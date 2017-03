YMCA Combined Championships results

Swimming

At UMaine, Orono

YMCA Combined Championships

Boys 8-under

(More results will be posted and published each day)

1 Bangor YMCA Barracudas 376, 2 Mount Desert Island YMCA St 287, 3 Long Reach Swim Club/Bath YMCA 220, 4 Kennebec Valley YMCA 207, 5 Twin Cities Swim Team 163, 6 Penobscot Bay Area YMCA 152, 7 Down East Family YMCA 100, 8 Casco Bay Regional YMCA 65, 9 Canoe City Swim Club 48, 10 Sanford Titans 38, 11 Waldo County YMCA Bluefish 21, 12 Portland YMCA Polar Bears 12, 13 Northern York County YMCA 9

100 Yard Medley Relay: 1, MOUNT DESERT ISLAND YMCA ST (Henry Sprague 8, JJ Cistone 8, Colin Sullivan 8, Alister Fongillo 8), 1:22.84. 2, BANGOR YMCA BARRACUDAS (Parker Bouchard 7, Gavin Mahar 8, Rafa Rentosa 7, Samuel Staley 7), 1:31.43. 3, PENOBSCOT BAY AREA YMCA (Larkin Mott 6, Bennett Cohen 8, Calder Meil 8, Ethan Cohen 8), 1:34.52. 4, KENNEBEC VALLEY YMCA (Abraham Bryant 8, Eli Burnham 6, Josh Lajoie 7, Cooper Grinnell 8), 1:36.63. 5, TWIN CITIES SWIM TEAM (William Malloy 7, Nadir Marafa 7, Matthew Tabet 8, Baron McCarthy 8), 1:39.57. 6, LONG REACH SWIM CLUB/BATH YMCA (Wylder Savage 7, Brady Chubbuck 8, Chase Ober 8, Jack DeMeyer 8), 2:01.17. 25 Yard Freestyle: 1, Gavin Monyok, BYB, 14.33 NE. 2, JJ Cistone, MDIY, 16.03 NE. 3, Korbin Littler, KVY, 16.97 NE. 4, Matthew Tabet, TCST, 17.22 NE. 5, Josh Lajoie, KVY, 17.73 NE. 6, Cole Corkum, BYB, 17.99 NE. 7, Matthew Allen, CCSC, 18.16 NE. 8, Cavan Jester, DEFY, 18.42 NE. 9, Ethan Cohen, PBAY, 18.66. 10, Gavin Byrne, CBRY, 18.74. 11, Sam Willard, CBRY, 20.30. 12, Calder Meil, PBAY, 20.34. 13, Wyatt Braun, MDIY, 20.67. 14, Samuel Staley, BYB, 21.15. 15, Owen Mailloux, WCY, 21.20. 16, Finn Grimnes, DEFY, 21.35. 25 Yard Breaststroke: 1, Gavin Monyok, BYB, 20.65 NE. 2, JJ Cistone, MDIY, 21.86 NE. 3, Bodie Peterson, BYB, 23.44 NE. 4, Bennett Cohen, PBAY, 24.14 NE. 5, Alex Zhaoi Ren, MDIY, 26.74. 6, Cooper Manser, SYT, 26.77. 7, Gavin Mahar, BYB, 27.92. 8, Felix Rothwell, SYT, 30.34. 9, Nolan Savage, BYB, 31.79. 10, Baron McCarthy, TCST, 33.50. 11, Gus Mason, LRSC, 36.73. 12, Sebastian Fajardo, SYT, 38.39. 13, Jack DeMeyer, LRSC, 39.87. 14, Cole Mailloux, WCY, 40.37. 25 Yard Butterfly: 1, Colin Sullivan, MDIY, 16.91 NE. 2, Rafa Rentosa, BYB, 19.33 NE. 3, Grady Buck, BYB, 22.26 NE. 4, Parker Bouchard, BYB, 22.92. 