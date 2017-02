Saturday’s Class B track and field state championship results

Track and field

HIGH SCHOOL

At Bates College, Lewiston

Mount Desert Island boys 58, Greely 38.5, Old Town 36, York 31.5, Yarmouth 30.5, Belfast 28, Fryeburg 23, John Bapst 23, Winslow 22, Washington Acad 20, Orono 19, Mountain Valley 18, Cape Elizabeth 17, Lincoln Acad 17, Freeport 16, Traip 15, Waterville 14, George Stevens 14, Hermon 12, Maine Central Inst 5, Erskine 4, Ellsworth 4, North Yarmouth 3, Foxcroft 2, Nokomis 2, Poland 2, Gray-New Gloucester 1.5

4×800 Relay: 1, Orono (Matt Keresey, Braeden Selby, Nathan Shemwell, Jacob Fandel), 8:47.25. 2, York (Justin Park, Graham Mercer, Peter Kenealy, Jacob Young), 8:50.40. 3, Greely (Isaac Moore, Caleb Thurston, Matthew Todd, Max Stickney), 8:54.91. 4, MCI (Clark Morrison, Ben Arsenault, Daniel Gonczy, Hayden Boreham), 9:09.35. 5, Winslow (Alister Piccini, Josh Olin, Nelson Reynolds, Nick Tiner), 9:09.83. 6, No Yarmouth (Kieran Rowe, Henry Quesada, Jack Lent, Xander Bartone), 9:20.36. 7, Belfast (Matthew Kelley, Leaf Rorick, Timothy Smith, Ricky Smith), 9:20.44. 55 Hurdles: 1, Samuel Simonds, TRP, 8.11. 2, Zachary Beaton, HER, 8.39. 3, Zach Westman, YORK, 8.49. 4, Gavin Poperechny, GREE, 8.55. 5, Jack Hansen, BELF, 8.63. 6, Jon Burke, YORK, 8.68. 7, Harrison Wang, MCI, 8.76. 55: 1, Troy Crawford, OT, 6.76. 2, Matthew Concannon, CAPE, 6.84. 3, Benjamin Smith, WINS, 6.86. 4, Jared Chisari, FRYE, 6.87. 5, Ben Cotton, JB, 6.90. 6, Evan Chadbourne, FOX, 6.94. 7, Steve Fitzpatrick, JB, 6.98. Mile: 1, Luke Laverdiere, YAR, 4:24.35. 2, Sam Russ, LAC, 4:48.68. 3, Max Stickney, GREE, 4:51.85. 4, Matthew Todd, GREE, 4:52.25. 5, David Barnum, LAC, 4:53.83. 6, Andrew Macomber, TRP, 4:59.85. 7, Tom Doyle, FREE, 5:05.73. 400: 1, Michaiah Robinson, WA, 50.83. 2, Griffin Maristany, MDI, 52.35. 3, Jeremiah Schrader, FRYE, 52.84. 4, Benjamin Smith, WINS, 53.52. 5, Liam Higgins, MDI, 53.95. 6, Benjamin Bernier, POL, 55.09. 7, Ben Cotton, JB, 55.23. 800: 1, John Hassett, GSA, 1:58.86. 2, Jacob Fandel, ORO, 1:59.32. 3, Nicholas Dall, WTVL, 2:03.38. 4, Christian Bedell, FRYE, 2:05.63. 5, Josh Bloom, MDI, 2:05.72. 6, Jacob Young, YORK, 2:09.26. 7, Xander Bartone, NYA, 2:10.08. 200: 1, Michaiah Robinson, WA, 22.83. 2, Troy Crawford, OT, 23.18. 3, Benjamin Smith, WINS, 23.54. 4, Griffin Maristany, MDI, 23.70. 5, Jeremiah Schrader, FRYE, 23.84. 6, Chris Neilson, YORK, 23.92. 7, Matthew Concannon, CAPE, 24.06. 2 Mile: 1, Luke Laverdiere, YAR, 9:49.73. 2, Henry Jaques, FREE, 10:10.98. 3, Sam Russ, LAC, 10:45.95. 4, Matthew Shea, ELL, 10:51.51. 5, Luke Marsanskis, GREE, 10:55.33. 6, Connor Poirier, OT, 10:59.35. 7, Ben Wilson, GREE, 11:08.40. 4×200 Relay: 1, Old Town (Joshua Willey, Liang-Kang Lin, Thomas Sanborn, Troy Crawford), 1:36.81. 2, MDI (Liam Higgins, Griffin Maristany, Josh Bloom, Jose Chumbe), 1:37.05. 3, Fryeburg (Jared Chisari, Max Kummer, Spencer Thomas, Jeremiah Schrader), 1:37.59. 4, Cape Elizabeth (Hans Kremer, Brett McAlister, Simon Britt, Matthew Concannon), 1:39.71. 5, Greely (Daniel Peabbles, Gavin Poperechny, Luke Stickney, Sam Bonnevie), 1:40.21. 6, York (Chris Neilson, Jacob Young, Zach Westman, Noah Prugar), 1:40.81. 7, Freeport (Nick Mitch, Will Winter, Chandler Wyman, Jack Sawicki), 1:41.61. Shot Put: 1, Zach Dyer, BELF, 42-8.75. 2, Micah Hallett, MDI, 40-10.25. 3, Jacob Tomm, FREE, 40-6.25. 4, Luc Houle, CAPE, 40-4. 5, Samuel Hoff, MDI, 40-1.50. 6, Luke Wright, YORK, 39-11. 7, Gilbert Isaacs, MDI, 39-9. Long Jump: 1, Kyle Farrar, MTVL, 20-4.75. 2, Jack Hansen, BELF, 20-0.75. 3, Liang-Kang Lin, OT, 19-9. 4, Tucker Whitney, YAR, 19-6. 5, Daniel Peabbles, GREE, 19-4.50. 6, Tyler Pelletier, NOK, 19-2. 7, Tony Manev, ORO, 18-10. Triple Jump: 1, Giovanni McKenzie, MDI, 42-8. 2, Kyle Farrar, MTVL, 40-6. 3, Zach Westman, YORK, 40-5. 4, Chris Weymouth, EA, 40-4.75. 5, Max Spaulding, WINS, 39-11.25. 6, Tucker Whitney, YAR, 39-10.75. 7, Kyle McGadney, WTVL, 39-10. High Jump: 1, Noah Hutchinson, MDI, 6-2. 2, Gavin McDonald, JB, 6-0. 3, Jack Hansen, BELF, 5-10. 4, Zachary Beaton, HER, J5-10. 5, Tucker Whitney, YAR, 5-8. 6, Jaykob Sanborn, GNG, 5-6. 6, Nicolas Brown, GREE, 5-6. Pole Vault: 1, Brady Chadwick, JB, 11-6. 2, Sam Bonnevie, GREE, J11-6. 2, Isaac Pellerin, WTVL, J11-6. 4, Alex Taylor-Lash, GSA, 11-0. 5, Samuel Simonds, TRP, J11-0. 6, Griffin Bean, YORK, 10-0. 6, Chris Koskinen, YAR, 10-0.

