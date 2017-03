YMCA Combined Championships results

Swimming

At UMaine, Orono

YMCA Combined Championships

1 Long Reach Swim Club/Bath YMCA 290, 2 Bangor YMCA Barracudas 281.50, 3 Twin Cities 235, 4 Waldo County YMCA Bluefish 215, 5 Kennebec Valley YMCA 182.50, 6 Mount Desert Island YMCA St 165, 7 Down East Family YMCA 155, 8 Portland YMCA Polar Bears 143, 9 Mid‐Maine Dolphins 115, 10 Casco Bay Regional YMCA 105, 11 Canoe City Swim Club 56, 12 Sanford Titans 54, 13 Northern York County YMCA 50, 14 Penobscot Bay Area YMCA 15

(More results will be posted and published each day)

Boys 9-10

200 Yard Medley Relay: 1, TWIN CITIES (Cameron Lemieux 10, Gavin Bavis 10, Chase Leonardo 10, Bjorn Sandberg 9), 2:36.31. 2, BANGOR YMCA (Finn Oldenburg 10, Kristian Kendall 9, Brodie Buck 9, Dashel Knapp 9), 2:36.41. 3, Down East (Brett Carr 9, Felix Markosian 9, Owen Frank 10, Cole Ingalls 10), 2:42.85. 4, WALDO COUNTY YMCA (Cole Castro 10, Adam Tomalty 9, Tanner Carson 10, Joseph Lemon 10), 2:46.40. 5, PORTLAND YMCA POLAR BEARS (Antony Grimes 9, Kineo Sommers 10, Andrew Marvin 9, Stephen Ranger 9), 2:50.83. 6, MDI (Sebastian Cullen 9, Caden Braun 10, Liam McKernan 10, Bowdoin Allen 10), 2:55.70. 7, Long Reach (Reilly Williams 9, Anders Savage 10, Finn Weafer 10, Wyatt Lorrain 9), 2:55.86. 8, (Matthew Dressel 9, Moses Padwe 10, Brady Martin 10, Michael McGonagle 10), 3:02.71. 9, MID-MAINE (Rylan Richards 10, Skyler Allen 10, Samuel Bernier 10, Merrick Smith 9), 3:03.29. 10, KENNEBEC VALLEY YMCA (Luke Lajoie 9, Benjamyn Crocker 10, Ian Fournier 10, Simon Vazquez-Carr 10), 3:10.38. 11, Long Reach ‘B’ (Collin Scott 9, Keith Libby 10, Nathan Minzner 9, Jonathan Koehler 10), 3:37.50. 100 Yard IM: 1, Gavin Bavis, TCST, 1:20.09 NE. 2, Micah Trice, KVY, 1:20.41 NE. 3, Ethan Roach, CCSC, 1:20.55 NE. 4, Owen Frank, DEFY, 1:22.11 NE. 5, Finn Oldenburg, BYB, 1:25.17 NE. 6, Liam McKernan, MDIY, 1:26.39. 7, Chase Leonardo, TCST, 1:27.86. 8, Joseph Lemon, WCY, 1:31.73. 9, Adam Tomalty, WCY, 1:32.36. 10, Zach Kassim, SYT, 1:35.22. 11, Nico Herrera, LRSC, 1:37.83. 12, Joshua Langworthy, LRSC, 1:38.14. 13, Anders Savage, LRSC, 1:38.17. 14, Victor Ahlefeld, WCY, 1:38.50. 15, Wyatt Lorrain, LRSC, 1:42.86. 16, Skyler Allen, MMD, 1:43.61. 50 Yard Freestyle: 1, Keegan Rowe, LRSC, 30.53 NE. 2, Zacharie Claude, KVY, 32.08 NE. 3, Michael McGonagle, CBRY, 33.73 NE. 4, Ian Fournier, KVY, 34.31. 5, Merrick Smith, MMD, 34.53. 6, Gaffney McDonough, LRSC, 34.73. 7, Cole Castro, WCY, 34.90. 8, Zach Kassim, SYT, 35.02. 9, Matthieu Bessette, TCST, 35.37. 10, Antony Grimes, PYPB, 35.51. 11, Zachary Clement, PBAY, 36.10. 12, Tanner Carson, WCY, 36.19. 13, Brandon Nguyen, BYB, 37.03. 14, Josiah Howard, WCY, 37.32. 15, McCadden Morris, MDIY, 37.87. 16, Zeke Zelonish, PYPB, 38.03. 50 Yard Butterfly: 1, Owen Frank, DEFY, 34.16 NE. 2, Caden Braun, MDIY, 38.01 NE. 3, Tanner Carson, WCY, 39.16 NE. 4, Brodie Buck, BYB, 39.20 NE. 5, Alex Le, LRSC, 40.25. 6, Chase Leonardo, TCST, 41.72. 7, Finn Weafer, LRSC, 42.82. 8, Jackson Haskell, BYB, 44.15. 9, Brayon Nguyen, BYB, 46.94. 10, Matthew Dressel, CBRY, 47.50. 11, Joshua Langworthy, LRSC, 47.92. 12, Matthieu Bessette, TCST, 49.72. 13, Dakota Harriman, WCY, 52.90. 