YMCA Combined Championships results

Swimming

YMCA Combined Championships

At UMaine, Orono

Boys 15-over

1 Canoe City Swim Club 283, 2 Long Reach Swim Club/Bath YMCA 264, 3 Down East Family YMCA 191, 4 Northern York County YMCA 141, 5 Bangor YMCA Barracudas 78, 6 Mid‐Maine Dolphins 77, 7 Kennebec Valley YMCA 54, 8 Waldo County YMCA Bluefish 43, 9 Penobscot Bay Area YMCA 37, 10 Twin Cities Swim Team 36, 11 Mount Desert Island YMCA St 27, 12 Portland YMCA Polar Bears 5, 13 Casco Bay Regional YMCA 4

200 Yard Medley Relay: 1, Canoe City (Nicholas Gould 17, Colby Prouty 17, Cam Labree 15, Jacob Ketch 17), 1:37.01 NAT. 2, Long Reach (Nicco Bartone 15, Gus Anderson 18, Dominic Marco 15, Henry Raker 17), 1:43.99. 3, Northern York (Joshua Roberts 16, Jason Albaum 15, Elias Steward 16, Angus McLean 18), 1:44.86. 4, MDI (Jacob Mitchell 16, Liam Sullivan 15, Zeke Valleau 15, Hutchin Gerrish 17), 1:45.05. 5, Down East (Sam Pelletier 15, Hayden Sattler 17, Sam Alvarado 17, Brandon Aponte 15), 1:46.46. 6, Mid-Maine (Jake Witham 15, Eric Booth 14, Carter Jones 15, Edmund Couture 15), 1:49.08. 7, Twin Cities (Elijah Escobar 15, Hayden Bavis 15, Lennon LaBelle 15, Brendan Whitman 15), 1:50.58. 8, Bangor (Brendan Martin 16, Gilles Dufour 17, Matt Smith 16, Dacian Robert 16), 1:56.49. 9, Waldo (William Bradley 15, Isaias Therio 13, Luke Hamlin 15, David Crabiel 16), 2:04.62. 10, Long Reach ‘B’ (Alexander Gurney 15, Nathaniel Lay 17, Jeremy Vuong 16, Zachary Lay 15), 2:04.90. 11, Penobscot Bay (Lane Cortese 14, Ian Sullivan 15, Charlie Cooper 15, Bryon Aho-Tixier 15), 2:07.51. 12, Kennebec Valley (Eli Story 16, Jake Williams 13, Chris Jamison 15, Matthew Scott 16), 2:15.08. 13, Down East ‘B’ (John Ciano 15, Christopher Ciano 15, Brian Whalley 17, Cole Stevenson 15), 2:16.01. 200 Yard Freestyle: 1, Colby Prouty, CCSC, 1:46.27 NE. 2, Benjamin Willertz, LRSC, 1:53.92 NE. 3, Jason Albaum, NYCY, 1:54.22 NE. 4, Matthew Yost, LRSC, 1:54.33 NE. 5, Sam Alvarado, DEFY, 1:54.61 NE. 6, Camden Fitzgerald, LRSC, 1:54.94 NE. 7, Adrian Santofamia Cuesta, WCY, 1:56.70 NE. 8, Nolan Eisenhaur, NYCY, 1:57.51 NE. 9, Russel Sossong, CCSC, 1:59.32. 10, Spencer Jones, MMD, 2:01.96. 11, Taylor Croft, MMD, 2:02.96. 12, James Mannette, PYPB, 2:03.91. 13, Nathan Ruel, MMD, 2:05.19. 14, Jordan McCoy, CCSC, 2:09.93. 15, Gabe Bartkiewicz, CCSC, 2:12.25. 16, Nicholas Costigan, CCSC, 2:12.95. 200 Yard IM: 1, Noah Burr, CCSC, 2:00.46 NE. 2, Brian Hess, LRSC, 2:01.97 NE. 3, Elias Steward, NYCY, 2:03.82 NE. 4, Richie Matthews, DEFY, 2:04.60 NE. 5, Sam Pelletier, DEFY, 2:06.48 NE. 6, Nate St. Jean, CCSC, 2:06.84 NE. 7, Joshua Roberts, NYCY, 2:08.42 NE. 8, Rudi Schnetzer, WCY, 2:08.77 NE. 9, John Reisert, MMD, 2:10.71 NE. 10, Dominic Marco, LRSC, 2:11.63 NE. 11, Isaac Weaver, DEFY, 2:12.65 NE. 12, Devin Hoskins, LRSC, 2:13.12. 