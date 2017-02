Class B boys high school state swimming results

Swimming and diving

HIGH SCHOOL

Class B State Championships

At UMaine, Orono

1, Old Town 327. 2, Ellsworth 280. 3, Morse, 278. 4, Cape Elizabeth 261. 5, Mount Desert Island, 242. 6, Belfast 166. 7, Camden Hills, 103. 8, Kennebunk 101. 9, Greely 80. 10, Orono 73. 11, Lincoln Acad., 60. 12, Waynflete, 49. 13, Yarmouth, 41. 14, Hermon 27. 15, John Bapst, 26. 16, Washington Acad., 20. 16, Wells 20. 18, Hyde, 12. 18, George Stevens Acad., 12. 20, Wiscasset 4. 21, Foxcroft Acad., 2.

200 Medley Relay: 1, Old Town (Nick Gould, Noah Burr, Nate St. Jean,Jacob Ketch), 1:40.46. 2, MDI (Jacob Mitchell, Liam Sullivan, Amos Price, Hutchin Gerrish), 1:40.48. 3, Morse (Ben Willertz, Cameron Marco, Dominic Marco, Tucker Banger), 1:41.12. 4, Cape Elizabeth (Oliver Kraft, Sam Loring, Kyle Long, Rohan Freedman), 1:41.72. 5, Ellsworth (Sam Pelletier, Hayden Sattler, Beckett Markosian, Carter Frank), 1:46.05. 6, Belfast (Rudi Schnetzer, Jesse Kulbe, Adrian Santofimia, Thomas Berube), 1:48.50. 7, Kennebunk (Tobias Macedo, Colby Ellis, Jason Albaum, Angus McLean), 1:52.89. 8, Lincoln Acad. (Samuel Richards, Noah Jordan, Braxton Farrin, Jarrett Gulden), 1:52.92. 9, Orono (Kellen Doyle, Itai Boss, Ben Blood, Will O’Neil), 1:53.05. 10, Waynflete (PD Silk, Shuhao Liu, Caleb Levine, Tim Clifford), 1:53.07. 11, Greely (Will Russell, Atticus Smith, Nicolas Giandrea, Cole Moore), 1:53.83. 12, Yarmouth (Michael St.Laurent, Camden Thaxter, Charlie Keefe, Michael Hagerty), 1:55.30. 13, Camden Hills (Charles Cooper, Michael Arvidson, Nick Doran, Kyle Wood), 1:57.50. 14, John Bapst (Brandon Aponte, Oliver Sheehan, Benjamin Rote, Alvaro Valls), 2:01.97. 15, Hyde (Sam Wolters, David Hentnick, Brenden Lutes, Will Duerr), 2:05.07. 16, George Stevens Acad. (Jeremiah Scheff, Alex Yap, Evan Soukup, Randy Yan), 2:07.73. 200 Freestyle: 1, Camden Holmes, Ellsworth 1:49.76. 2, Sam Loring, Cape Elizabeth 1:51.56. 3, Ben Willertz, Morse 1:52.97. 4, Angus McLean, Kennebunk 1:53.21. 5, Camden Fitzgerald, Morse 1:53.94. 6, Matt Yim, Cape Elizabeth 1:54.42. 7, Adrian Santofimia, Belfast 1:54.85. 8, Amos Price, Mount Desert Island, 1:54.92. 9, Sam Alvarado, Ellsworth 1:55.71. 10, Fletcher Marriner, Belfast 1:57.60. 11, Russel Sossong, Old Town 1:59.76. 12, Beckett Markosian, Ellsworth 2:00.60. 13, Cooper Russell, Camden Hills, 2:01.89. 14, Hutchin Gerrish, MDI, 2:03.49. 15, Colin Viele, Wiscasset , 2:03.54. 16, Brendan Moline, Belfast 2:03.69. 200 IM: 1, Liam Sullivan, MDI, 1:57.41. 2, Noah Burr, Old Town, 2:01.84. 3, Richie Matthews, Ellsworth 2:02.70. 4, Rohan Freedman, Cape Elizabeth 2:06.21. 5, Nate St. Jean, Old Town , 2:06.30. 6, Dominic Marco, Morse 2:09.49. 7, Jason Albaum, Kennebunk 2:09.65. 8, Isaac Weaver, MDI, 2:10.44. 9, Sam Pelletier, Ellsworth 2:11.08. 10, Hayden Sattler, Ellsworth 2:11.98. 11, Wyatt Williams, Washington Acad., 2:15.08. 12, Connor Hedstrom, Camden Hills, 2:15.25. 13, Colin Rutherford, Old Town 2:17.09. 14, Will Russell, Greely , 2:17.36. 