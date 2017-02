High school wrestling regional results

Wrestling

HIGH SCHOOL

Class A

At Nokomis, Newport

Mt. Ararat/Brunswick 152.5, Skowhegan 129.5, Nokomis 120, Oxford Hills 116, Camden Hills 109, Morse 92, Cony 80, Westbrook/Gorham 63, Mt. Blue 36, Messalonskee 32, Wiscasset 20, Windham 17

Championship round

106: Cody Craig (Sko) def. Noah Dumas (Cony) Tech Fall 18-3; 113: Josh Brown (Nokomis) def. Caden Kowalsky (MtA/Br) Pin 2:34; 120: Ricky Oberg (Sko) def. Josiah Langworthy (MtA/Br) by Forfeit; 126: Jabbar Belin (MtA/Br) def. Ian Henderson (CH) 8-4; 132: Samson Sirois (Sko) def. Donovan Rector (Morse) Tech Fall 16-0; 138: Noah Lang (CH) def. Christian Jensen (MtA/Br) 10-6; 145: Cooper Holland (Sko) def. Kaden Harrison-Billiat (CH) 8-7; 152: Quinton Richards (Nokomis) def. Sam Strozier (Wiscasset) Pin 0:34; 160: Dawson Stevens (OxH) def. David Wilson (Nokomis) 6-4 (OT); 170: Robert Heatherman (MtA/Br) def. Colby Gardner (Morse) Pin 1:14; 182: Nic Mills (Cony) def. Austin Pelletier (Mess) 8-4; 195: James Boyd (Nokomis) def. Brandon Lebourdais (West/Gor) Pin 1:52; 220: Dylan Schenk (MtA/Br) def. Jeffrey Worster (OxH) 5-2; 285: Stephen Foster (West/Gor) def. Mitchell MacFarland (Cony) Pin 3:11

Consolation round

106: Dawson Allen (CH) def. Jordan Douglass (Morse) 9-7; 113: Austin Merrill (Sko) def. Jagger Bullen (MtB) 5-3; 120: Jaden David (OxH) def. Ryan Shackley (West/Gor) Major Dec. 18-9; 126: Chandler Shaw (Sko) def. Mick Swanson (Morse) Tech Fall 17-0; 132: Brett Raio (MtA/Br) def. Drew Kelley (CH) 5-2; 138: Isaiah Cogswell (Morse) def. Steven Lujan (Mess) Pin at 3:28; 145: Raz Baltazar (Morse) def. Hunter Bubar (Nokomis) Major Dec. 24-10; 152: Dylon Cobbett (OxH) def. Hayden Nile (MtB) Pin at 0:30; 160: Ehtan Cayouette (CH) def. Connor Kerwin (West/Gor) Pin at 0:53; 170: Alex Glidden (Nokomis) def. Jon Bell (Sko) 6-4; 182: Zuka Mabior (OxH) def. Alex Vokey (CH) 4-2; 195: Jarrod Taylor (OxH) def. Evan Smith (MtA/Br) Pin at 1:47; 220: Nelson Bradley (Cony) def. Colby Valliere (Wind) Pin 2:27; 285: Austin Seely (MtB) def. Jamal Hill (OxH) 12-9

Class B

At Caribou

Foxcroft Academy 127.50, Winslow 110, Ellsworth 103, Bucksport 100.50, Oceanside 98, (tie) Belfast Area 87, Dexter 87, Medomak Valley 63, Washington Academy 37, John Bapst 33, Mount View 32.50, Mattanawcook Academy 31, PVHS 30, Piscataquis Community 26, (tie) MCI 22, Bangor Christian 22, Fort Kent 18, Lee Academy 17.50, Caribou 12, Calais 8, Woodland 3

Championship round

106: Riley Micklich, Oce. Dec Oakley Dugans, BC, 8-5; 113: Cody Sirois, PVHS Dec Brenden Bruns, Bel., 7-0; 120: Alex Fogarty, Oce. Dec Devon Vigue, Winslow, 8-7; 126: ZyAnthony Moss, MCI Dec Marcus Caudill, FA, 6-4; 132: RJ Nelson, FA Dec Mark Ward, MtV., 5-1; 138: Logan Lord, Ells. Dec Steven Thompson, MedVal., 3-2; 145: Tyler Been, Dexter Dflt Josh Wright, Ells.; 152: Peyton Cole, Ells. Dec Elias Miller, MedVal., 7-2; 160: Ben Ripley, Oce. M-Dec Brody Boynton, Bucks., 15-5; 170: Trent Goodman, Ells. Fall Elijah Ames, FA, 5:47; 182: Ryan Fredette, Winslow Fall Artem Loginov, Lee, 3:23; 195: Billy Brock, FA Dec Benjamin Abbott, Winslow, 6-5; 220: Travis Tran, Bel. Fall Jared Smith, JB, 3:15; 285: David Gross, Bucks. Fall Matt Storer, FA, 4:43;

Consolation round

106: Justin Wing, Dexter Dec Rico Ayala, FA, 6-3; 113: Caleb Weeks, Dexter Fall Ashton James, Calais, 3:24; 120: Foster Ashmore, Bucks. Fall Ethan Moulton, PCHS, :25; 126: Jacob Emery, JB Dflt Patrick Curtis, Bel.; 132: Gabe Stone, Dexter Dec Judd Kinney, Ells., 5-3; 138: Dominic Libbey, MattAd. Dec Cory Jandreau, Caribou, 11-6; 145: Jason Barnard, MtV. Fall Devin Darveau, Bucks., 3:35; 152: Dustin Simmons, FA Dec Keigan Riccard, Bucks., 4-1; 160: Patrick Hopkins, Winslow Fall Jacob Hesseltine, Dexter, 2:44; 170: Kenny Liu, Washington Academy Fall Matthew Griffith, PCHS, 4:47; 182: Jordan Labbe, Fort Kent Frft Elijah Lash, MedVal.; 195: Nick Keene, Oce. Fall Brandon Butler, Bel., 3:49; 220: Reagan Billingsley, Oce. Dec Alex Demers, Winslow, 5-2; 285: Vincent Tzeo, WA Dec Keenan Janeski, Winslow, :27