13, Hayden Sattler, DEFY, 2:13.75. 14, Carter Jones, MMD, 2:14.05. 15, Camden Fitzgerald, LRSC, 2:18.48. 16, Thomas Cote, NYCY, 2:19.78. 50 Yard Freestyle: 1, Nathan Berry, KVY, 21.84 NAT. 2, Camden Holmes, DEFY, 21.96 NAT. 3, Tucker Banger, LRSC, 22.14 NE. 4, Jacob Ketch, CCSC, 22.36 NE. 5, Steven Johnston, BYB, 22.38 NE. 6, Drew St. Jean, CCSC, 22.89 NE. 7, Austin Baron, DEFY, 23.46 NE. 8, Sam Carlson, BYB, 23.51 NE. 9, Henry Raker, LRSC, 23.54 NE. 9, Connor O’Farrell, PBAY, 23.54 NE. 11, Cooper Russell, PBAY, 23.61 NE. 12, Gus Anderson, LRSC, 23.70 NE. 13, Jacob Mitchell, MDIY, 23.71 NE. 14, Connor Hedstrom, PBAY, 23.76 NE. 15, Maxwell Gurney, LRSC, 23.79 NE. 16, Garrett Stoyell, CCSC, 23.92 NE. 100 Yard Butterfly: 1, Elias Steward, NYCY, 53.02 NAT. 2, Nicholas Gould, CCSC, 53.63 NE. 3, Liam Sullivan, MDIY, 54.48 NE. 4, Richie Matthews, DEFY, 54.56 NE. 5, Cam Labree, CCSC, 55.22 NE. 6, Camden Holmes, DEFY, 55.53 NE. 7, Nicco Bartone, LRSC, 56.66 NE. 8, Carter Jones, MMD, 57.55 NE. 9, Angus McLean, NYCY, 57.58 NE. 10, Adrian Santofamia Cuesta, WCY, 57.77 NE. 11, Nate St. Jean, CCSC, 58.22 NE. 12, Dominic Marco, LRSC, 58.32 NE. 13, Beckett Markosian, DEFY, 58.88 NE. 14, Lennon LaBelle, TCST, 59.74. 15, Thomas Cote, NYCY, 59.85. 16, Edmund Couture, MMD, 1:00.10. 100 Yard Freestyle: 1, Tucker Banger, LRSC, 49.42 NE. 2, Nathan Berry, KVY, 49.47 NE. 3, Drew St. Jean, CCSC, 49.97 NE. 4, Jacob Ketch, CCSC, 49.99 NE. 5, Steven Johnston, BYB, 50.04 NE. 6, Matthew Yost, LRSC, 50.41 NE. 7, Sam Carlson, BYB, 51.02 NE. 8, Kellen Doyle, CCSC, 51.06 NE. 9, Jake Witham, MMD, 51.77 NE. 10, Connor O’Farrell, PBAY, 52.12 NE. 11, Maxwell Gurney, LRSC, 52.13 NE. 12, Brandon Johnson, LRSC, 52.43. 13, Cooper Russell, PBAY, 53.06. 14, Hutchin Gerrish, MDIY, 53.61. 15, Russel Sossong, CCSC, 53.87. 16, Carter Frank, DEFY, 54.68. 500 Yard Freestyle: 1, Noah Burr, CCSC, 5:02.35 NE. 2, Sam Carlson, BYB, 5:07.29 NE. 3, Angus McLean, NYCY, 5:07.68 NE. 4, John Reisert, MMD, 5:08.33 NE. 5, Benjamin Willertz, LRSC, 5:10.42 NE. 6, Sam Alvarado, DEFY, 5:12.82 NE. 7, Nolan Eisenhaur, NYCY, 5:23.59 NE. 8, Camden Fitzgerald, LRSC, 5:25.67. 9, Brendan Whitman, TCST, 5:26.14. 10, Devin Hoskins, LRSC, 5:28.55. 11, Beckett Markosian, DEFY, 5:42.76. 12, Hayden Bavis, TCST, 5:48.02. 13, Jordan McCoy, CCSC, 5:54.38. 14, Dominic D’Angelo, CCSC, 6:02.58. 15, Nathan Ruel, MMD, 6:05.20. 16, Nicholas Costigan, CCSC, 6:10.56. 