14, Sawyer Wright, LRSC, 53.39. 15, Sebastian Shields, NYCY, 53.66. 16, Ben Butterfield, BYB, 57.20. 100 Yard Freestyle: 1, Keegan Rowe, LRSC, 1:08.58 NE. 2, Liam McKernan, MDIY, 1:13.94 NE. 3, Zacharie Claude, KVY, 1:14.84. 3, Kristian Kendall, BYB, 1:14.84. 5, Merrick Smith, MMD, 1:15.65. 6, Gaffney McDonough, LRSC, 1:18.28. 7, Joseph Lemon, WCY, 1:18.56. 8, Samuel Bernier, MMD, 1:18.83. 9, Nico Herrera, LRSC, 1:19.54. 10, Soren Peterson, BYB, 1:19.73. 11, Cole Castro, WCY, 1:19.78. 12, Jackson Haskell, BYB, 1:20.45. 13, Skyler Allen, MMD, 1:21.40. 14, Zachary Clement, PBAY, 1:22.10. 15, Michael McGonagle, CBRY, 1:23.39. 16, Brady Martin, CBRY, 1:23.94. 50 Yard Backstroke: 1, Micah Trice, KVY, 35.07 NE. 2, Cameron Lemieux, TCST, 37.65 NE. 3, Laird O’Brien, NYCY, 41.03. 4, Brodie Buck, BYB, 41.69. 5, Matthew Dressel, CBRY, 41.97. 6, Joshua Langworthy, LRSC, 43.65. 7, Brandon Nguyen, BYB, 44.02. 8, Jackson Haskell, BYB, 44.27. 9, Brayon Nguyen, BYB, 44.50. 10, Antony Grimes, PYPB, 44.53. 11, Zachary Clement, PBAY, 45.17. 12, Dashel Knapp, BYB, 45.23. 13, Soren Peterson, BYB, 45.28. 14, Brett Carr, DEFY, 45.72. 15, Bjorn Sandberg, TCST, 46.18. 16, Andrew Marvin, PYPB, 46.71. 50 Yard Breaststroke: 1, Ethan Roach, CCSC, 39.12 NE. 2, Gavin Bavis, TCST, 40.70 NE. 3, Caden Braun, MDIY, 42.90 NE. 4, Kineo Sommers, PYPB, 44.25 NE. 5, Alex Le, LRSC, 45.70 NE. 6, Adam Tomalty, WCY, 45.85 NE. 7, Kristian Kendall, BYB, 46.33. 8, Samuel Bernier, MMD, 46.35. 9, Felix Markosian, DEFY, 46.58. 10, Anders Savage, LRSC, 47.98. 11, Victor Ahlefeld, WCY, 50.25. 12, Brady Martin, CBRY, 50.31. 13, Laird O’Brien, NYCY, 50.82. 14, Benjamin Ricard, Jr., WCY, 51.24. 15, Benjamyn Crocker, KVY, 51.30. 16, Wyatt Lorrain, LRSC, 51.59. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Long Reach (Keegan Rowe 10, Alex Le 9, Nico Herrera 10, Gaffney McDonough 9), 2:19.60. 2, KENNEBEC VALLEY YMCA (Micah Trice 10, Ian Fournier 10, Benjamyn Crocker 10, Zacharie Claude 10), 2:22.41. 3, BANGOR YMCA (Brayon Nguyen 10, Dashel Knapp 9, Soren Peterson 9, Brandon Nguyen 10), 2:32.80. 4, TWIN CITIES (Cameron Lemieux 10, Bjorn Sandberg 9, Matthieu Bessette 10, Peter Colapietro 10), 2:33.17. 5, PORTLAND YMCA POLAR BEARS (Andrew Marvin 9, Cristian Grimes 10, Zeke Zelonish 10, Stephen Ranger 9), 2:45.37. 6, WALDO COUNTY YMCA (Josiah Howard 10, Benjamin Ricard, Jr. 9, Victor Ahlefeld 9, Matthew Levesque 10), 2:48.26. 7, MDI (Alec Owen 9, McCadden Morris 10, Bowdoin Allen 10, Sebastian Cullen 9), 2:49.77. 8, Down East (Winslow Hanson 10, Noah DiDonato 9, Riley Hastey 10, Cole Ingalls 10), 3:01.47. 9, SANFORD TITANS (Max Lapointe 9, Garrett Eastman 10, Shea Raymond 9, Zach Kassim 10), 3:01.52. 10, NORTHERN YORK COUNTY YMCA (Damian Musgrave 10, Hanniel Nyanutse 10, Zain Reza 9, Calvin Akom 9), 3:08.14. 11, PORTLAND YMCA POLAR BEARS ‘C’ (Everett Dietlin 9, Nathan Hutchins 10, Deonte Venerable 10, Henry Morrison 9), 3:08.31. 12, MID-MAINE (Brady Dyer 9, Savya Acharya 9, Andre Morin 10, Cormac Wilcox 9), 3:08.56. 13, CANOE CITY SWIM CLUB (Trevon Kirkland 9, Laith Al-Fdeilat 10, Jack Marquis 9, Ryder Drinkert 9), 3:10.84. 14, KENNEBEC VALLEY YMCA ‘B’ (Alden Wilkinson 9, Mercer Wilkinson 9, Asish Madarapu 10, Reid DeJongh 9), 3:21.64. 15, (Henry Haynes 10, Nicholas Krah 10, Aiden Webber 9, Gavin Boccanfuso 9), 3:33.19.

