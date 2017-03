KVAC all-star teams

All-star teams

HIGH SCHOOL

Kennebec Valley Athletic Conference

Basketball

Class A North Boys

First Team: Cameron Allaire, Medomak (Sr.), Mason Cooper, Lawrence (Sr.), Zach Hartsgrove, Nokomis (Jr.), Ian McIntyre, Hampden (Jr.), Mike Norton, Oceanside (Jr.) , Jordan Roddy, Cony (Jr.), Nate Violette, Messalonskee (Sr.); Second Team: Noah Bonsant, Erskine (Jr.), Kyle Donlin, Medomak (Sr.), Noah Heidron, Camden (Jr.), James Kouletsis, Messalonskee (Sr.), Connor McGuire, Gardiner (Jr.), Nate Raye, Oceanside (Sr.), Josh Smestad, Nokomis (Jr.), Honorable Mention: Brad Allen, Nokomis (Sr.), Cooper Hollingsworth, Mt. Blue (Sr.), Sam Atwood, Oceanside (Sr.), Jack Jowett, Erskine (So.), Cam Barnes, Skowhegan (Jr.), Garrett McSweeney, Skowhegan (Sr.), Hunter Chasse, Gardiner (Sr.), Griffin Tuttle, Messalonskee (Sr.), Marcus Christopher, Skowhegan (So.), Cooper Wirkala, Oceanside (So.), Brendan Curran, Skowhegan (Sr.), Cam Wood, Brewer (Sr.), Cole Heaberlin, Gardiner (Jr.); All-Defensive Team: Mike Bailey, Brewer (Sr.) , Noah Bonsant, Erskine (Jr.), Marcus Christopher, Skowhegan (So.), James Kouletsis, Messalonskee (Sr.), Mike Norton, Oceanside (Jr.), Chase Warren, Messalonskee (Jr.), Ross Webb, Hampden (So.); All-Rookie Team: Tucker Charles, Messalonskee (Fr.), Jack Jowett, Erskine (So.), Bryce Lausier, Hampden (Fr.), Simon McCormick, Cony (Fr.), Kory Winch, Hampden (So.); Player of the Year: Mason Cooper, Lawrence; Coach of the Year: Russ Bartlett, Hampden

Track and Field

Class A Boys

Brunswick: Sullivan Boyd, Carlyle Boyle, Samuel Cenescar, Andrew Chingos, Aaron Gary, Daniel Lyons, Sawyer Nicholson, Seth White; Edward Little: Owen Mower, Russell Allen; Lawrence: Gunner McAllister; Lewiston:, Abdirashid Abukar, Henok Citenga, Davion Jackson, Joseph Kalilwa, Gabriel Labonte, Abbas Muktar, Benjamin Musese, Ethan Solis; Messalonskee: Cameron Bickford, Jacob Tanner Burton, Zachariah Hoyle, Dylan Labun; Mt. Ararat: Matthew Donovan, Jax Hollenbach, Tommy Leslie, Cameron Meier, Ethan Rac; Skowhegan: Kyle Jacques, Skowhegan

Class A Girls

Brunswick: Micaela Ashby, Tea Kepler; Camden Hills: Audrey Clement; Edward Little: Kaylie-Anna Vallee; Lawrence: Jaden Gray, Alexis LaVerdier, Kiana Letourneau, Brianna Meader, Hannah Walsh; Lewiston: Johorey Abdirahman, Hafido Awil, Taylor Chamberlain, Sadira Dulac, Jennifer Martin,Zaid Teklu; Messalonskee: Emma Concaugh, Kyra Kaherl, Lauren Pickett, Megan Quirion, Jacey Richards, Emma Wentworth; Mt. Ararat: Wyley Fitzpatrick, Haley Frizzle, Colette Kinkade, Katherine Leckbee, Katie Lynch, Sara York; Skowhegan: Leah Savage; Athlete of the KVAC Meet, male: Seth White; female: Kiana Letourneau; Coach of the year, boys: Matt Holman, Messalonskee; girls: Matt Holman

All-Academic

Boys

Brunswick: Sullivan Boyd, Aaron Carlton, Sawyer Nicholson; Cony: Jeffrey Bilodeau, Aaron Emerson, Bernard York; Edward Little: Tyler Blanchard, Max Giard; Lawrence: Austin Bois, Ben Copeland, Alex Roy; Lewiston: Russell Glann, Keyshawn, Green, Thomas Jumper, Ethan Solis; Messalonskee: Owen Concaugh, Garrett Fisher, Dylan Gagne, Zachariah Hoyle, Dylan Labun, Alexander True, Daniel Turner; Mt. Ararat: Matthew Donovan; Skowhegan: Sayre Pono

Girls

Brunswick: Emma Miller, Carly Poulton, Kira Wolpow; Edward Little: Kaylie-Anna Vallee; Lawrence: Jaden Gray, Alexis LaVerdiere, Kiana Letourneau, Hannah Senior; Lewiston: Johorey Abdirahman, McKayla Ball, Hamido Hassan, Jennifer Martin, Ilham Mohamed; Messalonskee: Avery Brennan, Sierra McLellan, Alyssa Michaud, Hannah Pinney; Mt. Ararat: Emily McCracken, Lindsey Papa, Alana Weaver, Emily Welch; Mt. Blue: Isabelle Thomas; Skowhegan: Chloe Thorndike, Aziza Perkins