100 Yard Backstroke: 1, Nicholas Gould, CCSC, 53.47 NAT. 2, Nathan Berry, KVY, 55.72 NE. 3, Nicco Bartone, LRSC, 56.91 NE. 4, Lennon LaBelle, TCST, 57.09 NE. 5, Joshua Roberts, NYCY, 57.37 NE. 6, Rudi Schnetzer, WCY, 57.45 NE. 7, Sam Pelletier, DEFY, 57.51 NE. 8, Kellen Doyle, CCSC, 57.54 NE. 9, Connor Hedstrom, PBAY, 58.45 NE. 10, Benjamin Willertz, LRSC, 59.64 NE. 11, Steven Johnston, BYB, 1:00.64 NE. 12, Henry Raker, LRSC, 1:00.94 NE. 13, Zeke Valleau, MDIY, 1:01.76. 14, Brendan Martin, BYB, 1:01.85. 15, Elijah Escobar, TCST, 1:01.86. 16, Beckett Markosian, DEFY, 1:02.48. 100 Yard Breaststroke: 1, Colby Prouty, CCSC, 57.70# NAT. 2, Brian Hess, LRSC, 1:00.04 NAT. 3, Isaac Weaver, DEFY, 1:04.18 NE. 4, Hayden Sattler, DEFY, 1:04.34 NE. 5, Gus Anderson, LRSC, 1:05.45 NE. 6, Austin Baron, DEFY, 1:05.68 NE. 7, Jason Albaum, NYCY, 1:06.43 NE. 8, Russel Sossong, CCSC, 1:06.67 NE. 9, Cam Labree, CCSC, 1:06.76 NE. 10, Taylor Croft, MMD, 1:06.86 NE. 11, Garrett Stoyell, CCSC, 1:07.85 NE. 12, Devin Hoskins, LRSC, 1:07.97 NE. 13, Ben Cox-Faxon, CBRY, 1:10.08. 14, Edmund Couture, MMD, 1:10.68. 15, Hayden Bavis, TCST, 1:11.94. 16, Gilles Dufour, BYB, 1:13.40. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Long Reach (Matthew Yost 15, Maxwell Gurney 17, Tucker Banger 18, Brian Hess 16), 1:29.96 NE. 2, Down East (Camden Holmes 15, Carter Frank 15, Richie Matthews 16, Austin Baron 16), 1:33.00 NE. 3, Canoe City (Drew St. Jean 17, Nate St. Jean 17, Noah Burr 18, Kellen Doyle 16), 1:33.76 NE. 4, MDI (Liam Sullivan 15, Jacob Mitchell 16, Hutchin Gerrish 17, Duncan Hetzer 17), 1:34.12 NE. 5, Penobscot Bay (Connor O’Farrell 16, Ian Sullivan 15, Connor Hedstrom 15, Cooper Russell 16), 1:37.45. 6, Northern York (Lucas Girard 15, Nolan Eisenhaur 16, Thomas Cote 17, Nathan Gere 17), 1:39.26. 7, Waldo (Luke Hamlin 15, William Bradley 15, Adrian Santofamia Cuesta 15, Rudi Schnetzer 16), 1:40.82. 8, Twin Cities (Brendan Whitman 15, Elijah Escobar 15, Iain Frumiento 16, Malachi Winslow 16), 1:41.47. 9, Mid-Maine (Taylor Croft 16, Nathan Ruel 16, Spencer Jones 17, John Reisert 17), 1:41.83. 10, Bangor (Brendan Martin 16, Dacian Robert 16, Hunter Woodruff 17, Matt Smith 16), 1:44.27. 11, CASCO BAY REGIONAL YMCA (Jeremy Brogan 14, Ben Cox-Faxon 15, Zachary Mogul-Campbell 15, Mathis Looten-Caceres 17), 1:44.34. 12, Down East ‘B’ (Jeremiah Scheff 15, Ben Mazgaj 15, Hunter Clark 15, Herbie Shaw 16), 1:45.00. 13, PORTLAND YMCA POLAR BEARS (James Mannette 17, Patrick Bishop 14, Trevor Tucker 16, Owen McLaughlin 14), 1:45.78. 14, Northern York ‘B’ (Laszlo Toth 15, Logan Ladakakos 14, Carl Pellerin 16, Andrew Cote 15), 1:57.93. 15, Kennebec Valley (Eli Story 16, Matthew Scott 16, Garrett Perron 13, Chris Jamison 15), 2:00.24.