Girls 9-10

1 Bangor YMCA Barracudas 455, 2 Penobscot Bay Area YMCA 242, 3 Down East Family YMCA 203, 4 Twin Cities 192, 5 Long Reach Swim Club/Bath YMCA 179, 6 Kennebec Valley YMCA 178, 7 Mount Desert Island YMCA St 176, 8 Waldo County YMCA Bluefish 126, 9 Northern York County YMCA 110, 10 Casco Bay Regional YMCA 80, 11 Canoe City Swim Club 58, 12 Sanford Titans 56, 13 Mid‐Maine Dolphins 47, 14 Portland YMCA Polar Bears 32

200 Yard Medley Relay: 1, BANGOR YMCA (Lily Carlson 10, Ava Monyok 10, Rhyan Price 10, Kate Griffin 10), 2:26.57. 2, PENOBSCOT BAY (Lily Mott 10, Britta Denny 10, Oona Stewart 10, Abril Linares Mendoza 10), 2:28.43. 3, MDI (Peighton Skeate 9, Finley Smith 10, Elle Yarborough 10, Samara Gilhooley 10), 2:33.90. 4, Long Reach (Eliza Marco 10, Piper Carleton 10, Catherine Clifford 10, Grace Tetreault 10), 2:34.42. 5, TWIN CITIES (Katharine Garcia 10, Natalia Russell 10, Nora Condit 9, Emma Mileikis 10), 2:34.86. 6, NORTHERN YORK COUNTY YMCA (Allison Lefebvre 10, Kali England 9, Nora Freeman 10, Campbell Maurer 10), 2:40.37. 7, Down East (Hilda Curtis 9, Madelyn Copithorne 9, Rebecca Aponte 9, Brooke Pirie 10), 2:47.96. 8, (Sarah Hinson 10, Poloma Kitchens 10, Ali Miller 9, Lauren Willard 10), 2:50.70. 9, WALDO COUNTY YMCA (Bella Lantigua 10, Eliza Barrett 9, Danielle Hicock 10, Ada Curry 10), 2:52.00. 10, SANFORD TITANS ‘B’ (Mollica Gould 10, Lia Lord-Rozeff 10, Charlotte DalPra 9, Maranda Ramini 10), 2:53.21. 11, Down East ‘B’ (Grace Jaffray 9, Natalie Sawyer 10, Adriana Richardson 10, Olivia Snow 9), 2:56.65. 12, MID-MAINE (Hattie Bouchard 10, Edie Hamilton 9, Liana Arnold 10, Sage Whitehead 10), 2:59.56. 13, Long Reach ‘B’ (Cambridge Anderson 9, Grace Chubbuck 10, Claire Charbonneau 10, Tess Sarna 9), 3:02.99. 14, PORTLAND YMCA POLAR BEARS (Maia Endicott 9, Stella Field 9, Kaia West 10, Chae-Hee Park 10), 3:07.78. 15, WALDO COUNTY YMCA ‘B’ (Jane Irish 10, Marley Kormann 9, Avaline Fairhayden 10, Morgan Curtis 10), 3:08.61. 16, ‘B’ (Robyn Felmly 9, Sofia Pride 9, Naysa Worthy 9, Isabelle Orlando 9), 3:28.19. 100 Yard IM: 1, Gabby Rentosa, BYB, 1:16.60 NE. 2, Addison Burnham, KVY, 1:16.91 NE. 3, Sophia Mazzarelli, BYB, 1:18.98 NE. 4, Finley Smith, MDIY, 1:19.57 NE. 5, Alexis Beaulieu, BYB, 1:19.84 NE. 6, Ava Monyok, BYB, 1:19.99 NE. 7, Lily Mott, PBAY, 1:20.66 NE. 8, Michaela Miller, BYB, 1:21.26 NE. 9, Reese Belanger, TCST, 1:21.42 NE. 10, Natalia Russell, TCST, 1:23.74 NE. 11, Brynn Lavigueur, BYB, 1:24.36. 