15, Luke Hamlin, Belfast 2:17.73. 16, Ben Blood, Orono 2:20.29. 50 Freestyle: 1, Tucker Banger, Morse 21.84. 2, Jacob Ketch, Old Town , 22.11. 3, Steven Johnston, Hermon 22.49. 4, Drew St. Jean, Old Town 22.57. 5, Max Gurney, Morse 23.19. 6, Austin Baron, Ellsworth 23.25. 7, Brandon Johnson, Morse, 23.27. 8, Connor O’Farrell, Camden Hills, 23.50. 9, Jesse Kulbe, Belfast 23.74. 10, Elliot McGinn, Cape Elizabeth, 23.77. 11, Garrett Stoyell, Old Town 23.79. 12, Duncan Hetzer, MDI, 23.96. 13, Ben Carroll, Cape Elizabeth , 24.06. 14, Charlie Guild, Greely 24.22. 15, Carter Frank, Ellsworth 24.26. 16, Thomas Berube, Belfast 24.34. 1 mtr Diving: (Finals) 1, Nathaniel Hayward, Wells 355.50. 100 Butterfly: 1, Nick Gould, Old Town 52.85. 2, Richie Matthews, Ellsworth , 54.72. 3, Adrian Santofimia, Belfast 55.44. 4, Nate St. Jean, Old Town 55.50. 5, Oliver Kraft, Cape Elizabeth , 56.31. 6, Caleb Levine, Waynflete, 56.61. 7, Dominic Marco, Morse 57.23. 8, Elliot McGinn, Cape Elizabeth 57.53. 9, Ben Blood, Orono 58.09. 10, Amos Price, MDI, 58.15. 11, Zeke Valleau, MDI, 59.13. 12, Noah Jordan, Lincoln Acad., 59.75. 13, Luke Hamlin, Belfast 1:00.25. 14, Brandon Aponte, John Bapst, 1:00.59. 15, Nick Doran, Camden Hills, 1:01.34. 16, Patrick McKenna, Morse 1:01.83. 100 Freestyle: 1, Camden Holmes, Ellsworth 48.27. 2, Jacob Ketch, Old Town , 48.76. 3, Drew St. Jean, Old Town 49.19. 4, Tucker Banger, Morse 49.22. 5, Jacob Mitchell, MDI, 49.57. 6, Kyle Long, Cape Elizabeth 50.44. 7, Kellen Doyle, Orono 50.86. 8, Steven Johnston, Hermon 50.89. 9, Cameron Marco, Morse 51.87. 10, Max Gurney, Morse 51.99. 11, Brandon Johnson, Morse 52.30. 12, Connor O’Farrell, Camden Hills, 52.31. 13, Charlie Guild, Greely 53.18. 14, Duncan Hetzer, MDI, 53.51. 15, Cooper Russell, Camden Hills, 54.18. 16, Carter Frank, Ellsworth 54.46. 500 Freestyle: 1, Sam Alvarado, Ellsworth 4:58.98. 2, Noah Burr, Old Town , 5:02.71. 3, Ben Willertz, Morse 5:05.84. 4, Angus McLean, Kennebunk 5:07.76. 5, Rohan Freedman, Cape Elizabeth 5:09.61. 6, Rudi Schnetzer, Belfast 5:10.72. 7, Camden Fitzgerald, Morse 5:18.02. 8, Fletcher Marriner, Belfast 5:22.88. 9, Matt Yim, Cape Elizabeth 5:26.85. 10, Hutchin Gerrish, MDI, 5:35.04. 11, Zain Fitzsimmons, Washington Acad., 5:36.28. 12, Beckett Markosian, Ellsworth 5:38.05. 13, Nicolas Giandrea`, Greely 5:39.86. 14, Brendan Moline, Belfast 5:43.81. 15, Caleb Levine, Waynflete, 5:44.81. 16, Braelan Creswell, Yarmouth 5:52.67. 200 Freestyle Relay: 1, Old Town (Garrett Stoyell, Drew St. Jean, Nick Gould, Jacob Ketch), 1:29.57$. 2, Morse (Max Gurney, Cameron Marco, Dominic Marco, Tucker Banger), 1:31.26. 3, Ellsworth (Camden Holmes, Richie Matthews, Sam Alvarado, Austin Baron), 1:33.34. 4, Camden Hills (Cooper Russell, Connor Hedstrom, Matt Nickerson, Connor O’Farrell), 1:36.16. 5, Greely (Cole Moore, Charlie Guild, Carter Lawless, Atticus Smith), 1:37.12. 6, Cape Elizabeth (Elliot McGinn, Connor Thoreck, Ben Carroll, Matt Yim), 1:37.64. 7, Belfast (Fletcher Marriner, Luke Hamlin, Thomas Berube, Jesse Kulbe), 1:38.82. 