Girls 15-over

1 Long Reach Swim Club/Bath YMCA 342.50, 2 Down East Family YMCA 137, 3 Mid‐maine Dolphins 112, 4 Bangor YMCA Barracudas 102, 5 Kennebec Valley YMCA 100, 6 Canoe City Swim Club 81, 7 Waldo County YMCA Bluefish 64, 8 Northern York County YMCA 54, 9 Sanford Titans 53, 10 Twin Cities Swim Team 47, 11 Mount Desert Island YMCA St 43, 12 Piscataquis Regional YMCA 38, 13 Penobscot Bay Area YMCA 34, 14 Casco Bay Regional YMCA 21.50, 15 Boothbay Region YMCA Dolphins 5

200 Yard Medley Relay: 1, Long Reach (Brittany Kaler 17, Haily Harper 15, Talia Jorgensen 15, Sophia Kruse 16), 1:52.27. 2, Kennebec Valley (Anne Guadalupi 17, Madisyn Curran 16, Gabby Low 16, Nina Boudreau 16), 1:54.15. 3, Twin Cities (Leila Chirayath 15, Brooke Cloutier 15, Margot Chirayath 17, Mackenzie Treadwell 16), 2:00.61. 4, Penobscot Bay (Sunny Conlan 16, Eve Gutheinz 15, Amanda Mirabile 17, Emma Vannorsdall 17), 2:01.52. 5, Mid-Maine (Gabrielle Pierce 15, Edin Sisson 15, Olivia Roy 15, Leah Smith 15), 2:02.21. 6, Northern York (Grace Soucy 15, Renee Nichols 17, Britta Brown 16, Caroline Lowery 15), 2:02.77. 7, Down East (Maya Pelletier 17, Ceileigh Weaver 17, Katie Hammer 15, Miriam Nelson 15), 2:07.22. 8, Canoe City (Johanna Burgason 17, Kylie Gray 18, Alexis Rutherford 18, Madeline Huerth 15), 2:07.54. 9, CASCO BAY REGIONAL YMCA (Tholia Hallett 15, Ada Causey 16, Amanda Murray 17, Mackie Libsack 17), 2:08.18. 10, MDI (Samantha Jacobs 16, Lydia DaCorte 17, Rachel Jacobs 17, Anna Naggert 15), 2:10.80. 11, Bangor (Cassidy Coiley 15, Adelaide Ross 15, Chara Grace Hamilton 17, Grace Harman 16), 2:12.30. 12, Mid-Maine ‘B’ (Sarah Kohl 15, Emily Larsen 15, Elyse St Pierre 15, Brenna Saucier 15), 2:12.94. 13, Long Reach ‘B’ (Delaney Young 15, Leah Totman 16, Zenaide McCarthy 17, Laura Chavoustie 15), 2:13.22. 14, Waldo (Summer Deans 13, Pia Gibson 13, Maddie Coates 13, Magnolia Vinci 13), 2:28.03. 200 Yard Freestyle: 1, Caitlin Tycz, LRSC, 1:51.91 NAT. 2, Anne Guadalupi, KVY, 1:56.70 NE. 3, Ava Sealander, DEFY, 1:57.72 NE. 4, Lydia DaCorte, MDIY, 1:58.44 NE. 5, Amanda Dudley, SYT, 2:01.83 NE. 6, Jenna Clukey, PRY, 2:04.51 NE. 7, Alexandra Morse, LRSC, 2:04.85 NE. 8, Erin Aucoin, BYB, 2:05.40 NE. 9, Jessica Clapp, WCY, 2:06.62 NE. 10, Margot Chirayath, TCST, 2:06.70 NE. 11, Sophia Libby, MMD, 2:08.05. 12, Cara Viele, LRSC, 2:08.21. 13, Kaylen Ottman, WCY, 2:09.52. 14, Leah Smith, MMD, 2:10.09. 15, Haley Gagne, KVY, 2:10.52. 16, Mackie Libsack, CBRY, 2:10.81. 200 Yard IM: 1, Hannah Wood, DEFY, 2:12.58 NE. 2, Talia Jorgensen, LRSC, 2:13.06 NE. 3, Morgan Fernald, WCY, 2:18.58 NE. 4, Haily Harper, LRSC, 2:19.20 NE. 5, Brooke Cloutier, TCST, 2:19.79 NE. 6, Rachel Hand, BYB, 2:19.87 NE. 7, Laura Skacel, CCSC, 2:20.06 NE. 8, Renee Nichols, NYCY, 2:23.14 NE. 9, Leah Shoulta, MMD, 2:25.26. 