12, Sara Moseley, DEFY, 1:26.47. 13, Emma Mileikis, TCST, 1:30.83. 14, Denali Wagstaff, MDIY, 1:31.19. 15, Hilda Curtis, DEFY, 1:33.27. 16, Peighton Skeate, MDIY, 1:33.68. 50 Yard Freestyle: 1, Maeve Littlefield, WCY, 28.68 NE. 2, Gabby Rentosa, BYB, 30.91 NE. 3, Michaela Miller, BYB, 31.03 NE. 4, Emily Kennard, KVY, 31.63 NE. 5, Campbell Maurer, NYCY, 31.71 NE. 6, Jessalyn Parks, DEFY, 33.13 NE. 7, Ruby Dwyer, BYB, 33.54. 8, Emma Frumiento, TCST, 35.42. 9, Eliza Nickelson, PBAY, 35.59. 10, Abril Linares Mendoza, PBAY, 35.78. 11, Ruth White, CCSC, 36.00. 12, Poloma Kitchens, CBRY, 36.50. 13, Grace Jaffray, DEFY, 36.91. 14, Grace Low, KVY, 36.93. 15, Grace Slaybaugh, DEFY, 37.31. 16, Dana Anderson, WCY, 37.52. 50 Yard Butterfly: 1, Rhyan Price, BYB, 29.63$ NE. 2, Maeve Littlefield, WCY, 33.08 NE. 3, Ella Montgomery, DEFY, 34.06 NE. 4, Darra O’Connell, DEFY, 35.33 NE. 5, Oona Stewart, PBAY, 36.47 NE. 6, Britta Denny, PBAY, 36.61 NE. 7, Elle Yarborough, MDIY, 36.97 NE. 8, Grace Tetreault, LRSC, 37.40 NE. 9, Corina Arimond, BYB, 38.26 NE. 10, Chloe Root, PBAY, 39.07 NE. 11, Nora Freeman, NYCY, 39.97. 12, Sara Moseley, DEFY, 40.12. 13, Catherine Clifford, LRSC, 40.56. 14, Charlotte DalPra, SYT, 40.76. 15, Nora Condit, TCST, 41.01. 16, Rebecca Aponte, DEFY, 41.32. 100 Yard Freestyle: 1, Rhyan Price, BYB, 1:05.82 NE. 2, Gabby Rentosa, BYB, 1:08.96 NE. 3, Emily Kennard, KVY, 1:09.02 NE. 4, Alexis Beaulieu, BYB, 1:09.91 NE. 5, Michaela Miller, BYB, 1:10.48 NE. 6, Sophia Mazzarelli, BYB, 1:10.65 NE. 7, Reese Belanger, TCST, 1:11.22 NE. 8, Elle Yarborough, MDIY, 1:12.91 NE. 9, Annabelle Orth, KVY, 1:12.98 NE. 10, Campbell Maurer, NYCY, 1:13.11 NE. 11, Grace Tetreault, LRSC, 1:14.00 NE. 12, Ruby Dwyer, BYB, 1:15.42. 13, Piper Carleton, LRSC, 1:16.20. 14, Jessalyn Parks, DEFY, 1:16.51. 15, Maureen Tyne, CCSC, 1:17.19. 16, Samara Gilhooley, MDIY, 1:18.28. 50 Yard Backstroke: 1, Addison Burnham, KVY, 34.43 NE. 2, Alexis Beaulieu, BYB, 34.44 NE. 3, Lily Mott, PBAY, 35.56 NE. 4, Oona Stewart, PBAY, 36.89 NE. 5, Brynn Lavigueur, BYB, 37.13 NE. 6, Eliza Marco, LRSC, 38.32 NE. 7, Ella Montgomery, DEFY, 38.86 NE. 8, Chloe Root, PBAY, 39.52. 9, Darra O’Connell, DEFY, 40.05. 10, Allison Lefebvre, NYCY, 40.21. 11, Corina Arimond, BYB, 40.70. 12, Ruby Dwyer, BYB, 40.99. 