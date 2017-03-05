Saturday’s UMaine-Binghamton women’s basketball summary

Women’s college basketball
America East Quarterfinal
Maine 57, Binghamton 40
UMaine (17-15)
Kelava 5-8 0-0 10, Wadling 1-4 0-0 2, Millan 6-11 0-0 14, Sutton 1-3 2-2 4, Koizar 6-14 3-4 16, Caceres, McVicar, Stojsavljevic, Brosseau 2-8 1-4 5, Sole 3-7 0-0 6, Jones, Pepe Hernandez, Johnson; Totals 24-55 5-6 57
Binghamton (13-17)
James 4-9 0-0 8, Moon 2-6 5-5 10, Sina 2-7 0-0 6, Watkins 3-14 0-2 7, Carmody 3-7 1-2 9, Wicks, Krchnavi, Ross, Boland 0-2 0-0 0; Totals 14-45 6-9 40
UMaine 12 18 41 57
Binghamton 10 22 34 40
3-pt. goals — UMaine (4-13): Millan 2-5, Koizar 1-4, Brosseau 1-4; Binghamton (6-17): Carmody 2-2, Sinia 2-4, Moon 1-3, Watkins 1-6, Boland 0-2
Attendance: 1,896