10, Grace Soucy, NYCY, 2:30.44. 11, Sophie Blair, LRSC, 2:31.19. 12, Evy Case, BBYD, 2:32.11. 13, Leah Allee, KVY, 2:33.62. 14, Edin Sisson, MMD, 2:34.07. 15, Mary Steward, NYCY, 2:34.10. 16, Bay Hanson, CBRY, 2:34.52. 50 Yard Freestyle: 1, Ann Tolan, LRSC, 23.60# NAT. 2, Ella Martin, LRSC, 24.52 NAT. 3, Sophia Kruse, LRSC, 25.33 NE. 4, Sidney Hamilton, DEFY, 25.44 NE. 5, Ellie Clarke, DEFY, 25.61 NE. 6, Emma Vannorsdall, PBAY, 25.95 NE. 7, Delaney Tanguay, SYT, 26.66 NE. 8, Emily Ketch, CCSC, 26.81 NE. 9, Graci Wiseman, BYB, 26.83 NE. 10, Delaney Willey, KVY, 26.86 NE. 11, Nina Boudreau, KVY, 26.95 NE. 12, Abigail Ketch, CCSC, 26.96 NE. 13, Laura Molesworth, KVY, 27.24. 14, Sierra Weston, MMD, 27.49. 15, Natalie Fournier, BYB, 27.60. 16, Pearl Frohloff, SYT, 27.64. 100 Yard Butterfly: 1, Caitlin Tycz, LRSC, 55.34 NAT. 2, Gabby Low, KVY, 57.53 NAT. 3, Kenz Burton, MMD, 58.70 NAT. 4, Olivia Harper, LRSC, 1:00.46 NE. 5, Amanda Dudley, SYT, 1:02.13 NE. 6, Jenna Clukey, PRY, 1:03.76 NE. 7, Brittany Kaler, LRSC, 1:04.85 NE. 8, Rachel Hand, BYB, 1:05.15 NE. 9, Emily Ketch, CCSC, 1:06.57. 10, Margot Chirayath, TCST, 1:06.58. 11, Cara Viele, LRSC, 1:06.66. 11, Tholia Hallett, CBRY, 1:06.66. 13, Olivia Roy, MMD, 1:06.78. 14, Amanda Mirabile, PBAY, 1:07.18. 15, Britta Brown, NYCY, 1:07.61. 16, Sophie Blair, LRSC, 1:07.71. 100 Yard Freestyle: 1, Ann Tolan, LRSC, 51.97# NAT. 2, Ava Sealander, DEFY, 53.78 NE. 3, Talia Jorgensen, LRSC, 54.33 NE. 4, Ella Martin, LRSC, 56.09 NE. 5, Kenz Burton, MMD, 56.31 NE. 6, Sophia Kruse, LRSC, 56.86 NE. 7, Jenna Clukey, PRY, 56.94 NE. 8, Emma Vannorsdall, PBAY, 57.83. 9, Erin Aucoin, BYB, 57.84. 10, Sierra Weston, MMD, 57.96. 11, Madison Culina, CCSC, 58.17. 12, Delaney Tanguay, SYT, 58.33. 13, Maddie Woodworth, MDIY, 59.44. 14, Graci Wiseman, BYB, 59.58. 15, Amanda Mirabile, PBAY, 59.68. 16, Haley Gagne, KVY, 59.92. 500 Yard Freestyle: 1, Lydia DaCorte, MDIY, 5:25.31 NE. 2, Alexandra Morse, LRSC, 5:32.76 NE. 3, Erin Aucoin, BYB, 5:39.71 NE. 4, Kaylen Ottman, WCY, 5:41.41. 5, Sophia Libby, MMD, 5:47.97. 6, Gabbi Bourgoin, BYB, 5:50.48. 7, Olivia McLean, NYCY, 5:50.89. 8, Leah Smith, MMD, 5:52.44. 9, Madeline Huerth, CCSC, 5:56.62. 10, Jillian Clapp, WCY, 6:01.72. 11, Heidi Demers, SYT, 6:06.59. 12, Piper Priddy, CBRY, 6:10.06. 13, Kylie Gray, CCSC, 6:10.25. 14, Maya Pelletier, DEFY, 6:10.61. 15, Ashley Cronkhite, TCST, 6:10.95. 16, Emma Hefty, TCST, 6:11.04. 