13, Katharine Garcia, TCST, 41.07. 14, Liana Arnold, MMD, 41.24. 15, Maureen Tyne, CCSC, 41.48. 16, Emma Mileikis, TCST, 41.76. 50 Yard Breaststroke: 1, Finley Smith, MDIY, 38.66 NE. 2, Ava Monyok, BYB, 40.33 NE. 3, Maeve Littlefield, WCY, 40.59 NE. 4, Natalia Russell, TCST, 41.58 NE. 5, Sophia Mazzarelli, BYB, 42.29 NE. 6, Britta Denny, PBAY, 42.81 NE. 7, Piper Carleton, LRSC, 42.94 NE. 8, Reese Belanger, TCST, 44.39 NE. 9, Lia Lord-Rozeff, SYT, 44.44 NE. 10, Catherine Clifford, LRSC, 45.01. 11, Eliza Marco, LRSC, 45.95. 12, Denali Wagstaff, MDIY, 46.35. 13, Grace Chubbuck, LRSC, 46.49. 14, Poloma Kitchens, CBRY, 46.61. 15, Ailee Bergeron, KVY, 47.29. 16, Taylor Clayton, PBAY, 48.31. 200 Yard Freestyle Relay: 1, KENNEBEC VALLEY YMCA (Addison Burnham 10, Annabelle Orth 9, Abigail Bourgoin 10, Grace Low 10), 2:15.09. 2, Down East (Darra O’Connell 10, Ella Montgomery 9, Sara Moseley 10, Jessalyn Parks 10), 2:19.16. 3, BANGOR YMCA (Corina Arimond 10, Lily Carlson 10, Brynn Lavigueur 9, Sophie Robinson 10), 2:19.49. 4, TWIN CITIES (Emma Frumiento 9, Nora Condit 9, Katharine Garcia 10, Emily Bell 10), 2:28.58. 5, PENOBSCOT BAY AREA YMCA (Eliza Nickelson 10, Taylor Clayton 10, Abigail Ames 10, Chloe Root 10), 2:29.86. 6, Long Reach (Olivia Gagnon 10, Claire Sinibaldi 10, Sadie Levy 10, Grace Whittaker 10), 2:36.33. 7, CANOE CITY SWIM CLUB (Sadie May 9, Emma Sirois 10, Noelani Huerth 10, Ayla Lawrence 10), 2:38.43. 8, MDI (Niki Knoblock 9, Denali Wagstaff 10, Lily Beckwith 10, Alexis Jones 9), 2:38.44. 9, WALDO COUNTY YMCA (Kiara Krumbholz 9, Dana Anderson 10, Lilly Hughes 9, Avery Emerson 10), 2:39.72. 10, PENOBSCOT BAY AREA YMCA ‘B’ (Rana Abess 9,Hattie Moss 10, Lulu Van Lonkhuyzen 9, Alice Lee 9), 2:43.73. 11, CASCO BAY REGIONAL YMCA (Macie Barry 9, Lauren Willard 10, SiSi Hunt 9, Mia Levesque 9), 2:50.14. 12, TWIN CITIES ‘B’ (Anna Theriault 10, Gabrielle Roy 9, Ashlyn Holbrook 9, Delaney Ouellette 9), 2:51.50. 13, Down East ‘B’ (Olivia Harmon 10, Riley Patten 9, Grace Firley 10, Grace Slaybaugh 10), 2:54.40. 14, NORTHERN YORK COUNTY YMCA ‘B’ (Kymber Goulet 9, Casey Moore 10, Chloe Drown 9, Maya Beneszewski 10), 2:55.22. 15, NORTHERN YORK COUNTY YMCA (Mariah Bailey 9, Sara Harriman 9, Paige Davis 9, Kali McCarthy 9), 2:56.52. 16, BANGOR YMCA ‘B’ (Kate Caron 9, Annabelle Lincoln 9, Meghan Bowden 9, Lucy Kearns 9), 2:57.14.