Cheerleading

Class A

First Team — Bangor: Ashley Ouellette, Ellie Babbidge, Alainna Roach; Brewer: Jared Hoxie; Brunswick: Mariah Richards, Cony: Faith Rouillard; Edward Little: Alivia Blouin-Storer; Hampden: Olivia Tolman; Lawrence: Hannah Senior; Lewiston: Alison Porter, Sydney Hill; Messalonskee: Annie Dobos; Mt. Ararat: Lily Mecham; Mt. Blue: Brianna Jackson; Oxford Hills: Haley Wakefield; Second Team — Bangor: Olivia Heanssler; Brewer: Kaitlyn Helfen; Brunswick: Haley Alexander; Cony: Mallory Turgeon; Edward Little: Mackenzie Ames; Hampden: Madison Freeman; Lawrence: Mallory Beane; Lewiston: Maggie Belleau; Messalonskee: Maci Taylor-McNaughton; Mt. Ararat: Amanda O’Neill; Mt. Blue: Kristen Kerr; Oxford Hills: Arianna Greene

Class B

First Team — Erskine: Tiffany Doyle; Gardiner: Mikayla Palmer; Leavitt: Ashley Morin, Allyson Nason; Medomak: Ashley Kenniston, Cassi Smeltzer, Anna Wadsworth; Morse: Lexi Wright; Mount View: Betsy Hunt; Nokomis: Krstina Martinez; Spruce Mountain: Ashlyn Williams; Waterville: Kassidy Richard; Winslow: Jenna Goss; Second Team — Erskine: Becca Leavitt; Gardiner: Rosie Gaither; Leavitt: Karlee Barry; Lincoln Acad.: Chelsea Brewer; Medomak: Samantha Pelkey; Morse: Angel Moore; Mount View: Rayno Boivin; Nokomis: Kathryn DeNicola; Spruce Mountain: Avery Williams; Waterville: Kelsey Courtois; Winslow: Kristin Boucher

All-Academic

Class A

Bangor: Sophie Alexander, Ellie Babbidge, Shayna Coombs, Ashley Ouellette; Brewer: Castine Barry Grant, Cooper Walsh; Cony: Faith Rouillard; Hampden: Sarah Fortier; Lawrence: Sierra Hawkes, Hannah Senior; Lewiston: Alison Porter; Mt. Ararat: Taylor Mailly; Oxford Hills: Sarah Ann Annance, Kaylee Dow, Arianna Greene, Haley Wakefield; Skowhegan: Sarah Reichenbach

Class B

Gardiner: Sierra Goodridge; Leavitt: Ashley Morin; Medomak: Maggie Ryan, Hannah Smith; Morse: Annika Flaming, Angel Moore, Lexi Wright; Nokomis: Krystina Martinez; Waterville: Kelsey Courtois; Winslow: Jenna Goss; Cheerleader of the Year, Class A: Haley Wakefield, Oxford Hills; Class B: Lexi Wright, Morse; Coach of the Year, Class A: Kate Robichaud and Stephanie Crane, Bangor; Class B: Heather Simmons, Medomak

Wrestling

First Team — Skowhegan: Cody Craig, Richard Oberg; Nokomis: Josh Brown, Quinton Richards; Mt. Ararat/Brunswick: Jabbar Belin, Robert Hetherman; Medomak: Steven Thompson; Oxford Hills: Dawson Stevens, Jeff Worster; Erskine: Jacob Peavey; Winslow: Ryan Fredette, Ben Abbott; Most Outstanding Wrestler, Class A: Cody Craig, Skowhegan; Class B: Steven Thompson, Medomak; Coach of the Year, Class A: Erick Jensen, Mt. Ararat/Brunswick; Class B: William Bramhall, Medomak; Second Team — Cony: Noah Dumas, Nic Mills, Mitchell McFarland; Skowhegan: Austin Merrill, Jon Bell; Oceanside: Alex Fogarty, Ben Ripley; Belfast: Chase Curry; Camden Hills: Noah Lang; Morse: Raz Baltazar; Nokomis: David Wilson; Oxford Hills: Zuka Mbior; Mt. Ararat/Brunswick: Dylan Schenk

All-Academic

Morse: Mick Swanson; Belfast: Travis Tran; Erskine: Seth Allen, Sagan Charlebois; Mount View: Sierra Fonger; Winslow: Ben Abbott, Patrick Hopkins

Swimming

Boys

First Team — Belfast: Thomas Berube, Luke Hamlin, Jesse Kulbe, Fletcher Marriner, Adrian Santofimia, Rudi Schnetzer; Camden Hills: Connor Hedstrom, Connor O’Farrell; Lincoln Acad.: Noah Jordan; Morse: Tucker Banger, Camden Fitzgerald, Max Gurney, Brandon Johnson, Cameron Marco, Dominic Marco, Ben Willertz; Coach of the Year: Bob Winslow, Belfast; Male Swimmer of the Meet: Tucker Banger, Morse

Girls

First Team — Belfast: Jessica Clapp, Morgan Fernald, Olivia Hills, Kaylen Ottman, Kayla Payson, Kerrigan Smith; Camden Hills: Eve Gutheinz; Morse: Haily Harper, Olivia Harper, Brittany Kaler, Ella Martin, Emily Martin, Laney Schultz, Ann Tolan, Emma Warner

All-Academic

Boys — Belfast: Thomas Berube; Erskine: William Sugg; Girls — Belfast: Morgan Fernald, Kaylen Ottman, Genevieve Schortz; Camden Hills: Amy Cummings, Isabelle Gutheinz, Grace Olsen, Emma Vannorsdall; Erskine: Veronica Black, Phoebe Fleck, Audrey Jordan; Lincoln Acad.: Annie Farnsworth, Jordan Farrin, Erin Kelly, Esther Martin; Morse: Ann Tolan

EMITL

All-Academic, John Bapst: Margaret Peckenham