; Bailey Coates, Spruce Mountain; Adrian Plourde, Spruce Mountain; Julia Pomeroy, Spruce Mountain

Skier of the Year: Victoria Beliveau, Edward Little

Nordic

Girls

First Team

Abby Despres, Maranacook; Laura Parent, Maranacook; Jenny Wilbraham, Morse; Meg Charles, Mt. Blue; Julia Ramsey, Mt. Blue; Chelsea Seabold, Mt. Blue

Second Team

Erin Coughlin, Brunswick; Emily Thibodeau, Leavitt; Ashley Cray, Maranacook; Maddie Taylor, Maranacook; Maura Taylor, Maranacook; Grace Andrews, Mt. Blue; Gretchen Huish, Mt. Blue; Zoe Huish, Mt. Blue

Skier of the year: Julia Ramsey, Mt. Blue; Coach of the year: Claire Polfus, Mt. Blue

Boys

First Team

Luke Bartol, Maranacook; Zach Holman, Maranacook; Mark McLaughlin, Maranacook; Tucker Barber, Mt. Blue; Sam Stinson, Mt. Blue; Cameron Bancroft, Oxford Hills

Second Team

Jason Labbe, Leavitt; Noah Lind, Leavitt; Roy Varney, Leavitt; Carter McPhedran, Maranacook; Isiah Reid, Mt. Blue; Nolan Rogers, Mt. Blue; Tom Bancroft, Oxford Hills; Nate McNutt, Oxford Hills

Skier of the year: Tucker Barber, Mt. Blue; Coach of the year: Steve DeAngelis, Maranacook

All-Academic

Boys

Camden Hills: Maddison Jordan, Nick Leclerc, Jack Moody, Marley O’Neil, Ryan Shields; Leavitt: Tanner Binette, Noah Lind; Mt. Blue: Tucker Barber, Miles Pelletier, Nolan Rogers; Oxford Hills: Zane Dustin, Logan Hallee, Luck Haviland, Nathaniel McNutt, McKinley Murphy, Morgen Ray; Skowhegan:

Isaac Hooper, Spenser Steeves; Maranacook: Nathan Delmar

Girls

Bangor: Valery Gillis; Camden Hills: Emily Bowen, Abigail Chamberlin, Erin Dowd, Lucy Hayward, Renaissance Lyman, Molly Mann, Zoe Zwecker; Edward Little: Victoria Beliveau, Tyme Finnerty, Samantha Herrick, Hannah Stauffer; Hampden Academy: Haley Brown, Emma Wilson; Mt. Blue: Grace Andrews, Julia Ramsey; Skowhegan: Sadie Farrand; Maranacook: Abigail Despres, Molly Searway, Rachel Tooth

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