8, MDI (Isaac Weaver, Herbie Shaw, Duncan Hetzer, Sam Tehennepe), 1:39.05. 9, Yarmouth (Charlie Keefe, Michael Hagerty, Braelan Creswell, Camden Thaxter), 1:40.55. 10, Orono (Kellen Doyle, Itai Boss, Ben Blood, Will O’Neil), 1:40.93. 11, Lincoln Acad. (Samuel Richards, Zachary Bhe, Jarrett Gulden, Noah Jordan), 1:42.28. 12, George Stevens Acad. (Evan Soukup, Jeremiah Scheff, Alex Yap, Randy Yan), 1:46.82. 13, Hyde (Will Duerr, Parris Thompson, David Hentnick, Sam Wolters), 1:49.71. 14, John Bapst (Lukas Norment, Alvaro Valls, Oliver Sheehan, Benjamin Rote), 1:51.67. 15, Kennebunk (Colby Ellis, Laszlo Toth, Lucas Marquis, Zach Matthews), 1:52.37. 16, Foxcroft Acad. (David Salley, Nathaniel Skomars, Noah Contreras, Owen Booker), 1:53.12. 100 Backstroke: 1, Nick Gould, Old Town 53.07. 2, Oliver Kraft, Cape Elizabeth 56.11. 3, Sam Pelletier, Ellsworth 57.39. 4, Jacob Mitchell, MDI, 57.59. 5, Kyle Long, Cape Elizabeth , 57.88. 6, Kellen Doyle, Orono 58.00. 7, Connor Hedstrom, Camden Hills, 59.42. 8, Rudi Schnetzer, Belfast 59.54. 9, Colin Rutherford, Old Town 1:00.22. 10, Will Russell, Greely 1:00.54. 11, PD Silk, Waynflete, 1:00.57. 12, Zeke Valleau, MDI, 1:00.81. 13, Zain Fitzsimmons, Washington Acad., 1:02.29. 14, Jacob Membrino, Cape Elizabeth 1:02.81. 15, Patrick McKenna, Morse 1:02.97. 16, Brandon Aponte, John Bapst, 1:03.07. 100 Breaststroke: 1, Liam Sullivan, MDI, 58.47$. 2, Hayden Sattler, Ellsworth 1:03.10. 3, Isaac Weaver, MDI, 1:03.17. 4, Cameron Marco, Morse 1:03.66. 5, Sam Loring, Cape Elizabeth , 1:04.76. 6, Noah Jordan, Lincoln Acad., 1:05.04. 7, Russel Sossong, Old Town 1:05.08. 8, Austin Baron, Ellsworth 1:05.82. 9, Jason Albaum, Kennebunk 1:05.99. 10, Garrett Stoyell, Old Town 1:07.25. 11, Connor Thoreck, Cape Elizabeth 1:09.33. 12, Nick Feero, Old Town 1:12.86. 13, Wyatt Williams, Washington Acad., 1:12.96. 14, Adam Bygdeson, MDI, 1:12.98. 15, Colin Viele,Wiscasset 1:13.13. 16, Atticus Smith, Greely 1:13.40. 400 Freestyle Relay: 1, MDI (Liam Sullivan, Amos Price, Hutchin Gerrish, Jacob Mitchell), 3:20.66. 2, Cape Elizabeth (Kyle Long Rohan Freedman, Matt Yim, Sam Loring), 3:24.36. 3, Ellsworth (Sam Alvarado, Richie Matthews, Austin Baron, Camden Holmes), 3:24.51. 4, Old Town (Alex Blackie, Noah Burr, Nate St. Jean, Drew St. Jean), 3:27.12. 5, Morse (Max Gurney, Brandon Johnson, Ben Willertz, Camden Fitzgerald), 3:28.04. 6, Belfast (Fletcher Marriner, Luke Hamlin, Adrian Santofimia, Rudi Schnetzer), 3:34.06. 7, Camden Hills (Cooper Russell, Connor Hedstrom, Matt Nickerson, Connor O’Farrell, 3:39.24. 8, Kennebunk (Tobias Macedo, Zach Matthews, Jason Albaum, Angus McLean), 3:39.87. 9, Greely (Ryan Weeks, Charlie Guild, Aidan Hayes, Will Russell), 3:46.58. 10, Waynflete (Tim Clifford, Andrew Clark, PD Silk, Caleb Levine), 3:49.13. 11, Yarmouth (Charlie Keefe, Andrei Lougovtsov, Michael St.Laurent, Braelan Creswell), 3:51.32. 12, John Bapst (Oliver Sheehan, Alvaro Valls, Benjamin Rote, Brandon Aponte), 4:10.40. 13, Lincoln Acad. (Thomas Thelander, Benjamin Pugh, Josiah Martin, Zachary Bhe), 4:13.83. 14, Orono (Will O’Neil, Logan Emery, Calvin Murphy, Leighton Liu), 4:47.00.