Greely girls 62.2, Mount Desert Island 53, Old Town 39.2, York 36, Yarmouth 35, Belfast 34, Fryeburg 26, John Bapst 26, Gray-New Gloucester 23, Lincoln Acad. 21, Orono 18.4, Cape Elizabeth 18, Lake Region 15, George Stevens 13, Poland 11, Waterville 10, Freeport 7, Erskine Acad 6.2, Ellsworth 5, Maine Central Inst 4, Wells 4, North Yarmouth 4, Central 3, Morse 1, Traip 1

4×800 Relay: 1, York (Cara Smith, Malia Cryan, Laura Kenealy, Morgan Smith), 10:00.60. 2, Geo Stevens (Mary Brenna Catus, Zeya Lorio, Mary Richardson, Eliza Broughton), 10:13.35. 3, Greely (Chloe Smith, Julia Curran, Izzy Evans, Kate Curran), 10:18.40. 4, John Bapst (Eilidh Sidaway, Sara Hunt, Gabrielle Gonzales, Amanda Boyd), 10:42.30. 5, Orono (Lydia Chase, Jenna Gaetjen, Lucia Smitherman, Rebecca Lopez-Anido), 10:49.85. 6, Belfast Area (Zoe Deans, Kylie Martinez, Hannah Sanderson, Kelsey Mehuren), 11:12.10. 7, Traip (Grace Robillard, Rachel Potter, Josephine Ek, Amelia Lorrey), 11:14.84. 55 Hurdles: 1, Darcy Cochran, CAPE, 8.73. 2, Elesha Pratt, POL, 9.21. 3, Hayley Smith, YORK, 9.23. 4, Skylar Cooney, GREE, 9.24. 5, Sophie Walsh, YAR, 9.43. 6, Emily Harris, LAC, 9.47. 7, Emily Cottis, WELL, 9.53. 55: 1, Bridget Tweedie, FRYE, 7.51. 2, Ashley Anderson, MDI, 7.53. 3, Madison Post, GNG, 7.62. 4, Jordan Jowett, EA, 7.68. 5, Chenille Eccleston, WELL, 7.73. 6, Faith Beaulieu, BELF, 7.74. 7, Junne McIntire, BELF, 7.93. Mile: 1, Tia Tardy, MDI, 5:04.95. 2, Anneka Murrin, YAR, 5:13.24. 3, Katherine Leggat-Barr, GREE, 5:15.02. 4, Carolyn Todd, GREE, 5:29.80. 5, Chloe Smith, GREE, 5:42.07. 6, Olivia Ouellette, POL, 5:43.43. 7, Zoe Olson, MDI, 5:49.14. 400: 1, Tahlia Mullen, LAC, 1:00.01. 2, Morgan Smith, YORK, 1:01.13. 3, Ashley Anderson, MDI, 1:01.16. 4, Tara Migliaccio, FREE, 1:02.82. 5, Catherine Christiansen, LKRG, 1:03.09. 6, Kelsey Mehuren, BELF, 1:04.31. 7, Samantha Halmos, POL, 1:04.51. 800: 1, Tia Tardy, MDI, 2:18.58. 2, Rebecca Lopez-Anido, ORO, 2:19.83. 3, Anneka Murrin, YAR, 2:24.61. 4, Cara Smith, YORK, 2:28.60. 5, Kiona Osterlin, ELL, 2:33.02. 6, Mary Brenna Catus, GSA, 2:33.56. 7, Sydney McCarren, MORSE, 2:33.87. 200: 1, Ashley Anderson, MDI, 26.54. 2, Tahlia Mullen, LAC, 27.09. 