5, Calder Meil, PBAY, 24.42. 6, Chase Ober, LRSC, 26.05. 7, Ryan Curtis, WCY, 28.75. 8, Rick Wyatt Jones, LRSC, 31.40. 9, Kellan O’Brien, NYCY, 32.75. 10, Wylder Savage, LRSC, 41.65. 50 Yard Freestyle: 1, Gavin Monyok, BYB, 32.05 NE. 2, Alister Fongillo, MDIY, 37.83 NE. 3, Korbin Littler, KVY, 38.37 NE. 4, William Maher, LRSC, 42.80. 5, Cole Corkum, BYB, 42.86. 6, Tyler Priest, CCSC, 43.28. 7, Matthew Allen, CCSC, 43.30. 8, Noah Frost, DEFY, 43.63. 9, Grady Buck, BYB, 44.68. 10, Ryan Schultz, LRSC, 45.86. 11, Cavan Jester, DEFY, 46.51. 12, Wyatt Braun, MDIY, 46.78. 13, Owen Mailloux, WCY, 48.79. 14, Gavin Byrne, CBRY, 48.82. 15, Finn Grimnes, DEFY, 49.82. 16, Casimir Kosinski, CBRY, 50.35. 25 Yard Backstroke: 1, Colin Sullivan, MDIY, 18.87 NE. 2, Nadir Marafa, TCST, 19.83 NE. 3, William Maher, LRSC, 21.52 NE. 4, Rafa Rentosa, BYB, 22.66 NE. 5, Henry Sprague, MDIY, 23.77. 6, Noah Frost, DEFY, 24.19. 7, Calvin Wolfgram, PYPB, 24.55. 8, Tyler Priest, CCSC, 24.57. 9, Felix Rothwell, SYT, 24.91. 10, Brady Chubbuck, LRSC, 25.59. 11, Abraham Bryant, KVY, 25.86. 12, Declan Arimond, BYB, 26.09. 13, Eric Colapietro, TCST, 26.23. 14, Gus Mason, LRSC, 27.57. 15, Owen Carroll, MDIY, 27.66. 16, Larkin Mott, PBAY, 27.88. 100 Yard IM: 1, Bodie Peterson, BYB, 1:42.08 NE. 2, Alister Fongillo, MDIY, 1:47.22. 3, Parker Bouchard, BYB, 1:48.23. 4, Eli Burnham, KVY, 1:52.48. 5, Chase Ober, LRSC, 2:02.61. 6, Ryan Schultz, LRSC, 2:05.84. 100 Yard Freestyle Relay: 1, KENNEBEC VALLEY YMCA (Korbin Littler 7, Cooper Grinnell 8, Josh Lajoie 7, Eli Burnham 6), 1:14.93. 2, BANGOR YMCA BARRACUDAS (Bodie Peterson 7, Cole Corkum 8, Grady Buck 6, Samuel Staley 7), 1:18.49. 3, TWIN CITIES SWIM TEAM (Nadir Marafa 7, Baron McCarthy 8, William Malloy 7, Matthew Tabet 8), 1:25.80. 4, MOUNT DESERT ISLAND YMCA ST (Wyatt Braun 6, Owen Carroll 7, Henry Sprague 8, Alex Zhaoi Ren 8), 1:29.71. 5, DOWN EAST FAMILY YMCA (Noah Frost 8, Finn Grimnes 7, Keegan Kennedy 7, Cavan Jester 8), 1:31.16. 6, LONG REACH SWIM CLUB/BATH YMCA (William Maher 8, Rick Wyatt Jones 7, Ryan Schultz 8, Gus Mason 8), 1:32.17. 7, CASCO BAY REGIONAL YMCA (Sam Willard 8, Connor Lund 8, Gavin Byrne 7, Casimir Kosinski 7), 1:33.84. 8, PENOBSCOT BAY AREA YMCA (Ethan Cohen 8, Larkin Mott 6, Graham Stoughton 7, Bennett Cohen 8), 1:37.82.