100 Yard Backstroke: 1, Olivia Harper, LRSC, 55.84# NAT. 2, Gabby Low, KVY, 58.50 NAT. 3, Anne Guadalupi, KVY, 1:00.47 NE. 4, Ellie Clarke, DEFY, 1:01.67 NE. 5, Brittany Kaler, LRSC, 1:02.81 NE. 6, Laura Skacel, CCSC, 1:03.48 NE. 7, Rachel Hand, BYB, 1:03.74 NE. 8, Sidney Hamilton, DEFY, 1:05.23 NE. 9, Tholia Hallett, CBRY, 1:05.53 NE. 10, Alexandra Morse, LRSC, 1:05.68 NE. 11, Leah Shoulta, MMD, 1:06.20. 12, Mackie Libsack, CBRY, 1:06.38. 13, Maddie Woodworth, MDIY, 1:06.58. 14, Sophie Blair, LRSC, 1:06.99. 15, Olivia Roy, MMD, 1:07.04. 16, Caroline Lowery, NYCY, 1:08.83. 100 Yard Breaststroke: 1, Hannah Wood, DEFY, 1:09.00 NE. 2, Brooke Cloutier, TCST, 1:10.69 NE. 3, Haily Harper, LRSC, 1:11.14 NE. 4, Renee Nichols, NYCY, 1:13.65 NE. 5, Edin Sisson, MMD, 1:14.27 NE. 6, Jessica Clapp, WCY, 1:14.99 NE. 7, Madison Culina, CCSC, 1:15.67 NE. 8, Leah Totman, LRSC, 1:16.09. 9, Madisyn Curran, KVY, 1:16.10. 10, Cara Viele, LRSC, 1:16.40. 11, Ceileigh Weaver, DEFY, 1:17.94. 12, Eve Gutheinz, PBAY, 1:18.10. 13, Isabel Toth, NYCY, 1:19.32. 14, Natalie Fournier, BYB, 1:19.54. 15, Tara Jorgensen, LRSC, 1:20.18. 16, Heidi Demers, SYT, 1:20.24.200 Yard Freestyle Relay: 1, Long Reach (Ann Tolan 17, Olivia Harper 15, Ella Martin 15, Caitlin Tycz 17), 1:36.02$ NAT. 2, Down East (Ava Sealander 16, Sidney Hamilton 15, Ellie Clarke 15, Hannah Wood 17), 1:40.66 NE. 3, Canoe City (Laura Skacel 16, Madison Culina 16, Abigail Ketch 15, Emily Ketch 15), 1:44.87 NE. 4, Mid-Maine (Sophia Libby 17, Leah Shoulta 15, Sierra Weston 16, Kenz Burton 16), 1:46.02. 5, Sanford (Delaney Tanguay 15, Tiffy Twombly 15, Pearl Frohloff 17, Amanda Dudley 16), 1:46.97. 6, Waldo (Morgan Fernald 17, Jillian Clapp 15, Jessica Clapp 18, Kaylen Ottman 17), 1:49.16. 7, Kennebec Valley (Laura Molesworth 15, Delaney Willey 15, Haley Gagne 17, Madisyn Curran 16), 1:49.47. 8, Bangor (Cassidy Coiley 15, Gabbi Bourgoin 17, Chara Grace Hamilton 17, Adelaide Ross 15), 1:54.59. 9, Northern York (Olivia McLean 16, Sydney Macedo 16, Isabel Toth 16, Alison Ryan 15), 1:55.33. 10, Twin Cities (Leila Chirayath 15, Mackenzie Treadwell 16, Ashley Cronkhite 15, Jenna Boucher 15), 1:55.99. 11, MDI (Maddie Woodworth 16, Samantha Jacobs 16, Rachel Jacobs 17, Anna Naggert 15), 1:56.08. 12, Kennebec Valley ‘B’ (Emmeline Willey 17, Samantha Deans 16, Abigail Lenko 16, Leah Allee 15), 1:57.37. 13, Penobscot Bay (Katherine Dailey 16, Molly Woodruff 15, Mackenzie Power 15, Emily Grinnell 15), 1:59.30. 14, Boothbay (Emma Pearce 16, Ella Beauregard 13, Lincoln Hamblett 16, Evy Case 17), 2:03.21. 15, Portland (Katherine Follansbee 17, Lily Fanburg 15, Saoirse Herlihy 16, Emma Spies 17), 2:06.09. 16, Mid-Maine ‘B’ (Danika Tondreau 16, Kelsey Veilleux 13, Sarah McNeil 13, Megan Simeone 15), 2:11.92.