3, Madison Post, GNG, 27.16. 4, Darcy Cochran, CAPE, 27.29. 5, Bridget Tweedie, FRYE, 27.68. 6, Katherine O’Brien, ORO, 27.75. 7, Junne McIntire, BELF, 28.04. 2 Mile: 1, Abby Hamilton, YAR, 11:21.24. 2, Tia Tardy, MDI, 11:43.69. 3, Katherine Leggat-Barr, GREE, 11:47.09. 4, Carolyn Todd, GREE, 11:55.06. 5, Mary Richardson, GSA, 12:22.60. 6, Grace Gear, YORK, 12:22.72. 7, Audree O’Meara, OT, 12:40.39. 4×200 Relay: 1, Fryeburg (Skye Collins, Bridget Tweedie, Lexi Charles, Gwen Boros), 1:51.79. 2, Belfast (Faith Beaulieu, Kylie Nelson, Kelsey Mehuren, Junne McIntire), 1:52.07. 3, Greely (Skylar Cooney, Elizabeth Brown, Zoe Lambert, Morgan Selby), 1:53.58. 4, Cape Elizabeth (Jaya McClure, Kristen Penley, Kaitlin Norrad, Darcy Cochran), 1:54.51. 5, Freeport (Mikaela Fleenor, Tara Migliaccio, Emma Abbott, Emily Latulippe), 1:54.55. 6, York (Morgan Smith, Cara Smith, Laura Kenealy, Hayley Smith), 1:54.99. 7, Gray New Gloucester (Jaley Martin, Erica Schlichting, Eliza Larrivee, Madison Post), 1:55.39. Shot Put: 1, Emma MacCallum, GNG, 36-3. 2, Sarah Cox, WTVL, 35-0.75. 3, Sam DeSouza, LKRG, 34-4.25. 4, Gabriella Colby-George, YAR, 33-7. 5, Casey Kneissler, FRYE, 32-6. 6, Logan Reardon, CEN, 31-5.25. 7, Allison Hughes, MCI, 31-4.75. Long Jump: 1, Kylie Nelson, BELF, 16-11. 2, Oliviah Damboise, OT, 16-7.50. 3, Zoe Lambert, GREE, 16-2.25. 4, Grace Day, JB, 16-1.25. 5, Katherine O’Brien, ORO, J16-1.25. 6, Alexis Brandon, WTVL, 15-10.50. 7, Ottilie McPhail, CEN, 15-3. Triple Jump: 1, Oliviah Damboise, OT, 35-0.25. 2, Grace Day, JB, 33-8.50. 3, Hannah Chadwick, LKRG, 33-7.25. 4, Maddie Amidon, YORK, 32-11.50. 5, Victoria Friend, MCI, 32-9.75. 6, Delaney Veilleux, OT, 32-2.75. 7, Mayann McGrath, EA, 31-6. High Jump: 1, Olivia St. Germain, JB, 5-2. 2, Lauren Williams, GREE, 5-0. 2, McKenna Smith, OT, 5-0. 4, Isabelle See, NYA, J5-0. 5, Elizabeth Brown, GREE, J5-0. 6, Emma McKechnie, ELL, 4-10. 7, Olivia Richmond, LAC, J4-10. Pole Vault: 1, Oliviah Damboise, OT, 9-9. 2, Kylie Nelson, BELF, 9-0. 3, Maggie McCormick, GREE, 8-6. 4, Paige Reinfelder, YAR, 8-0. 5, Eva White, ORO, 7-0. 5, Emma Hargreaves, OT, 7-0. 5, Isabelle Boisvert, GREE, 7-0. 5, Hunter Mahon, EA, 7-0. 5, Grace Shemwell, ORO, 7-0.