Girls 8-under

1 Bangor YMCA Barracudas 286.50, 2 Penobscot Bay Area YMCA 247.50, 3 Mount Desert Island YMCA 232 4 Long Reach Swim Club/Bath YMCA 219, 5 Twin Cities Swim Team 218.50, 6 Canoe City Swim Club 191, 7 Northern York County YMCA 148, 8 Waldo County YMCA Bluefish 107, 9 Sanford Titans 98, 10 Kennebec Valley YMCA 95, 11 Portland YMCA Polar Bears 64, 12 Mid‐Maine Dolphins 39, 12 Casco Bay Regional YMCA 39, 14 Boothbay Region YMCA Dolphins 26.50, 15 Down East Family YMCA 22, 16 Piscataquis Regional YMCA 1

100 Yard Medley Relay: 1, PENOBSCOT BAY AREA YMCA (Sophie Cyr 8, Rowan Stewart 8, Pearl Hedstrom 8, Adella Brainerd 8), 1:23.72. 2, MOUNT DESERT ISLAND YMCA ST (Lylah Wagstaff 8, Taylor Ehrlich 8, Ruby DeMuro 8, Bree Yarborough 7), 1:24.51. 3, LONG REACH SWIM CLUB/BATH YMCA (Eliza Levy 7, Astrid Wright 8, Victoria Albert 8, Abigail Minzner 8), 1:34.10. 4, TWIN CITIES SWIM TEAM (Olivia Casares 8, Abby Whitmore 8, Maddie Ranger 8, Ayanthii Reese 8), 1:37.50. 5, NORTHERN YORK COUNTY YMCA (Anna Lefebvre 8, Penelope Maurer 8, Maeve Donovan 8, Mackenzie Shields 8), 1:38.33. 6, BANGOR YMCA BARRACUDAS (Marin Griffin 8, Clara Oldenburg 8, Alleigh Stansauk 8, Bixby Lavigueur 6), 1:39.04. 7, SANFORD TITANS (Rory White 8, Ami Kane 8, Hadley Legere 8, Sophie Olivo 8), 1:40.20. 8, WALDO COUNTY YMCA BLUEFISH (Oralee Woodbury 8, Kate Lemon 8, Greta Graf 8, Rilee Hamilton 8), 1:42.07. 9, KENNEBEC VALLEY YMCA (Ella Soucy 7, Rekha Goonesekere 8, Amara Johnderson 8, Georgiana McCamish 7), 1:54.11. 25 Yard Freestyle: 1, Eden Price, BYB, 15.48 NE. 2, Kenadie Dickey, MMD, 17.40 NE. 3, Clara Oldenburg, BYB, 17.51 NE. 4, Ella Beaudoin, TCST, 17.65 NE. 4, Adella Brainerd, PBAY, 17.65 NE. 6, Keely Kenny, CCSC, 17.69 NE. 7, Olivia Colaluca, LRSC, 18.03 NE. 8, Greta Graf, WCY, 18.16 NE. 9, Bree Yarborough, MDIY, 18.77. 10, Libby Saucier, CCSC, 18.87. 11, Alleigh Stansauk, BYB, 19.04. 12, Ella Watts, BBYD, 19.52. 12, Ainsley Goodwin, BYB, 19.52. 14, Willa Bond, MDIY, 19.87. 15, Remy Cook, LRSC, 19.90. 16, Charley Carleton, LRSC, 19.98. 25 Yard Breaststroke: 1, Rowan Stewart, PBAY, 21.93 NE. 2, Venuki Gamage, CCSC, 23.15 NE. 3, Victoria Albert, LRSC, 23.17 NE. 4, Adella Brainerd, PBAY, 23.60 NE. 5, Kenadie Dickey, MMD, 23.67 NE. 6, Taylor Ehrlich, MDIY, 24.92 NE. 7, Abby Whitmore, TCST, 25.55. 8, Hadley Legere, SYT, 25.85. 9, Gabrielle Williamson, TCST, 26.47. 10, Mackenzie Shields, NYCY, 27.13. 11, Kate Lemon, WCY, 27.69. 12, Eleanor Fernald, PYPB, 28.11. 13, Astrid Wright, LRSC, 28.85. 14, Ami Kane, SYT, 29.00. 15, Kemy Cistone, MDIY, 29.20. 16, Kennedy Leavitt, TCST, 29.24. 25 Yard Butterfly: 1, Eden Price, BYB, 18.18 NE. 2, Lylah Wagstaff, MDIY, 19.23 NE. 3, Pearl Hedstrom, PBAY, 19.87 NE. 4, Ada Pultorak, BYB, 21.40 NE. 5, Sophie Cyr, PBAY, 21.45 NE. 6, Victoria Albert, LRSC, 22.07. 7, Meredith Cyr, CCSC, 22.66. 8, Ana Kelly, LRSC, 22.88. 9, Ella Watts, BBYD, 23.39. 10, Maddie Ranger, TCST, 24.20. 11, Bailey Clayton, DEFY, 24.73. 12, Anna Lefebvre, NYCY, 25.33. 13, Ayanthii Reese, TCST, 25.58. 14, Charley Carleton, LRSC, 25.72. 15, Chloe Davis, BYB, 25.95. 16, Alleigh Stansauk, BYB, 26.69. 50 Yard Freestyle: 1, Clara White, CCSC, 33.81 NE. 2, Eden Price, BYB, 34.83 NE. 3, Ella Beaudoin, TCST, 37.65 NE. 4, Ruby DeMuro, MDIY, 38.56 NE. 5, Pearl Hedstrom, PBAY, 39.03 NE. 6, Olivia Colaluca, LRSC, 39.25 NE. 7, Maeve Donovan, NYCY, 42.11. 