Saturday’s UMaine-Binghamton women’s basketball summary

Posted March 05, 2017, at 12:29 a.m.

Women’s college basketball

America East Quarterfinal

Maine 57, Binghamton 40

UMaine (17-15)

Kelava 5-8 0-0 10, Wadling 1-4 0-0 2, Millan 6-11 0-0 14, Sutton 1-3 2-2 4, Koizar 6-14 3-4 16, Caceres, McVicar, Stojsavljevic, Brosseau 2-8 1-4 5, Sole 3-7 0-0 6, Jones, Pepe Hernandez, Johnson; Totals 24-55 5-6 57

Binghamton (13-17)

James 4-9 0-0 8, Moon 2-6 5-5 10, Sina 2-7 0-0 6, Watkins 3-14 0-2 7, Carmody 3-7 1-2 9, Wicks, Krchnavi, Ross, Boland 0-2 0-0 0; Totals 14-45 6-9 40

UMaine 12 18 41 57

Binghamton 10 22 34 40

3-pt. goals — UMaine (4-13): Millan 2-5, Koizar 1-4, Brosseau 1-4; Binghamton (6-17): Carmody 2-2, Sinia 2-4, Moon 1-3, Watkins 1-6, Boland 0-2

Attendance: 1,896

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