8, Bree Yarborough, MDIY, 43.01. 9, Eleanor Fernald, PYPB, 43.44. 10, Ella Watts, BBYD, 43.56. 11, Rachel Krah, CBRY, 43.87. 12, Amara Johnderson, KVY, 44.48. 13, Ainsley Goodwin, BYB, 45.31. 14, Abigail Minzner, LRSC, 45.53. 15, Ami Kane, SYT, 45.74. 16, Tyanna Gero, MMD, 46.45. 25 Yard Backstroke: 1, Libby Saucier, CCSC, 19.07 NE. 2, Marin Griffin, BYB, 20.13 NE. 3, Lylah Wagstaff, MDIY, 20.82 NE. 4, Ada Pultorak, BYB, 20.92 NE. 5, Sophie Cyr, PBAY, 21.70 NE. 6, Ana Kelly, LRSC, 21.80 NE. 7, Greta Graf, WCY, 21.90 NE. 8, Maddie Ranger, TCST, 22.16 NE. 9, Rachel Krah, CBRY, 22.21 NE. 10, Kenadie Dickey, MMD, 22.59. 11, Tatum Barker, BBYD, 22.91. 12, Carmen Miller, CCSC, 23.08. 13, Flynn Layton, PBAY, 23.26. 14, Eliza Levy, LRSC, 23.37. 15, Natalia Townsend, PYPB, 23.38. 16, Elise Inch, PRY, 24.39. 100 Yard IM: 1, Rowan Stewart, PBAY, 1:32.04 NE. 2, Clara White, CCSC, 1:33.36 NE. 3, Ada Pultorak, BYB, 1:48.10. 4, Ruby DeMuro, MDIY, 1:48.19. 5, Taylor Ehrlich, MDIY, 1:51.77. 6, Clara Oldenburg, BYB, 1:52.80. 7, Penelope Maurer, NYCY, 1:54.98. 8, Hadley Legere, SYT, 1:56.19. 9, Kennedy Leavitt, TCST, 2:02.51. 10, Gabrielle Williamson, TCST, 2:03.67. 11, Kate Lemon, WCY, 2:04.68. 12, Kemy Cistone, MDIY, 2:06.88. 13, Bixby Lavigueur, BYB, 2:07.54. 14, Amalia Fajardo, SYT, 2:15.58. 15, Rekha Goonesekere, KVY, 2:16.97. 16, Olivia Craney, LRSC, 2:18.57. 100 Yard Freestyle Relay: 1, CANOE CITY SWIM CLUB (Venuki Gamage 8, Carmen Miller 8, Libby Saucier 8, Clara White 8), 1:14.03. 2, TWIN CITIES SWIM TEAM (Ella Beaudoin 8, Gabrielle Williamson 7, Ayanthii Reese 8, Olivia Casares 8), 1:21.11. 3, BANGOR YMCA BARRACUDAS (Bixby Lavigueur 6, Marin Griffin 8, Carmen Bryant 8, Ainsley Goodwin 7), 1:21.32. 4, LONG REACH SWIM CLUB/BATH YMCA (Olivia Colaluca 7, Remy Cook 8, Charley Carleton 6, Ana Kelly 8), 1:21.75. 5, NORTHERN YORK COUNTY YMCA (Anna Lefebvre 8, Penelope Maurer 8, Mackenzie Shields 8, Maeve Donovan 8), 1:24.83. 6, KENNEBEC VALLEY YMCA (Amara Johnderson 8, Georgiana McCamish 7, Emma McDowell 8, Nora Kalbeck 7), 1:30.44. 7, PORTLAND YMCA POLAR BEARS (Natalia Townsend 8, Kenadie Venerable 8, Summer Rogers 8, Eleanor Fernald 8), 1:32.01. 8, MOUNT DESERT ISLAND YMCA ST (Willa Bond 8, Ella O’Connell 7, Kemy Cistone 6, Kiera Young 7), 1:35.73. 9, PENOBSCOT BAY AREA YMCA (Flynn Layton 7, Cora Gates 7, Miamar Matos 8, London Nicolet 7), 1:36.93. 10, WALDO COUNTY YMCA BLUEFISH (Rilee Hamilton 8, Emelia Moitoso 6, Lily Martinelli 8, Oralee Woodbury 8), 1:38.35. 11, CASCO BAY REGIONAL YMCA (Elle Levesque 7, Madison Magaw 7, Lilith Svoboda 8 Rachel Krah 8), 1:38.99. 12, TWIN CITIES SWIM TEAM ‘B’ (Delia Gosselin 7, Summer Hunt 7, Zoe Blackman 6, Terriannah Field 8), 1:41.62. 13, CANOE CITY SWIM CLUB ‘B’ (Natalie Weiss 8, Addie Trefts 8, Kennady Buckwalter 7, Jocelyn Casiano 7), 1:49.59. 14, SANFORD TITANS (Lyla Fiandaca 6, Helen Lee 8, Cassilly Gould 7, Willoughby Manser 8), 1:50.31. 15, DOWN EAST FAMILY YMCA (Kaitlin Hastey 8, Mackenzie Hallett 8, Rylan Jester 6, Macy Neleski 5), 1:59.08. 16, TWIN CITIES SWIM TEAM ‘C’ (Alexia Castonguay 8, Isla Shovilin 7, Abbe Mailhot 7, Kiana Roundy 7), 2:03.39.